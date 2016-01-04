Minimalist dekorasyon anlayışı ile dizayn edilmiş bir salon

Ev dekorasyonlarında özellikle son yıllarda giderek daha da yaygınlaşan tasarım tarzlarından biri de “az aslında çoktur” felsefesini benimseyen minimalist dekorasyon anlayışı. Minimalist dekorasyonların en önemli özellikleri gösterişten ve eşya kalabalığından sakınarak yalnızca ihtiyaçları karşılayan konforlu yaşam alanları yaratmaları. Sade renkler, fonksiyonel ve konforlu mobilyalar, ihtiyaçtan fazla ve kalabalık yaratacak aksesuarların yokluğu evinizde kendiniz için daha fazla yer açmanız ve aynı zamanda eşsiz bir huzurlu ortam ortaya çıkarmanız anlamına geliyor. İş hayatı ve şehrin kalabalık telaşı arasında yeterince yorulduğumuz teknoloji çağında insan en azından evinde huzur, dinginlik ve sakinlik arıyor değil mi? Siz de bu tarz modern dekorasyonlardan ve ferah ve yalın yaşam alanlarından hoşlanıyorsanız VRLWORKS tarafından dizayn edilen bu oturma odasını da çok beğeneceğinize eminiz.