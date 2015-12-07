Huzurlu bir dinlenme köşesi nasıl tasarlanmalı?

Evin kendisinin huzurlu olması beklense de bazen bir köşede sakince rahatlamak için düzenlenmiş bir köşenin olması her ev için pozitif bir özellik. Bir nevi meditasyon aracı. Uzakdoğu felsefesinin önerdiği meditasyon genel anlamda kişiyi dinginleştirmeye, dolayısıyla hayatın keşmekeşinden ve sıkıntılarından uzaklaştırmaya çalışan sağaltıcı bir eylem. Evinizin bir köşesinde meditasyon yapmasanız da meditasyonun bu işlevini mekansal olarak üstlenme potansiyeline sahip bir alan olması insan psikolojisi için oldukça iyi bir şey.

Böyle bir köşenin işlevini bazen salon da üstlenebilir elbette. Rahat bir kanepe, yumuşak bir ışık, televizyonsuz bir ortam size bunu verebilir. Ancak özellikle evde tek başınıza yaşamıyorsanız bazen kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Ayrıca günümüzde salonda televizyon genelde baş köşede yer alıyor ve bu mekanda dinlenmek yerine televizyon izleniyor ne yazık ki. Bu yüzden evin muhtemelen başka bir odasında sizi dinginleştirebilecek bir köşe hoşunuza gidebilir. Burada belki kitap okursunuz, belki örgü örersiniz, belki de gerçekten meditasyon yaparsınız. Bazen sadece kısa şekerlemeler için de kullanabilirsiniz. İki kişinin keyifli sohbetler edebileceği mekanlar da olabilir bu köşeler. İki yakın dostun muhabbet edebileceği ya da iki sevgilinin sarılıp söyleşeceği bir alan olarak kullanılmaları mümkün. Sabah kahvenizi ya da beş çayınızı burada içerek dinlenebilirsiniz.

Gelelim evde nasıl köşelerin hangi yöntemlerle bu işleve sahip hale getirilebileceğine. Size göstereceğimiz örneklerle böyle bir sefa turuna çıkalım.