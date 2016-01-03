Küçük alanlarda koyu renk uygulamasını nasıl kullanabilirim?

Yaşam alanlarının dekorasyonunda renk kullanımı en önemli kriterlerin başında gelir. Öyle ki renk kullanımıyla mekanın atmosferini, enerjisini belirlemenin yanı sıra renk kompozisyonlarıyla mekan algısı üzerine çeşitli varyasyonlar deneyebilirsiniz. Renklerin yapıların aydınlatmasıyla ve doğal ışık kaynaklarıyla birebir ilişkisi vardır. İnsanın da renkleri algılayışı ışığın nesneler üzerindeki yansımaları sonucu olanaklı olan bir durum. Dekorasyonda kullandığınız renkler de aydınlatma sisteminiz ve pencerelerden içeriye dahil olan doğal ışık kaynaklarıyla yansıyarak mekanın atmosferini belirlerler. Dekorasyona girişirken duvarlarda kullandığınız renkler mekanın belirleyicisi olacağı için bu renklere uygun olarak dekorasyonun diğer adımlarını bu renklerle uyumlu olarak seçmeniz gerekir yoksa geri dönüşü zor hatalarla karşılaşabilirsiniz. Evinizi döşerken hangi hatalardan kaçınmalısınız? başlıklı yazımıza göz atarak ev dekore ederken yapılmaması gereken hataları inceleyebilirsiniz.

Dekorasyonda renk seçimi yapılırken genellikle mekanın metrekaresine göre ton seçimleri yapılır. Alışılagelmiş bazı pratikler de gelişiyor bu süreçlerde. Mesela geniş mekanlarda renk kullanımı konusunda bireysel zevklere yönelebilir ve daha geniş skalada seçimler yapabilirsiniz çünkü geniş alanlar farklı renk seçeneklerini kaldırabilir. Evin küçük ve az ışıklı bölümlerinde ve odalarında mekanın daha ferah görünmesi için açık tonlar kullanmak alışılagelmiş pratiklerin başında gelir mesela. Ancak doğru adımları izleyerek küçük alanlarda koyu renkleri başarıyla uygulayarak küçük alanlarınızı ferah ve daha yaşanılabilir yerlere dönüştürebilirsiniz. Bu derlemede küçük yaşam alanlarınızda koyu renk kullanmak için nasıl hareket etmek gerektiği üzerine bir inceleme yaptık. Beraber inceleyerek koyu tonları başarıyla kullanmanın yollarını görelim. Yeni fikirlere doğru keyifli okumalar!