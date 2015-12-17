Çocuk odası dekorasyonunda neleri dikkate almalıyım?

Çocuk odası dekorasyonu en çok yanlış tutum barındıran dekorasyonlardan biridir. Dekorasyon sırasında genelde çocuğun zevk ve ihtiyaçlarından ziyade popüler olan akımlara göre seçimler yapılır. Kızlara pembe, barbie bebek temalı dekorasyonlar erkeklere ise mavi, süper kahraman temalı dekorasyonlar bir şekilde çocukların en önemli ihtiyacı ve en beğeneceği tasarımmış gibi pazarlanır ve birçok aile de bu yanılgıya düşer. Aslında çocuk odası dekorasyonu yaparken tıpkı kendi yatak odanızı dekore ediyormuş gibi çocuğun kullanım ihtiyaçlarını dikkate almalısınız. Çocuğun gelişimini olumlu yönde etkileyecek özellikleri barındıran bir dekorasyonu ve çocuğun çabuk büyüyeceği gerçeğini göz önüne alarak ileride de kullanabileceği bir dekorasyonu değerlendirmek çok daha doğru olacaktır. Peki hem sizin ve çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılayan hem de onun zevklerine ve gelişime uygun olan bir dekorasyonu nasıl sağlayabilirsiniz? Bunun cevabını birlikte bulmak için uzman tasarımcılar tarafından hazırlanmış birbirinden güzel dekorlar ile öneriler sunacağız. Çocuk odası dekorasyonu hakkında kafanızı karıştıran ne varsa sitemizde yeni fikir yazıları arasında arama yaparak ulaşabilirsiniz.
Çocuk odası dekorasyonunda normal bir odanın ihtiyacı olan bütün özellikleri sağlamalısınız. Mesela odanın, aydınlatma, düzenli bir dekorasyon, doğru ışıklandırma, sağlıklı bir renk dengesi, kullanışlı mobilyalar gibi özellikleri taşıyor olması lazım. Bunların yanı sıra çocuğunuzun gelişimi için ihtiyaç duyacağı hobi ve etkinlikler için uyumlu bir dekorasyon planlamalısınız. Ayrıca kullandığınız mobilyaların modüler ve fonksiyonel özelliklerde olması, tekstil ürünlerinin doğal ve sağlıklı kumaşlardan imal edilmiş olması da önem taşımaktadır. Hepsinden önemlisi dekorasyon için çocuğunuzun fikrini almakta yarar var. Mobilya ve aksesuar alış verişine çıkarken onun zevklerini de sormanız hem doğru seçim yapmanıza hem de onu mutlu etmenize yardımcı olabilir. Duvar dekorasyonundan mobilyalara, yataktan aksesuarlara kadar dekorasyonun her adımı için bu önerilerden faydalanabilirsiniz.
“Güneş girmeyen eve doktor girer” derken bunu en çok çocukları düşünerek söylemiş olmalılar. Bilindiği gibi gün ışığının özellikle gelişmekte olan çocuklar için sağlık açısından önemi büyük. Bu nedenle hem göz sağlığı için aydınlık bir oda hem de sağlıklı bir gelişim için gün ışığından faydalanan bir oda tasarlamak oldukça önemlidir. Geniş pencerelerle açık bir cepheye sahip olan odalar aydınlık ve ferahlık yönünden avantajlıdır. Evin hangi odasını çocuğunuza ayıracağınızı düşünürken bunu dikkate alabilirsiniz. Dekorasyonunda ise dengeli bir yerleşim ve doğru ışıklandırma çok önemlidir. Vavien İç Mimarlık imzası taşıyan bu modern tasarım, ışıklandırma, renk dengesi, aydınlık ve yerleşim gibi konularda gösterilebilecek başarılı bir örnek. Çocuğunuzun bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek sağlıklı, dengeli ve ferah bir tasarım.
Çocuk odası için mobilya ve tekstil ürünleri seçerken renkleri ve desenleri kadar sağlıklı ve doğal dokulara sahip olup olmamasına da dikkat etmek gerekir. Özellikle alerjik reaksiyonlara neden olabilecek boya ve parlatıcıların kullanıldığı mobilyalardan uzak durmakta yarar var. Demir gibi paslanma riski olan, cam gibi kırılma riski olan, sivri ve keskin yüzeyleri olan mobilyalar çocuk odaları için kesinlikle uygun değildir. Ahşap, lake gibi doğal ürünleri tercih etmek daha doğru olacaktır. Tekstil ürünlerinde ise yine pamuk, keten gibi doğal kumaşların kullanıldığı antialerjik ürünleri tercih etmelisiniz. Bunun için beğendiğiniz ürünleri satın almadan önce etiketlerine bakıp içeriğinde suni malzemeler olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Eğer odalarınız yeterince geniş değilse ve birden fazla çocuk için oda dekore ediyorsanız modüler özellikli birleşik mobilyalar kurtarıcınız olabilir. Bu dekorda iki ranza, iki gözlü gardırop, dört çekmece ve dolaplı çalışma masasından oluşan birleşik mobilya görüyorsunuz. Birçok ihtiyacı tek bir setle karşılayan ve dar odalara bile rahatlıkla yerleştirilebilen bu modüler mobilyalar çok kullanışlı bir tasarıma sahip. Üstelik bu tip birleşik mobilyalar ailelerin işini kolaylaştırdığı gibi çocuklar tarafından da çok seviliyor.
Çocuklarınız o kadar hızlı büyüyecekler ki inanamayacaksınız. Onlar büyüdükçe eşyaları da artacak ve her geçen gün daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyacaksınız. Bu nedenle dekorasyona başlarken mümkün olan her yere bir depolama alanı uygulamanın faydasını ilerde görebilirsiniz. Çocuğunuz büyüdükçe her geçen gün artan kalabalıklarıyla baş etmenin en doğru yolu odalarda geniş gömme dolaplara, baza tipi yataklara ve bol bol çekmecelere yer vermektir. Bu dekorasyonda kullanılan yatağın altına geniş çekmeceler yerleştirilmiş. Ayrıca çalışma masasının üzerindeki raflarda kutularla depolama alanları sağlanmış. Ayrıca duvarlarda da yine dekoratif ve çocuk odasının temasına uygun raf sistemleri mevcut. Depolama ihtiyacını tam anlamıyla karşılayabilecek kullanışlı bir çocuk odası dekorasyonu olmuş. Çocuk odalarında depolama üzerine daha fazla örnek tasarım ve öneri bulmak isterseniz “Çocuk odasında nasıl daha fazla depolama alanı yaratabilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Çocuğunuzun ilgi ve hobi alanlarını keşfetmek ve odalarında buna uygun alanlar yaratmak onu çok mutlu edecek ve gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Özellikle okuma alışkanlığı kazandırma konusunda eğlenceli okuma alanlarına sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Yaratıcı modellerde kitaplıklar ve ilgisini çekecek kitaplarla oluşturacağınız okuma köşeleri er ya da geç kitaplığa ve kitaplara ilgi duymasını sağlayabilir. Bu dekorasyonda kullanılan beyaz lake kitaplık ağaç formundaki yapısı ile hem dekoratif bir özellik taşıyor hem de her çocuğun ilgisini çekebilecek güzellikte.
Bir odanın da stilini de temasını da renk dengesini de sadece duvarlarıyla oynayarak değiştirebilirsiniz. Dekorasyonda oldukça büyük yeri olan duvarların farklı ve yaratıcı şekilde dekore edilmesi çocuk odaları için benzersiz dizaynlar yaratabilir. Duvar dekorasyonu için çocuğunuzun yaratıcılığını kullanmasını isteyip tamamen onun fikirlerine göre de tasarlayabilirsiniz. Duvar dekorasyonu yaparken dikkate almanız gereken en önemli şey çocuğunuzun hızlı büyüyeceği ve zevklerinin çok çabuk değişebileceğidir. Bir çizgi film kahramanını çok sevdiği için bütün duvarları o kahramanın stickerları ile dekore edebilirsiniz ancak çok değil bir iki yıl sonra bu dekorasyonu “fazla çocukça” bulacaktır. Bu nedenle duvar dekorasyonunda her yaşta kullanabileceği renk ve desenleri seçmek daha akıllıca ve ekonomik olabilir. Bu dekorasyonda uygulanan duvar kağıtları renk ve desenleri ile hem çocuk odası hem de genç odası için son derece uyumlu.
Tıpkı ilgisini çekecek okuma köşeleri gibi tasarımda ilgisini çekecek konsept alanlar da bulundurabilirsiniz. Hayal dünyası ve yaratıcılığı için oldukça etkili olan ve belli bir temaya göre hazırlanan alanlar son zamanlarda hazır çocuk odası dekorasyonlarında da bulunabiliyor. Uzay temalı, gezegenler ve yıldızlarla dolu dekorasyonlar, vahşi batı temalı kovboy yatakları ve oyuncakları en sık rastlanan konsept çocuk odası dekorasyonlarıdır. Siz de çocuğunuzun ilgi alanına ve bütçenize göre bir hazır konsept dekorasyon seçebilirsiniz.