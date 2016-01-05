Sarayları andıran bir villa

Eğer homify sayfalarının daimi takipçilerinden biriyseniz bu sayfalarda gördüğünüz ve aklınıza kazınan bir sürü ev olduğuna da eminiz. Bu yazımızda konuk olacağımız evin de hafızalarınızda yer edeceğini ve hayallerinizi süsleyen evler arasına gireceğini garanti ediyoruz. “Saray gibi bir ev” tanımlamasının içini tam olarak dolduran bu büyüleyici villa, her metrekaresiyle kendine aşık edecek kadar estetik ve lüks! Görkem, estetik, zarafet, konfor, ferahlık, şıklık ve fonksiyonellik gibi bir evde aranan bütün olumlu dekorasyon ve mimari ölçütleri bünyesinde barındıran bu kusursuz ev VRLWORKS tarafından dizayn edilmiş. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok, gelin hep birlikte bu göz kamaştırıcı evin yaşam alanlarında keyifli bir gezintiye çıkalım.