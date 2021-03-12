Dükkan tasarımları artık bildiğimiz gibi değil

Dükkan tasarımları mutlaka çok büyük bütçeyle kotarılacak işler olmak zorunda değil. Buradaki kuafördeki gibi bazen minimum malzemeyle maksimum etki yaratabilirsiniz. Yer kaplayan, hantal olabilen dolap ve tezgahlar yerine yalnızca aynaların ve eski kuaför koltuklarının yerleştirildiği bu mekan pek çok tam teşekkülü görünen kuaförden daha şık bir dükkan. Bir multimedya odasını andıran bu dükkan yüksek tavanı ve eski bir atölye olduğunu gösteren pencerelerine uygun olan bu tasarım tercihi ile estetikten ödün vermeden maliyeti düşük tutuyor.