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Televizyonu nereye ve nasıl koysam acaba? Türk evlerinden 15 güzel fotoğraf

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MİHRACE TV ÜNİTESİ, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. İç Dekorasyon
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Alternatifleri olmakla birlikte Türkiye’deki birçok salonun vazgeçilmez unsuru televizyondur. Ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte boyutları da büyüyen televizyonların nasıl ve nereye yerleştirileceği önemli bir dekorasyon kararı haline geldi. Bu yazıda salonunda televizyonu nasıl bir düzenleme içinde yerleştireceği konusunda kafası karışık olan okurlarımız için Türkiye’deki evlerden 15 çılgın fikri bir araya getirdik.

1. Klasiğin büyüsü

Şehzade Salon / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Şehzade Salon / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Açık renkli ve gayet zarif görünen bu televizyon ünitesi, evinde klasik tarzı sevenler için bire bir. Burada görüldüğü gibi TV ünitesini dekoratif eşyalarınız için açık bir vitrin gibi de kullanabilirsiniz.

2. Kelebek gibi

Kelebek Tv hardal Füme Mobilya Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Füme Mobilya

Kelebek Tv hardal

Füme Mobilya
Füme Mobilya
Füme Mobilya

Füme Mobilya’dan çılgın fikirlere açık olanlar için çılgın bir televizyon ünitesi tasarımı. Gerek simetri duygusu, gerekse de alışılmadık şekliyle salonun baş rolünü üstlenmeye aday.

3. Modern TV ünitesi

Mia Mobili Tv Ünitesi homify Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
homify

Mia Mobili Tv Ünitesi

homify
homify
homify

Evinde daha modern bir tarzı tercih edenler için, enine değil dikine bir tasarıma sahip olan ve aynı zamanda vitrin işlevi de gören böyle bir set ideal olabilir.

4. Sanat eseri gibi

homify İç Dekorasyon duvar ünitesi,tv ünitesi,yasam ünitesi
homify

homify
homify
homify

TV yerleştirmede uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri de tek bir duvarın tamamını evin geri kalanından farklı biçimde tasarlayıp televizyonu bu duvarda bir sanat eseri gibi yerleştirmek olabilir.

5. Sade ve zarif

Woodtropic Bambu Parke homify Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
homify

Woodtropic Bambu Parke

homify
homify
homify

Televizyon için illâki bir TV ünitesine de ihtiyacınız yok elbette. Bu salondaki gibi daha basit ama çok şık görünen bir düzenleme eşliğinde televizyonunuzu duvara asmak da çözümlerden biri.

6. Enine yerleştirme

Villa, teknogrup design teknogrup design Rustik Oturma Odası
teknogrup design

Villa

teknogrup design
teknogrup design
teknogrup design

İnce uzun salonlarda televizyonu merkez alan dikine bir düzenleme yerine bu örneği takip ederek salonun içinde adacıklar yaratabilir, televizyonu da uzun duvarlardan birin asabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Geometri

Living Room View ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Modern Oturma Odası
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Living Room View

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

TV yerleştirirken ya da TV ünitesi tasarlarken dikkat edeceğiniz şeylerden biri de bu örnekteki gibi rahatlatıcı bir geometri hissidir. Hele de her şeyin düzenli olmasına özellikle dikkat eden bir tipseniz.

8. Şömine üstü TV

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Oturma Odası
yücel partners

D&S Altaş Home

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Olanağı olanlar için şahane bir görsel tablo. Üstte kitaplık, ortada televizyon, altta ise bu huzur verici manzarayı tamamlayan, yatay bir şömine görüntüsü.

9. Paspartu

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo İç Dekorasyon
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Televizyonunuzun değerli bir resim olduğunu düşünün. Çerçeve değilse bile hoş bir paspartu içine yerleştirmek güzel bir fikir olmaz mıydı?

10. Manzaranın devamı gibi

Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Geniş pencereleri olan, doğanın içinde mustakil bir eviniz varsa, televizyon ünitesine de çok kafa yormanıza gerek kalmıyor. Manzarayı hesaba katınca, evin genel çizgisine uygun düşecek bir konsolun üzerine koyulan bu televizyonu belki hiç izlemeyecek bile evsahipleri.

11. Ahşap üstü

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Oturma Odası
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Bodrum’da bir yazlık için çizilen bu projede televizyonun baş rolde olmadığını ama evin genel sıcaklığına uyum sağlayan yatay ahşap platformun üzerinde çok hoş bir estetik görünüm sağladığını görüyoruz.

12. Avangart TV ünitesi

MİHRACE TV ÜNİTESİ Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. İç Dekorasyon
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

MİHRACE TV ÜNİTESİ

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Yerli bir üreticinin elinden çıkan bu TV ünitesi evinde bu tarz avangart mobilyaları ve gösterişi sevenler için ideal çözüm olmaya hazır.

13. Tam teşekküllü bir ünite

Grant TV ünitesi Trabcelona Design Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Trabcelona Design

Grant TV ünitesi

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Minimalist tasarımlarından köşe bucak kaçanlar için bundan daha ideal bir düzenleme olamazdı herhalde. Bu tam teşeküllü mobilya sadece televizyon koymaya yaramıyor, çokyönlü bir ürün olarak kitaplıktan tutun da vitrine kadar birçok ürünün işlevini üstlenebiliyor.

14. Kitaplık ve TV ünitesi bir arada

Sheerwood Countr Tv Unitesi, Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Sheerwood Countr Tv Unitesi

Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Salonunda hem kitaplarını, hem televizyonunu koyacak yer arayanlar için ideal bir ürün de bu ünite olabilir. Duvarın neredeyse tamamını kaplayan bu TV ünitesi birçok sorunu aynı anda çözen, zarif ve özel bir ürün.

Bu çılgın televizyon fikirlerini beğendiyseniz, ’Dikkat çeken TV ünitesi modelleri” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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