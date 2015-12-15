Birbirinden güzel modüler ev modelleri

Yapı sektörünün gelişmesi ve teknolojik ilerlemeler sayesinde artık betonarmeye alternatif olabilecek birçok yapı sistemi mevcut. Yapı malzemelerinin her geçen gün gelişmesi ve çeşitlerinin artması, daha kullanışlı ve ekonomik yapı çözümleri sunuyor. Bunların içerisinde en yaygın olanı, son yıllarda ülkemizde de kullanılan modüler yapı sistemleridir. Modüler yapı, tıpkı bir lego gibi parçalardan oluşan, ana malzemeleri fabrikalarda üretilen ve yerleşeceği alana taşınabilen yapı olarak biliniyor. Çelik konstrüksiyon evler, konteyner evler ve prefabrik yapılar da birer modüler yapı çeşididir. Modüler yapıların betonarmelere göre birçok avantajı bulunmasının yanı sıra neredeyse hiçbir eksiği de yoktur. Modüler yapılarda da tıpkı geleneksel mimaride olduğu gibi kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Ayrıca modüler yapılarda genelde çelik konstrüksiyon kullanıldığı için çok daha dayanıklı ve sağlamdır. Minimum inşaat atığı çıkardığı ve beton sulama gibi ihtiyaçları olmadığı için inşası oldukça ekolojiktir. Betonarme yapılarla aynı konfor ve özelliklerde üretilebilen modüler yapıları monte edip yerleştirdikten sonra bile başka alanlara taşıma şansınız da vardır. Üstelik hızlı üretimi ve inşası da cabası. Bu kadar çok avantajı barındıran modüler yapılar yeni nesil mimarinin yükselen yıldızı oluyor. Eğer siz de betonarme yapılara alternatif arıyorsanız ve taşınabilir modüler yapılar ilginizi çekiyorsa bu yazı sizin için! Türkiye'den ve Dünya'dan farklı modüler yapı örneklerini avantajlarıyla birlikte bu yazımızda ele alacağız.

Modüler evler istenilen metrekarede ve kat sayısında üretilebilen ve dekorasyonu, su ve kanalizasyon sistemi, elektrik tesisatı, ısı ve ses yalıtımı diğer yapı çeşitleriyle aynı çözümlere dayanan bir yapı sistemidir. Son derece pratik, ekonomik ve kullanışlı olan bu yapı sistemi için örnekler görmeye ne dersiniz.