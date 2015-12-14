Çok modern ve özel bir ev projesi

Modern konutların kendine has karakterleri mimarilerindeki yalın çizgiler ve iç mekan konforuyla kendini gösteriyor. Bu yazıda sizlere havuzlu ve orijinal bir iç mekanı olan son derece modern bir ev projesini tanıtıyoruz. Bu proje TRAMA ARQUİTETOS adlı Portekizli firma tarafından tasarlanarak firmanın geometrik ve dörtgen yapılı projelerine bir yenisini eklemesine sebep oldu. Gördüğünüz ev projesi salt modern bir mimari ve estetik değerlerin bütünü olmaktan ziyade projelerinde ekolojik ve çevresel duyarlılığı aktarıcı bir pratiği üstlenmekte. Gelin bu evin biraz da detaylarına bakalım…
Örnek fotoğraftaki ev projesinin dış cephe görünümü yatay düzlemde planlanmış tek katlı bir ev yaşamı isteyenler için ideal bir estetiğe sahip. Birbirine bağlanmış iki farklı malzemenin kompoze edilmesiyle tasarlanmış ev bahçeye açılan kapılarıyla doğayla iç içe bir yaşantıyı sizlere sunuyor. Geometrik üslupla ve birbirini kesen çizgilerin dinamikleriyle planlanmış evin dış cephesi hem beyaz hem de ahşabın sıcaklığıyla harmanlanmış bir yapıya sahip. Ahşap bölümün ve beyaza boyanmış yapının içine dahil edilmiş pencereler dışarıya açılan ve yeşilliklere uzanan bir zemine sahip. Evin arkasından yükselen ağaçlar ise evin keskin hatlarına kontrast bir organikliği beraberinde getiriyor.
Evin hacimli yapısının arkasında saklanan ve sakin geçirmek istediğiniz günler için planlanan son derece şık bir havuz ve dinlenme alanı mevcut. Havuzun etrafına döşenmiş ahşaplar ortamdaki malzeme çeşitliliğine katkı sağlar nitelikte. Taş, cam ve ahşabın aynı mekanda kullanılması her yiğidin harcı olmasa gerek. Modern bir ev projesi olan bu tasarım ön cephesinde taş dokusunun görülmediği fakat içerisinde bir takım sürprizler barındıran bir derya gibi!
Farklı bir açıdan gördüğümüz örnek fotoğraftaki havuz alanı hatırı sayılır büyüklükte tasarlanarak rahat bir yüzme keyfi öngörülmüş. Havuzun etrafına döşenmiş ahşaplar orada çok daha fazla vakit geçirmenizi sağlayacak şekilde tasarlanarak alanın her köşesinden faydalanma olanağı düşünülmüş. Örneğin şezlongunuzda saatlerce güneşlenebilir, iş stresinizi burada kolaylıkla üzerinizden atabilirsiniz. Portekiz'in iklimi neredeyse tüm yıl yüzmeniz için uygun sıcaklıkta, tabi ki bu fırsatı değerlendirmeden geçmemek gerek!
Evin iç kısmı da tıpkı dış cephesi gibi stilize ve geometrik bir yapıda tasarlanmış. Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonunda gördüğümüz üzere banyo dolapları da tıpkı evin planı gibi farklı boyutlardaki geometrik öğelerin kesişmesiyle oluşturulmuş. Banyo dolap tasarımları boşluk ve doluluk gibi kompozisyonun temel elemanları düşünülerek dizayn edilerek mekanın ferah ve yalın olması sağlanmış. Aynı zamanda seçilen lavabo da tıpkı dolaplar gibi köşeli ve ve kutuyu andıran yapısıyla ortamdaki kontrast çeşitliliğine uyum sağlıyor.
Gördüğünüz fotoğraf banyonu basit ve yalın halini öyle iyi açıklıyor ki! Modern desenli bir duvar tasarımı beyaz tuvalet ile birlikte banyonun genel atmosferini belirliyor adeta! özenle seçilmiş tasarım ürünler böylesi yalın bir tasarımda kendini tabi ki çok daha iyi belli ediyor!
Modern bir iç mekan örneği olan bu fotoğraf, projede iç ve dış bütünlüğünün önemini bizlere gösteriyor. Bembeyaz duvarlar, metal konstrüksiyonlu geniş pencereler ve beton merdivenler başlı başına bir stil oluşturmada yardımcı! Dışardan gelen güçlü ışık alt katta bulunan oturma odanıza soluk verecek, mimaride yalınlık yaşamınıza da girecek.
Dilerseniz farklı bir ev projesi için Sürprizlerle dolu küçük bir ev! adlı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.