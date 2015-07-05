Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Pazartesi günleri hafta insanın gözüne çok uzun bir zaman dilimi gibi geliyor ama hafta sonları tadına doyamadan göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor ve yeni bir haftanın stresi başlıyor. İşte böyle koca bir haftanın daha sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi bu haftada homify'da haftaya damgasını vuran beş yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bu hafta da en çok okunan yazılar arasında bir süredir yeni politikamız gereği sizlerle paylaşmaya başladığımız bol resimli az yazılı yeni fikirlerimizin ağırlığı göze çarpıyor. Haftanın en popülerleri arasında salon fikirlerinden oluşan bir yazı, Edirne merkezli bir uzmanımızın imzasını taşıyan bir ev, yatak odasını özelleştirmenin yollarına ilişkin bir yazı, ahşap evler ve birbirinden şık merdivenlerin yer aldığı yazılar yer aldı. Siz de yoğun iş temposundan bu yazılarımızı gözden kaçırdıysanız, bu yazıda hepsinin linkine ulaşabilirsiniz.
Salonlar eskiden olduğu sadece misafir gelince açılan mekanlar olmaktan çıktı. Artık çekirdek aileler bile zaman zaman salonda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Evin en çok zaman geçirilen bölümlerinden oluşan salonları daha şık bir hale getirmek için 17 farklı fikri sizin için derledik. Salonu iki bölüme ayırmaktan, TV ünitesi seçimine, salonda kontrast kullanımından, salonda feng shui dokunuşlarına kadar salonunuzu özelleştirecek ve güzelleştirecek 17 farklı parlak fikri bulabileceğiniz yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Edirneli uzmanımız Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon firması başarılı çalışmalarıyla tüm Trakya'ya ve hatta İstanbul'a da hizmet veriyor. Firmanın çalışmalarını sıklıkla haftanın en çok okunan yazıları arasında görmeye alışkınız. Bu sefer de sonuç farklı olmadı ve firmanın imzasını taşıyan şık ev haftaya damgasını vuran yazılar arasında girdi. Baz renk olarak beyazın tercih edildiği eve tasarım işi rengarenk mobilya parçalarıyla canlılık kazandırılmış. Çok estetik mobilyalarıyla dikkat çeken evin ayrıntıları için tıklayın.
Günlük ortalama sekiz saat uyuyan bir kişi ömrünün üçte birini yatak odasında geçiriyor demektir. Bu yüzden yatak odaları çok önemli mekanlar. Sağlıklı bir uyku alınabilirse hayatın her alanında verimlilik de artıyor. İnsanların uyku alışkanlıklarına göre farklı yatak odası ihtiyaçları olur. Örneğin uykuya geç dalanlar yatak odasında koyu renkler kullanarak uykuya daha kolay dalabilirken, sabahları uyanmakta zorluk çekenler ise bu sorunu açık renkli yatak odalarıyla azaltabilirler. Bu yazımızda yerli tasarımcıların elinden çıkma 15 farklı yatak odasını görebilirsiniz.
Ahşap evler betonun yoğun kullanımıyla bir dönem gözden düşseler de son dönemde yeni gelişen bir trendle tekrar gündeme oturdular. Hem doğal hem de çevreye uyumlu bir malzeme olan ahşabın avantajları saymakla bitecek gibi değil. Doğru bakımla betonarme evlerden bile daha uzun süre dayanabilen ahşap evler, iklimlendirme soğutma noktasında da avantajlar sunuyor. Ahşap ürünler konusunda uzman olan Kuloğlu Orman Ürünleri firması da yeni trende ayak uydurarak çok hoş ahşap evler tasarlıyor. Bağ evleri ve dağ evlerinde çok uygun bir çözüm olabilecek bu ahşap evlerden birini bu yazımızda ayrıntılı olarak inceledik. Yazıya ulaşmak için burayı tıklayın.
Merdivenler evin hiçbir odasına dahil değildirler ama odalara giden bağlantıyı oluşturdukları için hem ana konseptle uyumlu olmak durumundalar hem de çok meydanda olduklarında estetik olarak da özgün olmak durumundalar. Bu yazımızda tamamı yerli üreticilerin elinden çıkma 15 farklı merdiven modelini sizlerle paylaştık. Sizin de dubleks bir eviniz varsa bu fikirlerden biri size de ilham verebilir. Yazıya ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.