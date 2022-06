Duvarı profesyonelce beyaza boyamak için ne yapmalıyım ?

Ev dekorasyonlarında estetik ve şıklığın bir parçası olan duvarlar, zarif bir şekilde dekore edilerek ev dekorasyonunun görsel ve güzel olması sağlanır. Duvarlar dekore edilirken öncelikle iç mekan duvarları duvar kağıtları ile kaplanarak veya boya ile boyanarak modern bir duvar haline getirilir. Ev hanımlarının bir kısmı sürekli değişen dekorasyon moda akımlarını takip edip evlerine uyguladıkları için duvar kağıtlarını tercih ederken bir kısım ev hanımı da duvar kağıda yerine profesyonelce yapılmış, duvarın her alanı homojen ve eşit şekilde boyanmış duvarı tercih ediyorlar. Duvar kağıdı ile duvar kaplaması yapmak kolay olduğu için dekorasyon yapan her birey duvar kaplamasını yapabilirken, duvarı boya ile boyamak bir hayli zor olduğundan dekorasyonu yapan her birey evlerinin duvarını boyayamaz. Duvar boyası yapabilmek için dikkat edilmesi gereken bir çok nokta vardır. Bu noktalar; boya renginin belirlenmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar, ne kadar boyaya ihtiyacınız olduğunun hesaplanması, boya yapılacak alanın incelenmesi, boya yapılacak alanın sıcaklığı, boyanın kuruması durumu, oda içerisinde bulunan kirişler, kolonlar, köşe noktaları, niş alanları gibi köşeli alanların analizi, kaç farklı rengin kullanılacağı gibi bir çok önemli noktaya dikkat etmek, bu noktalara göre boya yapmak önemlidir. Bu sayede profesyonelce boya yapabilir, dekorasyonunuzun estetik ve zarif olmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Evinizin iç cephesi kadar dış cephesini de dekore etmek ve görsel bir hale getirmek istiyorsanız mutlaka boya yapmalısınız. Dış cepheler doğal olarak yağmur, kar, rüzgar, güneş gibi bütün etkilere maruz kaldığı için duvar kağıdı veya farklı bir kaplama malzemesi ile kaplandığında kısa zamanda kabaracak, yırtılacak veya kendiliğinden düşecektir. Bu nedenle dış cepheler eğer yalıtım malzemeleri ile kaplanmayacaksa mutlaka boyanmalıdır. Duvarın estetik ve zarif görünmesi için her alanın eşit derecede boyanması, dalgalı bir görünüm oluşturulmaması, kaliteli boya kullanılması, gerekli olması durumlarda astar boyalar kullanılması, uygun boya yapma malzemeleri seçilmesi, pencere, kapı veya köşe alanlarının dikkatli bir şekilde boyanarak boyanın sadece duvarda kalması sağlanmalıdır. Çatı rengine göre beyaz boyanın içerisine farklı renklerde boyalar karıştırılarak çatı kiremitlerinin renkleri ile uyumlu renkler elde edebilir, bu sayede evinizin dış cephesini birbiri ile uyumlu renklere sahip bir şekilde dekore edebilirsiniz. Evinizin dış cephesinde yapacağınız boya için sadece çatı etkeni bulunurken evinizin iç cephesi için yapacağınız boya işleminde bir çok iç faktör vardır. Bu faktörlerin başında odanın kullanım amacı, oda içerisinde bulunan mobilyalar, oda içerisinde yer alan ahlı, perde gibi dekorasyon aksesuarları gelir. Yapacağınız boya, iç mekanda bazı yerlerde koyu beyaz, bazı yerlerde ise açık beyaz olmak zorunda kalabilir. Bu nedenle iç mekanda yapılacak olan boyama işleminde çok titiz davranılmalı bütün faktörler göz önünde bulundurularak profesyonelce yapılmalıdır.

İç mekan boyaları, zamanımızın çoğunu bu mekanlarda geçirdiğimiz için çok önemlidir. Yapacağınız boyalar, hem evinizin i. dekorasyonunu görsel hale getirip şık bir dekorasyon yapmanızı sağlarken hem de beyazın verdiği ferahlık ve aydınlık ile daha havadar ve daha aydınlık bir dekorasyon yapmış olursunuz. Beyaz her türlü renk ile kolay uyum sağlayan bir renk olduğu için mobilyalarınız ile, iç mekan aksesuarlarınız ile, evinizde bulunan ahşap mobilyalar ve dekorasyonlar ile estetik bir uyum içinde olacaktır. Beyaz rengin evinizin her yanında zarif bir şekilde olmasını sağlamak adına, nasıl boya yapacağınızı araştırmalı, hangi noktalara özen göstereceğinize dikkat etmeli, evinizin değerini ve güzelliğini göz önüne getirerek boya yapmalısınız. Yapacağınız boyama işlemi ile ilgili fikir edinmek, bilgi sahibi olmak ve beyaz renge zarif bir şekilde boyanmış olan evleri incelemek için homify beyaz evler sayfasını ziyaret ederek yüzlerce beyaza boyalı evi inceleyebilirsiniz.