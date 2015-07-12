Renkli ev dekorasyonu için iç açıcı fikirler

Mutfakta olduğu gibi banyo duvarında da parlak bir renk kullanarak evinizi biraz daha kişisel zevklerinize göre şekillendirebilirsiniz. Banyolarda ayna önünde raflar her zaman kullanışlıdır. Aynı zamanda Duş ya da küvette de malzemeleri koyacak sabit bir yer, asılan aksesuarlardan daha kullanışlıdır. O yüzden hele lavabo ve küvetiniz aynı duvara denk geliyorsa boydan boya bir nişle hem bir rafınız olur, hem de nişin üst kısmından gömme aydınlatma yapma şansınız. Nişin içi buradaki gibi sarı seramikle kaplandığında da işlevsel olduğu kadar sıradışı bir banyoya da sahip olabilirsiniz.