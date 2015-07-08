Bodrum'da rüya gibi bir ev

Bodrum bir tatil klasiği. Doğası, havası, tarihi, denizi, inci gibi sahilleri ve gece hayatıyla tam bir tatil yöresi olan ilçenin tahtı henüz hiçbir tatil yöresi tarafından sarsılabilmiş değil desek abartmış olmayız. Bodrum sadece yazlık bir bölge olmanın da ötesine geçmiş bir bölge. Pek çok Bodrum aşığı yılın en az yarısını Bodrum'da geçirmeye başladı. Bu da Bodrum'da hem yazlık hem kışlık olarak kullanıma uygun olacak konutların inşasını yoğunlaştırdı. Bugün sizi tasarımı İstanbul Kadıköy merkezli Voltaj Tasarım tarafından gerçekleştirilen bir Bodrum evine götüreceğiz. Arazi fiyatlarının epey yüksek olduğu ilçede çok nadir geniş evler görmek mümkün oluyor. Bu nedenle tasarımcılara çok iş duruyor. Kısıtlı kullanım alanlarını en etkin biçimde tasarlamak gerekiyor. Voltaj Tasarım da bu evde bunu başarıyla gerçekleştirmiş. Gelin lafı fazla uzatmadan bu etkileyici evdeki turumuza başlayalım.