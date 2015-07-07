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Girne'de lüks villalar

Aydin Sanli Aydin Sanli
Elizya Villaları, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Evler
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Bugün homify'da sizi Akdeniz'in eşsiz adası Kıbrıs'a götüreceğiz ve Kıbrıs'ın en güzel yerlerinden biri olan Girne'nin Çatalköy bölgesinde bulunan lüks bir konut projesini tanıtacağız. Eliya Villaları isimli proje ÖZYALÇIN GROUP OF COMPANIES tarafından inşa edilmiş. Proje bu ay teslim edilmeye başlayacak. 

Firma Girne'de 1991 yılından beri inşa ettiğimi kaliteli ve prestijli siteler, müstakil ev ve apartman daireleriyle, Girne'nin başta gelen inşaat firmalarından biri durumunda. Bir tarafı dağ, bir tarafı deniz manzaralı villadan oluşan projeyi incelemeye başlayalım. 

Denize yürüme mesafesinde

Elizya Villaları, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Evler
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Elizya Villaları

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Villaların hepsinde 92 metrekarelik bir tarafı dağ, bir tarafı deniz manzaralı çatı terası bulunuyor. Denize yürüme mesafesindeki villalar yaz kış yaşanabilecek şekilde tasarlanmış. 

Dış görünüm

Elizya Villaları, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Evler
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Elizya Villaları

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

179 m2 Kapalı Alan, 50 m2 Açık Teras Alanı ve 92 m2 Deniz Manzaralı Çatı Terasıyla 321 m2 toplam alana sahip olan villalarda birinci sınıf malzeme kullanılmış. Havuzlu ve havuzsuz villa seçenekleri bulunan projede  4x8 ve 5x10 metre olmak üzere iki farklı havuz seçeneği mevcut. Villarda standart olarak görüntülü interkom sistemi, uydu-internet-telefon altyapısı, lpgli merkezi ısı sitemi, ısı ve ses izolasyonlu alüminyum kapı ve pencere çerçeveleri ve şömine bulunuyor. 

Açık teras

Elizya Villaları, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Evler
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Elizya Villaları

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Havuzlu seçeneklerde havuzların bulunduğu açık teraslar da deniz manzarasına hakim.

Mutfak

Elizya Villaları, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Evler
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Elizya Villaları

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Melamin veya high gloss olmak üzere iki farklı mutfak dolabı seçeneği sunan projede mutfak dolapları da duvarlar gibi beyaz renkte tercih edilmiş ve ortamı oldukça ferah gösteriyor. Yerler de parlak dokulu birinci sınıf seramiklerle döşenmiş.

Oturma odası

Elizya Villaları, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Evler
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Elizya Villaları

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Oturma odası evin alt katında bulunuyor. Beyaz rengin hakim olduğu oda insana Akdeniz'de olduğunu asla unutturmuyor. Serin kış gecelerinde romantik bir ortam yaratmak için bir şöminenin mevcut olduğu oturma odasında yüzme havuzunun bulunduğu terasa çıkılıyor. 

Merdivenler

Elizya Villaları, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Evler
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Elizya Villaları

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Üst kata çıkan merdivenlerin basamakları mermerken trabzanları krom nikel malzemeden yapılmış. Katlar arasında inip çıkarken merdivende bulunan pencereden manzarayı görmek mümkün. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Yatak odası

Elizya Villaları, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Evler
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Elizya Villaları

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Villanın üst katında yatak odaları bulunuyor. Burası genç odası olarak döşenebilecek bir oda. Evin genelinde olduğu gib bu odanın duvarlarında da beyaz renk kullanılmış. Bu odada evin pek çok yeri gibi Akdeniz'in mavi sularından oluşan harika manzaraya hakim. 

Ebeveyn yatak odası

Elizya Villaları, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Evler
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Elizya Villaları

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Bembeyaz bir oda daha. Ebeveyn yatak odası olarak döşenebilecek oda yine diğer pek çok bölüm gibi deniz manzarası görüyor.

Bir tarafı deniz

Elizya Villaları, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Evler
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Elizya Villaları

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Çatı terasının bir tarafı Akdeniz'in harika manzarasına hakim. Barbekü bulunan çatı teraslarında deniz manzarası eşliğinde ızgaraların tadını çıkarmak, denize gitmeye üşendiğiniz zamanlarda sımsıcak Akdeni güneşi altında bronzlaşmak mümkün.

Bir tarafı dağ

Elizya Villaları, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Evler
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Elizya Villaları

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Çatı terasının diğer tarafı ise muhteşem bir dağ manzarasına sahip. Ön kısımda Akdeniz bitki örtüsü makilerle kaplı bir alanın ardında Beşparmak Dağları sıralanıyor. 

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