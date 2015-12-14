Çok modern ve özel bir ev projesi

Modern bir iç mekan örneği olan bu fotoğraf, projede iç ve dış bütünlüğünün önemini bizlere gösteriyor. Bembeyaz duvarlar, metal konstrüksiyonlu geniş pencereler ve beton merdivenler başlı başına bir stil oluşturmada yardımcı! Dışardan gelen güçlü ışık alt katta bulunan oturma odanıza soluk verecek, mimaride yalınlık yaşamınıza da girecek.

Dilerseniz farklı bir ev projesi için Sürprizlerle dolu küçük bir ev! adlı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.