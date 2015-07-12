Televizyonu nereye ve nasıl koysam acaba? Türk evlerinden 15 güzel fotoğraf

Alternatifleri olmakla birlikte Türkiye’deki birçok salonun vazgeçilmez unsuru televizyondur. Ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte boyutları da büyüyen televizyonların nasıl ve nereye yerleştirileceği önemli bir dekorasyon kararı haline geldi. Bu yazıda salonunda televizyonu nasıl bir düzenleme içinde yerleştireceği konusunda kafası karışık olan okurlarımız için Türkiye’deki evlerden 15 çılgın fikri bir araya getirdik.
Açık renkli ve gayet zarif görünen bu televizyon ünitesi, evinde klasik tarzı sevenler için bire bir. Burada görüldüğü gibi TV ünitesini dekoratif eşyalarınız için açık bir vitrin gibi de kullanabilirsiniz.
Füme Mobilya’dan çılgın fikirlere açık olanlar için çılgın bir televizyon ünitesi tasarımı. Gerek simetri duygusu, gerekse de alışılmadık şekliyle salonun baş rolünü üstlenmeye aday.
Evinde daha modern bir tarzı tercih edenler için, enine değil dikine bir tasarıma sahip olan ve aynı zamanda vitrin işlevi de gören böyle bir set ideal olabilir.
TV yerleştirmede uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri de tek bir duvarın tamamını evin geri kalanından farklı biçimde tasarlayıp televizyonu bu duvarda bir sanat eseri gibi yerleştirmek olabilir.
Televizyon için illâki bir TV ünitesine de ihtiyacınız yok elbette. Bu salondaki gibi daha basit ama çok şık görünen bir düzenleme eşliğinde televizyonunuzu duvara asmak da çözümlerden biri.
İnce uzun salonlarda televizyonu merkez alan dikine bir düzenleme yerine bu örneği takip ederek salonun içinde adacıklar yaratabilir, televizyonu da uzun duvarlardan birin asabilirsiniz.
TV yerleştirirken ya da TV ünitesi tasarlarken dikkat edeceğiniz şeylerden biri de bu örnekteki gibi rahatlatıcı bir geometri hissidir. Hele de her şeyin düzenli olmasına özellikle dikkat eden bir tipseniz.
Olanağı olanlar için şahane bir görsel tablo. Üstte kitaplık, ortada televizyon, altta ise bu huzur verici manzarayı tamamlayan, yatay bir şömine görüntüsü.
Televizyonunuzun değerli bir resim olduğunu düşünün. Çerçeve değilse bile hoş bir paspartu içine yerleştirmek güzel bir fikir olmaz mıydı?
Geniş pencereleri olan, doğanın içinde mustakil bir eviniz varsa, televizyon ünitesine de çok kafa yormanıza gerek kalmıyor. Manzarayı hesaba katınca, evin genel çizgisine uygun düşecek bir konsolun üzerine koyulan bu televizyonu belki hiç izlemeyecek bile evsahipleri.
Bodrum’da bir yazlık için çizilen bu projede televizyonun baş rolde olmadığını ama evin genel sıcaklığına uyum sağlayan yatay ahşap platformun üzerinde çok hoş bir estetik görünüm sağladığını görüyoruz.
Yerli bir üreticinin elinden çıkan bu TV ünitesi evinde bu tarz avangart mobilyaları ve gösterişi sevenler için ideal çözüm olmaya hazır.
Minimalist tasarımlarından köşe bucak kaçanlar için bundan daha ideal bir düzenleme olamazdı herhalde. Bu tam teşeküllü mobilya sadece televizyon koymaya yaramıyor, çokyönlü bir ürün olarak kitaplıktan tutun da vitrine kadar birçok ürünün işlevini üstlenebiliyor.
Salonunda hem kitaplarını, hem televizyonunu koyacak yer arayanlar için ideal bir ürün de bu ünite olabilir. Duvarın neredeyse tamamını kaplayan bu TV ünitesi birçok sorunu aynı anda çözen, zarif ve özel bir ürün.
Bu çılgın televizyon fikirlerini beğendiyseniz, ’Dikkat çeken TV ünitesi modelleri” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.