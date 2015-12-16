Duvarı profesyonelce beyaza boyamak için ne yapmalıyım ?

Ev dekorasyonlarında estetik ve şıklığın bir parçası olan duvarlar, zarif bir şekilde dekore edilerek ev dekorasyonunun görsel ve güzel olması sağlanır. Duvarlar dekore edilirken öncelikle iç mekan duvarları duvar kağıtları ile kaplanarak veya boya ile boyanarak modern bir duvar haline getirilir. Ev hanımlarının bir kısmı sürekli değişen dekorasyon moda akımlarını takip edip evlerine uyguladıkları için duvar kağıtlarını tercih ederken bir kısım ev hanımı da duvar kağıda yerine profesyonelce yapılmış, duvarın her alanı homojen ve eşit şekilde boyanmış duvarı tercih ediyorlar. Duvar kağıdı ile duvar kaplaması yapmak kolay olduğu için dekorasyon yapan her birey duvar kaplamasını yapabilirken, duvarı boya ile boyamak bir hayli zor olduğundan dekorasyonu yapan her birey evlerinin duvarını boyayamaz. Duvar boyası yapabilmek için dikkat edilmesi gereken bir çok nokta vardır. Bu noktalar; boya renginin belirlenmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar, ne kadar boyaya ihtiyacınız olduğunun hesaplanması, boya yapılacak alanın incelenmesi, boya yapılacak alanın sıcaklığı, boyanın kuruması durumu, oda içerisinde bulunan kirişler, kolonlar, köşe noktaları, niş alanları gibi köşeli alanların analizi, kaç farklı rengin kullanılacağı gibi bir çok önemli noktaya dikkat etmek, bu noktalara göre boya yapmak önemlidir. Bu sayede profesyonelce boya yapabilir, dekorasyonunuzun estetik ve zarif olmasına katkıda bulunabilirsiniz.
Evinizin iç cephesi kadar dış cephesini de dekore etmek ve görsel bir hale getirmek istiyorsanız mutlaka boya yapmalısınız. Dış cepheler doğal olarak yağmur, kar, rüzgar, güneş gibi bütün etkilere maruz kaldığı için duvar kağıdı veya farklı bir kaplama malzemesi ile kaplandığında kısa zamanda kabaracak, yırtılacak veya kendiliğinden düşecektir. Bu nedenle dış cepheler eğer yalıtım malzemeleri ile kaplanmayacaksa mutlaka boyanmalıdır. Duvarın estetik ve zarif görünmesi için her alanın eşit derecede boyanması, dalgalı bir görünüm oluşturulmaması, kaliteli boya kullanılması, gerekli olması durumlarda astar boyalar kullanılması, uygun boya yapma malzemeleri seçilmesi, pencere, kapı veya köşe alanlarının dikkatli bir şekilde boyanarak boyanın sadece duvarda kalması sağlanmalıdır. Çatı rengine göre beyaz boyanın içerisine farklı renklerde boyalar karıştırılarak çatı kiremitlerinin renkleri ile uyumlu renkler elde edebilir, bu sayede evinizin dış cephesini birbiri ile uyumlu renklere sahip bir şekilde dekore edebilirsiniz. Evinizin dış cephesinde yapacağınız boya için sadece çatı etkeni bulunurken evinizin iç cephesi için yapacağınız boya işleminde bir çok iç faktör vardır. Bu faktörlerin başında odanın kullanım amacı, oda içerisinde bulunan mobilyalar, oda içerisinde yer alan ahlı, perde gibi dekorasyon aksesuarları gelir. Yapacağınız boya, iç mekanda bazı yerlerde koyu beyaz, bazı yerlerde ise açık beyaz olmak zorunda kalabilir. Bu nedenle iç mekanda yapılacak olan boyama işleminde çok titiz davranılmalı bütün faktörler göz önünde bulundurularak profesyonelce yapılmalıdır.
İç mekan boyaları, zamanımızın çoğunu bu mekanlarda geçirdiğimiz için çok önemlidir. Yapacağınız boyalar, hem evinizin i. dekorasyonunu görsel hale getirip şık bir dekorasyon yapmanızı sağlarken hem de beyazın verdiği ferahlık ve aydınlık ile daha havadar ve daha aydınlık bir dekorasyon yapmış olursunuz. Beyaz her türlü renk ile kolay uyum sağlayan bir renk olduğu için mobilyalarınız ile, iç mekan aksesuarlarınız ile, evinizde bulunan ahşap mobilyalar ve dekorasyonlar ile estetik bir uyum içinde olacaktır. Beyaz rengin evinizin her yanında zarif bir şekilde olmasını sağlamak adına, nasıl boya yapacağınızı araştırmalı, hangi noktalara özen göstereceğinize dikkat etmeli, evinizin değerini ve güzelliğini göz önüne getirerek boya yapmalısınız. Yapacağınız boyama işlemi ile ilgili fikir edinmek, bilgi sahibi olmak ve beyaz renge zarif bir şekilde boyanmış olan evleri incelemek için homify beyaz evler sayfasını ziyaret ederek yüzlerce beyaza boyalı evi inceleyebilirsiniz.
Evinizi boyamaya başlamadan önce ön hazırlık yapmalısınız. Yapacağınız ön hazırlık aşamasında boya malzemeleri, boyanın etrafa sıçrayarak leke oluşturmasını önleyen koruyucular ve en önemli malzeme olan boyayı hazır etmelisiniz. Burada önemli noktalardan birisi ne kadar boyaya ihtiyaç duyacağınızdır. Yapacağınız boya işlemi için boya hesabı yaparken; bir önceki rengin türü, bir önceki boyanın kaç yıllık olduğu, astar boya kullanıp kullanmayacağınız, boyayacağınız alanın ne kadar beyaz olmasını istediğiniz gibi bir çok etken vardır. Bu etkenleri düşünerek ihtiyacınız olan boyayı hesaplayabilirsiniz. Ayrıca boya kalitenizin de bu hesapta etkisi vardır. Kal,teli boyalar ile bir kat boya ile oluşturacağınız beyazlık, kalitesiz boylar ile 2 – 3 kat boya ile oluşacaktır.
Boyama işleminde bir diğer önemli nokta da renk seçimidir. Beyaz rengin bir çok tonu vardır. Bu tonların kimi açık bej rengine yakın iken kimi de koyu saf beyaz tonundadır. Bu nedenle boya yapacağınız alanın kullanım amacı, bu mekanda kullanılan mobilyalar, var ise ahşap renkleri, gibi etkenlere bağlı olarak boya rengi ve tonu seçilmelidir. Boya seçimlerini dikkatli bir şekilde yaparak dekorasyonunuzun göze batmasını, kötü boya seçimi nedeniyle parıltısını kaybetmesini engelleyerek görsel bir dekorasyon olmasına katkıda bulunabilirsiniz. Bu nedenle çok dikkatli olmalı boya seçiminizde gerekirse bir uzmandan yardım almalısınız.
Bazılarımıza göre boya işlemi, sadece fırçanın veya rulonun boya kutusuna batırılarak yüzeye sürülmesi işlemidir. Ancak boyama işlemi bu kadar basit bir işlem değildir. Her yüzey türüne göre boya fırçası veya rulosu seçimi yapmak, yumuşak ve sert rulo seçimi, pencere, kapı ve köşeler için küçük fırça seçimleri, boya yaparken işimizi kolaylaştıracak boya kutuları, merdiven, spatula gibi boya malzemelerini dikkatli ve doğru bir biçimde seçmeliyiz. Doğru boya malzemeleri ve ekipmanları ile daha profesyonel boya yaparak daha estetik bir yüzey elde ederiz.
Boya yapılacak olan alanın havadar olması, iç sıcaklığının yeterli olması yaptığınız boyanın hızlı bir şekilde kurumasına yardımcı olur. Hızlı bir şekilde kuruyan boya nemli bir şekilde uzun süre kalmayacak ve ortamdaki tozların boyaya yapışarak saf beyazlığın bozulmasına izin vermeyecektir. Bu nedenle boya yapılacak mekanın tozlardan izole edilmesi, oda sıcaklığının yeterli bir sıcaklığa gelmesi sağlanmalıdır. Bu sayede kaliteli bir boyama işlemi gerçekleştirilebilir.
Boya yaparken sizleri en çok zorlayan alanlar kenarlar ve köşelerdir. Kenarlar ve köşeler rulo veya fırça ile kolay bir şekilde boyanmaz. Bu nedenle bu alanlar boyanırken küçük fırçalar ve rulolar kullanılmalı, bu alanlara özel bir boyama işlemi yapılmalıdır. Bu sayede şık bir kenar ve köşe boyası elde edilebilir. Aksi halde bu alanlara yapacağınız boyaların etrafa sıçramasını önleyemez ve yaptığınız boyanın estetiğini yitirmiş olmakla beraber büyük bir temizlik işlemi sizi bekliyor olacaktır.
Boya yaparken dikkatli olunması gereken en önemli nokta duvar yapılırken kullanılan inşa malzemesi ve duvarın kaç yıllık olduğudur. Bazı yapı inşa malzemeleri özelliklerini yitirdiği için boyayı emmez ve boya tutmazlar. Bu noktalara boya sonrası daha koyu ve daha katı boya ile rötuş yapmak gerekir. Bu rötuşlar ile boya bu alanlara tututrulabilir. Bu nedenle bu alanlara dikkatli rötuşlar yaparak boya tamamlanmalıdır.