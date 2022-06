Sevgililere özel muhteşem bir daire nasıl tasarlanır?

İki kişilik bir hayatın başlangıcında banyoların farklı yerlerde olması özel hayatların ve alanların çoğalmasına neden olur. Bu da herkes için daha konforlu ve eğlenceli bir hayat olmasını sağlar diyebiliriz. Eğer iki banyonuz varsa birbiriniz beklemek ya da sıra kapmak zorunda kalmazsınız. Yani banyoda geçireceğiniz her an çok daha sakin kalmanıza sebep olacaktır. Erkekler için düşündüğümüz banyo dekorasyonu ahşabın ve mavi rengin müthiş uyumuyla harmanlanmış bir kompozisyon olma niteliğini taşıyor. Ahşabın ham olarak bırakılması doğallığın bir ifadesi olarak görülebilir. Kadınların birden fazla eşyası için son derece sade olan bu tasarım her mekanda rahatlıkla uygulanabilecek tasarımlardan. ANDREA ROSSİNİ ARCHİTETTO adlı İtalyan firmanın tasarımı olan banyo dekorasyonu sade ve şık duruşuyla sevgilinizin içini açacak!