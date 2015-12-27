Stil sahibi bir dekorasyon

homify sayfalarında sizlerle sık sık farklı tarzlarda dekorasyon örnekleri paylaşıyoruz. Kendi evini kendisi dizayn etmek isteyen okurlarımız için de bir hayli ilham verici olduğunu düşündüğümüz birbirinden estetik ve şık dekorasyon modellerinin en göz alıcıları, kusursuz bir dekorasyon meydana getirmenin hiç de kolay bir iş olmadığını gösteriyor bizlere. Elbette zevkine güvenen herkes, biraz da uzmanların verdiği dekorasyon ipuçlarının ve ilham verici örneklerin yardımı ve rehberliğiyle güzel ve şık bir yaşam alanı oluşturabilir. Ancak kusursuz ve stil sahibi bir ev ortaya çıkarmak için mutlaka uzman mimar ve tasarımcıların dokunuşları gerekli. Çünkü yalnızca mobilya seçmek ya da duvar rengine karar vermek kolay görünebilir, ama tepeden tırnağa, ilk bakışta insanı büyüleyen mükemmel bir yaşam alanı için aksesuarlardan mobilyaların rengine ve kullanılan malzemenin dokusuna kadar her bir detayın özenle ve ustalıkla işlenmesi gerekir. Bugün de Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tarafından işte böylesi bir özen ve ustalıkla dizayn edilmiş stil sahibi, sofistike ve karizmatik bir evin büyüleyici dokusuyla tanışacağız.