İç mekanlarda aromatik bitkilerle nasıl ferahlık sağlayabilirim?

İç mekanlarda dingin ve huzurlu bir dekorasyon için ferahlığı sağlamanın birçok farklı yolu vardır. Bunları; aydınlık bir dekorasyon, geniş iç mekan, doğru ışıklandırma, modern mobilyalar olarak sıralayabiliriz. Bunların yanı sıra oldukça etkili olan bir diğer yöntem de iç mekan bitkilendirmesidir. Birçok farklı yöntem ile bitkilendirilen iç mekanlar çok daha canlı ve ferah görünümlere kolay, ekonomik ve de doğal bir yoldan kavuşuyorlar. İç mekan bitkilendirmesini sadece odaya yeşil ve doğal ögeler kazandırmak için değil aromatik kokular ile ferahlatmak için de kullanabilirsiniz. Farklı kokuları ile aromatik bitkiler iç mekanlara akılda kalıcı bir ferahlık kazandırıyorlar. Rengarenk canlı görüntüleri bir yana odaya yayılan muhteşem bitki kokuları ile huzuru yakalayabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere iç mekanda kullanabileceğiniz farklı aromatik bitkilerden ve uygulama yöntemlerinden bahsedeceğiz. İster mutfaklarınızı küçük bir yeşillik bahçesine çevirin, ister oturma odalarınıza doğal aromatik koku kaynakları kazandırın. Bu bitkiler ile evinizin her odasını cennet bahçesine çevirebilirsiniz.

İç mekan bitkilendirme yöntemleri ve en uygun aromatik bitkilerden bahsetmeden önce dilerseniz iç mekan bitki bakımına da biraz değinelim. İç mekanlarınızda hangi bitkiyi yetiştirmeye karar verirseniz verin bakımı için sağlamanız gereken şartlar vardır. Kısaca söz etmek gerekirse;

- Sıcaklık: Oda sıcaklığının optimum düzeyini korumanız önemlidir. Birçok bitki 10 derece ile 30 derece arasındaki sıcaklıklarda yaşayabilir ancak altına ya da üzerine çıkıldığında zarar görür.

- Nem ve su dengesi: İç mekan bitkilerinin yaşayabilmeleri ve büyüyüp gelişebilmeleri için yaşadıkları ortamdaki nem oranı ve verilen su arasındaki ideal denge korunmalıdır.

- Işık: Bitkilerin gelişimi için doğal ışık altında 5-6 saat, yapay ışık altında ise 12-14 saat ışık alması gerekmektedir. Özellikle gelişme dönemlerinde iç mekan bitkileri için yapay ışıklandırma süresine dikkat edilmesi gerekir.

- Saksı toprağı: Saksı toprağı alırken bitkinin cinsine göre seçmelisiniz. Köklü bitkiler, çiçekli bitkiler, büyük yapraklılar, iğne yapraklılar için farklı gübre ve toprak çeşitleri gerekebilir.

Bütün bu detaylara dikkat ederek iç mekanlarınızı bitkilendirmeye karar verdiyseniz yöntemlerine ve aromatik bitki çeşitlerine de göz atalım.