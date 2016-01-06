Renk kullanımıyla öne çıkan şık bir daire

Renklerle aranız nasıl? Canlı renk tutkunlarından mısınız yoksa daha sade ve nötr renklerin hakim olduğu dekorasyonları mı seviyorsunuz? Hangi tarz ve tonlardaki renklerden hoşlanıyor olursak olalım, iyi bir dekorasyon yaratmanın temel kurallarından biri de renkleri doğru kullanmaktır. Eğer bir odayı baştan aşağı canlı renklerle doldurursanız yaşam alanını oldukça yorucu ve bunaltıcı bir hale getirebilirsiniz. Bunun tam tersini yaptığınızda da, yani tüm yaşam alanınızı basit ve nötr renklerle donattığınızda da ortaya bir hayli sıkıcı bir atmosfer çıkması olası. İşte bunun için renklerin nasıl kullanıldığı, zıt renkler arasında kontrast yaratabilmek, uyumu ve uyumsuzluğu şık bir şekilde dekorasyona yedirebilmek ve renkler arasında sofistike geçişler yapabilmek dekorasyonun niteliğini belirleyen temel unsurlardan biridir. Bugün sizlerle tam da bu konuda ders niteliğinde bir tasarımı inceleyeceğiz. VRLWORKS tarafından dizayn edilen bu evin en dikkat çekici özelliği dekorasyonun bütünlüğünü oluşturan renklerin doğru kullanılarak göz alıcı yaşam alanları yaratılması.
Evin en çarpıcı yaşam alanlarından biri mutfak. Çok geniş olmayan bir alana sahip bir mutfağınız varsa ve bu alanı canlandırmak istiyorsanız ama sıkış tıkış ve boğucu hale getirmek istemiyorsanız bu örnek mutfağın size ilham vereceğine eminiz. Yerleşim açısından son derece sade ve fonksiyonel bir yapıya sahip olan dekorasyonun en can alıcı noktası renk tercihi olmuş. Beyaz tezgahla capcanlı ve neşe dolu bir kontrast yaratan parlak turuncu mutfak dolapları atmosfere pozitif enerji ve hareket katıyor.
Turuncu renk sıcaklığı ve samimiyeti banyoda da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Krem tonlarının beyaz, siyah ve turuncu ile harmanlanarak hoş bir kontrast yaratıldığı banyoda renk çeşitliliği ve kullanımı kadar tasarım da dikkat çekiyor. Uzunlamasına genişleyen banyo alanı şeffaf cam kapılı bir duşakabin ve geniş ikili modern lavabo ünitesi ile dizayn edilmiş. Lavabo tezgahının üzerindeki çiçekler ise banyoya şıklık ve canlılık katan bir detay olarak hemen gözümüze çarpıyor.
Renk kullanımını kusursuz hale getiren ve renk tercihlerini vurgulayan en önemli tasarım unsurlarından biri de pek tabii ki ışıklandırma üniteleridir. Evlerimizde kullandığımız ışıklandırma unsurlarını seçerken yaşam alanlarımızda hakim olan renk ve dokuya uyumlu bir tercih yapmamız gerekir. Beyaz ve nötr renklerle yumuşak sarı tonlarının hafif geçişlerle iç içe geçtiği bu oturma odasında da aydınlatma üniteleri, spot lambalar ve ışıklandırmanın tonu dekorasyonla harmanlanacak ve tasarımı daha da çarpıcı hale getirecek şekilde dizayn edilmiş ve uygulanmış.
Işıklandırmanın renkler ve doku üzerindeki büyüsünü evin koridor alanında da görebiliyoruz. Loş ve sofistike bir şıklık yaratırken aynı zamanda da son derece aydınlık ve ferah bir atmosfer sağlayan aydınlatma üniteleri, duvarlardaki resim ve tablolara eşlik ediyor.
Evin ebeveyn yatak odasında da yaşam alanını renklendirmek ve karizmatik ve ağırbaşlı bir atmosfer yaratmak için oldukça dikkat çekici bir yöntem kullanılmış. Duvarı ve tavanı kaplayan dekoratif duvar paneli, yumuşak tonlarla döşenmiş olan odaya asil bir dokunuş niteliğinde.