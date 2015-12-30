Neşe ve pozitif enerjiyle dolu bir ev

Yaşam alanlarımızı süsleyen dekorasyon ve tasarımların her geçen gün daha da önem kazanması ve zengin tarz ve modellere kavuşması tesadüf değil. Teknoloji ilerledikçe ve modern çağda her geçen gün insanın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yenilikler yapıldıkça içinde yaşadığımız alanların estetiği ve fonksiyonelliği de öne çıkıyor elbette. Çünkü insanın kendini iyi hissetmesini sağlayan en önemli etken elbette çevresinde yer alan atmosferdir. Gündelik hayatımızda, yaşam kalitemizde ve ruh halimizi belirleyen faktörlerin arasında yaşam alanlarımızın görünümünün oldukça büyük bir yeri var. Yani kısacası, yaşam alanlarımızın dekorasyonlarının mutluluğumuzla doğrudan bir ilişkisi var. Bugün kapısını çalacağımız ev ise, içinde yaşayan ev sahiplerinin her zaman neşeli ve pozitif enerji dolu olduğundan emin olduğumuz capcanlı ve mutluluk veren tasarımıyla kendine hayran bırakan bir ev.
Antalya'da yer alan VRLWORKS tarafından dizayn edilen bu neşeli ve keyifli evin salonunda oturma alanı ve yemek alanı bir arada bulunuyor. Canlı renklerin nötr ve yumuşak tonlarla harmanlandığı ve bu enerjisi yüksek renk çeşitliliğine aksesuarlardaki ışıltılı detayların eşlik ettiği içeri girer girmez dikkatimizi çekiyor. Uzun bir mimariye sahip olan salonun oturma bölümünde L şeklinde modüler bir oturma grubu kullanılarak yemek alanı ile sınır oluşturuluyor. Özellikle farklı bölümlere ayrılmak istenen yaşam alanları için L koltuk modelleri oldukça ideal tercihler olarak dekorasyon dünyasında öne çıkıyor. Bu salonda kullanılan model de bunun şık bir örneği niteliğinde. Bu L şeklindeki kanepeye eşlik eden yüksek sırtlı berjer ve onunla aynı canlı renkleri taşıyan yastıklarsa odaya neşe ve enerji katan detaylardan.
Yemek alanında ise salonun bütününe etki eden ışıltılı aksesuarlarla karşılaşıyoruz. Yemek masasının üzerine yerleştirilmiş ayna, çerçevesiyle modern salona klasik ve hareketli bir detay olarak katkıda bulunuyor. Yemek masasının tam üzerinde duran ve böylece yemek alanını vurgulayan avize ise modern şıklığıyla göz dolduruyor.
Mutfak tasarımında fonksiyonellik ön planda tutulmuş. Beyaz tezgaha eşlik eden desenli ahşap mutfak dolapları sofistike bir görünüm yaratıyor. Buzdolabının yanında konumlanan gömme fırın ve mikrodalga ise alanı verimli kullanmak ve yer tasarrufu sağlamak açısından örnek teşkil ediyor. Sade ama güzel mutfakta evin genel havasına uygun olarak keyifli küçük aksesuarlar da dikkat çeken detayları oluşturuyorlar.
Koridor deyip geçmeyin, koridor ve hol alanları evin genel karakterini yansıtan ve mutlaka özenle dizayn edilmesi gereken yaşam alanlarıdır ve mobilyalarla dolduramayacağımız alanlar oldukları için koridorları süsleyen en önemli tasarım unsurlarından biri de ışıklandırmadır. Bu evin koridorunda da parlak zemin döşemesine eşlik eden merdiven ve hol ışıklandırması hareket sağlayan dikkat çekici ayrıntılardan.
Bir yaşam alanını canlandırmak için bazen ihtiyacınız olan tek şey doğru bir duvar kağıdı seçimidir. Bu yatak odasında da her ne kadar huzurlu, dinlendirici ve yalın bir dekorasyon sunulsa da, renkli ve dikkat çekici duvar kağıtlarıyla yaşam alanına eğlenceli bir doku ilave edilmiş.
Banyonuzu canlandırmak ve daha keyifli bir yaşam alanına dönüştürmek istiyorsanız sıradan ve alışılmış renkler yerine bu banyoda olduğu gibi farklı ve canlı renkler kullanmayı düşünebilirsiniz. Yeşil de bunun için en ideal renklerden biri. Küçük aksesuarlar ve minik süs bitkileri de banyoları canlandırmak için bire bir.