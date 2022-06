Çocuk odası dekorasyonunda neleri dikkate almalıyım?

Çocuklarınız o kadar hızlı büyüyecekler ki inanamayacaksınız. Onlar büyüdükçe eşyaları da artacak ve her geçen gün daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyacaksınız. Bu nedenle dekorasyona başlarken mümkün olan her yere bir depolama alanı uygulamanın faydasını ilerde görebilirsiniz. Çocuğunuz büyüdükçe her geçen gün artan kalabalıklarıyla baş etmenin en doğru yolu odalarda geniş gömme dolaplara, baza tipi yataklara ve bol bol çekmecelere yer vermektir. Bu dekorasyonda kullanılan yatağın altına geniş çekmeceler yerleştirilmiş. Ayrıca çalışma masasının üzerindeki raflarda kutularla depolama alanları sağlanmış. Ayrıca duvarlarda da yine dekoratif ve çocuk odasının temasına uygun raf sistemleri mevcut. Depolama ihtiyacını tam anlamıyla karşılayabilecek kullanışlı bir çocuk odası dekorasyonu olmuş. Çocuk odalarında depolama üzerine daha fazla örnek tasarım ve öneri bulmak isterseniz “Çocuk odasında nasıl daha fazla depolama alanı yaratabilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.