Birbirinden güzel modüler ev modelleri

Yapı sektörünün gelişmesi ve teknolojik ilerlemeler sayesinde artık betonarmeye alternatif olabilecek birçok yapı sistemi mevcut. Yapı malzemelerinin her geçen gün gelişmesi ve çeşitlerinin artması, daha kullanışlı ve ekonomik yapı çözümleri sunuyor. Bunların içerisinde en yaygın olanı, son yıllarda ülkemizde de kullanılan modüler yapı sistemleridir. Modüler yapı, tıpkı bir lego gibi parçalardan oluşan, ana malzemeleri fabrikalarda üretilen ve yerleşeceği alana taşınabilen yapı olarak biliniyor. Çelik konstrüksiyon evler, konteyner evler ve prefabrik yapılar da birer modüler yapı çeşididir. Modüler yapıların betonarmelere göre birçok avantajı bulunmasının yanı sıra neredeyse hiçbir eksiği de yoktur. Modüler yapılarda da tıpkı geleneksel mimaride olduğu gibi kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Ayrıca modüler yapılarda genelde çelik konstrüksiyon kullanıldığı için çok daha dayanıklı ve sağlamdır. Minimum inşaat atığı çıkardığı ve beton sulama gibi ihtiyaçları olmadığı için inşası oldukça ekolojiktir. Betonarme yapılarla aynı konfor ve özelliklerde üretilebilen modüler yapıları monte edip yerleştirdikten sonra bile başka alanlara taşıma şansınız da vardır. Üstelik hızlı üretimi ve inşası da cabası. Bu kadar çok avantajı barındıran modüler yapılar yeni nesil mimarinin yükselen yıldızı oluyor. Eğer siz de betonarme yapılara alternatif arıyorsanız ve taşınabilir modüler yapılar ilginizi çekiyorsa bu yazı sizin için! Türkiye'den ve Dünya'dan farklı modüler yapı örneklerini avantajlarıyla birlikte bu yazımızda ele alacağız.
Modüler evler istenilen metrekarede ve kat sayısında üretilebilen ve dekorasyonu, su ve kanalizasyon sistemi, elektrik tesisatı, ısı ve ses yalıtımı diğer yapı çeşitleriyle aynı çözümlere dayanan bir yapı sistemidir. Son derece pratik, ekonomik ve kullanışlı olan bu yapı sistemi için örnekler görmeye ne dersiniz.
Modüler evlerin en önemli özelliklerinden biri de dış cephesinde veya yapısında doğal malzeme kullanımının kolaylığıdır. Ahşap ve taş gibi doğal malzemelerin dış cephe ve çatıda rahatlıkla kullanılabildiği bu tip evler hem sofistike stilleriyle hem de doğal ve sağlam yapılarıyla oldukça kullanışlılar. Bu modüler ev bol pencereleri yapısı ve ahşap, taş dış cephesiyle sağlam bir mimari sunuyor. Geniş pencerelerin gün içerisinde doğal bir ısı ve ışık kaynağı olduğuna şüphe yok. Isı yalıtımında doğal malzemelerin çok daha iyi sonuçlar verdiğini de dikkate alırsak evin ısınma ve aydınlanma masraflarının düşük olduğunu da söyleyebiliriz. Hem ekolojik ve doğal, hem hesaplı ve kullanışlı bir modüler ev modeli.
Bir konteynerin içerisine sığdırılan ve 1+1 evlerden hiç bir eksiği olmayan bu tasarım beton dış cephesiyle dikkat çekiyor. Her iki yanında da geniş cam sürgülü kapıları bulunan evin ışıklandırma sorunu kolaylıkla çözülmüş. Sürgülü beton kaplama kapıları sayesinde de gerektiği zaman tamamen kapalı beton bir kutuya dönüşebilir. Bunun için sadece beton kaplı sürgülü kapılarını kapamanız yeterli olacaktır. Güvenlikli, sağlam, şık ve taşınabilir bir ev. Bu evi daha yakından incelemek ve metrekare fiyat gibi bilgilerine ulaşmak için “homify 360°: 25 bin Euro’ya taşınabilir modüler ev” başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz. Ayrıca evin dekorasyonuna ait fotoğrafları da bu fikir yazımızda ya da firma sayfasında bulabilirsiniz.
Modüler evlerin benzersiz bir çevreye uyum potansiyeli vardır. Şehir merkezine bir ev yaptırıyorsanız beton dış cephe, ormanın içerisine yaptırıyorsanız ahşap dış cephe uygulayabilirsiniz. Malzeme ve yapı şekli seçimini tamamen size bırakan modüler evlerin yeniden taşınabilmesi de büyük bir avantaj. Ahşap dış cepheye sahip bu modüler ev farklı mimarisi ve geniş kullanım alanları sunan yapısı ile oldukça cezbedici. Ayrıca harika bir ormanın ortasında bulunan ev şehir hayatının gürültü, kalabalık ve stresinden kaçmak isteyenler için ideal. Ahşap malzemenin doğal, ekonomik ve şık olmasının avantajlarını modüler evlerde doyasıya kullanabilirsiniz.
Modüler evlerin uygulama kolaylığı betonarmelere göre oldukça üstün bir özelliktir. Fabrikalarda bilgisayar kontrollü tezgahlarda üretilen bütün malzemeler fabrikada veya uygulama alanında monte edilerek ev haline getiriliyor. Bilgisayarlı tezgahlarda üretildikleri için hata payı oldukça düşük olan yapı malzemeleri çoğu zaman ikinci hatta üçüncü kullanıma da uygun olabiliyor. Bir evden artan ya da yapılıp bozulan malzemeleri başka evlerde kullanmak mümkün. Ayrıca bu ikinci el yapı malzemeleri çok daha ucuza geliyor. Kolay uygulaması ve ekonomik çözümleriyle modüler evlerin avantajları özellikle şehir hayatından yorulanları cezbediyor.
Tek katlı olarak sıkça uygulanan modüler evlerin iki veya çok katlı modelleri de mevcut. Strüktürleri ve yapı şekli kat yapısına göre özel olarak planlanan ve balkon, veranda gibi alanlar da içerebilen iki katlı modüler evlere de bir göz atmanızda yarar var. Bu görselde muhteşem bir manzaraya bakan iki katlı bir modüler yapı görüyorsunuz. Bu yamaçtaki gibi, iş makinelerinin girmesi pek mümkün olmayan ya da betonarme inşaatın riskli olduğu alanlarda modüler evler kurtarıcı olabilir. Zemini farklı yüksekliklere sahip bu tarz bahçeleriniz varsa modüler evlerle değerlendirebilirsiniz. Üstelik böyle muhteşem manzaraları da ziyan etmemiş olursunuz.
Modüler evlerin mimarisi de dekorasyonu da kullanıcının isteği doğrultusunda çalışıldığı için tamamen kullanıcıya özel yapılar çıkarmak mümkün. Sıra dışı tasarımlara ve görülmemiş modellere rastlayabilirsiniz. Bu ev faklı çatı yapısı, geniş iç mekanı ve ahşap dış cephe kaplamasıyla çok dikkat çekiyor. İngiltere'den Facit Homes imzası taşıyan ev ormanın ortasında, ağaçların ve kuş cıvıltılarının arasında sınırsız bir huzur ortamı sunuyor. Modern iç dekorasyonun başarılı bir şekilde uygulandığı evin normal betonarme evlerden hiçbir eksiği yok. Üstelik depremi yükünü hafifleten basit konstrüksiyonu sayesinde çok daha güvenli.
Bu modellerde genelde A tipi tek eğimli çatılar kullanılıyor. Bu çatı tipinin faydası eve bir çatı katı kazandırıyor olmasıdır. İster kiler, depo gibi kullanabileceğiniz isterseniz bir oda gibi değerlendirebileceğiniz bir alan kazanmış oluyorsunuz. Kapı, pencere, dış cephe ve dekorasyon detaylarını tamamen zevkinize göre belirleyebileceğiniz modüler evlerin bir büyük artısı daha var. Evi yaptırdıktan sonra fazladan bir odaya ihtiyaç duyarsanız ve yeterli alanınız da varsa evinize kolayca ek oda yaptırabiliyorsunuz. Muhteşem değil mi?
Ahşap ve orman ürünlerine tutkun olanların en sevdiği modeller bu klasik A tipi çatılı ahşap modellerdir. Görünüşüyle masalsı bir çiftlik evini andıran bu yapılarda kim yaşamak istemez ki? Eğer kırsal alanlarda arsa veya toprağınız varsa modüler evleri değerlendirmeye hemen başlayabilirsiniz.