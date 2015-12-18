Evde boş köşeleri nasıl değerlendirebilirim ?

Hepimiz geniş ve ferah evlerde yaşamayı, eşyalarımızı istediğimiz gibi yerleştirip zarif bir dekorasyon yaparak daha keyifli, daha modern evlerin sahibi olmayı isteriz. Ancak hayat şartları, ekonomik durum ve ev fiyatları her zaman istediğimiz evlere sahip olmamızı sağlamaz. İstediğimiz evlerden daha küçük evlerde yaşamak durumunda kaldığımızda, bu dezavantajı ortadan kaldırmak için özel dokunuşlar yaparak evlerimizi daha kullanışlı, daha fonksiyonel ve daha geniş hale getirebiliriz. Bu sayede küçük evlere sığmayan eşyalarımızı depoda saklamak zorunda kalmadan kullanabilir, evimizin içinde bulunan köşeleri, kolon kenarlarını ölü alanları kullanarak hem daha verimli kullanmış hem de evimizin içinde büyük ölü alanlar olmasını engellemiş oluruz. Peki evimizde bulunan köşeleri, ölü alanları nasıl kullanışlı hale getirerek yapacağımız dekorasyonun içine katabilir ve fonksiyonel olarak kullanabiliriz ?

Boş alanların kullanılabilmesi için öncelikle alan ölçümü yapmalısınız. Yapacağınız ölçüm gerçekçi bir ölçüm olmalı ve kullanabileceğiniz alanı ölçmelisiniz. Ayrıca köşelerin, boş bölümlerin duvarlarını da kullanabileceğiniz için yapacağınız ölçümler daha önemli olacaktır. Ölçüm işlemini yaptıktan sonra bu ölü alanları değerlendirebilmek için yapmanız gereken iki yöntem vardır. Bunlardan birincisi, yeriniz olmadığı için depoda beklettiğiniz eşyalarınızı bu ölçülere göre revize etmek ve ölü alanları kullanmaktır. Örnek olarak kullanamadığınız bir masanız var ve bu alana biraz büyük geliyor. Masa ölçülerinizi revize edip bu alana sığacak ölçülere getirdiğinizde ölü ve boş alanı kullanmış, depoda bekleyen masanızı kullanmış olacaksınız. İzleyeceğiniz bir diğer yöntem de boş alanlar için yeni fikirler yaratmak ve bu alanları kullanmaktır. Örnek olarak kullanamadığınız alan bir köşe ise bu alanı özel bir tasarım ile raf sistemi veya askı sistemi ile kaplayabilir, bu alanları kullanarak estetik görünümü olan bir alan yaratmış olursunuz. Yine bol ve ölü alanları bir kış bahçesi veya çiçek odası şeklinde dekore edebilir, evinizin ihtiyaç duyduğu doğallığı bu alan sayesinde sağlanmış olur. Eğer alanınız biraz büyük ise bu alanlar masa ve sandalye ile donatıp çay saatleriniz için ideal bir alana, misafirlerinizi ağırladığınız küçük bir misafir odasına, bir çalışma masası koyarak çalışma odasına dönüştürebilir, giysilerinizin yatak odalarınızda daha fazla yer kaplamasını önlemek için giyinme odasına, çamaşır odasına, hobi odasına, çocuk oyun odasına, okuma odasına, dinlenme odasına, sinema odası gibi bir çok oyun alanına dönüştürebilir, bu odaların evinizde koca bir odayı işgal etmesini engelleyebilirsiniz. Yapacağınız bu dönüşüm ile hem evinizde atıl durumda bulunan alanları kullanarak ihtiyaç duyduğunuz alanları yaratmış olacaksınız hem de evinizin eşya fazlalığı nedeniyle oluşan yer darlığından kurtulmuş olacaksınız.

Evinizin içinde olduğu gibi dışında da yer alan ölü alanları kullanarak evinizin dış kısımlarını güzelleştirebilirsiniz. Ön avlu da yer alan kullanmadığınız alanların etrafını ve üstünü polietilen şeffaf malzemeler ile kapatarak güneş ışığının girdiği, soğuktan korunan bir alan oluşturup bu alanı kış bahçesi haline getirebilir, kış aylarında güneşin tadını çıkarmak için özel bir alan haline getirerek ölü alanları yok ederek kendinize özel bir alan yaratmış olursunuz. Ayrıca, evlerinizin dışındaki atıl alanlar nedeniyle dış cepheleriniz kötü göründüğü için, yapacağınız aydınlatmalar ile dışarıdan bakıldığında daha estetik ve daha şık görünmesini de sağlayabilirsiniz. Ölü alanları dönüştürerek veya bu alanlara uygun mobilyaları revize edip, bu alanlara özel tasarımlar yaparak estetik hale getirmiş olduğunuz gibi, yaptığınız dekorasyonların bir köşesinde boş ve kötü görünen bu alanları dekorasyonunuzun içine eklemiş olursunuz.

Evinizde bulunan boş ve ölü alanları kullanmak için izleyeceğiniz bir çok yol var. Bu yolları izleyerek özel bir alan yaratabileceğiniz gibi homify dekorasyon örneklerini inceleyerek fikir edinebilir, zevkinize uygun olanları evinize uygulayarak şık ve modern alanlar yaratabilirsiniz.



