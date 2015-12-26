Beyazın dekoratif avantajları ve beyaz oturma odası örnekleri

Renkler, hem modada hem de dekorasyonda bir anlamda zamanın ruhunu yansıtırlar. Her rengin farklı bir mesajı ve hissi vardır ve yıllar içinde değişen moda ve dekorasyon trendlerine göre de hayatımızdaki renkler de sürekli değişir. Ve bütün renkler her ne kadar ayrı ayrı farklı pozitif özelliklere sahip olsalar da hepsinin ortak noktası aslında zaman içinde sıkıcılaşma potansiyelleri olduğudur. Ne de olsa evlerimizde kullandığımız renkler her gün gördüğümüz temel şeylerden biri ve özellikle keskin renkler, estetik yanları ne kadar kuvvetli olursa olsun, zaman içinde bir değişim isteği yaratırlar. İşte bu yüzden, öyle sık değişikliklerden hoşlanmayan ve alışkanlıklarına bağlı olanlar için en ideal dekorasyon rengi elbette beyazdır. Beyaz renk hiçbir zaman sıkıcı olmaz ve zarif ve ferahlatıcı etkisiyle her zaman estetik açıdan dikkat çeker. Zamanının ötesinde ve hiçbir zaman modası geçmeyecek bir dekorasyon yaratmak için beyazdan vazgeçmeyin.
Beyaz renk son yıllarda özellikle mutfaklarda sıklıkla kullanılıyor. Oturma odalarında ise hâlâ biraz çekinilen bir ton. Oysa oturma odalarında beyaz kullanımı eşsiz bir görünüm yarattığı gibi pek çok açıdan da avantajlı. Nasıl mı? Gelin hep birlikte göz kamaştıran beyaz oturma odası örneklerine bir göz atalım ve bu avantajları inceleyelim.
En başta da söylediğimiz gibi, beyazın en büyük avantajı zamanın ötesinde bir renk olmasıdır. Trendler her geçen gün değişse bile beyaz renk çarpıcılığını hiçbir zaman kaybetmez. Üstelik beyazın zarif, sofistike ve derin bir etkisi vardır ve bu etki yaşam alanlarının çok daha özgün ve karakterli bir görünüme kavuşmasını sağlar. Canan Delevi tarafından dizayn edilen bu oturma odası da bunun şahane bir kanıtı değil mi?
Nedense beyaz salonların soğuk bir atmosferi olduğuna dair bir yanılsama var. Oysa beyaz, canlı renk tonlarında küçük dokunuşlarla birleştiğinde ve doğru bir dekorasyonla samimi ve sıcacık bir oturma odası oluşturur.
Beyaz rengin hakim olduğu bir salonda dekorasyon ayrıntıları daha da ön plandadır çünkü beyaz yoğunlaştırıcı bir renktir ve özellikle canlı renk tonları gibi dikkat dağıtmaz. Bu yüzden de özenli ve incelikli bir dekorasyonu en küçük ayrıntısına kadar vurgulamak, göz önüne çıkarmak için en ideal renk beyazdır.
Beyaz denilince aklınıza tek bir renk geliyorsa yanılıyorsunuz. Uzmanlar beyazın da 200'e yakın farklı tonu olduğunu söylüyorlar. Parlak beyaz, mat beyaz, pembeye çalan beyaz, maviye çalan beyaz… Beyazın farklı tonlarının kombinasyonuyla sıradışı dekorasyonlar yaratmak oldukça zor ama sonuç tek kelimeyle eşsiz oluyor.
Beyazın uyumsuz ayrıntıları bütünleştirmek gibi harika bir gücü var! Kapsayıcı etkisi sayesinde evinizin birbirleriyle uyumsuz alanları ya da değiştiremediğiniz iç mimari ayrıntıları arasında yumuşak ve sıcak bir geçiş sağlayabilirsiniz.
Küçük odaların olduğundan daha geniş görünmesini ve ferah ve havadar bir atmosfere kavuşmasını sağlayan yegane renk de elbette beyaz. Beyaz dekorasyonların en kuvvetli etkilerinden biri de yaşam alanlarını genişletmek tabii ki.
Eğer beyaz mobilyalara sahipseniz, oturma odanızda değişiklik yaratmak da çok daha kolay olacak. Canlı renkli yastıklar, dikkat çekici bir tablo ya da aksesuar beyazın fonunu oluşturduğu oturma odasının havasını değiştirmeye yetecek.
Canlı renklerin tutkunuysanız da beyaz mobilyalar için en ideal tercih olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki beyazın hakim olduğu yaşam alanlarında canlı renklerin hayat dolu enerjileri de çok daha çarpıcı bir şekilde yayılıyor etrafa. Örneğin kahverengi bir koltuğun üzerindeki kırmızı bir yastık o kadar da dikkat çekmezken, aynı yastık beyaz bir koltuğun üzerinde odanın yıldız parçasına dönüşebilir.
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