Renk kullanımıyla öne çıkan şık bir daire

Renklerle aranız nasıl? Canlı renk tutkunlarından mısınız yoksa daha sade ve nötr renklerin hakim olduğu dekorasyonları mı seviyorsunuz? Hangi tarz ve tonlardaki renklerden hoşlanıyor olursak olalım, iyi bir dekorasyon yaratmanın temel kurallarından biri de renkleri doğru kullanmaktır. Eğer bir odayı baştan aşağı canlı renklerle doldurursanız yaşam alanını oldukça yorucu ve bunaltıcı bir hale getirebilirsiniz. Bunun tam tersini yaptığınızda da, yani tüm yaşam alanınızı basit ve nötr renklerle donattığınızda da ortaya bir hayli sıkıcı bir atmosfer çıkması olası. İşte bunun için renklerin nasıl kullanıldığı, zıt renkler arasında kontrast yaratabilmek, uyumu ve uyumsuzluğu şık bir şekilde dekorasyona yedirebilmek ve renkler arasında sofistike geçişler yapabilmek dekorasyonun niteliğini belirleyen temel unsurlardan biridir. Bugün sizlerle tam da bu konuda ders niteliğinde bir tasarımı inceleyeceğiz. VRLWORKS tarafından dizayn edilen bu evin en dikkat çekici özelliği dekorasyonun bütünlüğünü oluşturan renklerin doğru kullanılarak göz alıcı yaşam alanları yaratılması.