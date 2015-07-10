Açık mutfaklar son yıllarda eskisinden daha revaçta. Havalandırmanın kolaylaşması ve mutfak tasarımlarının giderek daha şık bir hal alması mutfağı salonun bir parçası haline getirmenin önündeki engelleri kaldırdı ve açık mutfak salon modelleri özellikle yeni nesilde daha çok tercih ediliyor.
Geniş ve ferah salonlarda elbette mutfağa bir yer bulmak daha kolay. Salonun ışıktan görece uzak kalan duvarını kompakt bir biçimde tamamen mutfağa ayırmak ve dolaplarda açık renkleri tercih etmek salona derinlik kazandırıyor. Böyle bir açık mutfak modelinde adeta o duvarı tasarlamış, zenginleştirmiş oluyorsunuz. Bu örnekteki gibi açık renkli ve az sayıda mobilya da zaten geniş olan salonu açık mutfakla beraber iyice ferah ve huzurlu bir atmosfere dönüştürüyor.
Beyaz renk eskiden insanlara soğuk gelir, hastaneleri çağrıştırdığı söylenirdi. Ancak yıllardır pek çok iyi tasarımın yol gösterişiyle dekorasyonda beyaza daha çok yer verilmeye başlandı. Mutfaklar da bu akımdan etkileniyor elbette. Beyaz mutfaklar kullanıcıları oldukça tatmin eder görünüyor. Açık mutfak salon modellerinde de mekânı koyu bir renkle boğmak yerine mutfak dolaplarında beyaz kullanmak, daha koyu tonlarda renk ve dokuları tezgah, döşeme ve perde gibi öğelerde kullanmak seçkin bir görünüme ulaşmayı sağlamakta.
Eviniz küçükse açık mutfak salonunuzu da genişletebilir. Hatta tamamen açık da olması gerekmez, koku ve ses açısından kapatmak istediğinizde bunu kayar cam kapı şeklinde bir doğramayla sağlamak da mümkün. Böyle bir seperatör hem istediğiniz mutfak/salon ayrımını sağlayacak hem de evinizde estetik bir öğe olarak yer alacaktır. Mutfak dolaplarını açık renk olarak kullanmak elbette mekânı geniş gösterecektir, tezgahın üstünde kalan duvarı kapladığınız malzemeyi renkli seçerseniz arzuladığınız sıcaklık da beyaz renk arasından kendini gösterebilir.
Küçük evlerde bazen duvarları, sınırları yıkmak evinizin çehresini tamamen değiştirebilir. Bu örnekte de ortadan kaldırılan bir duvarla açık mutfağın salona mekansal bir katkı sağladığını görüyoruz. Dolaplar küçük mutfağı boğmamak için beyaz seçilmişse de siyah tezgah ve sandalyelerle bir kontrast yaratılmış. Tezgahın üstünde kalan duvara döşenen rengarenk karolarsa mekana apayrı bir hareket katarak göz alıcı bir detay halinde mutfaktaki yerlerini almışlar.
Açık mutfak salon modellerinde bu iki mekanı birbirinden ayrı tasarlamak zorunda değiliz. Örneğin bu tasarımdaki gibi mutfak dolabı için kullanılan ahşap malzemeyi aynı zamanda sedirin konstrüksiyonu olarak devam ettirmek ve tasarımda süreklilik yaratmak mümkün. Malzeme dışında, aynı renk ve desenlerin bu iki mekana ait öğelerde ayrı yerlerde kullanılması mekanda bir bütünlük hissi yaratacaktır. Tezgah üstündeki duvarın renk ve deseninin sedirdeki yastıkta, buzdolabının renginin yine yastıklarda kullanılması gibi.
Salonla arasında kitaplık olarak kullanılabilecek bir separatör bulunan bu açık mutfak örneğinde son zamanlarda popüler olan vintage öğelere yer verilmiş. Bu dekorasyon tarzı ev sahibinin estetik beğenilerine göre tercih edilebilir. Salonla birlikte düşünüldükleri için açık mutfaklarda da beğeninize uygun bir tarza yönelebilirsiniz. Tavandaki vantilatör, masif ahşap açık raflar, damalı siyah beyaz zemin kaplaması gibi detaylar ve tuğla görünümlü duvar sıcak bir atmosfer oluşturuyor.
Mekanınız darsa açık mutfak salon modelleri ilk akla gelecek çözümlerden. Örnekteki gibi mümkün olduğunca sade ve açık renkte tasarlanan ufak bir mutfak hem işlevsel hem de mekanı daraltmayan bir çözüm olacaktır. Duvarlarla aynı renkteki mutfak dolaplarına kontrast yaratacak zemin kaplaması mekana bir karakter vermek için oldukça işe yarar bir yöntem. Mutfak ve salon arasındaki kot farkı da mekana derinlik katabilecek bir avantaja dönüştürülebiliyor.
Salonunuz ve mutfağınız iç içe olmasa, aralarında bir hol dahi bulunsa bu iki mekanı birbirine bağlı hale getirerek adeta açık mutfak salon modelleri gibi bir sonuç yaratmak mümkün. Bu gördüğümüz evde mutfak ve salon aynı mekana açılan iki ayrı odayken taşıyıcı olmayan duvarlar yıkılarak bu üç alan mekansal bütünlükleri de bozulmadan birleştirilmiş. Böylece daha geniş bir perspektifle yaşam alanı zenginleştirilmiş.
Mutfak adaları çoğu zaman mutfağın diğer tezgahıyla aynı malzemeden üretilir. Ancak bazen buradaki gibi çarpıcı bir malzeme iki mekanı ayırırken kendi etkisini de ortaya koyar. Doğal taş, mermer, granit gibi malzemelerin ağır etkisi son derece seçkin bir atmosfer yaratırken pürüzsüz ve hijyenik bir görünüm de yaratıyor. Altı boş bırakılan bu mutfak adaları aynı zamanda masa olarak kullanılabiliyor ve özellikle kahvaltı için işlevsel bir alternatif sunuyor.
Başta da söylediğimiz gibi, mutfaklarda kullanılan malzemeler estetik olarak geliştikçe açık mutfak salon modelleri de daha çok ilgi çekmeye başladı. Örneğin özenle seçilmiş şık bir batarya mutfakta, dolayısıyla salonda ve tüm evde görsel olarak çarpıcı bir obje olarak yerini alabiliyor. Bu örnekteki gibi eskiden endüstriyel bir mutfakta görülebilecek bir mutfak bataryası seçerek sıradışı bir görünümü evinize taşıyabilirsiniz.