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Bodrum'da rüya gibi bir ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Mutfak
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Bodrum bir tatil klasiği. Doğası, havası, tarihi, denizi, inci gibi sahilleri ve gece hayatıyla tam bir tatil yöresi olan ilçenin tahtı henüz hiçbir tatil yöresi tarafından sarsılabilmiş değil desek abartmış olmayız. Bodrum sadece yazlık bir bölge olmanın da ötesine geçmiş bir bölge. Pek çok Bodrum aşığı yılın en az yarısını Bodrum'da geçirmeye başladı. Bu da Bodrum'da hem yazlık hem kışlık olarak kullanıma uygun olacak konutların inşasını yoğunlaştırdı. Bugün sizi tasarımı İstanbul Kadıköy merkezli Voltaj Tasarım tarafından gerçekleştirilen bir Bodrum evine götüreceğiz. Arazi fiyatlarının epey yüksek olduğu ilçede çok nadir geniş evler görmek mümkün oluyor. Bu nedenle tasarımcılara çok iş duruyor. Kısıtlı kullanım alanlarını en etkin biçimde tasarlamak gerekiyor. Voltaj Tasarım da bu evde bunu başarıyla gerçekleştirmiş. Gelin lafı fazla uzatmadan bu etkileyici evdeki turumuza başlayalım. 

Salon ve mutfak

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Oturma Odası
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Açık planlı mutfak ve salon dikine uzanan aralıklı ahşap direklerle birbirinden ayrılmış. Ortamın rengi Bodrum'a yakışır şekilde elbette beyaz. İki bölümü birbirinden ayıran direkler de beyaz renkte tercih edilmiş. Salona renk katkısı olağanüstü bir deniz manzarasını yansıtan tabloyla yapılmış. Salon eşyaya boğulmamış ve ferahlık sağlanmış. Oldukça uzun gri bir köşe takımı ve üçlü dairesel zigon siyah sehpalar renk kompozisyonu olarak birbirilerini tamamlıyor. Salonu aydınlatan lambalar da son derece modern bir görünüme sahip. Sarı ışık veren çoklu armut lambalardan oluşan avize çok şık duruyor. Evin  tamamında kullanılan ahşap parke döşemesi ise eve zarafet katıyor. 

Mutfak ve çalışma alanı

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Mutfak
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Yer kısıtlı olunca yaratıcı bir çözüme gidilmiş, mutfak ve çalışma odası iç içe geçirilmiş. Bembeyaz alanda eviye, yemek hazırlama ve pişirme fonksiyonlarını içinde barındıran U şeklinde bir mutfak adası ve küçük bir çalışma masası, çalışma sandalyesi ve kitaplıklar bir arada bulunuyor. Mutfak adası aynı zamanda yemek masası olarak da işlev görüyor. Adanın etrafındaki siyah döşemeli ve metal iskeletli bar tabureleri çalışma sandalyesi gibi siyah renkte seçilmiş ve siyah beyaz kontrastı başarılı bir şekilde uygulanmış. Mutfağı aydınlatan lamba da çok şık bir tasarıma sahip. 

Bahçe manzarası

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Mutfak
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Mutfağın geniş camları eve gün ışığının bolca dolmasına yardımcı oluyor. Bahçeye bakan camlar manzarasıyla da iç açıyor.

TV ünitesi

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Oturma Odası
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Salonun az önce görmediğimiz bir açıdan çekilen fotoğrafında sade bir tasarıma sahip olan bembeyaz ahşap TV ünitesini görüyoruz. Tv ile birlikte siyah ve beyaz kontrastından faydalanılmış.

Yatak odası

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Yatak Odası
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Oldukça minimalist bir anlayışla döşenen yatak odasında gri ve beyaz uyumundan faydalanılmış. Gardırop ve komodinin beyaz olduğu odada karyola gri renkte seçilmiş. Salondan yatak odasına uzanan koridorda ise kitaplıkları görüyoruz. Yatak odasının avizesi de son derece modern bir tasarıma sahip. 

Banyo

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Banyo
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Evin banyosu ise doğal taşla kaplanmış. Modern cam duşakabin ve estetik çizgilere sahip vitrifiye ürünleri banyonun dikkat çekici unsurlarından.

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