Dükkan tasarımları artık bildiğimiz gibi değil

Dükkan sahipleri artık bildik tarzlardan uzak, farklı konseptlere yönelerek müşterilerine daha çekici mekanlar yaratmaya teşne hale geldiler. Eskiden her çeşit dükkanın kendine ürün skalasına has tipik bir görünümü vardı, artık bu durum değişti. Dükkanlar, mağazalar tasarımcının elinde sürprizli ve ilgi çekici mekanlar haline gelmiş durumdalar. İşte sizin için seçtiğimiz, profesyonel dekoratörler tarafından tasarlanmış öne çıkan yenilikçi dükkan dekorları…
Günümüzde pek çok yeni fırın eski fırınların mütevazı görünümünü geride bırakmış durumda. Dışarıdan baktığınızda gözünüze çarpan birçok renk ve malzemeyle davetkar dükkan tasarımları fırınlarda ağırlık kazanmaya başladı. Örnekteki fırın konseptinde ahşap, tuğla duvar, karo çini gibi doğal malzemelerle sıcak bir atmosfer yaratılırken, metal malzemelerle de fırının bir üretim mekanı olduğunu hatırlatan endüstriyel bir çizgi katılmış.
Diğer bir fırın tasarımındaki yaklaşım bambaşka. Buradaki konsept de dükkan tasarımları içinde çeşitli şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Beyaz, eski tip kare seramik karolar mekana nostaljik bir hava verirken hijyenik bir görünüm de elde ediliyor. Ekmeklerin üzerine koyulan camlarla bu steril etki arttırılmış. Ancak beyazın ve temiz görünümün tekdüzeliğini kırmak için başka öğeler dükkanı güzelleştiriyor. Pek çok kafe ve mağazada görebildiğimiz tebeşirle yazılabilen kara tahta duvar ve kırmızı renkli, desenli avize ihtiyaç duyulan rengi ortama başarıyla katıyor. Küçük dükkan tasarımları için de oldukça dikkat çeken bir örnek.
Son yılların popüler tatlısı cupcake ve kahve satılan bu dükkan, sattığı ürünler gibi tatlı mı tatlı. Dükkan tasarımları içinde detayların çok ince düşünülmüş olduğu örneklerden birini görüyoruz. Cupcake kalıbı olarak kullanılan kağıtları form ve dokusu tezgahın ön yüzüne taşınmış, aynı zamanda aydınlatma olarak da kullanılmış. Böylece hem uçucu, hafif bir etkiyle ürünü hatırlatan bir form yaratılırken, hem de çarpıcı bir tasarıma imza atılmış.
Dükkan tasarımları sektör dinlemiyor. Bundan on yıl önce kasap dükkanı deyince için o alışıldık beyaz seramikli, buzdolabı ve çengellerden oluşan tanıdık imaj gözümüzün önüne gelirdi. Şimdiyse kasap dükkanları bile tasarımcıların elinden çıkan sıradışı mekanlar olmaya başladı. Beyazın yerini kara tahtaların ve betonun aldığı bu kasap dükkanında ahşap ve metalin birlikte kullanımı endüstriyel bir hava yaratıyor. Kasabın kesme tahtasının görselliği oturma elemanlarında izini sürdürürken duvarda artık unutulmaya yüz tutmuş, hangi etin hayvanın neresinden olduğuna dair bir çizim ilgi çekici bir öğe olarak yerini bulmuş.
Bu ayakkabı mağazasında çok basit ve işlevsel bir detay tüm tasarımı şekillendirmiş. Taşıyıcı elemanları füme aynayla kaplamak hem ön yüzün müşteri tarafından kullanılmasını sağlıyor hem de yan yüzlerde derinlik yaratarak raflarda duran ayakkabılar için daha seçkin bir sunum alanı oluşturuyor. Aydınlatma hem raflardan hem de genel aydınlatmayla tavandan verilerek ışıl ışıl bir sonuca ulaşılmış.
Bazen mağazalarda satılan ürünler hiç beklenmedik bir atmosferde müşteriyle buluşuyor. Bir önceki fotoğraftaki ayakkabılar daha alışıldık bir tasarımın içinde yer alırken bazen de bu örnekteki gibi hiç alışılmadık dükkan tasarımları ile bizi şaşırtabiliyorlar. Mavi desenli beyaz karo deseni, çiçekler ve beyaz seramik objeler adeta bir Ege kasabasındaki mutfağı ya da terası hatırlatıyor. Bu dekorasyona yerleştirilen ayakkabıların yarattığı atmosferse şaşırtıcı olduğu kadar akılda kalıcı.
Tarihi bir binada bulunan bir dükkanın tasarımında bu özelliği çok büyük bir avantaja çevirmemek büyük bir hata olur. Bu gözlükçü tasarlanırken de bu özelliği öne çıkarılmış. Doğal taş duvarın ortaya çıkarılarak önüne sunum panellerinin konması, bütün mekana damgasını vurmuş. Elbette tavandaki ahşap konstrüksiyon ve ahşap kolonlar da böylesi bir mekanı önemli ölçüde zenginleştiriyor. Bu etki mağazaya konulan antika bir aletle de pekiştirilerek anlamlı bir bütünlük sağlanmış.
Burası bir evin samimi ve şık dizayn edilmiş oturma odası değil, bir halı dükkanı! Müşterilere satın alacakları ürüne karar verirken yuva sıcaklığında bir kahve içme sunan bu dükkan dizayn açısından oldukça dikkat çekici bir örnek.
Dükkan tasarımları mutlaka çok büyük bütçeyle kotarılacak işler olmak zorunda değil. Buradaki kuafördeki gibi bazen minimum malzemeyle maksimum etki yaratabilirsiniz. Yer kaplayan, hantal olabilen dolap ve tezgahlar yerine yalnızca aynaların ve eski kuaför koltuklarının yerleştirildiği bu mekan pek çok tam teşekkülü görünen kuaförden daha şık bir dükkan. Bir multimedya odasını andıran bu dükkan yüksek tavanı ve eski bir atölye olduğunu gösteren pencerelerine uygun olan bu tasarım tercihi ile estetikten ödün vermeden maliyeti düşük tutuyor.
Düşük maliyet bazen binayı inşa ederken de önemli bir unsurdur. Eski kargo konteynerleri artık bina yapımında daha çok kullanılmaya başlandı. Dükkan tasarımları için de oldukça ideal ölçü ve görünüme sahip konteynerler esnek ama modüler kullanım seçeneğiyle çarpıcı bir tercih. Böylece binanın kendisi bir çekim odağı haline gelerek satışa yardımcı bir öğe oluyor.
Dükkan tasarımları dükkanlarda ne satıldığına göre de şekillenir. Dizi dizi raflarda ürün bulundurmanız gerekiyorsa bu raflar için özel bir tasarıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Böylece mekanın karakteri de kaynağını buradan alır. Bu örnekteki gibi raflar için eski boruları kullanmak son dönemlerde oldukça beğenilen bir tercih. Özellikle organik ya da ev yapımı besinlerin satıldığı dükkanlarda bu tip naif malzemeler müşterilerin ayrıca beğenisini kazanıyor.
Küçük dükkan tasarımları için fikir arıyorsanız bu küçük pastane size ilham verebilir. Pastel tonların kullanıldığı ve son derece sıcak ve davetkar bir atmosferin yaratıldığı bu şık dükkan da sayfalarımızdaki yeni nesil dükkan dekorları arasında öne çıkıyor.
Dükkan dizayn tasarımları arasında öne çıkan bu örnek de gıda sektörünün son yıllarda trend olan açık vitrin uygulamaları ile dizayn edilmiş. Artık gıdalar tüketiciye ilk elden sergileniyor ve böylece müşteriler seçeneklerini daha net görebiliyor.
(Dükkan ve mağazalarda kullanılan yenilikçi ısıtma sistemlerinden biri de yerden ısıtma. Bu konuda da bilgi almak isterseniz bkz: Yerden ısıtma sistemleri hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?)