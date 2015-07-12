Televizyonu nereye ve nasıl koysam acaba? Türk evlerinden 15 güzel fotoğraf

Alternatifleri olmakla birlikte Türkiye’deki birçok salonun vazgeçilmez unsuru televizyondur. Ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte boyutları da büyüyen televizyonların nasıl ve nereye yerleştirileceği önemli bir dekorasyon kararı haline geldi. Bu yazıda salonunda televizyonu nasıl bir düzenleme içinde yerleştireceği konusunda kafası karışık olan okurlarımız için Türkiye’deki evlerden 15 çılgın fikri bir araya getirdik.