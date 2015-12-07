Huzurlu bir dinlenme köşesi nasıl tasarlanmalı?

Evin kendisinin huzurlu olması beklense de bazen bir köşede sakince rahatlamak için düzenlenmiş bir köşenin olması her ev için pozitif bir özellik. Bir nevi meditasyon aracı. Uzakdoğu felsefesinin önerdiği meditasyon genel anlamda kişiyi dinginleştirmeye, dolayısıyla hayatın keşmekeşinden ve sıkıntılarından uzaklaştırmaya çalışan sağaltıcı bir eylem. Evinizin bir köşesinde meditasyon yapmasanız da meditasyonun bu işlevini mekansal olarak üstlenme potansiyeline sahip bir alan olması insan psikolojisi için oldukça iyi bir şey.
Böyle bir köşenin işlevini bazen salon da üstlenebilir elbette. Rahat bir kanepe, yumuşak bir ışık, televizyonsuz bir ortam size bunu verebilir. Ancak özellikle evde tek başınıza yaşamıyorsanız bazen kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Ayrıca günümüzde salonda televizyon genelde baş köşede yer alıyor ve bu mekanda dinlenmek yerine televizyon izleniyor ne yazık ki. Bu yüzden evin muhtemelen başka bir odasında sizi dinginleştirebilecek bir köşe hoşunuza gidebilir. Burada belki kitap okursunuz, belki örgü örersiniz, belki de gerçekten meditasyon yaparsınız. Bazen sadece kısa şekerlemeler için de kullanabilirsiniz. İki kişinin keyifli sohbetler edebileceği mekanlar da olabilir bu köşeler. İki yakın dostun muhabbet edebileceği ya da iki sevgilinin sarılıp söyleşeceği bir alan olarak kullanılmaları mümkün. Sabah kahvenizi ya da beş çayınızı burada içerek dinlenebilirsiniz.
Gelelim evde nasıl köşelerin hangi yöntemlerle bu işleve sahip hale getirilebileceğine. Size göstereceğimiz örneklerle böyle bir sefa turuna çıkalım.
Eski evlerdeki cumba ya da çıkmalar evin en keyifli mekanlarından. Geleneksel Anadolu evlerinde sedirler de hem cumbalarda hem de odaların duvarlarında çepeçevre bulunan mobilyalardı. Gündüz oturmak için gece de yatmak için kullanılırlardı. Böylece evlerde de çok sayıda insan yaşayabiliyordu. Sadece çekirdek ailenin değil geniş ailenin birlikte yaşamasına uygun işleve sahip bu mobilyalar bugün de varlığını farklı şekilde koruyorlar.
Bugün alıştığımız tipte kanepeler insanların ayaklarını yere uzatarak oturmasına uygun ancak sedirler kanepe ya da koltuk gibi değil, yüksek ve ayakları da çekerek oturulacak mobilyalar. İnsanlar ayaklarını uzatarak ya örneğin bağdaş kurarak sedirlerin üzerine yerleşiyor.
Cumba ve çıkma ölçülerine göre yaptırılacak bir sedir, üstündeki minderlerle birlikte muhteşem bir keyif ve dinlenme alanı olabilir. Rahat bir şilte ile yatak boyutunda olan bu geniş sedir Orkun İndere tasarımı bir evde konuşlanmış. Bu köşede huzurlu bir şekilde dinlenebileceğini gözünün önüne getirebiliyor insan.
Üstteki sedirin konforundan ve yarattığı huzurlu atmosferden bahsettik. Ancak artık evlerde cumba pek yaygın değil. Yine de pencere önlerinde benzer köşeler yapmanıza engel yok. Bu yatak odasının pencere önü son derece sıcak bir köşe olarak tasarlanmış ve aslında yalnızca ahşap bir platform ve yastıklardan oluşuyor. Söz konusu platform hem üzerinde oturulabilecek bir yükselti, adeta bir mini sedir, hem de altı çekmece olarak kullanılabilecek bir depolama alanı. Zaten bir kısmı da ufak bir komodin olarak yatağın yanında bulunuyor. Evin diğer sakinleri salonda otururken tek başınıza kalmak isteyeceğiniz anlarda burası güzel bir kaçış noktası olabilir.
Dinlenme köşelerinde parlak ve beyaz ışıktan kaçınmak gerekir. Bu insanı dinlendiren değil aksine yoran bir ışık tercihi olacaktır. Bu yüzden günışığı renginde düşük voltajlı ampulleri tercih edin ve size daha dingin bir atmosfer sağlayacak lamba tasarımlarına yönelin. Örnein bulut şeklinde tasarlanmış bu lamba, bir dinlenme köşesi için oldukça ideal. Elbette ayaklı lambalar yani lambaderler, ya da aplikler de böylesi köşeler için uygun olabilir. Zevkinize uygun ve yumuşak tasarımlar öncelikli olmalı.
Sallanan sandalye misafir ağırlamak için yapılmış bir tasarım değil, yalnızca dinlenmek, kendi başınıza tatlı tatlı talı sallanmak ve belki de uyuklamak için tasarlanmış. Siz bundan hoşlanıyorsanız kendinize sallanan sandalyeli bir dinlenme köşesi hazırlayabilirsiniz. İster küçük bir alana sıkışsın, ister örnekteki geniş yatak odası gibi ferah bir mekanda aynı zamanda görsel olarak estetik bir öğe olarak yer alsın, sallanan sandalye bu tip bir dinlenme köşesi için biçilmiş kaftan. Elbette böyle mobilyalara başka örnekler de verebiliriz. Josefin (Josephine) olarak anılan uzanma koltuğu, tavana asılabilen salıncak gibi koltuklar, hatta bahçe ya da geniş balkonlara konabilen salıncaklar da bu tip mobilyalardan.
Şömineler yapıları itibariyle insanları kendilerine yanaştıran, ısı veren mimari öğeler. İnsanlar soğuk kış günlerine çıtır çıtır yanan ateşe yaklaşmak istiyor. Ateşin, çıtırdayan odunlarla yanışını izlemek de genelde insanların hoşuna giden bir eylem. Şöminenin karşısına atılmış minderler bu açıdan anlamlı. Eskiden şöminelerin önüne konan hayvan postlarını elbette önermiyoruz. Keyif için hayvanları öldürmenin ve buna alet olmanın alemi yok ama pekala pofuduk, tüylü kilimler kullanabiliriz. Şömine keyfini çıplak zemin üzerinde oturararak çıkaramazsınız.
Kilim ve halılar, battaniyeler, yastık kılıfları, koltuk örtüleri… Tüm bunlar bir dinlenme köşesi için önemli olan tekstil ürünleri. Böylesi köşeler için tekstil seçiminizde de rahatlığı ön plana çıkarmakta fayda var. Yumuşak dokulu ürünler sizi muhtemelen daha rahat ettirecektir. Elbette sizin seveceğiniz tasarımlara sahip olmalılar. Bu sayede o köşede daha çok huzur bulma şansınız olacaktır.
Dokumalar demişken size geleneksel bir şeyi hatırlatalım. Şark köşeleri. Geçmiş zamanda Osmanlı kültürüne hayran kalan batılıların bu coğrafyadan taşıdıkları eşyalarla evlerinde oluşturdukları köşeye verilen isimdi bu. Ancak daha sonra, özellikle 80'lerde, 90'larda Türkiyelilerin de heveslendiği bir köşe oldu. Dokumalar bu köşelerde oldukça etkilidir çünkü aslında eski sedirler gibi köşe oluşturan sedirlerden oluşur ve bu sedirlerin kilim ve halllardan yapılma minderleri olur. Elbette herkesin kendine göre bir şark köşesi tasarlaması mümkün ama asıl karakter daha ziyade dokumalarla yaratılır. Bugün şark köşesi diye satılan ve nargilecilerde karşımıza çıkan mobilyalar elbette bu köşelerin ucuz ve sıradan taklitleri.
Aslında bu mantığa göre farklı köşeler yapmak mümkün. Hint kültürüne meraklıysanız oralara ait dokuma ve kumaşlarla; Latin Amerika ilginizi çekiyorsa oradan dokumalarla, Afrika'dan yine oradan gelen bölgeye has bir köşe dokumalarla tasarlanabilir.
Dinlenme köşeleri aynı zamanda sağaltıcı bir etkiye sahip olmalı. Bunun için sizi mutlu edecek, ruhunuzu dinlendirip arındıracak bir atmosfer yaratmaya çalışmanızı öneririz. Bitkiler bu açıdan en iyi dostunuz olabilir. Pek çok kişi bitkilere bakamadığı, onları sulamayı unutup öldürdüğü için bu fikre de yanaşmaz. Ancak görece az bakım isteyen pek çok bitki mevcut. Sulamayı unutsanız bile hemen solup ölmeyecek, suya kavuştuğunda kolayca kendine gelecek nazlı olmayan bitkiler hayatınızı güzelleştirebilir. Bunun için az su isteyen ama evinizin bu köşesinin aldığı ışığa ve ısısına uygun bitkiler seçmenizde fayda var. Modern evler için ideal 10 süs bitkisi yazımız bu konuda yapacağınız araştırma için giriş niteliğinde olabilir.