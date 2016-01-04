Minimalist dekorasyon anlayışı ile dizayn edilmiş bir salon

Ev dekorasyonlarında özellikle son yıllarda giderek daha da yaygınlaşan tasarım tarzlarından biri de “az aslında çoktur” felsefesini benimseyen minimalist dekorasyon anlayışı. Minimalist dekorasyonların en önemli özellikleri gösterişten ve eşya kalabalığından sakınarak yalnızca ihtiyaçları karşılayan konforlu yaşam alanları yaratmaları. Sade renkler, fonksiyonel ve konforlu mobilyalar, ihtiyaçtan fazla ve kalabalık yaratacak aksesuarların yokluğu evinizde kendiniz için daha fazla yer açmanız ve aynı zamanda eşsiz bir huzurlu ortam ortaya çıkarmanız anlamına geliyor. İş hayatı ve şehrin kalabalık telaşı arasında yeterince yorulduğumuz teknoloji çağında insan en azından evinde huzur, dinginlik ve sakinlik arıyor değil mi? Siz de bu tarz modern dekorasyonlardan ve ferah ve yalın yaşam alanlarından hoşlanıyorsanız VRLWORKS tarafından dizayn edilen bu oturma odasını da çok beğeneceğinize eminiz.
Şehir evlerinin çoğunda olduğu gibi geniş bir salon alanına sahip olan evde yemek odası ve oturma odası iç içe dizayn edilmiş. Salonun mimarisinin elverişli olmasının da yardımıyla iki açık ama birbirinden ayrı ve sınırları belli alan yaratılmış. Salonun giriş kapısının sol kısmında kalan yemek alanı, oturma alanının dekorasyonuyla aynı tarzda tasarlansa da kendine has özellikler taşıyor.
Salonun mimarisindeki girintili çıkıntılı yapı yemek alanı ile oturma alanının sınırlarının belirlenmesinde oldukça kuvvetli bir etki yaratıyor. Salonun giriş kapısından içeriye baktığımızda bir hayli ferah ve konforlu bir ortamla karşı karşıya kalıyorsunuz çünkü içeride eşya ve mobilyalar büyük bir titizlikle minimal bir anlayışla seçilmiş ve kalabalık yaratan ya da yorucu ve boğucu bir dekorasyon meydana getirebilecek gösteriş ve abartıdan kaçınılmış.
Perde seçimleri oturma odalarının dokusunu baştan aşağı değiştiren ve yaşam alanının ana karakterini belirleyen önemli tasarım detaylarından biridir. Bu salonda da açık renkli tül perdeler koyu renkli güneşliklerle hoş bir kontrast yaratıyor ve bu kontrastı oluşturan perde takımı, yaşam alanının genelindeki doku ve renklerle de hem tarz hem de renk açısından uyumlu bir yapıya sahip.
Minimal bir tasarım anlayışı ile dizayn edilen oturma odalarını sıkıcılıktan kurtarmak ve kalabalık ve yoruculuk yaratmadan hareket ve renk katmak için kullanılabilecek en ideal aksesuarlar, konfor düzeyini de arttıran kırlent ve yastıklardır pek tabii ki. Burada da sade ve modern koltuk takımının üzerinde yer alan farklı renklerdeki şık kırlentleri görebiliyoruz. Eğer siz de yaşam alanlarınızı farklılaştırmak için bu tip yastık ve kırlent modelleri arıyorsanız Eviniz için ne tür kırlentler seçmelisiniz? isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ediyoruz.
Minimal dekorasyonları sıkıcılıktan ve sıradanlıktan kurtaran bir diğer önemli tasarım unsuru elbette duvar dekorasyonlarıdır. Son derece sade ve minimalist bir anlayışla dizayn edilmiş bir yaşam alanını duvarlarını renklendirerek ve süsleyerek sıra dışı ve göz alıcı bir hale getirebilirsiniz, üstelik bunu yaparken minimal dokunun verdiği konfor ve ferahlık etkisinden de taviz vermemiş olursunuz. Bu salonda da gerek sade ve modern televizyon ünitesiyle, gerekse duvarlarda asılı olan tablolar ve aksesuarlarla sofistike ve estetik bir dizayn meydana getirilmiş.