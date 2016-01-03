Küçük alanlarda koyu renk uygulamasını nasıl kullanabilirim?

Yaşam alanlarının dekorasyonunda renk kullanımı en önemli kriterlerin başında gelir. Öyle ki renk kullanımıyla mekanın atmosferini, enerjisini belirlemenin yanı sıra renk kompozisyonlarıyla mekan algısı üzerine çeşitli varyasyonlar deneyebilirsiniz. Renklerin yapıların aydınlatmasıyla ve doğal ışık kaynaklarıyla birebir ilişkisi vardır. İnsanın da renkleri algılayışı ışığın nesneler üzerindeki yansımaları sonucu olanaklı olan bir durum. Dekorasyonda kullandığınız renkler de aydınlatma sisteminiz ve pencerelerden içeriye dahil olan doğal ışık kaynaklarıyla yansıyarak mekanın atmosferini belirlerler. Dekorasyona girişirken duvarlarda kullandığınız renkler mekanın belirleyicisi olacağı için bu renklere uygun olarak dekorasyonun diğer adımlarını bu renklerle uyumlu olarak seçmeniz gerekir yoksa geri dönüşü zor hatalarla karşılaşabilirsiniz. Evinizi döşerken hangi hatalardan kaçınmalısınız? başlıklı yazımıza göz atarak ev dekore ederken yapılmaması gereken hataları inceleyebilirsiniz.
Dekorasyonda renk seçimi yapılırken genellikle mekanın metrekaresine göre ton seçimleri yapılır. Alışılagelmiş bazı pratikler de gelişiyor bu süreçlerde. Mesela geniş mekanlarda renk kullanımı konusunda bireysel zevklere yönelebilir ve daha geniş skalada seçimler yapabilirsiniz çünkü geniş alanlar farklı renk seçeneklerini kaldırabilir. Evin küçük ve az ışıklı bölümlerinde ve odalarında mekanın daha ferah görünmesi için açık tonlar kullanmak alışılagelmiş pratiklerin başında gelir mesela. Ancak doğru adımları izleyerek küçük alanlarda koyu renkleri başarıyla uygulayarak küçük alanlarınızı ferah ve daha yaşanılabilir yerlere dönüştürebilirsiniz. Bu derlemede küçük yaşam alanlarınızda koyu renk kullanmak için nasıl hareket etmek gerektiği üzerine bir inceleme yaptık. Beraber inceleyerek koyu tonları başarıyla kullanmanın yollarını görelim. Yeni fikirlere doğru keyifli okumalar!
Küçük alanlar deyince evlerin antreleri ilk akla gelen yerler olduğu için bu derlememizde antrelerden bir kaç örnek vereceğiz. Bir önceki örnekte ve giriş kısmında da bahsettiğimiz gibi kullanılan renkler ile mobilya kullanımının birbiriyle ilişkisi oldukça önemlidir. Yine Türkiye'den başarılı bir antre düzenlemesi de bize koyu tonlarla yapılacak düzenlemeler üzerine iyi bir örnek olarak dikkat çekiyor. Yine dokulu bir duvar kağıdı ile sıcak bir koyu kahverengi tonu mekana dahil edilmiş. Küçük spotlarla da koyu yüzeydeki şık haleler oluşturuyor. Mobilyalar da tıpkı bu halelerin duvarda oluşturduğu tonlara yakın renkleri içeriyor. Koyu fonların önünde parlak yüzeyler, varaklı mobilyalar daha gösterişli duracaktır. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi altın renginde ancak çok parlak olmayan konsol ve onunla takım oluşturan ayna fonun önünde görünür ve şık duruyor. Yine yumuşak tonlarda pastel, kapitoneli berjer koltuk da mekanı tamamlıyor. Örneğin burada altın rengi eşyalar gibi işlemeli ağır bir koltuk kullanılsaydı antre bu kadar sade görünmeyecekti. Bu uygulamada oldukça dengeli bir kompozisyon oluşturulmuş. Siz de çok fazla gösterişli alanlara dönüşmeden altın rengini kullanmak istiyorsanız bu tür dengeler kullanabilirsiniz.
Evlerin küçük alanları genellikle antreler ve koridorlar olur. Bu alanlar geçiş bölgeleri olduğu için dekorasyonuna birincil öncelik verilmez. Oysa ki iki mekan arasında bulunan bölümler de bağlayıcı özelliğinden ötürü dikkate değer alanlardır. Bu bölümleri değerlendirirken tıpkı oturma alanınıza gösterdiğiniz özeni gösterirseniz evinizin genel atmosferine nasıl bir etkisi olacağını anlayabilirsiniz. Küçük bölümlerde renk kullanımı da oldukça önemlidir. Koyu renkleri kullanmaya hevesliyseniz ve koyu renk kullanarak etkisi güçlü bir alan tasarlamak istiyorsanız küçük alanda koyu tonlar nasıl görünür diye endişe etmeyin. Aydınlatma birimleriyle destekleyerek gayet şık bir antreye ya da koridora sahip olmanız çok kolay. CEREN TORUN YİĞİT / FREELANCE İÇMİMARLIK firmasının gerçekleştirdiği bu stüdyo daire projesinde koyu rengin doğru tonlar seçilerek nasıl başarıyla uygulandığı görülüyor. Bu mekanda mat tonlarda koyu gri, siyah ve beyazla yapılan monokrom düzenleme İngiliz ressam Whistler'in annesinin portresini resmettiği ve gri siyah düzenleme olarak adlandırdığı resminin armonisini çağrıştırıyor. Duvarda koyu gri bir duvar kağıdı kullanılmış. Kapılar ve süpürgelikler mat siyah olarak kullanılarak hakim gri ile güçlü bir ilişki kuruyor. Tavana kullanılan endirekt aydınlatmalar da koyu tonların ışığı emici özelliğiyle daha loş ve şık algılanmasını sağlıyor mekanın. Böylesi bir armoniyi yakalamak için renkleri doğru tonlarda seçerek birbiriyle ilişkisini güçlendirmek gerekiyor. Böylesi bir zemin hazırladıktan sonra detaylarla alanı süsleyebilirsiniz. Örnek fotoğrafta kullanılan grafik çalışma ve zarif çizgilere sahip mat siyah askı da antrenin daha şık olmasını sağlıyor. Siz de koyu tonlar kullanarak ancak doğru tonları tercih ederek böylesi şık bir alana sahip olabilirsiniz. Özellikle evinizle ilk teması gerçekleştirdiğiniz antreler için güzel düzenlemeler yapmak kişisel alanınıza daha keyifle bir giriş yapmanızı getirecektir.
Sanatsal objeleri evinizin her yerinde kullanmanızı tavsiye ederiz. Özgün çizimlerle, resimlerle, tasarımlarla süslü duvarlar evin hem kalitesini yükseltir hem de estetik hazzınızı. Evinizde duvarında koyu renkler kullandığınız bölümlerde de farklı malzemeler ile tasarlanmış sanatsal objeler odanın dinamiğine tesir edecektir. Bu modern stilde tasarlanmış holde sanatsal tasarımın mekana etkisini hemen fark edebiliyor insan. Koyu fonların önünde parlak, ayna yüzeyli biçimler özellikle daha etkili durur. Buradaki dekorasyonda pop sanatı çağrıştıran renklere ve yüzeylere sahip çalışmalar kullanılmış. Duvardaki tasarım mekana dinamizm katarken şık ahşap dolabın üzerinde de, paslanmaz çelikten ayna yüzeyler kullanarak balondan hayvan gibi sıradan nesnelerin röprodüksiyonunu yapan Jeff Koons'un
Balloon Dog isimli işini çağrıştıran bir eser de dikkat çekiyor. Siz de bu tür küçük alanlarınızda değerli tasarımlar kullanarak mekanın etkisini güçlendirebilirsiniz.
Dekorasyonda koyu renkler kullanırken tavan ve zemindeki renklere de dikkat etmek mekanı ayrıştıran önemli detaylardır. Genellikle koyu alanları duvarlarda kullanarak özellikle tavanda açık tonlar tercih ederek mekanın daha çok nefes alan bir yer olmasını sağlayabilirsiniz. Duvarları koyu tonlarda duvar kağıdı, boya ya da bu örnekteki gibi möbleli kullandığınızda tavanda da duvara uyguladığınız renkle uyum sağlayacak açık tonlara yönelmek gerekir. Genellikle mat beyaz ya da kırık beyaz tonlar uygulanıyor tavanlarda. Bir çok koyu tonla uyumlu olan bu renkler mekanı ferah gösteren pratik çözümü getiren renklerdir. Koyu tonlar kullanırken tavan rengini önemsemelisiniz, uygun bir açık renkle mekanınız harika bir görünüme kavuşabilir.
Koyu gri kullandığınız duvarları ahşap kaplama mobilyalar ile kombin ettiğiniz çalışma odanızdaki pencere doğramaları da dekorasyon anlamında önemlidir. Uzun uzun düşünüp, özenle seçtiğiniz renklerle mobilyalarınızı kompoze ettiğiniz çalışma odanızdaki pencere doğramalarının rengi mekanla bütünleşmeli, tasarımınıza uyum sağlamalıdır. Bu örnekte görüldüğü gibi mat antrasit tonundaki doğramalar makanla bütünleşiyor. Siz de koyu renkler kullanmak istiyorsanız ancak doğramalarınızın tonu sizi düşündürüyorsa, bir profesyonele danışarak pencerelerin üretildiği malzemesi ne olursa olsun uygulayabileceğiniz boyalar üzerine fikir alabilir ve uygulamayı yaptırabilirsiniz. Böylelikle pencerelerinize göre hareket etmeniz gerekmez. Dekorasyonunuzla uyumlu pencerelere sahip olabilirsiniz.
Evin koyu ve monokrom alanlarında doğru aksesuar tercihlerinde bulunarak mekanı dönüştürebilirsiniz. Buradaki gibi anılarınızın taşıyıcısı fotoğrafları ve sevdiğiniz imajları farklı boylarda ve farklı renklerde çerçevelerde duvarda kullanarak sevimli ve keyifli yüzeylere sahip olabilirsiniz. Canlı renkler koyu fon üzerinde etkili olacaktır.