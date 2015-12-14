Göz alıcı bir aile evi

Bu projeyi ilgi çekici kılan yanlarından birkaçı, yerel koşullarla uyum sağlayan, yalın ve düz çizgilerle modern bir yaklaşımla tasarlanmış olması. Sadelik ve yalınlıkla göz alıcı bir proje oluşturmak ve işlevsel bir akış yakalamak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Göz alıcı atmosferi ile naif bir konut projesi.

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