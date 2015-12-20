Zarif, şaşırtıcı ve göz alıcı

Homifyda bu gün Hindistan'ın Koregaon Park bölgesinde yer alan Pune şehrinde bulunan özel bir konut turu yer almaktadır. Koregaon Parkı Pune Mula Mutha nehrinin güneyinde yer alan özel bir alandır. Bu gür ve yeşil parklar, çok sayıda dar yolların kesiştiği eski bungalov evler ile çevrili lüks bir yerleşim alanı olarak bilinir. Son zamanlarda Koregaon Parkı çevresinde ticari bir pazar gelişmiştir. Koregaon Parkı çevresinde bulunan Pune, yaşamak için çok güzel salonları ve barları olan bir bölgedir. Konumu mükemmel olan bu bölge bungalov evleri ile cazibe merkezidir.
Bu bölge de bulunan bungalov evler, iç ve dış mekanlar arasında uyum bulunan, etrafında gür yeşillikler barındıran evlerdir. Evin üzerinde yer alan tavan, bütün evi birleştiren, iki dik taş duvar ile ortak ve özel alanlar oluşturmak için tasarlanmıştır. Peyzaj tasarımı, çeşitli katmanlar ile giriş kapısını estetik bir hale getirmiş. Pune bungalov evlerini daha yakından incelemek için tura çıkalım.
Evin ön bahçesinde yer alan şekilli ve organik havuz, bungalow ev ahenk katmıştır. Havuz etrafını çevreleyen döşemeler, kiremitler ile uyumlu, kıvrımlı ve mavi bir aydınlatmaya sahip bir havuz ortaya çıkarmıştır. Yarım taş duvar, kemerli bir şekilde tasarlanmış, Akdeniz görünümlü bir havuz başı yapılmıştır. Bu muhteşem bungalov ev ve havuz Tao mimarlık tarafından yapılmıştır.
Bu muhteşem bungalov Tao Mimarlık , Pune merkezli mimarlar tarafından tasarlanmıştır.
Çocuk ve evcil hayvanlar için özel tasarlanmış olan çim bahçe, özel ve zevkli bir bungalov eve göre tasarlanmış. Geniş ve yemyeşil bir bir bahçe, ev,n dışını hem açık bir havaya büründürmüş hem de açık hava etkinliklerin yapılabileceği bir alan şeklinde planlanmış. Evin ön tarafında huzurlu bir ortam yaratılarak dış duvarlar, taşlar ile birlikte modern, rustik bir görünüm sağlanmış.
Havuza görsellik kazandırılmak istenmiş, yüksekten akan bir şelale oluşturmak için basamaklı sekilde bir havuz planlanmış. Bu sayede mükemmel bir su masajı imkanı sağlanmış, Kalp şeklinde jakuzi ile havuzun rahatlatıcı özelliği artırılmış, romantik bir havuz oluşturulmuştur.
Evin iç bahçesi kadar dış bahçesine de özen gösterilmiş, evin giriş kısmına kadar mükemmel bir bahçe peyzajı yapılmıştır. Kırmızı fenerler ile ışıklandırılmış olan ön bahçe, orta bölümde bulunan ağaç ile süslenmiştir. Bungalov ev tarzına uygun olacak şekilde palmiye ağaçları düşünülmüş, tropikal bir hava oluşturulmuş.
Evin ana girişinde bir sürpriz yapılmış lüks bir bungalov evine göre mütevazi ve basit bir ana giriş yapılmış. Ahşap kapılı kemerli bir yapı olarak tasarlanmış olan giriş kapısı üzerinde oyma işlemeler yapılarak şaşırtıcı bir görüntü ortaya çıkarılmış. Giriş kapısı önünde yer alan yeşil bahçe ile tablo tamamlanmış ve şaşırtıcı güzellikte bir ana giriş kapısı ortaya çıkarılmış.
Bungalov evimizin içi de dışı gibi yeşil alanların bol bol bulunduğu,kapalı bir bahçe barındırıyor. Büyük cam duvarlar ile iç mekan ile dış mekan uyumu gözler önüne serilmiş. Cam duvar üzerinde parlak bir ekran oluşturularak iç mekan bitki desenleri yansıtılmış. Aynı zamanda turuncu renk ile sıcak bir duygu yaratılmış. Kemerli bir kapı ve taş duvar ile doğal bir alan oluşturulmuş, böylece modernizmin etkisi azaltılmış. Zemin kaplaması parlak beyaz olarak tercih edilmiş, gün ışığının mekan içinde yayılması sağlanmış.