Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Pazartesi günleri hafta insanın gözüne çok uzun bir zaman dilimi gibi geliyor ama hafta sonları tadına doyamadan göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor ve yeni bir haftanın stresi başlıyor. İşte böyle koca bir haftanın daha sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi bu haftada homify'da haftaya damgasını vuran beş yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bu hafta da en çok okunan yazılar arasında bir süredir yeni politikamız gereği sizlerle paylaşmaya başladığımız bol resimli az yazılı yeni fikirlerimizin ağırlığı göze çarpıyor. Haftanın en popülerleri arasında salon fikirlerinden oluşan bir yazı, Edirne merkezli bir uzmanımızın imzasını taşıyan bir ev, yatak odasını özelleştirmenin yollarına ilişkin bir yazı, ahşap evler ve birbirinden şık merdivenlerin yer aldığı yazılar yer aldı. Siz de yoğun iş temposundan bu yazılarımızı gözden kaçırdıysanız, bu yazıda hepsinin linkine ulaşabilirsiniz.