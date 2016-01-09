Bütünlüklü ve etkileyici bir ev dekorasyonu

Sizce bir evin en önemli odası hangisi? Akşamları işten eve geldiğimizde, ailemizle oturup televizyon izleyip günün yorgunluğunu attığımız oturma odası mı? Yoksa keyifli yemeklerin yendiği, ailece neşeli, uzun Pazar kahvaltılarının yapıldığı ve lezzetli yemekler pişirdiğimiz mutfak mı? Sağlıklı bir gece uykusu çektiğimiz ve enerjik olarak yeni bir güne uyandığımız yatak odası da dekorasyon açısından bir hayli önem taşıyor değil mi? Peki ya bir eve taşınırken ya da yeni bir ev alırken ilk baktığımız yerlerden biri olan banyo? Tüm yaşam alanlarını birleştiren ve geçiş alanı olduğu için bir anlamda evin genel karakterini yansıtması gereken koridorlar? Karar vermek zor tabii ki. Her odanın kendine has bir işlevi ve bu işleve göre de kendine özgü bir değeri var. Evimizdeki her oda ayrı ayrı oldukça önemli. Bunun için de tüm odalarına ayrı ayrı önem verilerek dizayn edilmiş, her odasının ayrı karakterleri olan ama toplamda odaların birbirleriyle uyum içinde olduğu bütünlüklü ev dekorasyonları tasarım açısından her zaman daha sofistike ve öne çıkan evler oluyor. Gelin bu yazımızda da böylesine bütünlüklü ve her odası ayrı ayrı kendine hayran bırakan bir evin kapısını çalalım.
VRLWORKS isimli firmanın projelerinden biri olarak öne çıkan evin geniş salonu, konforlu bir oturma alanını, mutfağı ve yemek alanını içinde barındırıyor. Özellikle modern mimarilerde artık sıklıkla karşılaştığımız açık yaşam alanlarının başarılı bir örneği niteliğindeki bu salonda farklı işlevlere sahip olan üç ayrı yaşam alanının bir arada bulunması karmaşa yaratmak şöyle dursun, son derece düzenli, sınırları belli ancak bir o kadar da bütünlüklü ve ayrıcalıklı bir tasarıma olanak veriyor. L şeklindeki köşe koltuk takımı ile konforlu ve geniş bir oturma alanının oluşturulduğu salonda, mutfakla iç içe geçmiş ferah yemek alanı mutfakla oturma odası arasında bir sınır olma niteliği taşıyor.
Yemek alanının yan tarafında ise dubleks evin ikinci katına çıkan merdivenler konumlanmış. Evin en dikkat çekici tasarım özelliklerinden biri ışıklandırma. Dağınık spot lambalarla sağlanan aydınlatmalar sayesinde dekorasyonda vurgulanmak istenen noktalara yoğun bir etki verilebiliyor. Merdiven alanı da doğru ışıklandırma dizaynlarına örnek teşkil ediyor.
Banyoda son derece şık, keyifli, konforlu ve lüks bir dekorasyonla karşılaşıyoruz. Ahşap panellerle çevrili hidromasajlı küvet alanı evin en keyifli noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Hidromasajlı küvet alanını banyonun diğer alanlarından ayırmak için fayans renklerindeki ton farkı kullanılmış.
Yatak odasında ise benzersiz bir doku karşılıyor bizi. Konforu şıklıkla buluşturabilmek her zaman çok kolay bir iş değildir. Özellik yatak odalarını estetik açıdan güzelleştirmeye çalışırken yorucu bir doku yaratabilirsiniz. Bu örnekte ise aslında dekorasyonlarda sıkça karşılaşılan bu hatadan eser yok. Duvar dekorundan renk tercihlerine, yer döşemesinden aydınlatma tarzına kadar her şeyiyle hem huzurlu ve konforlu hem de olabildiğine estetik ve çarpıcı bir görünüm yaratılmış.
Evin ikinci katında yer alan yatak odası geniş bir alana sahip ve bu genişlik, çatının eğiminin verdiği efektle daha da derin bir görünüme kavuşuyor. Sade bir TV ünitesi ve şık bir berjer de bu ferah ve estetik atmosfere eşlik ediyor.