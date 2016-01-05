Sarayları andıran bir villa

Eğer homify sayfalarının daimi takipçilerinden biriyseniz bu sayfalarda gördüğünüz ve aklınıza kazınan bir sürü ev olduğuna da eminiz. Bu yazımızda konuk olacağımız evin de hafızalarınızda yer edeceğini ve hayallerinizi süsleyen evler arasına gireceğini garanti ediyoruz. “Saray gibi bir ev” tanımlamasının içini tam olarak dolduran bu büyüleyici villa, her metrekaresiyle kendine aşık edecek kadar estetik ve lüks! Görkem, estetik, zarafet, konfor, ferahlık, şıklık ve fonksiyonellik gibi bir evde aranan bütün olumlu dekorasyon ve mimari ölçütleri bünyesinde barındıran bu kusursuz ev VRLWORKS tarafından dizayn edilmiş. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok, gelin hep birlikte bu göz kamaştırıcı evin yaşam alanlarında keyifli bir gezintiye çıkalım.
Hollywood yıldızlarının malikanelerini andıran bu şahane ev, yalnızca dış görünüşüyle bile hayallerimizi süsleyen evlerin arasındaki yerini almayı başarıyor. Muhteşem ve masmavi bir havuz, etrafında geniş bir güneşlenme alanı ve bembeyaz dış cephesiyle bu villa adeta zarif bir saray!
Evin ana giriş kapısı da sizi bir saray gibi karşılıyor zaten. Giriş kısmı tasarlanırken yalnızca görkemli ve devasa bir kapıyla yetinilmemiş ve işlemeli bir kemer ve büyük sütunlarla da bu zarif görkem perçinlenmiş. Beyaz renk kullanımı ise şıklığı zarafet ile birleştiriyor.
İçeri girdiğimizde karşılaştığımız manzara, dış cephede yükselen beklentilerimizi fazlasıyla karşılayan bir büyüleyiciliğe sahip. Yüksek tavanlı mimariye yakışan göz kamaştırıcı dekorasyon daha ilk görüşte hafızalara kazınmaya aday. Dönem filmlerini anımsatan ikili merdivenler, işlemeli zemin döşemesi, giriş koridorundaki çift cepheli ayna dekoru ve dresuar ayrıntısı ve pek tabii ki gösterişli tavan dekorasyonu sizi lüks kavramının gerçek karşılığı ile buluşturuyor.
Böylesi görkemli bir villanın salonunda ise şıklığın konforla bir araya geldiği bir dekorasyon hakim. Beyaz zarafeti yaşam alanlarında da etkisini sürdürürken klasik tarzlı zarif mobilyalara modern tavan dekorasyonu ve ışıklandırması eşlik ediyor. Salonda mobilya kalabalığına yer verilmemesi ve geniş ve ferah bir atmosfer yaratılması da gözden kaçmayan çarpıcı detaylardan biri.
Salonun içinde yer alan açık yemek alanında da salondaki mobilyalarla uyumlu bir dekorasyon mevcut. Klasik tarzlı beyaz masa sandalye takımı lacivert perdelerle muhteşem bir kontrast yaratıyor.
Mutfakta ise yine kalitenin şıklıkla dansına tanık oluyoruz. Beyaz renk hakimiyetini mutfakta da sürdürüyor. Mermer tezgah gri ayrıntılarla hareketli ve şık bir doku yaratıyor. Mutfak adasının, tezgahın ve beyaz eşyaların yerleşimi ise kullanımı kolaylaştıran fonksiyonel bir uygulama.
Yatak odasında odanın ana işlevi olan dinlendiricilik ön planda tutulurken şıklıktan ve estetikten de taviz verilmemiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yatak başı unsuru olarak çok hareketli olmayan ancak kapitone dikişleri sayesinde klasik bir görkem duygusu yaratan bir tasarım tercih edilmiş. Aynı estetik anlayışı yatağın ayak ucuna yerleştirilmiş kapitone dikişli bankta ve kenardaki josephine koltukta da kendisini gösteriyor.