현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küçük alanlarda koyu renk uygulamasını nasıl kullanabilirim?

Gülen Duran Gülen Duran
Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Loading admin actions …

Yaşam alanlarının dekorasyonunda renk kullanımı en önemli kriterlerin başında gelir. Öyle ki renk kullanımıyla mekanın atmosferini, enerjisini belirlemenin yanı sıra renk kompozisyonlarıyla mekan algısı üzerine çeşitli varyasyonlar deneyebilirsiniz. Renklerin yapıların aydınlatmasıyla ve doğal ışık kaynaklarıyla birebir ilişkisi vardır. İnsanın da renkleri algılayışı ışığın nesneler üzerindeki yansımaları sonucu olanaklı olan bir durum. Dekorasyonda kullandığınız renkler de aydınlatma sisteminiz ve pencerelerden içeriye dahil olan doğal ışık kaynaklarıyla yansıyarak mekanın atmosferini belirlerler. Dekorasyona girişirken duvarlarda kullandığınız renkler mekanın belirleyicisi olacağı için bu renklere uygun olarak dekorasyonun diğer adımlarını bu renklerle uyumlu olarak seçmeniz gerekir yoksa geri dönüşü zor hatalarla karşılaşabilirsiniz. Evinizi döşerken hangi hatalardan kaçınmalısınız? başlıklı yazımıza göz atarak ev dekore ederken yapılmaması gereken hataları inceleyebilirsiniz. 

Dekorasyonda renk seçimi yapılırken genellikle mekanın metrekaresine göre ton seçimleri yapılır. Alışılagelmiş bazı pratikler de gelişiyor bu süreçlerde. Mesela geniş mekanlarda renk kullanımı konusunda bireysel zevklere yönelebilir ve daha geniş skalada seçimler yapabilirsiniz çünkü geniş alanlar farklı renk seçeneklerini kaldırabilir. Evin küçük ve az ışıklı bölümlerinde ve odalarında mekanın daha ferah görünmesi için açık tonlar kullanmak alışılagelmiş pratiklerin başında gelir mesela. Ancak doğru adımları izleyerek küçük alanlarda koyu renkleri başarıyla uygulayarak küçük alanlarınızı ferah ve daha yaşanılabilir yerlere dönüştürebilirsiniz. Bu derlemede küçük yaşam alanlarınızda koyu renk kullanmak için nasıl hareket etmek gerektiği üzerine bir inceleme yaptık. Beraber inceleyerek koyu tonları başarıyla kullanmanın yollarını görelim. Yeni fikirlere doğru keyifli okumalar!

Koyu renklerle uyum sağlayacak mobilyalar kullanın

homify Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
homify

homify
homify
homify

Küçük alanlar deyince evlerin antreleri ilk akla gelen yerler olduğu için bu derlememizde antrelerden bir kaç örnek vereceğiz. Bir önceki örnekte ve giriş kısmında da bahsettiğimiz gibi kullanılan renkler ile mobilya kullanımının birbiriyle ilişkisi oldukça önemlidir. Yine Türkiye'den başarılı bir antre düzenlemesi de bize koyu tonlarla yapılacak düzenlemeler üzerine iyi bir örnek olarak dikkat çekiyor. Yine dokulu bir duvar kağıdı ile sıcak bir koyu kahverengi tonu mekana dahil edilmiş. Küçük spotlarla da koyu yüzeydeki şık haleler oluşturuyor. Mobilyalar da tıpkı bu halelerin duvarda oluşturduğu tonlara yakın renkleri içeriyor. Koyu fonların önünde parlak yüzeyler, varaklı mobilyalar daha gösterişli duracaktır. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi altın renginde ancak çok parlak olmayan konsol ve onunla takım oluşturan ayna fonun önünde görünür ve şık duruyor. Yine yumuşak tonlarda pastel, kapitoneli berjer koltuk da mekanı tamamlıyor. Örneğin burada altın rengi eşyalar gibi işlemeli ağır bir koltuk kullanılsaydı antre bu kadar sade görünmeyecekti. Bu uygulamada oldukça dengeli bir kompozisyon oluşturulmuş. Siz de çok fazla gösterişli alanlara dönüşmeden altın rengini kullanmak istiyorsanız bu tür dengeler kullanabilirsiniz. 

Rengin tonunu doğru seçin

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Ceren Torun Yiğit

Stüdyo Daire Tasarımı

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

Evlerin küçük alanları genellikle antreler ve koridorlar olur. Bu alanlar geçiş bölgeleri olduğu için dekorasyonuna birincil öncelik verilmez. Oysa ki iki mekan arasında bulunan bölümler de bağlayıcı özelliğinden ötürü dikkate değer alanlardır. Bu bölümleri değerlendirirken tıpkı oturma alanınıza gösterdiğiniz özeni gösterirseniz evinizin genel atmosferine nasıl bir etkisi olacağını anlayabilirsiniz. Küçük bölümlerde renk kullanımı da oldukça önemlidir. Koyu renkleri kullanmaya hevesliyseniz ve koyu renk kullanarak etkisi güçlü bir alan tasarlamak istiyorsanız küçük alanda koyu tonlar nasıl görünür diye endişe etmeyin. Aydınlatma birimleriyle destekleyerek gayet şık bir antreye ya da koridora sahip olmanız çok kolay. CEREN TORUN YİĞİT / FREELANCE İÇMİMARLIK firmasının gerçekleştirdiği bu stüdyo daire projesinde koyu rengin doğru tonlar seçilerek nasıl başarıyla uygulandığı görülüyor. Bu mekanda mat tonlarda koyu gri, siyah ve beyazla yapılan monokrom düzenleme İngiliz ressam Whistler'in annesinin portresini resmettiği ve gri siyah düzenleme olarak adlandırdığı resminin armonisini çağrıştırıyor. Duvarda koyu gri bir duvar kağıdı kullanılmış. Kapılar ve süpürgelikler mat siyah olarak kullanılarak hakim gri ile güçlü bir ilişki kuruyor. Tavana kullanılan endirekt aydınlatmalar da koyu tonların ışığı emici özelliğiyle daha loş ve şık algılanmasını sağlıyor mekanın. Böylesi bir armoniyi yakalamak için renkleri doğru tonlarda seçerek birbiriyle ilişkisini güçlendirmek gerekiyor. Böylesi bir zemin hazırladıktan sonra detaylarla alanı süsleyebilirsiniz. Örnek fotoğrafta kullanılan grafik çalışma ve zarif çizgilere sahip mat siyah askı da antrenin daha şık olmasını sağlıyor. Siz de koyu tonlar kullanarak ancak doğru tonları tercih ederek böylesi şık bir alana sahip olabilirsiniz. Özellikle evinizle ilk teması gerçekleştirdiğiniz antreler için güzel düzenlemeler yapmak kişisel alanınıza daha keyifle bir giriş yapmanızı getirecektir.

Farklı sanatsal objeleri mekana dahil edin

Casa SM04, WRKSHP arquitectura/urbanismo WRKSHP arquitectura/urbanismo Modern Koridor, Hol & Merdivenler Siyah
WRKSHP arquitectura/urbanismo

WRKSHP arquitectura/urbanismo
WRKSHP arquitectura/urbanismo
WRKSHP arquitectura/urbanismo

Sanatsal objeleri evinizin her yerinde kullanmanızı tavsiye ederiz. Özgün çizimlerle, resimlerle, tasarımlarla süslü duvarlar evin hem kalitesini yükseltir hem de estetik hazzınızı. Evinizde duvarında koyu renkler kullandığınız bölümlerde de farklı malzemeler ile tasarlanmış sanatsal objeler odanın dinamiğine tesir edecektir. Bu modern stilde tasarlanmış holde sanatsal tasarımın mekana etkisini hemen fark edebiliyor insan. Koyu fonların önünde parlak, ayna yüzeyli biçimler özellikle daha etkili durur. Buradaki dekorasyonda pop sanatı çağrıştıran renklere ve yüzeylere sahip çalışmalar kullanılmış. Duvardaki tasarım mekana dinamizm katarken şık ahşap dolabın üzerinde de, paslanmaz çelikten ayna yüzeyler kullanarak balondan hayvan gibi sıradan nesnelerin röprodüksiyonunu yapan Jeff Koons'un Balloon Dog isimli işini çağrıştıran bir eser de dikkat çekiyor. Siz de bu tür küçük alanlarınızda değerli tasarımlar kullanarak mekanın etkisini güçlendirebilirsiniz. 

Tavan için uygun bir renk seçin

Zahide Yetiş Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
VERO CONCEPT MİMARLIK

Zahide Yetiş Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Dekorasyonda koyu renkler kullanırken tavan ve zemindeki renklere de dikkat etmek mekanı ayrıştıran önemli detaylardır. Genellikle koyu alanları duvarlarda kullanarak özellikle tavanda açık tonlar tercih ederek mekanın daha çok nefes alan bir yer olmasını sağlayabilirsiniz. Duvarları koyu tonlarda duvar kağıdı, boya ya da bu örnekteki gibi möbleli kullandığınızda tavanda da duvara uyguladığınız renkle uyum sağlayacak açık tonlara yönelmek gerekir. Genellikle mat beyaz ya da kırık beyaz tonlar uygulanıyor tavanlarda. Bir çok koyu tonla uyumlu olan bu renkler mekanı ferah gösteren pratik çözümü getiren renklerdir. Koyu tonlar kullanırken tavan rengini önemsemelisiniz, uygun bir açık renkle mekanınız harika bir görünüme kavuşabilir. 

Pencere doğramaları önemlidir

NATURAL WOOD HOUSE, housetherapy housetherapy Modern Çalışma Odası Gri
housetherapy

housetherapy
housetherapy
housetherapy

Koyu gri kullandığınız duvarları ahşap kaplama mobilyalar ile kombin ettiğiniz çalışma odanızdaki pencere doğramaları da dekorasyon anlamında önemlidir. Uzun uzun düşünüp, özenle seçtiğiniz renklerle mobilyalarınızı kompoze ettiğiniz çalışma odanızdaki pencere doğramalarının rengi mekanla bütünleşmeli, tasarımınıza uyum sağlamalıdır. Bu örnekte görüldüğü gibi mat antrasit tonundaki doğramalar makanla bütünleşiyor. Siz de koyu renkler kullanmak istiyorsanız ancak doğramalarınızın tonu sizi düşündürüyorsa, bir profesyonele danışarak pencerelerin üretildiği malzemesi ne olursa olsun uygulayabileceğiniz boyalar üzerine fikir alabilir ve uygulamayı yaptırabilirsiniz. Böylelikle pencerelerinize göre hareket etmeniz gerekmez. Dekorasyonunuzla uyumlu pencerelere sahip olabilirsiniz. 

Uyumlu aksesuarlar kullanın

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG Modern Koridor, Hol & Merdivenler
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

Evin koyu ve monokrom alanlarında doğru aksesuar tercihlerinde bulunarak mekanı dönüştürebilirsiniz. Buradaki gibi anılarınızın taşıyıcısı fotoğrafları ve sevdiğiniz imajları farklı boylarda ve farklı renklerde çerçevelerde duvarda kullanarak sevimli ve keyifli yüzeylere sahip olabilirsiniz. Canlı renkler koyu fon üzerinde etkili olacaktır.

Oturma odası içine çalışma alanı yapmak için ipuçları
Küçük alanlarda koyu renk uygulamasıyla ilgili bu fikirleri siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler