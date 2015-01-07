Samimi ve sıcak bir ev dekorasyonu

Ev dekorasyonlarının stilini, mobilya seçimlerini, duvar tasarımlarını, odaların renk hakimiyetlerini belirleyen en önemli faktör pek tabii ki içinde yaşayan insanların bir dekorasyonda ne aradıklarıdır. Konutunuzu bir yuvaya çevirmek için siz neye ihtiyaç duyarsınız? Estetik elbette yaşam alanlarımızın bize kendimizi daha iyi hissettirebilmesi için olmazsa olmaz etkenlerden biri. Ancak söz konusu estetiğin ne biçimde sağlanması gerektiği sizin ihtiyaç, zevk ve isteklerinizle doğrudan bağlantılı. Gösterişli bir evde yaşamak mı daha cazip geliyor yoksa minimal ve sakin yaşam alanları size daha huzurlu mı geliyor? Canlı ve keskin renkler sizi yoruyor mu yoksa canlandırıyor mu? Sıradışı ve alışılmışın dışında mobilya ve aksesuarlar ilginizi mi çekiyor yoksa daha sıradan ve klasik modellerden mi hoşlanıyorsunuz? İşte tüm bunlara karar verdikten sonra size hitap eden tasarım tarzını bulabilir ve ilham verici örneklerle kafanızda çok daha net bir resim oluşturabilirsiniz.

Bugün kapılarını çalacağımız ev ise bir konutu yuvaya dönüştürmek için öncelikli olarak samimiyet ve sıcaklık arayanların tam da aradığı örnek olabilir.