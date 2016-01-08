현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

İncelikli, zarif ve estetik

Homify TR Homify TR
GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Yemek Odası
Loading admin actions …

Şaşalı ve abartılı mobilya ve dekorasyonlar size yorucu geliyor ama aynı zamanda da sıradan ve basit modelleri de sıkıcı mı buluyorsunuz? O halde bu yazımızda konuk olacağımız ev tam size göre! Tasarım ve dekorasyonunda Telos İç Mimarlık ve Tasarım imzası bulunan evin en önemli özelliği evin tasarımında aşırıya kaçmadan göz alıcı ve şık bir görünüm yaratılmış olması. İncelikli ayrıntılarla zarafet ve estetik unsurların kuvvetlendirildiği ama genel olarak oldukça huzurlu ve ağırbaşlı bir yapıya sahip olan evde fonksiyonel bir yerleşim, yerli yerinde ve kararında kullanılan tarz geçişleri, modern dokunuşlar ve klasik detayların bir arada bulunması öne çıkıyor. Merak ettiniz bile değil mi? O halde buyurun hep birlikte gezmeye başlayalım.

Görkemli bir salon

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Oturma Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN PREMIUM VILLALARI – MOZAMBİK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Son derece gösterişli bir salon… Ama asla boğucu ve sıkıcı bir şaşayla insanın gözünü yormuyor. Çünkü gösterişli tasarım unsurları yalın ve modern öğelerle harmanlanarak dengeli ve şık bir estetik güzellik yaratılmış. Renk geçişleri ve mobilya tercihlerinin incelikle uygulandığı dekorasyonda örneğin tavandan sarkan görkemli avizeler gibi klasik aksesuar ve tarzlar orta sehpa gibi modern ve dikkat çekici unsurlarla bir araya gelerek eklektik bir doku yaratıyor. Nişlerle dekore edilmiş olan tavan ve endirekt ışıklandırma da odanın şık ve yalın gösterişine katkıda bulunan önemli detaylardan biri.

Şık ve ferah yemek odası

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Yemek Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN PREMIUM VILLALARI – MOZAMBİK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Turkuaz ve beyaz renklerinin bir araya gelmesi demek kendiliğinden oluşan göz alıcı bir estetik demek aynı zamanda. Bu yüzden bu renklerin iç içe geçerek doğru kullanıldığı bir dekorasyonda abartılı aksesuarlara ya da mobilya kalabalığına hiç de gerek kalmıyor. İşte bu şık yemek odası da bunun başarılı bir örneği. Yalın, ferah ve etkileyici.

Sıra dışı ve karizmatik bir mutfak

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Mutfak
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN PREMIUM VILLALARI – MOZAMBİK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Mutfakta işlevsellik ön planda tutulurken estetikten de taviz verilmemiş. Modern mutfak adası çapraz eklentili gündelik yemek masasıyla sıra dışı bir etki yaratıyor. Siyah ve beyazın dansı ise karizmatik ve ağırbaşlı bir doku oluşturuyor.

Romantik ve etkileyici yatak odası dekorasyonu

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Yatak Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN PREMIUM VILLALARI – MOZAMBİK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Yatak odasında son derece romantik ve büyüleyici bir etkiyle karşılaşıyoruz. Pembenin birkaç tonunun bir arada bulunduğu ve bu tonların daha açık ve daha koyu başka renklerle harmanlandığı yatak odasındaki bu çarpıcı ve romantik renk geçişleri dışında en etkileyici unsurlardan biri de yatak başının ardında yer alan duvarın dekorasyonunda kullanılan şık ve çekici duvar kağıdı uygulaması. Doğru duvar kağıdı tercihleri bir yaşam alanının bütün dokusunu değiştirebilir ve karakterini kuvvetlendirebilir. Dekorasyonu zenginleştirecek yatak odası duvar kağıdı modelleri isimli yazımızda da bu odadaki başarılı modele benzer ilham verici duvar kağıdı modelleri derlemiştik.

Sadeliğiyle büyüleyen giyinme odası

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Giyinme Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN PREMIUM VILLALARI – MOZAMBİK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Giyinme odası ise sadeliğiyle büyüleyen mükemmel bir tasarıma sahip. Üç cepheyi saran geniş giysi dolapları pürüzsüz yapılarıyla öne çıkarken dolapların üzerinde bulunan aydınlatmalar bu yalın ve etkileyici tasarım üslubunu vuruluyor. Odanın ortasında yer alan kapitone dikişli klasik tarzlı şık ve göz alıcı puf ise yaşam alanının yıldızı olarak bizi kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Parmak ısırtan modern bir ev projesi
Bu dairenin iç dekorasyonunu siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler