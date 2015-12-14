Göz alıcı bir aile evi

Büyük şehirlerde yaşamayı tercih edenler için, stresli bir günün ardından dinlenme ihtiyacı aşikardır ve yatıştırıcı bir atmosfer arayışı iç mekan dizaynını da oldukça etkileyecektir. Göz alıcı tasarımı ile Lizbon'da sade ve modern bir konut projesi ile karşınızdayız. Portekiz'de bulunan EXTRASTUDIO tarafından dizayn edilen konut projesinde, kentsel planlama göz önüne alınarak kamusal alanlarla bağlantılara özen gösterilmiş. İç ve dış mekan görselleri ile ekibin fonksiyonel çalışmalarını incelemek üzere alt başlıklarımıza geçebiliriz.
Portekiz'in başkenti Lizbon'un batı kesimlerinde konumlanan yapı, çevresel faktörlerle ilişkiler göz önüne alınarak tasarlanmış. Morfolojik ve tipolojik özellikleri dikkate alınarak homojenlik sağlanmış. Sade ve yalın çizgisi ile bulunduğu çevre ile uyumlu bir mimari dil kullanılmış.
Yalın çizgileriyle modern stil dizayn edilen yapı cephesinde küçük boyutlu asimetrik pencere sistemleri uygulanmış. İç mekanlarda katların birbiri ile ilişkisi işlevsel açıdan değerlendirilmiş ve bir çekirdek etrafına açılan ortak yaşam alanları dizayn edilmiş. Binada aynı zamanda bodrum kat, zemin kat ve 1. normal kat seviyeleri birbiriyle ilişkileri göz önüne alınarak tasarlanmış.
Zemin kat planında, bir mutfak, küçük bir banyo, bir depolama alanı ve merdiven bulunuyor. Sade çizgileri ile basit ve yalın bir düzen oluşturulmuş. Üst katta üç adet yatak odası ve iki banyo bulunuyor. Zemin katta ortak kullanım alanları tasarlanırken, üst katta bireysel yaşam alanlarına yer verilmiş ve işlevsellik yalın bir çizgi ile göz ardı edilmemiş.
Sürgülü sistemle kullanılan kepenk tipi kapı sistemleri, kapandığı vakit adeta dış cephede evin görünmez duvarları görevini görüyor. Kullanım kolaylığı bakımından farklı mekanların ihtiyaçlarına göre sürgülü sistem tercih ediliyor.
Evin cephesindeki pencereler farklı boyut ve geometrik formlarla modern stilde tasarlanmış. Doğal ışığı muntazam alacak şekilde cephe yönü ve pencere konumları tasarlanmış.
Sadeliği elden bırakmayan projenin iç mekanlarında da yalınlık ve basit çizgiler söz konusu. Minimalist stil izler taşıyan iç mekanda herhangi bir renk ya da desen, formlar eklenmeden sade beyaz duvarlar dingin bir alan oluşturacak şekilde tasarlanmış. Geniş yüzeyli cam pencereler eşliğinde, yeşil manzarası ile seyirlik bir dekora sahip. Yer döşemesi zemin kaplaması ise doğal ahşap dokusu ile parke sadeliği ile döşenmiş. İçinizi ferahlatan, huzur veren bir yaşam alanı.
Sade çizgileri ile tasarlanan yapının bahçe alanına doğallığı taşımış. Renkli çiçekler, sarmaşıklar, çalılar ve ağaçlar eşliğinde seyirlik bir manzara, mis kokulu bir bahçe.
Bu projeyi ilgi çekici kılan yanlarından birkaçı, yerel koşullarla uyum sağlayan, yalın ve düz çizgilerle modern bir yaklaşımla tasarlanmış olması. Sadelik ve yalınlıkla göz alıcı bir proje oluşturmak ve işlevsel bir akış yakalamak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Göz alıcı atmosferi ile naif bir konut projesi.
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