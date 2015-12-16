İç mekanlarda aromatik bitkilerle nasıl ferahlık sağlayabilirim?

İç mekanlarda dingin ve huzurlu bir dekorasyon için ferahlığı sağlamanın birçok farklı yolu vardır. Bunları; aydınlık bir dekorasyon, geniş iç mekan, doğru ışıklandırma, modern mobilyalar olarak sıralayabiliriz. Bunların yanı sıra oldukça etkili olan bir diğer yöntem de iç mekan bitkilendirmesidir. Birçok farklı yöntem ile bitkilendirilen iç mekanlar çok daha canlı ve ferah görünümlere kolay, ekonomik ve de doğal bir yoldan kavuşuyorlar. İç mekan bitkilendirmesini sadece odaya yeşil ve doğal ögeler kazandırmak için değil aromatik kokular ile ferahlatmak için de kullanabilirsiniz. Farklı kokuları ile aromatik bitkiler iç mekanlara akılda kalıcı bir ferahlık kazandırıyorlar. Rengarenk canlı görüntüleri bir yana odaya yayılan muhteşem bitki kokuları ile huzuru yakalayabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere iç mekanda kullanabileceğiniz farklı aromatik bitkilerden ve uygulama yöntemlerinden bahsedeceğiz. İster mutfaklarınızı küçük bir yeşillik bahçesine çevirin, ister oturma odalarınıza doğal aromatik koku kaynakları kazandırın. Bu bitkiler ile evinizin her odasını cennet bahçesine çevirebilirsiniz.
İç mekan bitkilendirme yöntemleri ve en uygun aromatik bitkilerden bahsetmeden önce dilerseniz iç mekan bitki bakımına da biraz değinelim. İç mekanlarınızda hangi bitkiyi yetiştirmeye karar verirseniz verin bakımı için sağlamanız gereken şartlar vardır. Kısaca söz etmek gerekirse;
- Sıcaklık: Oda sıcaklığının optimum düzeyini korumanız önemlidir. Birçok bitki 10 derece ile 30 derece arasındaki sıcaklıklarda yaşayabilir ancak altına ya da üzerine çıkıldığında zarar görür.
- Nem ve su dengesi: İç mekan bitkilerinin yaşayabilmeleri ve büyüyüp gelişebilmeleri için yaşadıkları ortamdaki nem oranı ve verilen su arasındaki ideal denge korunmalıdır.
- Işık: Bitkilerin gelişimi için doğal ışık altında 5-6 saat, yapay ışık altında ise 12-14 saat ışık alması gerekmektedir. Özellikle gelişme dönemlerinde iç mekan bitkileri için yapay ışıklandırma süresine dikkat edilmesi gerekir.
- Saksı toprağı: Saksı toprağı alırken bitkinin cinsine göre seçmelisiniz. Köklü bitkiler, çiçekli bitkiler, büyük yapraklılar, iğne yapraklılar için farklı gübre ve toprak çeşitleri gerekebilir.
Bütün bu detaylara dikkat ederek iç mekanlarınızı bitkilendirmeye karar verdiyseniz yöntemlerine ve aromatik bitki çeşitlerine de göz atalım.
Yetiştireceğiniz bitki ne olursa olsun yerleştireceğiniz alanın gün ışığından faydalanıyor olması ve düzenli havalandırılması gerekir. Bu dekorasyonda bitki yetiştirmek için oldukça uygun bir ortam olduğunu görebilirsiniz. Uygulama alanı olarak ise çok yaratıcı bir fikir kullanılmış. Tıpkı bir avize görüntüsüyle tavana asılan yapı bitkilendirme ve ışıklandırmayı tek objede sunuyor. Renk ve malzemeleri ile dekorasyona uyumlu olan bu sistem aromatik bitkilendirme için son derece uygun. Hem odanın tam merkezinde olduğu için kokuları rahatlıkla yayılır hem de gayet iyi ışık alan bir alan. İç mekan bitkilendirmesi ve bahçe uygulamaları hakkında daha fazla öneri için “Evimin içinde bir bahçe tasarlamak için nasıl bir yol izlemeliyim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
İç mekan bitkilendirmesinin yegane yolu saksılar olsa da binlerce farklı saksı çeşidi ve saksı görevi gören ürünler ile birbirinden farklı dekorlara kavuşabilirsiniz. Mono Studio tasarımı olan bu saksılık ve saksılar farklı yapıları ile göz alıcı bir güzelliğe sahip. Saksılığın birleşim yerlerinde kullanılan bakır bilekler ile güçlü bir stil sağlanmış. Siyah boru parçalarının saksı gibi kullanılması ise sıra dışı bir özellik kazandırmış. Endüstriyel ve modern başta olmak üzere birçok stile uydurabileceğiniz saksılık, evinize şıklık ve aynı zamanda aromatik bitkileri sayesinde ferahlık kazandıracak.
Eğer bitki seçiminizi lavantadan yana yaptıysanız öncelikle evde lavanta alerjisi olan kimse olmadığından emin olun. Eğer yoksa çok iyi çünkü bu bitki muhteşem bir ev bitkisidir.
*Mükemmel bir böcek kovucudur.
*Aroması akciğerleri rahatlatır ve sakin bir gece uykusu için yardımcı olur.
*Aroma aynı zamanda anksiyete sorunu olanlara dinlendirici bir uyku için yardımcı olur.
*Astım hastalarını rahatsız etmez.
*Eğer yatağın yanında aromalı bir mum ile birlikte bulundurursanız aromaterapi etkisi sağlar.
Lavanta gün ışığını çok seven bir bitkidir. Sonbahara doğru bitkilerini dökse de ilk baharda tohumlarını ekerek yeniden yeşertebilirsiniz. Lavantanın toprağı çok kumlu ve mineralli olmamalıdır. Bu nedenle gübreye pek ihtiyacı yoktur. Düzenli bir sulama ile mis gibi kokusunun keyfini sürebilirsiniz.
Biberiye bitki çayı ve yemeklere aroma olarak da kullanılabilen bitkilerdendir. İğne yapraklı olduğu için kışın yaprak dökmez ve zor şartlara daha dayanıklıdır. Kışın kapalı odada uzun süreler kalsa bile aromatik kokusunu kaybetmez. Özellikle kış havası için güçlü bir temizleme ve ferahlatma özelliği vardır. Mor çiçekler açan ve dört mevsim yeşil kalan bu çalımsı bitki hem kokusu hem de görüntüsüyle odalarınıza çok yakışacak.
Sardunya ailesinden ıtır bitkisi yeşil tüylü yapraklarıyla sert bir görünüme sahip olsa da muhteşem bir kokusu vardır. İç mekanda yetiştirmek oldukça uygun olan güçlü bir bitkidir. Sivrisinek iticidir, parazit çekmez ve çiçeklenme sırasında muhteşem görünür. Aynı zamanda güçlü bir hava temizleyicidir. Soğuk havalarda iki haftaya kadar susuz yaşayabilirler. Yoğun bir aroması vardır ancak yine de bitki çayı olarak da kullanılabilirler. Hala ikna olmadıysanız hakkında ufak bir araştırma yapabilirsiniz.
Görseldeki bitkilendirme yönteminden de ayrıca bahsetmek istiyoruz. Bitki çerçevesi olarak bilinen bu yöntem sayesinde duvarlarınızı da bitkilendirme için kullanabilirsiniz. Bitkilendirilmiş alanlarınızı artırmanın ve evinizde aromatik bitkiler yetiştirmenin harika bir yolu.
Kahve çiçeği bir avokado fidesinin yanında çok daha kolay gelişecektir. Normal bir kahve bitkisi açık havada 3 metreye kadar büyüyebiliyor bu iç mekanlarda biraz düşecektir. Kahve bitkisi özellikle sabahları muhteşem kokusuyla sizi memnun edecektir. Çiçek vermesi yaklaşık 4 yılı bulan bitkiyi eğer açık havaya çıkarır ve arılarla tanışmasını sağlarsanız kendi kahve çekirdeklerinizi bile yetiştirebilirsiniz.
Yemeklerde aromatik olarak kullanılan bu bitkiler özellikle mutfaklar için vazgeçilmezler. Salatalarınızın vazgeçilmezi olan bitkiler aynı zamanda çiçekleri, hoş kokuları ve hava temizleme özellikleri ile de yanınızda. Bitkisel çaylarda da sıkça kullanılan ferahlatıcı bitkiler kış ayları için idealdir. Akciğer hastalığı olanlarda nefes almayı kolaylaştırırlar ve çok kolay yetişirler. Güneş ve su olduğu sürece başka bir şeye ihtiyaç duymadan büyüyen sorunsuz bitkilerdir. Kökleri güçlüdür ve hemen her toprağa kolayca tutunurlar.
Hangi aromatik bitkiyi besleyeceğinizi seçtiyseniz farklı fikirleri ile dikkat çeken saksılara bir göz atmalısınız. Dekorasyonlarınızın havasını değiştirecek farklı saksı modelleri bitkilendirme hevesinizi artıracaktır.
Bahçeli bir eviniz varsa ve bahçenizde hali hazırda onlarca bitki ve çiçek besliyorsanız iç mekan bitkilendirmesi için endişelenmenize hiç gerek yok. Dekoratif şık vazolara her gün birkaç dal çiçek koyarak odalarınızı canlandırabilirsiniz.