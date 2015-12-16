Sevgililere özel muhteşem bir daire nasıl tasarlanır?

Oturma odası dekorasyonları konfor ve fonksiyonellik gözetilerek yapıldığında bir çok alternatifi içinde barındırıyor. Yoğun iş temposunun ardından her birimiz rahatlatıcı oturma odalarımızda dinlenmenin rüyasını kurarız. Çünkü işten arta kalan zaman en çok vakit geçirdiğimiz yerler olarak oturma odaları tüm stresimizi ve koşturmacalarımızı azaltan ve bir bakıma meditatif bir etki yaratan mekanlardır. İki kişilik bir hayata geçen sevgililer içinse çok önemli bir mekan olan oturma odaları bir çok aktivitenin rahatça yapılabileceği bir yer olabilir. Örnek oturma odası dekorasyonunda oturma ve dinlenme alanı çok geniş olmasa da hem sohbet edilebilecek, hem sinema geceleri yapılabilecek hem de huzurla dinleneceğiniz bir mekan olarak tasarlanmış. Televizyon ünitesinin karşısına yerleştirilen açık renkli kanepe başlıca oturma alanı olarak düşünülmüş. Neredeyse tüm bir duvarı kaplayan tv ünitesi açık raf ve kapalı dolap seçenekleriyle hem depolama yeri olarak hem de kitaplarınızı ve dekoratif objelerinizi koyacağınız bir mobilya görevini görüyor. Oturma odasının bir duvarı pencerelerden oluşturularak gün ışığından maksimum düzeyde faydalanılması öngörülmüş. Sevgilinizle her sabah yapabileceğiniz ritüellerden biri olan kahve keyfi ise pencere kenarına yerleştirilmiş iki adet tekli koltuk sayesinde alışkanlıklarınızdan biri haline gelecek. Çok fazla detaya yer verilmeyen oturma odası dekorasyonu iki kişilik bir hayat için son derece sade ve modern bir yapıda planlanmış. Ahşabın sıcaklığı ise dekorasyonun tümünde usulca gezinerek ortamın sıcaklığını sağlıyor.