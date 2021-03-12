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Dükkan tasarımları artık bildiğimiz gibi değil

Güleren Eren Güleren Eren
KEKİK BUTCHER // COMMERCIAL PROJECT , Escapefromsofa Escapefromsofa Endüstriyel Sergi Alanları
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Dükkan sahipleri artık bildik tarzlardan uzak, farklı konseptlere yönelerek müşterilerine daha çekici mekanlar yaratmaya teşne hale geldiler. Eskiden her çeşit dükkanın kendine ürün skalasına has tipik bir görünümü vardı, artık bu durum değişti. Dükkanlar, mağazalar tasarımcının elinde sürprizli ve ilgi çekici mekanlar haline gelmiş durumdalar. İşte sizin için seçtiğimiz, profesyonel dekoratörler tarafından tasarlanmış öne çıkan yenilikçi dükkan dekorları…

Fırınlara yeni bir çehre

Bakery Consept Project monoblok tasarım & içmimarlık Endüstriyel Sergi Alanları Dükkânlar
monoblok tasarım &amp; içmimarlık

Bakery Consept Project

monoblok tasarım & içmimarlık
monoblok tasarım &amp; içmimarlık
monoblok tasarım & içmimarlık

Günümüzde pek çok yeni fırın eski fırınların mütevazı görünümünü geride bırakmış durumda. Dışarıdan baktığınızda gözünüze çarpan birçok renk ve malzemeyle davetkar dükkan tasarımları fırınlarda ağırlık kazanmaya başladı. Örnekteki fırın konseptinde ahşap, tuğla duvar, karo çini gibi doğal malzemelerle sıcak bir atmosfer yaratılırken, metal malzemelerle de fırının bir üretim mekanı olduğunu hatırlatan endüstriyel bir çizgi katılmış.

Hijyenin hissettirilmesi

Broterbe Gaues - Hannover Kirchrode, goodmaken goodmaken Ticari alanlar Dükkânlar
goodmaken

goodmaken
goodmaken
goodmaken

Diğer bir fırın tasarımındaki yaklaşım bambaşka. Buradaki konsept de dükkan tasarımları içinde çeşitli şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Beyaz, eski tip kare seramik karolar mekana nostaljik bir hava verirken hijyenik bir görünüm de elde ediliyor. Ekmeklerin üzerine koyulan camlarla bu steril etki arttırılmış. Ancak beyazın ve temiz görünümün tekdüzeliğini kırmak için başka öğeler dükkanı güzelleştiriyor. Pek çok kafe ve mağazada görebildiğimiz tebeşirle yazılabilen kara tahta duvar ve kırmızı renkli, desenli avize ihtiyaç duyulan rengi ortama başarıyla katıyor. Küçük dükkan tasarımları için de oldukça dikkat çeken bir örnek.

Lezzet duraklarında incelikli tasarımlar

[DesigN m4]_식음공간 인테리어_CAFE LA CAKE, Design m4 Design m4 Ticari alanlar Dükkânlar
Design m4

Design m4
Design m4
Design m4

Son yılların popüler tatlısı cupcake ve kahve satılan bu dükkan, sattığı ürünler gibi tatlı mı tatlı. Dükkan tasarımları içinde detayların çok ince düşünülmüş olduğu örneklerden birini görüyoruz. Cupcake kalıbı olarak kullanılan kağıtları form ve dokusu tezgahın ön yüzüne taşınmış, aynı zamanda aydınlatma olarak da kullanılmış. Böylece hem uçucu, hafif bir etkiyle ürünü hatırlatan bir form yaratılırken, hem de çarpıcı bir tasarıma imza atılmış.

Kasap deyip geçmeyin

KEKİK BUTCHER // COMMERCIAL PROJECT , Escapefromsofa Escapefromsofa Endüstriyel Sergi Alanları Dükkânlar
Escapefromsofa

KEKİK BUTCHER // COMMERCIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Dükkan tasarımları sektör dinlemiyor. Bundan on yıl önce kasap dükkanı deyince için o alışıldık beyaz seramikli, buzdolabı ve çengellerden oluşan tanıdık imaj gözümüzün önüne gelirdi. Şimdiyse kasap dükkanları bile tasarımcıların elinden çıkan sıradışı mekanlar olmaya başladı. Beyazın yerini kara tahtaların ve betonun aldığı bu kasap dükkanında ahşap ve metalin birlikte kullanımı endüstriyel bir hava yaratıyor. Kasabın kesme tahtasının görselliği oturma elemanlarında izini sürdürürken duvarda artık unutulmaya yüz tutmuş, hangi etin hayvanın neresinden olduğuna dair bir çizim ilgi çekici bir öğe olarak yerini bulmuş.

Mevcut yapı elemanlarını değerlendirmek

homify Ticari alanlar Ofisler ve Mağazalar
homify

homify
homify
homify

Bu ayakkabı mağazasında çok basit ve işlevsel bir detay tüm tasarımı şekillendirmiş. Taşıyıcı elemanları füme aynayla kaplamak hem ön yüzün müşteri tarafından kullanılmasını sağlıyor hem de yan yüzlerde derinlik yaratarak raflarda duran ayakkabılar için daha seçkin bir sunum alanı oluşturuyor. Aydınlatma hem raflardan hem de genel aydınlatmayla tavandan verilerek ışıl ışıl bir sonuca ulaşılmış.

Beklenmedik dükkan tasarımları

Bauwerk Parquet - Vintage Edition : un parquet original et coloré !, BAUWERK PARQUET BAUWERK PARQUET Ticari alanlar Dükkânlar
BAUWERK PARQUET

BAUWERK PARQUET
BAUWERK PARQUET
BAUWERK PARQUET

Bazen mağazalarda satılan ürünler hiç beklenmedik bir atmosferde müşteriyle buluşuyor. Bir önceki fotoğraftaki ayakkabılar daha alışıldık bir tasarımın içinde yer alırken bazen de bu örnekteki gibi hiç alışılmadık dükkan tasarımları ile bizi şaşırtabiliyorlar. Mavi desenli beyaz karo deseni, çiçekler ve beyaz seramik objeler adeta bir Ege kasabasındaki  mutfağı ya da terası hatırlatıyor. Bu dekorasyona yerleştirilen ayakkabıların yarattığı atmosferse şaşırtıcı olduğu kadar akılda kalıcı.

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Tarihi dokunun estetik katkısı

Brillenschmiede, Blindow möbel+raum Blindow möbel+raum Ticari alanlar Dükkânlar
Blindow möbel+raum

Blindow möbel+raum
Blindow möbel+raum
Blindow möbel+raum

Tarihi bir binada bulunan bir dükkanın tasarımında bu özelliği çok büyük bir avantaja çevirmemek büyük bir hata olur. Bu gözlükçü tasarlanırken de bu özelliği öne çıkarılmış. Doğal taş duvarın ortaya çıkarılarak önüne sunum panellerinin konması, bütün mekana damgasını vurmuş. Elbette tavandaki ahşap konstrüksiyon ve ahşap kolonlar da böylesi bir mekanı önemli ölçüde zenginleştiriyor. Bu etki mağazaya konulan antika bir aletle de pekiştirilerek anlamlı bir bütünlük sağlanmış.

Ev sıcaklığı veren bir dükkan dizaynı

Mağaza kahve köşesi Entrada Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Gri halı tasarımı, carpet design, carpet, halı, halı mağazası, entrada mimarlık, entrada,Ofisler ve Mağazalar
Entrada Mimarlık

Mağaza kahve köşesi

Entrada Mimarlık
Entrada Mimarlık
Entrada Mimarlık

Burası bir evin samimi ve şık dizayn edilmiş oturma odası değil, bir halı dükkanı! Müşterilere satın alacakları ürüne karar verirken yuva sıcaklığında bir kahve içme sunan bu dükkan dizayn açısından oldukça dikkat çekici bir örnek.




Düşük maliyetle dramatik etki imkansız değil

homify Eklektik Okullar Dükkânlar
homify

homify
homify
homify

Dükkan tasarımları mutlaka çok büyük bütçeyle kotarılacak işler olmak zorunda değil. Buradaki kuafördeki gibi bazen minimum malzemeyle maksimum etki yaratabilirsiniz. Yer kaplayan, hantal olabilen dolap ve tezgahlar yerine yalnızca aynaların ve eski kuaför koltuklarının yerleştirildiği bu mekan pek çok tam teşekkülü görünen kuaförden daha şık bir dükkan. Bir multimedya odasını andıran bu dükkan yüksek tavanı ve eski bir atölye olduğunu gösteren pencerelerine uygun olan bu tasarım tercihi ile estetikten ödün vermeden maliyeti düşük tutuyor.

Konteynerden mağazaya

THE CONTAINER´S SQUARE, Progressive Design Firm Progressive Design Firm Endüstriyel Sergi Alanları Dükkânlar
Progressive Design Firm

Progressive Design Firm
Progressive Design Firm
Progressive Design Firm

Düşük maliyet bazen binayı inşa ederken de önemli bir unsurdur. Eski kargo konteynerleri artık bina yapımında daha çok kullanılmaya başlandı. Dükkan tasarımları için de oldukça ideal ölçü ve görünüme sahip konteynerler esnek ama modüler kullanım seçeneğiyle çarpıcı bir tercih. Böylece binanın kendisi bir çekim odağı haline gelerek satışa yardımcı bir öğe oluyor.

Tasarım bazen detaylarda saklıdır

Copqueques Condesa, Diseño Distrito Federal Diseño Distrito Federal Ticari alanlar Dükkânlar
Diseño Distrito Federal

Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal

Dükkan tasarımları dükkanlarda ne satıldığına göre de şekillenir. Dizi dizi raflarda ürün bulundurmanız gerekiyorsa bu raflar için özel bir tasarıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Böylece mekanın karakteri de kaynağını buradan alır. Bu örnekteki gibi raflar için eski boruları kullanmak son dönemlerde oldukça beğenilen bir tercih. Özellikle organik ya da ev yapımı besinlerin satıldığı dükkanlarda bu tip naif malzemeler müşterilerin ayrıca beğenisini kazanıyor.

Pastel tonlarla samimi ve davetkâr bir atmosfer

Bloom&Bake ESRA AŞIKOĞLU Eklektik Okullar Pastane,Bodrum,Dükkan,Cafe,Dükkânlar
ESRA AŞIKOĞLU

Bloom&Bake

ESRA AŞIKOĞLU
ESRA AŞIKOĞLU
ESRA AŞIKOĞLU

Küçük dükkan tasarımları için fikir arıyorsanız bu küçük pastane size ilham verebilir. Pastel tonların kullanıldığı ve son derece sıcak ve davetkar bir atmosferin yaratıldığı bu şık dükkan da sayfalarımızdaki yeni nesil dükkan dekorları arasında öne çıkıyor.

Açık vitrinlerle çekici bir dükkan dizaynı

Mekansal Kullanım Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Ticari alanlar Ahşap Kahverengi iç mimarlık,kahvaltı,raf,şarküteri,manyas,mağaza,özel,mimayris,dükkan,mimarlık,Dükkânlar
Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti.

Mekansal Kullanım

Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti.
Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti.
Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti.

Dükkan dizayn tasarımları arasında öne çıkan bu örnek de gıda sektörünün son yıllarda trend olan açık vitrin uygulamaları ile dizayn edilmiş. Artık gıdalar tüketiciye ilk elden sergileniyor ve böylece müşteriler seçeneklerini daha net görebiliyor.

(Dükkan ve mağazalarda kullanılan yenilikçi ısıtma sistemlerinden biri de yerden ısıtma. Bu konuda da bilgi almak isterseniz bkz: Yerden ısıtma sistemleri hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?)

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