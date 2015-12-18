Evde boş köşeleri nasıl değerlendirebilirim ?

Hepimiz geniş ve ferah evlerde yaşamayı, eşyalarımızı istediğimiz gibi yerleştirip zarif bir dekorasyon yaparak daha keyifli, daha modern evlerin sahibi olmayı isteriz. Ancak hayat şartları, ekonomik durum ve ev fiyatları her zaman istediğimiz evlere sahip olmamızı sağlamaz. İstediğimiz evlerden daha küçük evlerde yaşamak durumunda kaldığımızda, bu dezavantajı ortadan kaldırmak için özel dokunuşlar yaparak evlerimizi daha kullanışlı, daha fonksiyonel ve daha geniş hale getirebiliriz. Bu sayede küçük evlere sığmayan eşyalarımızı depoda saklamak zorunda kalmadan kullanabilir, evimizin içinde bulunan köşeleri, kolon kenarlarını ölü alanları kullanarak hem daha verimli kullanmış hem de evimizin içinde büyük ölü alanlar olmasını engellemiş oluruz. Peki evimizde bulunan köşeleri, ölü alanları nasıl kullanışlı hale getirerek yapacağımız dekorasyonun içine katabilir ve fonksiyonel olarak kullanabiliriz ?
Boş alanların kullanılabilmesi için öncelikle alan ölçümü yapmalısınız. Yapacağınız ölçüm gerçekçi bir ölçüm olmalı ve kullanabileceğiniz alanı ölçmelisiniz. Ayrıca köşelerin, boş bölümlerin duvarlarını da kullanabileceğiniz için yapacağınız ölçümler daha önemli olacaktır. Ölçüm işlemini yaptıktan sonra bu ölü alanları değerlendirebilmek için yapmanız gereken iki yöntem vardır. Bunlardan birincisi, yeriniz olmadığı için depoda beklettiğiniz eşyalarınızı bu ölçülere göre revize etmek ve ölü alanları kullanmaktır. Örnek olarak kullanamadığınız bir masanız var ve bu alana biraz büyük geliyor. Masa ölçülerinizi revize edip bu alana sığacak ölçülere getirdiğinizde ölü ve boş alanı kullanmış, depoda bekleyen masanızı kullanmış olacaksınız. İzleyeceğiniz bir diğer yöntem de boş alanlar için yeni fikirler yaratmak ve bu alanları kullanmaktır. Örnek olarak kullanamadığınız alan bir köşe ise bu alanı özel bir tasarım ile raf sistemi veya askı sistemi ile kaplayabilir, bu alanları kullanarak estetik görünümü olan bir alan yaratmış olursunuz. Yine bol ve ölü alanları bir kış bahçesi veya çiçek odası şeklinde dekore edebilir, evinizin ihtiyaç duyduğu doğallığı bu alan sayesinde sağlanmış olur. Eğer alanınız biraz büyük ise bu alanlar masa ve sandalye ile donatıp çay saatleriniz için ideal bir alana, misafirlerinizi ağırladığınız küçük bir misafir odasına, bir çalışma masası koyarak çalışma odasına dönüştürebilir, giysilerinizin yatak odalarınızda daha fazla yer kaplamasını önlemek için giyinme odasına, çamaşır odasına, hobi odasına, çocuk oyun odasına, okuma odasına, dinlenme odasına, sinema odası gibi bir çok oyun alanına dönüştürebilir, bu odaların evinizde koca bir odayı işgal etmesini engelleyebilirsiniz. Yapacağınız bu dönüşüm ile hem evinizde atıl durumda bulunan alanları kullanarak ihtiyaç duyduğunuz alanları yaratmış olacaksınız hem de evinizin eşya fazlalığı nedeniyle oluşan yer darlığından kurtulmuş olacaksınız.
Evinizin içinde olduğu gibi dışında da yer alan ölü alanları kullanarak evinizin dış kısımlarını güzelleştirebilirsiniz. Ön avlu da yer alan kullanmadığınız alanların etrafını ve üstünü polietilen şeffaf malzemeler ile kapatarak güneş ışığının girdiği, soğuktan korunan bir alan oluşturup bu alanı kış bahçesi haline getirebilir, kış aylarında güneşin tadını çıkarmak için özel bir alan haline getirerek ölü alanları yok ederek kendinize özel bir alan yaratmış olursunuz. Ayrıca, evlerinizin dışındaki atıl alanlar nedeniyle dış cepheleriniz kötü göründüğü için, yapacağınız aydınlatmalar ile dışarıdan bakıldığında daha estetik ve daha şık görünmesini de sağlayabilirsiniz. Ölü alanları dönüştürerek veya bu alanlara uygun mobilyaları revize edip, bu alanlara özel tasarımlar yaparak estetik hale getirmiş olduğunuz gibi, yaptığınız dekorasyonların bir köşesinde boş ve kötü görünen bu alanları dekorasyonunuzun içine eklemiş olursunuz.
Evinizde bulunan boş ve ölü alanları kullanmak için izleyeceğiniz bir çok yol var. Bu yolları izleyerek özel bir alan yaratabileceğiniz gibi homify dekorasyon örneklerini inceleyerek fikir edinebilir, zevkinize uygun olanları evinize uygulayarak şık ve modern alanlar yaratabilirsiniz.
Evin dış cephesini güzelleştirmek ve evin etrafında bulunan boş ve kullanılmayan alanları, köşeleri, duvarları kullanarak estetik bir kapalı bahçe yapabilirsiniz. Yapacağınız bahçe aynı zamanda kış aylarında kış bahçesi, yaz aylarında üst kısmını açtığınızda da yaz bahçesi olarak kullanılacak fonksiyonel bir bahçedir. Örnek resimde yar alan bahçe örneğinde olduğu gibi evin ön kısmı, üstü ahşap karkas ile kapatılmış, kış aylarında kalın plastik veya branda ile kapatılarak kış bahçesi haline getirilen, yaz aylarında da resimdeki gibi açık hali ile kullanılan bir kapalı bahçe haline getirilmiş. Bu sayede hem kullanılmayan alan işlevsel hale getirilerek görsellik elde edilmiş hem de modern bir bahçe oluşturularak evin güzelliğine güzellik katılmış.
Evde bir kitap okuma odanız veya kütüphaneniz yoksa bir okuma alanı oluşturmalısınız. Okuma alanı oluşturmak için evinizde uygun bir alan bulunmuyorsa bir kullanmadığınız bir köşeyi, bir boş alanı okuma alanı şeklinde dekore edebilirsiniz. Örnek resimde yer alan çalışma alanı, çatı katının köşesine yapılmış, normal şartlarda kullanılmayan ve atıl olarak duran bu alan değerlendirilerek özel bir çalışma ile görsel ve işlevsel bir okuma alanına dönüştürülmüş.Basit bir aydınlatma ile kitap okurken gözlerinizin yorulması da engellenmiş ve fonksiyonel bir okuma alanı yaratılmış.
Evinizde çatı katı şeklinde kullandığınız bir alan var ise bu alanı kullanarak bir sohbet alanı, misafirlerinize çay ikram ettiğiniz bir ağırlama alanı olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede akşam beş çayları için bu alanı kullanabilir ve sakin bir şekilde çayınızı yudumlayabilirsiniz. Örnek resimde yer alan bir sohbet alanı şeklinde dekore edilmiş, çatı katının bir köşesi bu şekilde dekore edilmiştir. Küçük bir orta masa şeklinde masa, iki adet koltuk ile bir sohbet alanı oluşturulmuş, sakin bir ortam, yapılan çalışma ile estetik sohbet alanına dönüştürülmüştür.
Çalışma şekliniz home ofis şeklinde ise evinizin her yerinde dikkatinizi dağıtan etkenlerden kurtulmak ve motivasyonunuzu düşürmeden çalışmak için yapmanız gereken en uygun boş alanı ofis şeklinde dekore etmektir. Bu sayede evde çalışma odası gibi bir alan oluşturup motivasyonunuz düşmeden çalışma imkanı oluşturmuş olursunuz. Örnek resimde iki duvar arasında kalan alan boş ve atıl olmaktan kurtarılmış, özel bir çalışma ile dekore edilerek bir çalışma odasına dönüştürülmüş. Bu sayede hem boş alanın kötü görünmesi engellenmiş hem de bir çalışma odası oluşturularak işlevsel hale getirilmiş.
Evimizde her odada kullandığımız, çok fonksiyonel olan raf sistemlerini özellikle atıl durumda olan ve kullanılmayan alanlar içinde kullanarak hem ihtiyacımız olan alanlar şeklinde dekore edebiliriz, hem de ölü alanları kullanılabilir hale getirmiş oluruz. Örnek resimde olduğu gibi raf sistemleri ile giysilerimizi muhafaza ettiğimiz alanlar haline getirerek evimizin içinde fazla eşya bulundurmadan geniş bir dekorasyon yapabiliriz.
Evinizde çamaşırlarınızı ve giysilerinizi yatak odanızda bulunan gardırop ve çekmecelerde saklarsınız. Bu nedenle yatak odanızda gereğinden fazla eşya bulundurarak eşya kalabalıklığı ve yer darlığı sorununuz olur. Bu tür olumsuz durumlar ile karlı karlıya kalmamak için yapmanız gereken kullanmadığınız alanları çamaşırlarınızı ve giysilerinizi muhafaza edebileceğiniz alanlar şeklinde dekore etmek, işlevsel hale getirmektir. örnek resimde olduğu gibi fonksiyonel bir çamaşır odası oluşturarak fazla eşyalarınızdan kurtulabilirsiniz.