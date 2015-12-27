Stil sahibi bir dekorasyon

homify sayfalarında sizlerle sık sık farklı tarzlarda dekorasyon örnekleri paylaşıyoruz. Kendi evini kendisi dizayn etmek isteyen okurlarımız için de bir hayli ilham verici olduğunu düşündüğümüz birbirinden estetik ve şık dekorasyon modellerinin en göz alıcıları, kusursuz bir dekorasyon meydana getirmenin hiç de kolay bir iş olmadığını gösteriyor bizlere. Elbette zevkine güvenen herkes, biraz da uzmanların verdiği dekorasyon ipuçlarının ve ilham verici örneklerin yardımı ve rehberliğiyle güzel ve şık bir yaşam alanı oluşturabilir. Ancak kusursuz ve stil sahibi bir ev ortaya çıkarmak için mutlaka uzman mimar ve tasarımcıların dokunuşları gerekli. Çünkü yalnızca mobilya seçmek ya da duvar rengine karar vermek kolay görünebilir, ama tepeden tırnağa, ilk bakışta insanı büyüleyen mükemmel bir yaşam alanı için aksesuarlardan mobilyaların rengine ve kullanılan malzemenin dokusuna kadar her bir detayın özenle ve ustalıkla işlenmesi gerekir. Bugün de Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tarafından işte böylesi bir özen ve ustalıkla dizayn edilmiş stil sahibi, sofistike ve karizmatik bir evin büyüleyici dokusuyla tanışacağız.
Özellikle oturma odalarının ve salonların tasarımlarında simetrik dekorasyonlar ve mobilya yerleşimleri doğru uygulandığında harika bir düzen ve ahenk yaratır. Ancak simetrik tasarımların sıkıcı olmamasını sağlamak çok da kolay bir iş değil. Nötr renklerin ve yumuşak tonların kullanıldığı bu salonda ise özenli ve kusursuz bir incelikte dizayn edilmiş olan dekorasyon, simetrisiyle hem göz alıcı hem de huzur verici ve dinlendirici bir atmosfer yaratıyor.
Salona komşu olan yemek odasında ise tıpkı salonda olduğu gibi düzenli ve özenli bir estetik ve dekorasyon anlayışı ile karşılaşıyoruz. Geniş salonda gördüğümüz sakin ama bir yandan da gösterişli ve sofistike tasarım burada da kendini gösteriyor. Yemek odasındaki zarif ve şık etki aksesuar ve mobilyaların kalite ve nitelikleriyle sağlanmış, huzurlu ve konforlu yapı ise renk seçimleri ve fonksiyonel yerleşim sayesinde etkisini sürdürüyor. Büyük aydınlatma ünitesi odanın ana mobilyası olan yemek masasını vurgularken yan cephedeki şeritli aynalı duvar dekorasyonu ise alanı genişleten ferahlatıcı bir detay olarak öne çıkıyor.
Evin misafirler için dizayn edilen geniş salonunun dışında bir de gündelik kullanım için ayrılmış, televizyonun da içinde bulunduğu bir oturma odası bulunuyor ve bu odada, kullanım alışkanlıkları da göz önünde tutularak konfor ön planda tutulmuş. Televizyonun olduğu duvarın karşısına yerleştirilen ve rahatlığı ve genişliğiyle göz dolduran L şeklindeki köşe koltuk, nispeten küçük bir odayı değerlendirmek için oldukça ideal ve şık bir tercih.
Koridor ve merdiven alanlarının evlerin bütünlüğüne katkı sağlayan oldukça önemli yaşam alanları olduğuna Koridor dekorasyonu üzerine yaratıcı fikirler isimli yazımızda da değinmiştik. Bu koridor da evin genel dekorasyonunu ön plana çıkartan şık, davetkâr ve huzur verici bir etkiye sahip.
Mutfakta ise yine odanın temel işlevi ve kullanım alışkanlıkları göz önünde bulundurularak son derece sade ama oldukça fonksiyonel ve şık bir tasarım uygulanmış. Yumuşak renk tonlarının geçişi hem ferah hem de estetik bir görünüm oluştururken, ortada yer alan mutfak adası ise çalışma alanını genişleten modern mutfak trendlerinden biri olarak öne çıkıyor.