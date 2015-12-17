Kişilik sahibi bir yatak odası için nasıl bir yatak seçmeliyim?

Sizler için seçtiğimiz yatak örnekleri dekorasyonunuzla bütünleşecek ve odanıza yeni bir soluk katacaktır. Dilerseniz daha farklı öneriler için Gömme ve yuvarlak yataklarla birbirinden farklı yatak odası modelleri adlı yazımıza göz gezdirebilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonlarında doğru yatak ve karyola seçimi dekorasyonla bütünleşirse çok güzel sonuçlar elde edilebilir. Yatak odasının boyutları ve kullanım olanakları dekorasyonun kompozisyonunu belirlerken nasıl seçimler yapacağınızı da belirler. Örneğin çok küçük bir yatak odasına büyük bir karyola yerleştirirseniz çok az malzemeyle ve eşyayla dekorasyonu tamamlamak zorunda kalırsınız. Yatak odasının boyutlarını gözden geçirdikten sonra ilk işiniz yatak odasının en büyük eşyası olan yatak ve karyola seçimini yapmalısınız. Örnek fotoğraftaki yatak odası dekorasyonu büyük boyutta tasarlanarak bir çok alternatifi deneyebilmeniz için olanak sağlıyor. Modern bir yatak odası tasarımı olan bu örnek her tür detayıyla uyumun ve zarifliğin simgesi olabilecek nitelikte. İki adet pencerenin ortasına hizalanmış karyola arkasındaki neredeyse tüm duvarı ve pencereleri kaplayan komidinlerle müthiş bir birliktelik içinde. Yatak odası dekorasyonunda iki pencere arasındaki duvar griye boyanarak mekandaki hakim renk olan yeşille yalın bir ahenk oluşturmuş. Gri duvarın yarısına kadar düzenlenmiş ahşap pano yeşil kısımlarıyla birlikte hem yatak başı olarak kullanımıyla hem de mekanı hareketlendirmek açısından güzel bir leke yaratmış. Panoyla aynı tonda yeşil seçimiyle dikkat çeken yatak örtüsü merkezde ve odakta olmanın gururunu yaşıyor adeta. İnce metal ayaklı ve ahşap çerçeveli karyola tasarımı sanıyoruz ki odadaki ahşap ve renk bütünlüğüne katkıda bulunmuş. Yatak alanında bulunan ve perdeler de dahil bir çok yerde kullanılan turkuazı andıran yeşil renk ahşap ile olan uyumuyla zemindeki krem ve sarı renkli halıyla harika bir canlılığın göstergesi.
Yatak odası dekorasyonlarında yatak odanızın stili zevkinizi ve konforunuzu belirlemesi açısından önemlidir. Örnek yatak odası dekorasyonu solda gördüğünüz kitaplık ve raf çözümlemesinden yatak başı düzenlemesine, tuvalet masasından tavandaki kirişlere kadar ahşapla bütünleşmiş bir yapı içerisinde tasarlanmış. Zeminde kullanılan ahşap laminant parke yatak odası içerisindeki ahşap mobilyalardan farklı bir tonda tasarlanmış. Tavandaki kirişlerin içine çok sayıda aydınlatma elemanı yerleştirilerek odanın genelinde homojen bir ışık düzeni oluşturulması öngörülmüş. Yatak odasının boyutları bir kitaplık çözümlemesi için yeterince geniş olduğundan es geçilmeyerek yatak alanının yanında bir raf ve kitaplık çözümlemesi yerleştirilmiş. Kapalı alanları beyaza boyanmış lake ahşap olan raf çözümlemesinin her bir detayı geometrik çizgide dizayn edilmiş. Odanın genelinde geometrik ve keskin hatların olduğu gözlemlenirken yatak başında tavandan sarkıtılan retro görünümlü yeşil cam aydınlatmalar yuvarlak yapısıyla dengeyi sağlıyor. Yatak ve karyola seçiminiz olduğu kadar yatak başı çözümlemesi de bu odanın stilini belirleyen önemli etkenlerden. Duvara sabitlenmiş ahşap yatak başı komidinlerle ve karyolayla aynı ahşaptan oluşturulmuş. Kompakt bir mobilya şeklinde hazırlanan yatak başı, karyola ve komidinler bir bütünü oluşturduğundan sadeliğin keyfini rahatlıkla yaşayabileceksiniz.
Yatak odası dekorasyonu bildiğiniz gibi sadece büyük ve konforlu eşyaların kompozisyonundan ibaret değil. Bir yatak odası tasarlamak sadece estetik unsurlarla örülü olmaktan ziyade konforun ve sağlığın önemini hatırlamamıza yardımcı oluyor. Örnek yatak odası dekorasyonu Feng Shui yöntemiyle dizayn edilen tasarımlardan sadece bir tanesi. Feng Shui ile yapılan uygulamayla bolluk, bereket, mutluluk ve en önemlisi sağlık içinde yaşamak hedeflenerek enerjinin doğru yönlendirilmesi sağlanıyor. Belirli tekniklerle yapılan yatak odası dekorasyonu mekandaki olumsuzluğun engellenerek olumlu enerjiye yönelinmesini temel olarak alınıyor. Gördüğünüz yatak odası dekorasyonunda da bu teknikler kullanılarak modern bir stilin göz alıcı güzelliğine şahit oluyoruz. Yatağın olduğu kısımdaki duvara damask desenli pastel pembe tonlarında duvar kağıdı uygulanarak hem hareketli hem de sade bir atmosfer yaratılmış. Duvar kağıdına uygun olarak yatak başı da yaldızlı ve işlemeli çerçeveyle oluşturularak tekstil bazlı ve yumuşak bir zeminde tasarlanmış. Klasik görünümlü ahşap komidinlerin üzerine sıra dışı abajur tasarımları yerleştirilerek hem stil hem de renk açısından mekanla bütünlük sağlanmış. Odada kullanılan aksesuarların en göz alıcı ve etkili olanı kuşkusuz mekanın geneline serpiştirilmiş morla kontrast yaratacak sarı tonlardaki yastıklar. Beyaz yatak örtüsü serilmiş yatağın üzerindeki çok sayıda yastık mekanın uyumunu sağlamakla yetinmeyip ortamın stilini yansıtan objeler haline gelmiş.
Yatak odası dekorasyonlarında kullanacağınız yüzlerce çeşit yatak modeli arasından cibinlikli yataklar bir nebze daha farklılık yaratmaya olanak tanıyor. Yatak odası tasarımlarında alışılmışın dışında örneklerle bizleri şaşırtan cibinlikli yataklar estetik bütünlüğünün ötesinde konforun da daha fazla olmasını sağlıyor. Örnek yatak odası dekorasyonunda ANDREİA LOURAÇO – DESİGN E INTERİORES adlı Portekizli firma yatak odası dekorasyonunda baş rolü cibinlikli yatağa vermiş gibi gözüküyor. Örnek yatak odası çok geniş olmasa da mekanın hem renk hem de stil açısından ferahlamasını sağlayan detaylarla örülü. Cibinlikli yatağın arkasındaki duvar tamamen torpikal bitkilerin ve ağaçların resimleriyle kaplanarak ortamın doğayla nefes alan bir yer olmasını sağlamış. Cibinlikli yatak tasarımı ise ahşap konstrüksiyonuyla modern bir çizgide tasarlanarak yastıklar hariç her detay beyazın yalınlığıyla çözümlenmiş. Yatak üzerine yerleştirilen yastıklar duvarda gördüğümüz resimdeki renklerle dizayn edilmiş. Yatak odanıza koyacağınız cibinlikli yatakla her mevsim rahat edecek ve seçeceğiniz stilin getirdiği atmosferden daha fazla memnun kalacaksınız.
Yatak odası tasarımlarında her birimiz alışık olduğumuz üzere karyolalı ya da bazalı yatakları tercih etmeye koşullanmışızdır. Oysa dekorasyon stilinize ve yatak odanızın boyutlarına göre daha fazla alternatif üretmek mümkün. Örnek fotoğraftaki yatak odası dekorasyonu Doğu'nun stili kullanılarak oluşturulmuş ve son derece sade bir atmosfer yaratılmış. Anneannelerimizin ya da babaannelerimizin evlerinde gördüğümüz şilteler ve döşekleri andıran gördüğünüz tasarım işlevselliğinin yanı sıra samimi bir tasarım olarak karşınızda. Ahşap konstrüksiyonlu bir çerçeveden oluşan karyola tasarımı yere yakın olarak dizayn edilerek yatay bir düzlemde olunması amaçlanmış. Ahşap panelin üzerine koyulan ve panelden daha küçük boyda bir yatak seçimi yapılan tasarım Uzakdoğu'nun bilinen tüm detaylarını içinde barındırıyor. Heykel tasarımından çiçek düzenlemesine, ahşap seperatörden aydınlatmaya kadar kullanılan dekoratif objeler ortamın huzur ve rahatlık içinde olmasını sağlıyor. Yatak düzenlemesinin yerleştirildiği duvar gri tondaki seramik duvar karolarıyla kaplanarak mekandaki ahşap detaylarla bir denge oluşturmuş.
Yatak odası dekorasyonlarında yatak ve mobilyaların tasarımı kadar yatağın üzerinde kullanılan nevresim, yastık ve yatak örtüsü gibi detayların da ortama katkısı büyük. Yatak odası dekorasyonunda kullanacağınız yatağın tasarımına göre seçeceğiniz yastıklar, nevresimler ve yatak örtüleri yatağın genel tasarımını değiştirebilir, hatta farklı sayıda kullanacağınız ürünlerle odanın havasını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Örnek fotoğraftaki yatak odası tasarımı son dönemde çok rağbet gören retro esintilerle düzenlenmiş. Geçmişin formlarını ve malzemelerini modernle birleştirmek sanıyoruz ki hiç bu kadar zevkli olmamıştı. Fotoğraftaki yatak odası tasarımında en belirleyici odak kuşkusuz duvar kağıdının rengi ve kullanılan formlar. Dalga formundan yola çıkılarak uygulanan sarı ve beyazla harmanlanmış desen tüm odaya canlılık ve yaşanmışlık katmış. Duvar dibine yerleştirilen açık raf tasarımı hem kitaplarınızın hem de sevdiğiniz objelerin yatağınızın yanı başında olmasını sağlıyor. Yatak başı olarak tasarlanmış metal ve yeşile boyanmış konstrüksiyon yatak üzerinde kullanılan yastık ve yatak örtüsüyle hoş bir renk dengesi kuruyor. Yatak örtüsünün deseni ve renkleri hem duvardaki dekoratif objelerle hem de odanın genel rengiyle uyum içinde planlanmış. Yatak başının her iki yanında konumlandırılmış komidinler ise beyaz renk seçilerek tüm dekoratif objelerin ve yatak üzerinde kullanılan ürünlerin rengini ortaya çıkarmış.