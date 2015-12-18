Evde mini bar dekorasyonu için neler yapmalıyım?

İş stresini ve günün yorgunluğunu atmak için ihtiyaç duyduğumuz tek şey evdekonforlu ve huzurlu bir şekilde dinlenmektir. Eğer evinizde budinlenme saatlerinizi daha keyifli hale getirecek özellikler varsaçok şanslısınız. Yüzme havuzu, ev sineması, sporsalonu, kış bahçesi, multimedya odası veya mini bar gibi alan larevlerinizde ihtiyaç duyduğunuz keyif ve huzuru size en iyi şekildesağlar. Hem yalnız dinlenirken hem ailenizle veya konuklarınız lavakit geçirirken kullanabileceğiniz bir mini barınız olsun istemez miydiniz? Bu yazımızda sizlere evlerde mini bardekorasyonuna sahip olmanın küçük ipuçlarını vereceğiz.Muhteşem mini bar dekorasyonları ile birlikte sunacağımız fikirve öneriler dizaynınız için ilham kaynağı olabilir. Eğerevinizde mini bar olarak dekore etmek için uygun bir alan varsa vebu iş için bir miktar kaynak ayırabiliyorsanız bu dekorasyonlarave önerilere mutlaka göz atın.

Kuracağınız barınbüyüklüğü, özellikleri ve dekorasyonu kurmayı planladığınızalana ve bütçenize bağlı olacaktır. Uygulayacağınız alanıngenişliğinden mimari özelliklerine, ışıklandırmasından aydınlığına kadar birçok detay dekorasyonunuz için belirleyiciunsurdur. Bu unsurları en doğru şekilde kullanmak ve dekorasyonayansıtmak için bu işe ciddi bir proje gözüyle bakmakta yararvar. Uzman bir ekipten veya bir dekoratörden yardım almanızıönemle tavsiye ediyoruz ancak proje tamamen kendinize ait olsunistiyorsanız işe bir eskiz çizerek başlayabilirsiniz. Muhteşem bir çizim yapmanız gerekmiyor elbette ama en azından kafanızdakitasarımı belirginleştirecek ve eksikleri daha iyi görmenizi sağlayacak bir çizim işinizi kolaylaştıracaktır.

Evlerinizde keyif alanlarını artırmak ve konforunuza konfor katmak için yüzme havuzu, dev akvaryum ve teraryumlar, hidromasajlı küvetler, ev sineması, sporsalonu, kış bahçesi, multimedya odası gibi birçok dekorasyon hakkında fikir ve önerilere sitemizde arama yaparak ulaşabilirsiniz. Ayrıca farklı hidromasajlı küvet modelleri ile banyo dekorasyonunuza ilham kaynağı olacak örnekler için “Eşsiz banyo dekorasyonu için hidromasajlı küvetler” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.