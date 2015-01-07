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Samimi ve sıcak bir ev dekorasyonu

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homify Modern Oturma Odası
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Ev dekorasyonlarının stilini, mobilya seçimlerini, duvar tasarımlarını, odaların renk hakimiyetlerini belirleyen en önemli faktör pek tabii ki içinde yaşayan insanların bir dekorasyonda ne aradıklarıdır. Konutunuzu bir yuvaya çevirmek için siz neye ihtiyaç duyarsınız? Estetik elbette yaşam alanlarımızın bize kendimizi daha iyi hissettirebilmesi için olmazsa olmaz etkenlerden biri. Ancak söz konusu estetiğin ne biçimde sağlanması gerektiği sizin ihtiyaç, zevk ve isteklerinizle doğrudan bağlantılı. Gösterişli bir evde yaşamak mı daha cazip geliyor yoksa minimal ve sakin yaşam alanları size daha huzurlu mı geliyor? Canlı ve keskin renkler sizi yoruyor mu yoksa canlandırıyor mu? Sıradışı ve alışılmışın dışında mobilya ve aksesuarlar ilginizi mi çekiyor yoksa daha sıradan ve klasik modellerden mi hoşlanıyorsunuz? İşte tüm bunlara karar verdikten sonra size hitap eden tasarım tarzını bulabilir ve ilham verici örneklerle kafanızda çok daha net bir resim oluşturabilirsiniz. 

Bugün kapılarını çalacağımız ev ise bir konutu yuvaya dönüştürmek için öncelikli olarak samimiyet ve sıcaklık arayanların tam da aradığı örnek olabilir.

Televizyon ünitesi

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma grubunun iki adet berjerinin konumlandığı yerin tam karşısındaki televizyon ünitesi ise oturma alanının merkezini oluşturuyor. Ahşap tonlu TV ünitesi sade ve modern tasarımıyla odanın samimi ve doğal ortamına katkıda bulunurken ünitenin ardında yer alan bahçe de cam kapıların arkasından içeriye sıcak bir etkileyicilik katıyor.

Konforlu oturma grubu

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Geniş, şık, modern ve konforlu bir salon dekorasyonu fikri arıyorsanız bu salondan ilham alabileceğinize eminiz. Açık yemek alanını da bünyesinde barındıran bu geniş salonda konfor ve modern bir görünüm ön planda tutularak son derece sıcak bir atmosfer meydana getirilmiş. Koltuk takımı seçiminde koyu renk ve açık tonların kontrastı ve konforlu modern modeller bir araya gelerek tarz sahibi bir rahatlığa imza atıyor. Yalnızca model açısından değil aynı zamanda genişliğiyle de dikkat çeken oturma grubu kalabalık misafirleri ağırlamak için de ideal bir konfor düzeyi sağlıyor.

Beyaz yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Antalya'da konumlanan VRLWORKS isimli iç mimarlık firması tarafından dizayn edilen bu konforlu evin ebeveyn yatak odası da evin diğer yaşam alanları gibi ilham verici bir dekorasyona sahip. Zengin ve verimli dolap yerleşimi ve uygulamalarıyla depolama alanını boğucu ve yorucu bir görünüm yaratmadan arttıran yatak odasında dinlendiriciliği zarafet ve konforla buluşturan beyaz renk hakim.

Yatak odasında kütüphane

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odasının bir başka açıdan görünümünde ise yan cepheye konumlandırılmış olan kütüphane dikkat çekiyor. Modern tasarımıyla ve beyaz ahşap dokusuyla yatak odasının geneline uyum sağlayabilen kütüphane ünitesi, odaya sofistike bir hava katmayı başarıyor.

Banyo

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyoda ise ferah ve zarif bir atmosferin hakim olduğunu görüyoruz. Fayanslarda kullanılan gri ve beyaz birlikteliği karizmatik ve bir o kadar da sıcak bir etki yaratırken, lavabo ünitesinden ayrı bir banyo tezgahı uygulamasının olması da hem foksiyonel bir işleve sahip hem de modern ve sıra dışı bir görünüm yaratıyor.

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