İncelikli, zarif ve estetik

Şaşalı ve abartılı mobilya ve dekorasyonlar size yorucu geliyor ama aynı zamanda da sıradan ve basit modelleri de sıkıcı mı buluyorsunuz? O halde bu yazımızda konuk olacağımız ev tam size göre! Tasarım ve dekorasyonunda Telos İç Mimarlık ve Tasarım imzası bulunan evin en önemli özelliği evin tasarımında aşırıya kaçmadan göz alıcı ve şık bir görünüm yaratılmış olması. İncelikli ayrıntılarla zarafet ve estetik unsurların kuvvetlendirildiği ama genel olarak oldukça huzurlu ve ağırbaşlı bir yapıya sahip olan evde fonksiyonel bir yerleşim, yerli yerinde ve kararında kullanılan tarz geçişleri, modern dokunuşlar ve klasik detayların bir arada bulunması öne çıkıyor. Merak ettiniz bile değil mi? O halde buyurun hep birlikte gezmeye başlayalım.
Son derece gösterişli bir salon… Ama asla boğucu ve sıkıcı bir şaşayla insanın gözünü yormuyor. Çünkü gösterişli tasarım unsurları yalın ve modern öğelerle harmanlanarak dengeli ve şık bir estetik güzellik yaratılmış. Renk geçişleri ve mobilya tercihlerinin incelikle uygulandığı dekorasyonda örneğin tavandan sarkan görkemli avizeler gibi klasik aksesuar ve tarzlar orta sehpa gibi modern ve dikkat çekici unsurlarla bir araya gelerek eklektik bir doku yaratıyor. Nişlerle dekore edilmiş olan tavan ve endirekt ışıklandırma da odanın şık ve yalın gösterişine katkıda bulunan önemli detaylardan biri.
Turkuaz ve beyaz renklerinin bir araya gelmesi demek kendiliğinden oluşan göz alıcı bir estetik demek aynı zamanda. Bu yüzden bu renklerin iç içe geçerek doğru kullanıldığı bir dekorasyonda abartılı aksesuarlara ya da mobilya kalabalığına hiç de gerek kalmıyor. İşte bu şık yemek odası da bunun başarılı bir örneği. Yalın, ferah ve etkileyici.
Mutfakta işlevsellik ön planda tutulurken estetikten de taviz verilmemiş. Modern mutfak adası çapraz eklentili gündelik yemek masasıyla sıra dışı bir etki yaratıyor. Siyah ve beyazın dansı ise karizmatik ve ağırbaşlı bir doku oluşturuyor.
Yatak odasında son derece romantik ve büyüleyici bir etkiyle karşılaşıyoruz. Pembenin birkaç tonunun bir arada bulunduğu ve bu tonların daha açık ve daha koyu başka renklerle harmanlandığı yatak odasındaki bu çarpıcı ve romantik renk geçişleri dışında en etkileyici unsurlardan biri de yatak başının ardında yer alan duvarın dekorasyonunda kullanılan şık ve çekici duvar kağıdı uygulaması. Doğru duvar kağıdı tercihleri bir yaşam alanının bütün dokusunu değiştirebilir ve karakterini kuvvetlendirebilir. Dekorasyonu zenginleştirecek yatak odası duvar kağıdı modelleri isimli yazımızda da bu odadaki başarılı modele benzer ilham verici duvar kağıdı modelleri derlemiştik.
Giyinme odası ise sadeliğiyle büyüleyen mükemmel bir tasarıma sahip. Üç cepheyi saran geniş giysi dolapları pürüzsüz yapılarıyla öne çıkarken dolapların üzerinde bulunan aydınlatmalar bu yalın ve etkileyici tasarım üslubunu vuruluyor. Odanın ortasında yer alan kapitone dikişli klasik tarzlı şık ve göz alıcı puf ise yaşam alanının yıldızı olarak bizi kendine hayran bırakmayı başarıyor.