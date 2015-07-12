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Renkli ev dekorasyonu için iç açıcı fikirler

Güleren Eren Güleren Eren
homify Modern Mutfak
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Ev dekorasyonunda renkli malzemeler, mobilyalar kullanmak size daha canlı, pozitif bir atmosfer sunabilir. Yalnızca ufak dokunuşlarla katacağınız renklerle bölgesel bir etki yaratabileceğiniz gibi elbette bu konuda daha da cüretkar olmak mümkün. 

Canlı renklerle sıcak bir atmosfer yaratmak

Italian Family, ristrutturami ristrutturami Modern Mutfak
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Tek renk bir duvar rengi yerine beyaz duvarları parlak bir renge boyayarak canlandırmak mümkün. Bu örnekte bembeyaz duvarlara yeşille hareket katılırken mobilyalarda da canlı renklere yer verilmiş. Kilim desenli sedir döşemesi yine benzer lineer deseli bir yastıkla destekleniyor. Öte yandan buradaki gibi beyaz ya da ahşap masanızı her biri farklı renkte olan sandalyelerle eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

Kontrast renklerle ustaca dokunuşlar

Apartamento JF, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Eklektik Yemek Odası
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Temel renk bilgisi renkli ev dekorasyonu için yol gösterici olabilir. Kontrast/zıt renkler birbirlerini tamamlayan renkler olarak tariflenir. Kırmızıyla yeşil, turuncuyla mavi, sarıyla mor biraraya getirildiklerinde göze hoş gelen bir kontrast yaratırlar. Bu evdeki mor aydınlatma elemanları da turuncuya kaçan sarı sandalyelerle bu kontrastın nasıl yaratılabileceğine dair bir örnek teşkil ediyor.

Göz alıcı bir etki yaratmak

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify Modern Mutfak
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

Siyah ya da beyazın ağırlıkta olduğu bir mekanda açık ve parlak bir sarı kullanmak son derece etkileyici bir sonuç yaratabilir. Örneğin bu mutfakta bu etki tezgah üstündeki duvarın rengiyle sağlanmış. Bir yandan da aynı renkteki aydınlatma elemanları tamamlayıcı olarak kullanılmış. Beyaz mutfağı bulunan ve değişiklik isteyenler de böylesi ufak bir müdahaleyle yepyeni görünümlü bir mutfağa sahip olabilirler.

Rengarenk çizimlerle eğlenceli mutfaklar

soul kithcen , Lepistes Seramik Atölyesi Lepistes Seramik Atölyesi Akdeniz Mutfak
Lepistes Seramik Atölyesi

soul kithcen

Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi

Özel üretim seramik duvar panolarıyla mutfak tezgahınızı üstündeki duvara tek bir renk yerine rengarenk bir resimle de dekore etmeniz mümkün. İster buradaki gibi çiçeklerle ister daha soyut bir desenle sevdiğiniz renkleri mutfağınıza dahil edebilirsiniz. Böyle bir seçenek mutfağınızı sıradan karolardan çok daha özel ve bir eşi daha olmayan bir mekan haline getirebilir.

Banyoda renkli nişlerin getirdiği derinlik

Bahçelievlerdekorasyon Ysk Tadilat Minimalist Banyo
Ysk Tadilat

Bahçelievlerdekorasyon

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Mutfakta olduğu gibi banyo duvarında da parlak bir renk kullanarak evinizi biraz daha kişisel zevklerinize göre şekillendirebilirsiniz. Banyolarda ayna önünde raflar her zaman kullanışlıdır. Aynı zamanda Duş ya da küvette de malzemeleri koyacak sabit bir yer, asılan aksesuarlardan daha kullanışlıdır. O yüzden hele lavabo ve küvetiniz aynı duvara denk geliyorsa boydan boya bir nişle hem bir rafınız olur, hem de nişin üst kısmından gömme aydınlatma yapma şansınız. Nişin içi buradaki gibi sarı seramikle kaplandığında da işlevsel olduğu kadar sıradışı bir banyoya da sahip olabilirsiniz.

Tek bir rengi baskın olarak kullanmak

Quilted Maple Kitchen with Red Wall designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited Modern Mutfak
Tim Wood Limited

Quilted Maple Kitchen with Red Wall designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

Ahşap dolaplı bir mutfağı renkli duvarlarla kullanmak çok başarılı sonuçlar verebiliyor. Tıpkı buradaki kırmızı duvarlar ve tavanda olduğu gibi. Kırmızının sıcaklığı doğru bir ışıklandırmayla yemek yaptığınız anları da son derece sıcak ve huzurlu bir atmosfere çevirebilir. Daha steril bir görünüm arıyorsanız benzer bir uygulamayı; beyaz dolaplarla birlikte mavinin tonlarında duvarları önerebiliriz.

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Geometrik desenlere bir şans tanıyın

chambre d'enfant vintage, 0000 0000 İskandinav Çocuk Odası
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Özellikle retro tasarımlar ilginizi çekiyorsa duvarlarda da geometrik ve renkli desenler aradığınız şey olabilir. Alışılageldik bebek ve çocuk odaları yerine bu  uygulamayla daha özgün odalar haline getirebilirsiniz. Kızlar için pembe, erkekler için mavi dayatmasından siz de sıkıldıysanız yeşiller, sarılar, turuncular tam aradığınız renkler.

Küçük odalarda renkli şıklık

PISO PILOTO EN BARCELONA CUIDAD todo decorado por HOME DECO by JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Modern Çocuk Odası
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Renkli ev dekorasyonu sadece geniş evler için değil aynı zamanda küçük mekanlar için de bir çözüm olabilir. Ferah bir atmosfer için beyaza boyanan duvarlara göre üretilen gri mobilya bu küçük odaya derinlik kazandırmış. Sıradan bir karyolayla kolay kolay elde edilemeyecek bu etkiyi tamamlayan canlı renklerse odaya kişilik kazandırmış. Öznel zevklere göre renkler değişse de böyle bir renk uyumu bu küçük odayı göz alıcı bir hale büründürmüş durumda.

Duvar resimleri hayatınızı renklendirebilir

​'Healing The World' mural for "HEXAGON Ortho", Gamze Yalçın Studio Gamze Yalçın Studio Modern Çalışma Odası
Gamze Yalçın Studio

​'Healing The World' mural for HEXAGON Ortho

Gamze Yalçın Studio
Gamze Yalçın Studio
Gamze Yalçın Studio

Şimdi duvar resimleri sokaklarda olduğu kadar evlerde de rağbet görüyor. Renkli boya, seramik ve mobilyaların kullanımı dışında duvar resimleri de renkli ev dekorasyonu için bir seçenek olabilir. Profesyonellerden eviniz için bir tasarım yapmalarını ve uygulamalarını  talep ederek sanatı evinize davet edebileceğiniz gibi daha soyut desenleri eliniz yatkınsa kendiniz bile uygulayabilirsiniz. 

Çağdaş vitraylar renkli yansımalar

Giriş Rüzgarlık Emrah Yasuk Modern Evler
Emrah Yasuk

Giriş Rüzgarlık

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Evinizin cam doğramalardan oluşan herhangi bir yerinde tarihi çok eskilere dayanan dekoratif sanat vitraya başvurabilirsiniz. Klasik desenli vitraylar da duruma göre tercih edilebilse de günümüzün estetik anlayışına uygun pek çok çağda vitray uygulaması buradaki gibi mekanı hem dıştan hem içten renklendirebilir. Güneş ışıklarıyla birlikte eviniz rengarenk olsun isterseniz bu dekorasyon fikrini es geçmemeli.

Küçük ev deyip geçmeyeceğiniz dekorasyon örnekleri
Bu renkli ev dekorasyonu modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz?

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