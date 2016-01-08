İncelikli, zarif ve estetik

Şaşalı ve abartılı mobilya ve dekorasyonlar size yorucu geliyor ama aynı zamanda da sıradan ve basit modelleri de sıkıcı mı buluyorsunuz? O halde bu yazımızda konuk olacağımız ev tam size göre! Tasarım ve dekorasyonunda Telos İç Mimarlık ve Tasarım imzası bulunan evin en önemli özelliği evin tasarımında aşırıya kaçmadan göz alıcı ve şık bir görünüm yaratılmış olması. İncelikli ayrıntılarla zarafet ve estetik unsurların kuvvetlendirildiği ama genel olarak oldukça huzurlu ve ağırbaşlı bir yapıya sahip olan evde fonksiyonel bir yerleşim, yerli yerinde ve kararında kullanılan tarz geçişleri, modern dokunuşlar ve klasik detayların bir arada bulunması öne çıkıyor. Merak ettiniz bile değil mi? O halde buyurun hep birlikte gezmeye başlayalım.