Çocuk odası dekorasyonunda neleri dikkate almalıyım?

Çocuk odası dekorasyonu en çok yanlış tutum barındıran dekorasyonlardan biridir. Dekorasyon sırasında genelde çocuğun zevk ve ihtiyaçlarından ziyade popüler olan akımlara göre seçimler yapılır. Kızlara pembe, barbie bebek temalı dekorasyonlar erkeklere ise mavi, süper kahraman temalı dekorasyonlar bir şekilde çocukların en önemli ihtiyacı ve en beğeneceği tasarımmış gibi pazarlanır ve birçok aile de bu yanılgıya düşer. Aslında çocuk odası dekorasyonu yaparken tıpkı kendi yatak odanızı dekore ediyormuş gibi çocuğun kullanım ihtiyaçlarını dikkate almalısınız. Çocuğun gelişimini olumlu yönde etkileyecek özellikleri barındıran bir dekorasyonu ve çocuğun çabuk büyüyeceği gerçeğini göz önüne alarak ileride de kullanabileceği bir dekorasyonu değerlendirmek çok daha doğru olacaktır. Peki hem sizin ve çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılayan hem de onun zevklerine ve gelişime uygun olan bir dekorasyonu nasıl sağlayabilirsiniz? Bunun cevabını birlikte bulmak için uzman tasarımcılar tarafından hazırlanmış birbirinden güzel dekorlar ile öneriler sunacağız. Çocuk odası dekorasyonu hakkında kafanızı karıştıran ne varsa sitemizde yeni fikir yazıları arasında arama yaparak ulaşabilirsiniz.

Çocuk odası dekorasyonunda normal bir odanın ihtiyacı olan bütün özellikleri sağlamalısınız. Mesela odanın, aydınlatma, düzenli bir dekorasyon, doğru ışıklandırma, sağlıklı bir renk dengesi, kullanışlı mobilyalar gibi özellikleri taşıyor olması lazım. Bunların yanı sıra çocuğunuzun gelişimi için ihtiyaç duyacağı hobi ve etkinlikler için uyumlu bir dekorasyon planlamalısınız. Ayrıca kullandığınız mobilyaların modüler ve fonksiyonel özelliklerde olması, tekstil ürünlerinin doğal ve sağlıklı kumaşlardan imal edilmiş olması da önem taşımaktadır. Hepsinden önemlisi dekorasyon için çocuğunuzun fikrini almakta yarar var. Mobilya ve aksesuar alış verişine çıkarken onun zevklerini de sormanız hem doğru seçim yapmanıza hem de onu mutlu etmenize yardımcı olabilir. Duvar dekorasyonundan mobilyalara, yataktan aksesuarlara kadar dekorasyonun her adımı için bu önerilerden faydalanabilirsiniz.