Girne'de lüks villalar

Bugün homify'da sizi Akdeniz'in eşsiz adası Kıbrıs'a götüreceğiz ve Kıbrıs'ın en güzel yerlerinden biri olan Girne'nin Çatalköy bölgesinde bulunan lüks bir konut projesini tanıtacağız. Eliya Villaları isimli proje ÖZYALÇIN GROUP OF COMPANIES tarafından inşa edilmiş. Proje bu ay teslim edilmeye başlayacak.

Firma Girne'de 1991 yılından beri inşa ettiğimi kaliteli ve prestijli siteler, müstakil ev ve apartman daireleriyle, Girne'nin başta gelen inşaat firmalarından biri durumunda. Bir tarafı dağ, bir tarafı deniz manzaralı villadan oluşan projeyi incelemeye başlayalım.