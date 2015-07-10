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Açık mutfak salon modelleri

Güleren Eren Güleren Eren
OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Oturma Odası
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Açık mutfaklar son yıllarda eskisinden daha revaçta. Havalandırmanın kolaylaşması ve mutfak tasarımlarının giderek daha şık bir hal alması mutfağı salonun bir parçası haline getirmenin önündeki engelleri kaldırdı ve açık mutfak salon modelleri özellikle yeni nesilde daha çok tercih ediliyor.

Geniş salonlarda bir duvarı mutfağa ayırmak

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Oturma Odası
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Geniş ve ferah salonlarda elbette mutfağa bir yer bulmak daha kolay. Salonun ışıktan görece uzak kalan duvarını kompakt bir biçimde tamamen mutfağa ayırmak ve dolaplarda açık renkleri tercih etmek salona derinlik kazandırıyor. Böyle bir açık mutfak modelinde adeta o duvarı tasarlamış, zenginleştirmiş oluyorsunuz. Bu örnekteki gibi açık renkli ve az sayıda mobilya da zaten geniş olan salonu açık mutfakla beraber iyice ferah ve huzurlu bir atmosfere dönüştürüyor.

Beyazın zenginleştirdiği mutfaklar

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Mutfak
yücel partners

D&S Altaş Home

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Beyaz renk eskiden insanlara soğuk gelir, hastaneleri çağrıştırdığı söylenirdi. Ancak yıllardır pek çok iyi tasarımın yol gösterişiyle dekorasyonda beyaza daha çok yer verilmeye başlandı. Mutfaklar da bu akımdan etkileniyor elbette. Beyaz mutfaklar kullanıcıları oldukça tatmin eder görünüyor. Açık mutfak salon modellerinde de mekânı koyu bir renkle boğmak yerine mutfak dolaplarında beyaz kullanmak, daha koyu tonlarda renk ve dokuları tezgah, döşeme ve perde gibi öğelerde kullanmak seçkin bir görünüme ulaşmayı sağlamakta.

Şeffaf separatör: Cam

Яркий вкус, MIODESIGN MIODESIGN Eklektik Mutfak
MIODESIGN

MIODESIGN
MIODESIGN
MIODESIGN

Eviniz küçükse açık mutfak salonunuzu da genişletebilir. Hatta tamamen açık da olması gerekmez, koku ve ses açısından kapatmak istediğinizde bunu kayar cam kapı şeklinde bir doğramayla sağlamak da mümkün. Böyle bir seperatör hem istediğiniz mutfak/salon ayrımını sağlayacak hem de evinizde estetik bir öğe olarak yer alacaktır. Mutfak dolaplarını açık renk olarak kullanmak elbette mekânı geniş gösterecektir, tezgahın üstünde kalan duvarı kapladığınız malzemeyi renkli seçerseniz arzuladığınız sıcaklık da beyaz renk arasından kendini gösterebilir.

Sınırları yıkarak mekânı genişletmek

Cozinha Compacta, Marcia Debski Ferreira Designer de Interiores Marcia Debski Ferreira Designer de Interiores Modern Mutfak
Marcia Debski Ferreira Designer de Interiores

Marcia Debski Ferreira Designer de Interiores
Marcia Debski Ferreira Designer de Interiores
Marcia Debski Ferreira Designer de Interiores

Küçük evlerde bazen duvarları, sınırları yıkmak evinizin çehresini tamamen değiştirebilir. Bu örnekte de ortadan kaldırılan bir duvarla açık mutfağın salona mekansal bir katkı sağladığını görüyoruz. Dolaplar küçük mutfağı boğmamak için beyaz seçilmişse de siyah tezgah ve sandalyelerle bir kontrast yaratılmış. Tezgahın üstünde kalan duvara döşenen rengarenk karolarsa mekana apayrı bir hareket katarak göz alıcı bir detay halinde mutfaktaki yerlerini almışlar.

Mutfağı ve salonu beraber tasarlamak

BILBOHOMES, Hiruki studio Hiruki studio Endüstriyel Mutfak
Hiruki studio

Hiruki studio
Hiruki studio
Hiruki studio

Açık mutfak salon modellerinde bu iki mekanı birbirinden ayrı tasarlamak zorunda değiliz. Örneğin bu tasarımdaki gibi mutfak dolabı için kullanılan ahşap malzemeyi aynı zamanda sedirin konstrüksiyonu olarak devam ettirmek ve tasarımda süreklilik yaratmak mümkün. Malzeme dışında, aynı renk ve desenlerin bu iki mekana ait öğelerde ayrı yerlerde kullanılması mekanda bir bütünlük hissi yaratacaktır. Tezgah üstündeki duvarın renk ve deseninin sedirdeki yastıkta, buzdolabının renginin yine yastıklarda kullanılması gibi.

Geçmişten esintiler

Ankarada bir ev homify İskandinav Mutfak
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Salonla arasında kitaplık olarak kullanılabilecek bir separatör bulunan bu açık mutfak örneğinde son zamanlarda popüler olan vintage öğelere yer verilmiş. Bu dekorasyon tarzı ev sahibinin estetik beğenilerine göre tercih edilebilir. Salonla birlikte düşünüldükleri için açık mutfaklarda da beğeninize uygun bir tarza yönelebilirsiniz. Tavandaki vantilatör, masif ahşap açık raflar, damalı siyah beyaz zemin kaplaması gibi detaylar ve tuğla görünümlü duvar sıcak bir atmosfer oluşturuyor.

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Dar alanların kurtarıcısı açık mutfak

통인동 한옥 - 취아당, 라이프인스탈로 라이프인스탈로 Modern Oturma Odası
라이프인스탈로

라이프인스탈로
라이프인스탈로
라이프인스탈로

Mekanınız darsa açık mutfak salon modelleri ilk akla gelecek çözümlerden. Örnekteki gibi mümkün olduğunca sade ve açık renkte tasarlanan ufak bir mutfak hem işlevsel hem de mekanı daraltmayan bir çözüm olacaktır. Duvarlarla aynı renkteki mutfak dolaplarına kontrast yaratacak zemin kaplaması mekana bir karakter vermek için oldukça işe yarar bir yöntem. Mutfak ve salon arasındaki kot farkı da mekana derinlik katabilecek bir avantaja dönüştürülebiliyor.

Farklı mekanları görsel olarak birleştirmek

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Minimalist Oturma Odası
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Salonunuz ve mutfağınız iç içe olmasa, aralarında bir hol dahi bulunsa bu iki mekanı birbirine bağlı hale getirerek adeta açık mutfak salon modelleri gibi bir sonuç yaratmak mümkün. Bu gördüğümüz evde mutfak ve salon aynı mekana açılan iki ayrı odayken taşıyıcı olmayan duvarlar yıkılarak bu üç alan mekansal bütünlükleri de bozulmadan birleştirilmiş. Böylece daha geniş bir perspektifle yaşam alanı zenginleştirilmiş.

Salon ve mutfak arasında çarpıcı malzemeler

HOUSE MFN , GOA / gulnar ocakdan archıtecture GOA / gulnar ocakdan archıtecture Modern Mutfak
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

HOUSE MFN

GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

Mutfak adaları çoğu zaman mutfağın diğer tezgahıyla aynı malzemeden üretilir. Ancak bazen buradaki gibi çarpıcı bir malzeme iki mekanı ayırırken kendi etkisini de ortaya koyar. Doğal taş, mermer, granit gibi malzemelerin ağır etkisi son derece seçkin bir atmosfer yaratırken pürüzsüz ve hijyenik bir görünüm de yaratıyor. Altı boş bırakılan bu mutfak adaları aynı zamanda masa olarak kullanılabiliyor ve özellikle kahvaltı için işlevsel bir alternatif sunuyor. 

Detayların kattığı şıklık

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev) Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Modern Mutfak
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev)

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Başta da söylediğimiz gibi, mutfaklarda kullanılan malzemeler estetik olarak geliştikçe açık mutfak salon modelleri de daha çok ilgi çekmeye başladı. Örneğin özenle seçilmiş şık bir batarya mutfakta, dolayısıyla salonda ve tüm evde görsel olarak çarpıcı bir obje olarak yerini alabiliyor. Bu örnekteki gibi eskiden endüstriyel bir mutfakta görülebilecek bir mutfak bataryası seçerek sıradışı bir görünümü evinize taşıyabilirsiniz.

Küçük evler için dekorasyon fikirleri
Bu açık mutfak salon modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz?

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