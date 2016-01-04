Tuvaletimde uzun ve keyifli zaman geçirebilmek için ne yapmalıyım?

İnsanın bir yerde uzun ve keyifli vakit geçirebilmesi için öncelikle o mekana karşı bir aidiyet duygusunun gelişmesi ve orayı benimsemesi gerekir. Bu duyguların gerçekleşebilmesi için de en temel kriter mekanın dekorasyonuna verdiğiniz önemden başka bir şey değil. Evde en çok vakit geçirdiğiniz yerleri bir düşünün ve neden orada daha çok bulunduğunuzu sorgulayın. Mutlaka ayırt edici dekorasyon elemanları, seçtiğiniz renk, dahil ettiğiniz doku, kullandığınız mobilyalar orayı sevmenize sebep olan şeyler. Mesela çok vakit geçirmeyi planladığınız oturma odasında çok da vakit geçiremiyorsanız o halde bu alanın dekorasyonu ile ilgili bir takım yanlışlıklar olduğu sonucuna varabilir ve zararın bir noktasından geriye dönmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Tuvalette de uzun vakit geçirebilmek için banyonuzun dekorasyonunu tarzınızı yansıtacak biçimde düzenlemelisiniz. Banyo dekorasyonundaki eksikleriniz ve ertelediğiniz detaylar orada vakit geçirirken sürekli aklınıza takılabilir ve keyifle geçirmek istediğiniz dakikalar gerekliliklerle dolu zamanlara dönüşebilir. Banyo tasarımında en yeni trendler başlıklı yazımız da bu konuda size yardımcı olabilir. Bu örnekte gördüğümüz banyo dekorasyonu oldukça şık bir tasarımı yansıtan güzel bir dekorasyon örneği. Çatı katında yer alan bu banyoda tuvalet ve küvetin olduğu alanlar cam seperatörlü bir duş bölümü ile birbirinden ayrılıyor. Böylelikle klozetin bulunduğu alanın boğucu ve sıkışık algılanan bir yere dönüşmesi engelleniyor. Görüldüğü gibi klozetin yanında genel dekorasyon çizgileriyle uyum sağlayacak modeldeki komodin de tuvaletteyken göz atabileceğiniz kitap ve dergi benzeri eşyalarınızı koyabileceğiniz işlevsel bir detay. Genel atmosferi beyaz armoni üzerinden kurulan bu alanda taşıyıcı çelik konstrüksiyon mat siyah renkte tercih edilerek bir kontrast oluşturulmuş. Bunun yanı sıra kullanılan ateş tuğlanın mekana kattığı sıcak his, iç açıcı ve ferah bir banyonun ip uçlarını barındırıyor. Uzun ve keyifli vakit geçirmek istediğiniz tuvalette uygulayacağınız dekorasyona önem vermelisiniz. Yaşam alanları içerisinde önemli yeri olan bu özel alandayken rahat hissetmenizden daha güzel ne olabilir?