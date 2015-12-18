Evde mini bar dekorasyonu için neler yapmalıyım?

İş stresini ve günün yorgunluğunu atmak için ihtiyaç duyduğumuz tek şey evdekonforlu ve huzurlu bir şekilde dinlenmektir. Eğer evinizde budinlenme saatlerinizi daha keyifli hale getirecek özellikler varsaçok şanslısınız. Yüzme havuzu, ev sineması, sporsalonu, kış bahçesi, multimedya odası veya mini bar gibi alan larevlerinizde ihtiyaç duyduğunuz keyif ve huzuru size en iyi şekildesağlar. Hem yalnız dinlenirken hem ailenizle veya konuklarınız lavakit geçirirken kullanabileceğiniz bir mini barınız olsun istemez miydiniz? Bu yazımızda sizlere evlerde mini bardekorasyonuna sahip olmanın küçük ipuçlarını vereceğiz.Muhteşem mini bar dekorasyonları ile birlikte sunacağımız fikirve öneriler dizaynınız için ilham kaynağı olabilir. Eğerevinizde mini bar olarak dekore etmek için uygun bir alan varsa vebu iş için bir miktar kaynak ayırabiliyorsanız bu dekorasyonlarave önerilere mutlaka göz atın.
Kuracağınız barınbüyüklüğü, özellikleri ve dekorasyonu kurmayı planladığınızalana ve bütçenize bağlı olacaktır. Uygulayacağınız alanıngenişliğinden mimari özelliklerine, ışıklandırmasından aydınlığına kadar birçok detay dekorasyonunuz için belirleyiciunsurdur. Bu unsurları en doğru şekilde kullanmak ve dekorasyonayansıtmak için bu işe ciddi bir proje gözüyle bakmakta yararvar. Uzman bir ekipten veya bir dekoratörden yardım almanızıönemle tavsiye ediyoruz ancak proje tamamen kendinize ait olsunistiyorsanız işe bir eskiz çizerek başlayabilirsiniz. Muhteşem bir çizim yapmanız gerekmiyor elbette ama en azından kafanızdakitasarımı belirginleştirecek ve eksikleri daha iyi görmenizi sağlayacak bir çizim işinizi kolaylaştıracaktır.
Evlerinizde keyif alanlarını artırmak ve konforunuza konfor katmak için yüzme havuzu, dev akvaryum ve teraryumlar, hidromasajlı küvetler, ev sineması, sporsalonu, kış bahçesi, multimedya odası gibi birçok dekorasyon hakkında fikir ve önerilere sitemizde arama yaparak ulaşabilirsiniz. Ayrıca farklı hidromasajlı küvet modelleri ile banyo dekorasyonunuza ilham kaynağı olacak örnekler için “Eşsiz banyo dekorasyonu için hidromasajlı küvetler” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Alkol severleri oldukça mutlu eden mini bar dekorasyonları göründüğü kadar zahmetli olmayabiliyor. Akşamları rahatlamak için bir iki kadeh içkiye ihtiyaç duyanlardansanız neden akşam içkinizi evin huzurlu ortamına taşıyıp üstelik de daha ekonomik bir hale getirmeyesiniz? Mini bar kuracağınız alanı seçerken öncelikle hangi odayı kullanacağınıza karar verin. Genellikle açık mutfaklara uygulanan mini bar dekorasyonlarını salonda veya yatak odasında kullananların sayısı da epey fazla. Eğer evinizde fazladan bir oda varsa odanın tamamını bar için de ayırabilirsiniz. Bu kararı verirken barın güç kaynağı ve su tesisatı gibi ihtiyaçlarını dikkate almalısınız. Lavabo, çeşme ve buz makinesi gibi araçların kurulabileceği bir köşe seçmeniz gerekecek. Ayrıca ışıklandırmasını da baştan planlamalısınız. Alanın mevcut ışıklandırmasını mı kullanacağınızı ya da baştan dekore mi edeceğinizi netleştirmelisiniz. Cota Cero Interiorismo imzalı bu mini bar dekorasyonu yemek odasına eklemlenmiş bir tasarım. Ufak bir bar tezgahı, birkaç mobilya ve aksesuarla küçük ama son derece şık bir bar köşesi oluşturulmuş.
Mobilya ve tezgah seçimi dekorasyonun altın anahtarıdır. Bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli şey kuracağınız bar dekorasyonunun bulunduğu odanın dekoruna uygun olmasıdır. Aksi halde evin içerisinde bir kalabalık gibi duracaktır. Bunu önlemenin tek yolu bar dekorasyonunuzu odanın stiline ve konseptine uygun ögelerle oluşturmaktır. Örneğin country bir salona metal tezgah ve cam taburelerden oluşan bir bar kurmak pek uyumlu bir dekor oluşturmaz. Bu eklektik dizaynda klasik mobilyalar, modern bir fon ve endüstriyel bir bar dekorasyonu ile başarılı bir uyum oluşturulmuş.
Mini bar dekorasyonlarını odanın diğer alanlarından ayıran bir ışıklandırmaya sahip olması daha çekici bir ambiyans yaratacaktır. Bunun spot ışıkları, led ışıkları, tavan ışıklandırmasını ve vurgu lambalarını kullanabilirsiniz. Stilinize göre seçeceğiniz aplikler de çok şık duracaktır. Işıklandırmada dikkat etmeniz gereken şey işe bu ışıkları günlük ihtiyaçlar için de kullanılabilecek bir formda düzenlemelisiniz. Örneğin bar üzerindeki tavanda renkli led ışıklar kullanacaksanız alternatif olarak normal ışık da eklemeniz iyi olacaktır. Çünkü bu alanı sadece bar olarak değil evin bir parçası olarak da kullanabilmelisiniz.
Bar olarak dekore edeceğiniz alanın duvarlarını odanın diğer duvarlarından farklı bir şekilde dekore ederseniz bar alanını daha da belirginleştirmiş olursunuz. Bu şekilde daha düzenli ve dikkat çekici bir dizayn sağlayabilirsiniz. Mesela bu tasarımda olduğu gibi popüler çizgi roman sayfalarından oluşan bir duvar kağıdı mini bar dekorasyonunuzu zenginleştirecektir. Retro ve pop art ögelerin kullanıldığı mini bar dekorasyonları evlere dikkate değer bir tarz ve güzellik katıyor. Eğer uygulayacağınız odanın genel stiline çok zıt düşmeyecekse siz de bu ögelerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca kırmızı bar taburelerinin de bu dekorasyona mükemmel uyduğunu belirtmek isteriz. Bar taburelerinizi yerleştirirken aralarında en az 50 – 60 cm boşluk bırakmayı da ihmal etmeyin. Birbirine bitişik yerleştirilen bar sandalyeleri pek hoş bir görsel sağlamaz.
Bu dekorasyondaki yatak odası bilardo masası, mini bar alanı ve çeşitli konsept aksesuarlar ile tam bir keyif alanı gibi dekore edilmiş. Küçük bir bar masası ve mini buz dolabı ile hazırlanan dekorasyon yatak odasında benzer bir uygulama düşünenler için çok iyi bir örnek olabilir. Ayrıca bu tarz bir dekorasyonda farklı mood ve ambiyans ışıklandırmaları kullanarak da farklı ve keyifli bir dizayn yaratabilirsiniz. Dilediğinizde normal aydınlanan dilediğinizde loş bir ortam sağlayan çok yönlü bir ışıklandırma için dekoratörlerden fikir alabilirsiniz.
Sıradan bir tezgah ve bistro sandalyelere bar görüntüsü veren şey aslında tam olarak aksesuarlardır. İçki kadehleri, bar ekipmanları ve benzeri aksesuarlar ile mekanı tam olarak bara çevirmiş olursunuz. İçki ve kokteyl ürünleri stoğu da bu konuda yardımcı olabilir. Ahşap mobilyalar, loş bir ışık ve uygun aksesuarlar ile bar hazırlamak hiç de zor bir iş olmayacaktır.
Eğer mini barınız oturma alanı veya yemek alanına uzakta ise portatif mini barlar ile daha kapsamlı bir dekorasyon sağlayabilirsiniz. Bu örnekteki gibi bir şaraplık bar dekorasyonlarının önemli yan mobilyalarından sayılabilir. Stilinize uygun şekilde binlerce farklı modelini bulabilirsiniz.
Mini bar olarak kullanabileceğiniz bir alan ayıramıyorsanız ve daha ekonomik çözümlere ihtiyacınız varsa basit bir içki dolabı ve ufak bir yemek alanı ile de benzer ihtiyaçlara yönelik bir dekorasyon kurabilirsiniz. Bu örnekte kullanılan masa ve tabure seti farklı ayakları ve natürel dokusu ile hem şık hem de dikkat çekici bir havaya sahip. Basit bir raflı içki dolabı ile tamamlanan şık bir dekorasyon.