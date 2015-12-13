Yılbaşı için mutfağımı nasıl dekore edebilirim ?

Koca bir yılı geride bırakmak üzere olduğumuz şu günlerde hepimizin kafasında yılbaşı için evimizi süsleme, dekore etme ve noelin ruhuna uygun bir şekilde dekore etme fikirleri var. Evimizi noel için süsleyebilmek, evimizin içinde her nokta da noeli hissedebilmek için bir dekorasyon bütünlüğü sağlamalı veya her odayı farklı bir konsepte dekore ederek noelin ruhunu yansıtmalısınız. Yılbaşı süslemeleri içerisinde dekorasyonu en zor olan odalardan birisi de mutfaktır. Mutfak dekorasyonu başlı başına bir iş iken bir de yıl başı süslemesi de bir o kadar zordur. Mutfaklarınızda bir yıl başı süslemesi yapmak için bir çok farklı noktaya dikkat etmeli, mutfağınızı noele hazır hale getirirken dekorasyon estetiğini de korumanız gereklidir. Bir yıl başı süslemesi için öncelikle mutfağınızı hangi yoğunlukta süslemek istediğinize karar verin. Noel gecesi aileniz ve misafirleriniz için hazırlayacağınız yemekleri ve içecekleri servis edeceğiniz için çok yoğun bir süsleme de yapabilirsiniz veya yoğunluğu daha az olan süslemeleri de tercih edebilirsiniz. Yapacağınız noel süslemeleri ve dekorasyonu için öncelikle büyük eşyalardan başlamalı, büyük mutfak eşyalarını noele göre süsleyerek dekore etmelisiniz.

Mutfak içinde yıl başı dekorasyonu için mutfak dolapları, buz dolabı gibi büyük mutfak eşyalarını noel renkleri olan kırmızı ve beyaz ile donatmalısınız. Ana renklerini korumak adına yapışkanlı renkli folyolar tercih edebilir, istediğiniz renklerde ve desenlerde süsleme yapabilirsiniz.Yapışkanlı renkli folyolar ile mutfak dolaplarınızın dış yüzeylerini kırmızı ve beyaz renk ile dekore ederek noel ruhuna uygun bir hale getirebilirsiniz. Yapışkanlı folyolar kolay sökülebildiği için ve iz bırakmadıkları için kolayca temizlenerek mobilyalarınız orijinal renklerine kavuşabilirler. Mutfak dolaplarınızdan sonra süslemeniz ve dekore ederek noel ruhuna uygun hale getirmeniz gereken bir diğer mutfak ekipmanı da mutfak tezgahıdır. Mutfak tezgahları mutfak dolapları ile modüler olarak birleşip set oluşturduklarından sadece mutfak dolabını süslemek estetik bir noel dekorasyonu oluşturmayacaktır. Bu nedenle mutfak tezgahlarını da dekore etmeniz gereklidir. Mutfak tezgahlarını süslemek için öncelikle mutfak dolaplarına yaptığınız süslemeler ve dekorasyona uygun bir dekorasyon fikri oluşturmalısınız. Mutfak dolaplarını sadece kırmızı renge boyamışsanız tezgahı beyaz renge, veya kırmızı beyaz rengin bir arada kullanıldığı bir dekorasyon yapmışsanız tezgahınız da aynı renklerde dekore edilmelidir. Bu sayede uyumlu bir noel süslemesi yapmış olursunuz. Mutfak tezgahlarının karşısında bulunan mutfak y-fayans ve seramikleri de desenlerine göre süslenebilir, yapışkanlı folyo ile estetik bir görünüm kazandırılabilir veya olduğu gibi bırakılarak dekorasyon güzelliği korunabilir. Ancak renkleri çok aykırı ve göze batan renklerde ise mutlaka yıl başına uygun renklerde süslenmesi gereklidir.

Mutfakların noele göre dekore edilmesinde en önemli aşamalardan birisi de noel yemeğinin yeneceği yemek masasının noele göre dekore edilmesidir. Yemek masası, süsleri, rengi, masa düzeni gibi bir çok faktöre göre düzenlenmeli, tavandan sarkıtma aydınlatmalar, mum ve renkli ışıklar ile özel bir noel masası haline getirilmelidir.Yemek masasında aileniz ile, akraba ve dostlarınız ile yemek yerken noelin ruhunu yaşayacağınız, her noktası ile size noel gecesinde olduğunuzu hatırlatacak bir süsleme ve dekorasyon yapmalısınız. Yemek masası aydınlatması yapılırken tüm mutfak da göz önünde bulundurulmalı, mutfak aydınlatması noele uygun bir şekilde yapılmalıdır. Mutfağınızda bulunan aydınlatma elemanlarında yer alan ampuller sökülerek kırmızı ve beyaz renkli ışıklar saçan ampuller ile değiştirilmeli, mutfağın her köşesinden kırmızı ışıkların yayılması sağlanmalıdır. Ayrıca mutfak tezgahının, mutfak adasının üzerine özel bir noel aydınlatması yapılmalı, yemeklerin hazırlanması ve servis edilmesi aşamalarında noel ruhu yaşatılmalıdır.

Noel için yapacağınız mutfak dekorasyonun estetik zarif ve noel ruhuna uygun olmasını sağlamak için özgün fikirler üretmeli, fikir edinmek için homify mutfak dekorasyonlarının yer aldığı sayfaları ziyaret edinerek zevkinize uygun, tarzınızı yansıtan noel ruhunu yansıtan dekorasyonlardan istediğinizi uygulayabilirsiniz.