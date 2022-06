Bütünlüklü ve etkileyici bir ev dekorasyonu

Sizce bir evin en önemli odası hangisi? Akşamları işten eve geldiğimizde, ailemizle oturup televizyon izleyip günün yorgunluğunu attığımız oturma odası mı? Yoksa keyifli yemeklerin yendiği, ailece neşeli, uzun Pazar kahvaltılarının yapıldığı ve lezzetli yemekler pişirdiğimiz mutfak mı? Sağlıklı bir gece uykusu çektiğimiz ve enerjik olarak yeni bir güne uyandığımız yatak odası da dekorasyon açısından bir hayli önem taşıyor değil mi? Peki ya bir eve taşınırken ya da yeni bir ev alırken ilk baktığımız yerlerden biri olan banyo? Tüm yaşam alanlarını birleştiren ve geçiş alanı olduğu için bir anlamda evin genel karakterini yansıtması gereken koridorlar? Karar vermek zor tabii ki. Her odanın kendine has bir işlevi ve bu işleve göre de kendine özgü bir değeri var. Evimizdeki her oda ayrı ayrı oldukça önemli. Bunun için de tüm odalarına ayrı ayrı önem verilerek dizayn edilmiş, her odasının ayrı karakterleri olan ama toplamda odaların birbirleriyle uyum içinde olduğu bütünlüklü ev dekorasyonları tasarım açısından her zaman daha sofistike ve öne çıkan evler oluyor. Gelin bu yazımızda da böylesine bütünlüklü ve her odası ayrı ayrı kendine hayran bırakan bir evin kapısını çalalım.