Tuvaletimde uzun ve keyifli zaman geçirebilmek için ne yapmalıyım?

Tuvalette uzun vakit geçirenlerin bu zamanı daha keyifli hale nasıl getirebileceğini incelediğimiz bu yazıda, banyo dekorasyonu içinde dikkat etmeniz gereken detayları öne çıkarıyoruz. Bakalım tuvalette uzun ve keyifli vakitleri getiren dekorasyon detayları neler?
İnsanın bir yerde uzun ve keyifli vakit geçirebilmesi için öncelikle o mekana karşı bir aidiyet duygusunun gelişmesi ve orayı benimsemesi gerekir. Bu duyguların gerçekleşebilmesi için de en temel kriter mekanın dekorasyonuna verdiğiniz önemden başka bir şey değil. Evde en çok vakit geçirdiğiniz yerleri bir düşünün ve neden orada daha çok bulunduğunuzu sorgulayın. Mutlaka ayırt edici dekorasyon elemanları, seçtiğiniz renk, dahil ettiğiniz doku, kullandığınız mobilyalar orayı sevmenize sebep olan şeyler. Mesela çok vakit geçirmeyi planladığınız oturma odasında çok da vakit geçiremiyorsanız o halde bu alanın dekorasyonu ile ilgili bir takım yanlışlıklar olduğu sonucuna varabilir ve zararın bir noktasından geriye dönmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Tuvalette de uzun vakit geçirebilmek için banyonuzun dekorasyonunu tarzınızı yansıtacak biçimde düzenlemelisiniz. Banyo dekorasyonundaki eksikleriniz ve ertelediğiniz detaylar orada vakit geçirirken sürekli aklınıza takılabilir ve keyifle geçirmek istediğiniz dakikalar gerekliliklerle dolu zamanlara dönüşebilir. Banyo tasarımında en yeni trendler başlıklı yazımız da bu konuda size yardımcı olabilir. Bu örnekte gördüğümüz banyo dekorasyonu oldukça şık bir tasarımı yansıtan güzel bir dekorasyon örneği. Çatı katında yer alan bu banyoda tuvalet ve küvetin olduğu alanlar cam seperatörlü bir duş bölümü ile birbirinden ayrılıyor. Böylelikle klozetin bulunduğu alanın boğucu ve sıkışık algılanan bir yere dönüşmesi engelleniyor. Görüldüğü gibi klozetin yanında genel dekorasyon çizgileriyle uyum sağlayacak modeldeki komodin de tuvaletteyken göz atabileceğiniz kitap ve dergi benzeri eşyalarınızı koyabileceğiniz işlevsel bir detay. Genel atmosferi beyaz armoni üzerinden kurulan bu alanda taşıyıcı çelik konstrüksiyon mat siyah renkte tercih edilerek bir kontrast oluşturulmuş. Bunun yanı sıra kullanılan ateş tuğlanın mekana kattığı sıcak his, iç açıcı ve ferah bir banyonun ip uçlarını barındırıyor. Uzun ve keyifli vakit geçirmek istediğiniz tuvalette uygulayacağınız dekorasyona önem vermelisiniz. Yaşam alanları içerisinde önemli yeri olan bu özel alandayken rahat hissetmenizden daha güzel ne olabilir?
Gelişen teknoloji sayesinde iletişim kanalları artık her an yanımızda. Tabletler, akıllı telefonlar giderek daha çok bağımlısı olduğumuz ve olmazsa olmaz gereçlerimizin başında geliyor. İnternet sayesinde artık bir çok insan gerek iş yönetimini gerekse haberleşme ve eğlence ihtiyaçlarını bu araçlar üzerinden gerçekleştiriyor. Trafik sıkışık olduğunda, otobüsü, treni ya da vapuru beklerken, seyahatlerde ve oldukça uzatabileceğimiz bu listede oldukça fazla sayıda insan zamanlarını telefon ve tabletleri ile geçiriyorlar. Bazıları sindirim sistemi problemi nedeniyle bazıları ise sadece sevdikleri için tuvalette uzun vakit geçirir ve bu süreç boyunca da ilgilenmek üzere yanına bir takım eşyalar alırlar. Günümüzde tablet ve telefonlar tuvalette uzun vakit geçirenlerin favori eşyası. Bu akıllı cihazlar sayesinde tuvalette geçen zaman bir nevi aktiviteye dönüşebiliyor. Tuvalete gazete, bulmaca ekleri, dergi ve kitaplarla girme işlevlerinin tamamını içinde barındıran akıllı cihazlar tuvalette uzun vakit geçirenler için bir nimet adeta. Bu araçlar sayesinde bulmaca çözebilir, dergiler okuyabilir, gazetelere göz atıp gündemi takip edebilir, sosyal medya kanallarını açık tutup güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz. İsterseniz dilediğiniz filmi izleyebilir ya da indirdiğiniz kitabı okurken sevdiğiniz müzikleri de dinleyebilirsiniz. Tabi tuvaletteki bu en iyi arkadaşınızın bir enerjiye ihtiyaç var. Bu kadar işlevi sunarken akıllı cihazların yaşattığı en büyük sıkıntı enerji problemi. Tuvaletteyken cihazınızın şarjının bitme stresini yaşayıp sindirim sisteminizi de olumsuz etkilememek için enerji kaynakları ile klozetinizin konumunu iyi hesaplamalısınız. Klozetteyken tabletiniz ya da akıllı telefonunuzun şarj kablosunun uzanabileceği mesafede bir priz bulunması gönül rahatlığı ile tuvaette uzun vakitler geçirebilmenize katkı sağlayacaktır. Bu örnekte gördüğünüz gibi klozete yakın bir priz bulunuyor. banyonuzu dekore edecekseniz bu detaya dikkat edin. Sonradan uzatma kablolarla enerji ihtiyacınızı gidermek çirkin bir görüntü oluşturacaktır. Keyifli zamanlar geçirirken telefon ve tabletiniz için klozete yakın prizler önemli, unutmayın!
Koku duyumuzun zihnimizle çok derin bir ilişkisi bulunmaktadır. Öyle ki göze çok güzel görünen bir şeyin kötü bir kokusu varsa onu güzel algılamamız mümkün olmuyor. Bu sebeple içinde yaşadığımız çağda güzel koku kaynakları için birbirinden farklı tasarımlar, sistemler geliştirilmekte ve bir çok ortak alanda kullanılan bu sistemler bulunduğumuz ortamı daha hijyenik algılamamızı sağlamaktalar. Bir çok mağazada kullanılan kokular müşterileri rahatlatıcı ve iyi hissettiren özellikler barındırdığı için müşteri potansiyeli oluşturabiliyor. Evler gibi yaşam alanlarında özellikle banyo ve tuvaletlerde yaygın bir şekilde kullanılan koku kaynakları çeşitlilik gösteriyor. Kokulu mum gibi, esanslı yağlar, otomatik püskürtmeli ve manuel spreyler, aynı zamanda hijyen sağlayan bir madde püskürten ürünler, lavanta gibi doğal medyumlu ürünler gibi bir çok seçenek mevcut. Bu örnekteki KERİM ÇARMIKLI İÇ MİMARLIK firmasının tasarladığı tuvalette lavabonun sağ tarafında bulunan, bir esansın içine yerleştirilen çubuklar sayesinde mekana güzel koku yayan tasarımlar hem görünüm hem de işlev açısından oldukça güzel ürünlerden. Sonuçta tuvalete girdiğinizde ve geçirdiğiniz süre boyunca oranın güzel kokmasını tercih edersiniz. Bu ürünler de bu ihtiyacınızı karşılayacaktır. Bu tür güzel koku koku kaynakları tuvalette oluşacak kötü kokuları absorbe ederek güzel kokunun hakim olmasını sağlar. Siz o alanı terk ettiğinizde, sizden sonra kullanacak kişi için de güzel bir durum oluşuyor tabi ki. Tuvaletinizde güzel koku kaynakları bulundurun, uzun vakitleriniz daha keyifle geçer.
Tuvalette uzun vakit geçirebilmek için tabi ki oturduğunuz klozetin kapağı oldukça önemli. Günümüzde birbirinden farklı materyaller ile tasarlanan kapak örneklerine ulaşmak oldukça kolay. Bir çok firmanın geniş yelpazede üretiği seçenekler mevcut. Klasik stilde dekore edilmiş bu banyoda kullanılan model de malzemesi açısından rahatlığı getiren bir model. Ahşap klozet kapakları hem dekorasyona kattıkları görünüm açısından hem de doğal bir malzeme olması bakımından tercih edilme sebebi. Ahşap kapaklar plastiklere göre kullanım avantajı sağlar. İnsanın plastiğe temas etmesiyle ahşaba temas etmesinin arasında büyük fark vardır. Ahşap kapaklar hem daha rahat hem de teması daha doğallık hissi eren ürünlerdir. Ahşap kapak tercih edin ve tasarımının ergonomisine de dikkat edin.
Tuvalette uzun vakit geçirenlerin bir diğer keyfi de müziktir. Dikkat ettiyseniz tuvalette müziğin işlevsel olarak kullanıldığı kamusal alanlar vardır. Tuvaletteki kişi duyduğu ya da çıkardığı seslerden rahatsız olmasın diye tuvalet alanında müzik yayını yapılır. Evde durum farklı tabi. Unutmamak için tuvaletin yakınında bulunduracağınız bir müzik çalar tuvalete girdiğinizde keyifli zaman geçirmeniz için iyi bir seçenek.
Hem kitap kurdu hem de tuvalette uzun vakit geçirme alışkanlığı olanlar için tuvalette geçirdiği süre boyunca okumak en büyük keyiftir. Hatta bir çok insanın sadece tuvaletteyken okudukları kitapları vardır. Siz de böyle biriyseniz tuvalet kitabınız için bir raf ya da küçük bir dolap bulundurmayı ihmal etmeyin.