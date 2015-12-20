Zarif, şaşırtıcı ve göz alıcı

Homifyda bu gün Hindistan'ın Koregaon Park bölgesinde yer alan Pune şehrinde bulunan özel bir konut turu yer almaktadır. Koregaon Parkı Pune Mula Mutha nehrinin güneyinde yer alan özel bir alandır. Bu gür ve yeşil parklar, çok sayıda dar yolların kesiştiği eski bungalov evler ile çevrili lüks bir yerleşim alanı olarak bilinir. Son zamanlarda Koregaon Parkı çevresinde ticari bir pazar gelişmiştir. Koregaon Parkı çevresinde bulunan Pune, yaşamak için çok güzel salonları ve barları olan bir bölgedir. Konumu mükemmel olan bu bölge bungalov evleri ile cazibe merkezidir.

Bu bölge de bulunan bungalov evler, iç ve dış mekanlar arasında uyum bulunan, etrafında gür yeşillikler barındıran evlerdir. Evin üzerinde yer alan tavan, bütün evi birleştiren, iki dik taş duvar ile ortak ve özel alanlar oluşturmak için tasarlanmıştır. Peyzaj tasarımı, çeşitli katmanlar ile giriş kapısını estetik bir hale getirmiş. Pune bungalov evlerini daha yakından incelemek için tura çıkalım.