Kişilik sahibi bir yatak odası için nasıl bir yatak seçmeliyim?

Yatak odası dekorasyonlarında doğru yatak ve karyola seçimi dekorasyonla bütünleşirse çok güzel sonuçlar elde edilebilir. Yatak odasının boyutları ve kullanım olanakları dekorasyonun kompozisyonunu belirlerken nasıl seçimler yapacağınızı da belirler. Örneğin çok küçük bir yatak odasına büyük bir karyola yerleştirirseniz çok az malzemeyle ve eşyayla dekorasyonu tamamlamak zorunda kalırsınız. Yatak odasının boyutlarını gözden geçirdikten sonra ilk işiniz yatak odasının en büyük eşyası olan yatak ve karyola seçimini yapmalısınız. Örnek fotoğraftaki yatak odası dekorasyonu büyük boyutta tasarlanarak bir çok alternatifi deneyebilmeniz için olanak sağlıyor. Modern bir yatak odası tasarımı olan bu örnek her tür detayıyla uyumun ve zarifliğin simgesi olabilecek nitelikte. İki adet pencerenin ortasına hizalanmış karyola arkasındaki neredeyse tüm duvarı ve pencereleri kaplayan komidinlerle müthiş bir birliktelik içinde. Yatak odası dekorasyonunda iki pencere arasındaki duvar griye boyanarak mekandaki hakim renk olan yeşille yalın bir ahenk oluşturmuş. Gri duvarın yarısına kadar düzenlenmiş ahşap pano yeşil kısımlarıyla birlikte hem yatak başı olarak kullanımıyla hem de mekanı hareketlendirmek açısından güzel bir leke yaratmış. Panoyla aynı tonda yeşil seçimiyle dikkat çeken yatak örtüsü merkezde ve odakta olmanın gururunu yaşıyor adeta. İnce metal ayaklı ve ahşap çerçeveli karyola tasarımı sanıyoruz ki odadaki ahşap ve renk bütünlüğüne katkıda bulunmuş. Yatak alanında bulunan ve perdeler de dahil bir çok yerde kullanılan turkuazı andıran yeşil renk ahşap ile olan uyumuyla zemindeki krem ve sarı renkli halıyla harika bir canlılığın göstergesi.