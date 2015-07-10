Açık mutfak salon modelleri

Eviniz küçükse açık mutfak salonunuzu da genişletebilir. Hatta tamamen açık da olması gerekmez, koku ve ses açısından kapatmak istediğinizde bunu kayar cam kapı şeklinde bir doğramayla sağlamak da mümkün. Böyle bir seperatör hem istediğiniz mutfak/salon ayrımını sağlayacak hem de evinizde estetik bir öğe olarak yer alacaktır. Mutfak dolaplarını açık renk olarak kullanmak elbette mekânı geniş gösterecektir, tezgahın üstünde kalan duvarı kapladığınız malzemeyi renkli seçerseniz arzuladığınız sıcaklık da beyaz renk arasından kendini gösterebilir.