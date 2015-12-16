Sevgililere özel muhteşem bir daire nasıl tasarlanır?

Bir çok ilişki için birlikte yaşamaya başlamak elbette büyük bir adım. Birlikte yaşamaya karar verenler için aynı çatı altına girmek sanıldığı kadar zor değil! Sadece flört döneminden gerçekliğe geçişin en iyi adımı olarak görülebilir. Bu anlamda birlikte yaşamayı ilişkilerin dönüşümünü ve beraberliği başka bir boyuta taşıyan bir süreç olarak görebiliriz. Birlikte yaşamak sanıldığı kadar korkutucu olmama sırrını özel alanların varlığına borçlu. Sevgililere özel muhteşem daire tasarımları ise özel alanların ve her iki kişinin zevkini taşıyan detaylarla birlikte mümkün olabilir. Oturma odası ve yatak odası aynı alan içinde bulunmayı gerektirse de banyoların da eğer planlanırsa aynı mekanda olması gibi bir şart yok. İki kişinin dünyalarını birleştirmek dekorasyonda da özel ve titiz bir planlamayla harika sonuçlara gebe olabilir. Dilerseniz ev dekorasyonlarından örneklerle tasarımları ve inceliklerini gözden geçirelim!
Oturma odası dekorasyonları konfor ve fonksiyonellik gözetilerek yapıldığında bir çok alternatifi içinde barındırıyor. Yoğun iş temposunun ardından her birimiz rahatlatıcı oturma odalarımızda dinlenmenin rüyasını kurarız. Çünkü işten arta kalan zaman en çok vakit geçirdiğimiz yerler olarak oturma odaları tüm stresimizi ve koşturmacalarımızı azaltan ve bir bakıma meditatif bir etki yaratan mekanlardır. İki kişilik bir hayata geçen sevgililer içinse çok önemli bir mekan olan oturma odaları bir çok aktivitenin rahatça yapılabileceği bir yer olabilir. Örnek oturma odası dekorasyonunda oturma ve dinlenme alanı çok geniş olmasa da hem sohbet edilebilecek, hem sinema geceleri yapılabilecek hem de huzurla dinleneceğiniz bir mekan olarak tasarlanmış. Televizyon ünitesinin karşısına yerleştirilen açık renkli kanepe başlıca oturma alanı olarak düşünülmüş. Neredeyse tüm bir duvarı kaplayan tv ünitesi açık raf ve kapalı dolap seçenekleriyle hem depolama yeri olarak hem de kitaplarınızı ve dekoratif objelerinizi koyacağınız bir mobilya görevini görüyor. Oturma odasının bir duvarı pencerelerden oluşturularak gün ışığından maksimum düzeyde faydalanılması öngörülmüş. Sevgilinizle her sabah yapabileceğiniz ritüellerden biri olan kahve keyfi ise pencere kenarına yerleştirilmiş iki adet tekli koltuk sayesinde alışkanlıklarınızdan biri haline gelecek. Çok fazla detaya yer verilmeyen oturma odası dekorasyonu iki kişilik bir hayat için son derece sade ve modern bir yapıda planlanmış. Ahşabın sıcaklığı ise dekorasyonun tümünde usulca gezinerek ortamın sıcaklığını sağlıyor.
Sevgililer için tasarlanmış muhteşem bir yatak odası tasarımı her iki kişinin de zevkleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Yani iki kişinin de karakteri ve varlığı ortamda bir arada bulunmalıdır ki kimse kendini en rahat ortamlarından birinde yabancı hissetmesin. Yatak odası dekorasyonunu tasarlarken bu meseleyi bir araç gibi görüp kompozisyon yapılırsa dekorasyon kendinden beklenenin ötesine geçebilir. Yatak odası dekorasyonunda yatağın arkasındaki duvarda gri ve desenli bir duvar kağıdı seçilerek baskın bir renk kullanımından kaçılmış. Yatak başı tasarımı bej renk uygulamasıyla kumaşla çözümlenmiş bir tasarım olarak odanın genel rengiyle uyum içinde planlanmış. Zeminde kullanılan ahşap parkeler odanın genelindeki soğuk dengeyi kıracak şekilde düşünülmüş. Yatak başlarında kullanılan beyaz komidinler siyah ve beyaz yüzeyli yatak başı abajurlarıyla bir bütün gibi gibi görülebilir. İki sevgilinin huzur dolu saatler geçirebileceği yatak odası tasarımı modern stilin göz alıcı zerafetiyle dolu.
İki kişilik bir hayatın başlangıcında banyoların farklı yerlerde olması özel hayatların ve alanların çoğalmasına neden olur. Bu da herkes için daha konforlu ve eğlenceli bir hayat olmasını sağlar diyebiliriz. Eğer iki banyonuz varsa birbiriniz beklemek ya da sıra kapmak zorunda kalmazsınız. Yani banyoda geçireceğiniz her an çok daha sakin kalmanıza sebep olacaktır. Erkekler için düşündüğümüz banyo dekorasyonu ahşabın ve mavi rengin müthiş uyumuyla harmanlanmış bir kompozisyon olma niteliğini taşıyor. Ahşabın ham olarak bırakılması doğallığın bir ifadesi olarak görülebilir. Kadınların birden fazla eşyası için son derece sade olan bu tasarım her mekanda rahatlıkla uygulanabilecek tasarımlardan. ANDREA ROSSİNİ ARCHİTETTO adlı İtalyan firmanın tasarımı olan banyo dekorasyonu sade ve şık duruşuyla sevgilinizin içini açacak!
Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonu bir kadın için sanıyoruz ki yeterli genişlikte ve şık bir estetiğe sahip olarak dizayn edilmiş. Gün ışığı dışında çeşitli yerlere serpiştirilen aydınlatmalar odanın genel havasını vurgulayarak sadeliği arttırıyor. Sevgilinize bu boyutta ve sadelikte bir banyo tasarımı sunuyorsanız zevkli biri olduğunuz kesin. Banyo tasarımında lavabo altına sabitlenmiş raflar sevgilinizin kişisel eşyalarını müthiş bir zevkle yerleştireceğinin garantisini veriyor adeta. Son derece zarif bir küvet tasarımı yerleştirilmiş banyo tasarımında renkler monokrom bir etki içinde planlanmış. Yerlerdeki gri ve rabıta gibi yerleştirilmiş seramik karolar banyo tasarımında kullanılan ahşap detayları göz önüne çıkarıyor. Kız arkadaşınız için onun zevkine uygun tasarlayacağınız her detay müthiş bir samimiyetle örülü olmalı ki böyle güzel bir tasarım ortaya çıkabilsin.
Hafta içi koşuşturmacasında tıpkı banyolar gibi mutfaklar da yoğun trafiğe sahip alanlar. İki kişilik bir hayata geçişte genellikle çok fazla eşyanın ve mutfak araç gerecinin varlığından dem vurulur. Çok fazla eşyanız olsa da mutfak tasarımlarınız çözüme yönelik planlanırsa olumlu ve pratik bir mutfak hayatınız olabilir. Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonu rustik stile ait yapısıyla farklı bir mutfak örneğini bizlere sunuyor. Mutfak tasarımının merkezine yerleştirilmiş mutfak adası sevdiğinizle keyfili kahvaltılar ve yemekler geçirmeniz için ideal bir alan olarak sizleri bekliyor. Mutfak tezgahı, duvarları ve mutfak adasının tezgahının mermer ile uygulanması mutfaktaki renk dengesinin uyumunu gösteriyor. Mutfak dolapları ve mutfak adasının beyaza boyanmış ahşap kısımları mutfaktaki ferahlığı sağlayan bir başka unsur. Tabi ki örnek fotoğraftaki gibi doğru bir aydınlatma olmazsa mutfaktaki atmosferin güzelliğini farkedemeyebiliriz.
Bir arada yaşarken sevginizi yücelteceğiniz, birlikte romantik dakikaları yaşayacağınız kaçış alanları oluşturmak aşkı taze tutan önemli mekanlar olur. Evinizin balkon kısmını detaylarıyla göz kamaştıracak şekilde dekore ederek bu kaçış mekanına sahip olabilirsiniz. Örnek fotoğrafta görüldüğü gibi bir apartman dairesinin balkonu da olsa bir takım eklemelerle dönüştürerek bulunduğunuz yeri yalıtılmış bir alana çevirebilirsiniz. Zeminde ahşap doğramalar kullanıp duvara da buradaki gibi dokulu ahşap kalaslar monte ederek daha doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. Saksılarınızı da bu kalasların arasına serpiştirerek çift kişilik salıncağınızda birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.
Dilerseniz farklı seçenekler için Balkon dekorasyonu için çarpıcı fikirler adlı yazımıza göz atabilirsiniz.