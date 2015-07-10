Küçük evler için dekorasyon fikirleri

Küçük evlerin dekorasyonu nasıl olmalıdır? Odaları büyük göstermek için neler yapmalı, nelerden sakınmalıyız? Tüm eşyalarımızı sığdırabilmek için nasıl çözümler bulabiliriz? Hangi renkler odaları geniş ve ferah gösterir? Tüm bu soruların cevaplarını, bu sayfada yer alan yerli ve yabancı firmalardan aldığım örneklerle yanıtlamaya çalışacağım.
Küçük boyutlu salon ve odaları dekore ederken dikkat etmemiz gereken şeylerden ilki seçeceğimiz mobilyalardır. Düz renklerde ve sade tasarıma sahip, çok fazla parçadan oluşmayan mobilyalar odalarımızı daha geniş ve ferah gösterecektir. Resimdeki gibi tek renkli bir köşe koltuk takımı hem çok sayıda insanın oturabilmesi için olanak sağlıyor hem de bir takım koltuğa göre çok daha az yer kaplıyor. Bu tarz bir koltuğu duvara ve köşeye yaslayıp salonun orta kısmını açık bırakarak ferah bir alan da elde etmiş oluyoruz.
Tek renkli koltuğumuzu birbiriyle uyumlu renklerden oluşan ve gözü yormayan minderler ile şekillendirebiliriz. Sadece bir duvara uygulayacağımız sade desenli bir duvar kağıdı ise odamıza hem doku katacak hem de ona modern bir görünüm kazandıracaktır.
Ufak bir Amerikan mutfağı da içeren oturma alanına dönüştürülmüş bu kapalı balkon yalnızca iki metre kadar genişlikte, ancak doğru mobilya seçimi ile oldukça ferah ve geniş görünüyor. Renkli minderlerle kombine edilmiş sade bir tasarıma sahip koltuk ve hem puf hem sehpa görevi gören takımıyla oldukça işlevsel. Televizyon tavana monte edilerek yerden kazanılmış. Alternatif olarak duvara da monte edilebilir. Amerikan mutfak bir adet kapalı barbekü/fırın, bir adet lavabo ve dolaptan oluşuyor. Barbekü malzemelerinizi depolayabileceğiniz, balkonla mutfak arasında mekik dokumamanızı sağlayacak böyle bir mini mutfağın kapladığı alan ise yalnızca 1 metrekare.
Yuvarlak
Tulip masanın çevresindeki
Ghost sandalyeler şeffaf olmaları sayesinde odayı bölüp kalabalık bir hale getirmiyor. Varlıkları yoklukları bir şeffaf mobilya parçaları küçük alanları dekore etmek için ideal. Buradaki sandalyeler gibi şeffaf masa ve sehpa çeşitleri de mevcut. Masanın üstündeki bakır görünümlü sarkıt lamba ise mutfak dolaplarıyla uyum içerisinde, şık bir detay oluşturuyor.
Ufak odaları geniş göstermek ve ferah olmalarını sağlamak için yapılabilecek bir diğer şey ise mekanı beyaz dekore etmektir. Bir bebek odasında olacağı üzere, eşyaları az sayıda tutma imkanı yoksa, yapılacak en doğru şey tek renkte ve mümkünse beyaz eşya ve aksesuarlar kullanarak odayı boğucu olmaktan kurtarmaktır. Görseldeki bebek odasında bir bebek yatağı, bir emzirme koltuğu, büyük bir şifonyer ve bir adet de divan olmasına rağmen oda çok ferah ve geniş görünmektedir çünkü odada gözü yoran hiçbir eşya bulunmamaktadır.
Ankastre spotlarla aydınlatılmış odada ışık homojen olarak dağılmış ve koyu gölgeler oluşması engellenmiştir. Açık sarı renge boyanmış duvarlar ise odaya sıcak bir dokunuş katmıştır.
Küçük bir odayı dekore ederken illa sıkıcı olmak gerekmiyor. Çünkü sadelik demek sıkıcılık demek değil. Josefin şeklinde imal edilmiş, ancak keskin hatlarıyla tamamen modern bir görünüme sahip bir uzanma koltuğu odanızda harika bir dekor oluşturacaktır. Birbiriyle uyumlu renkli minderler, yan yana asılmış, değişik boyutlardaki modern tablolar, taze çiçekler ve sukulentler odanızı sıcak ve eğlenceli bir hale getirecek, duvar boyunca konulmuş doğal ahşap renkli, alçak bir dolap ise hem bir depolama alanı işlevi görecek hem de aksesuarlarınızı sergilemek için bir yüzey oluşturacaktır.
Birçok evde, evin kendisi büyük olsa dahi banyoya ayrılan kısım maalesef oldukça küçük. Ancak doğru bir dekorasyon ve doğru seçilen ürünlerle şık ve işlevli bir banyo yaratmak mümkün. Bu konudaki anahtar çözüm ise alanı çok iyi kullanmak ve ölü alana yer vermemekten geçiyor. İki metrekarelik bir banyo alanına, doğru tasarım sayesinde neler sığabileceğinizi görseniz şaşarsınız.
Görselde görüldüğü üzere çok küçük bir alana bir banyoda olması gereken her şey rahatça ve karmaşık olmadan sığdırılmış. Ayrıca ankastre rezervuar, hilton lavabo ve ecza dolaplı kavabo üstü aynası gibi ürünler kullanarak mekanı daha işlevsel hale getirebiliriz.
Gelelim küçük evlerin olmazsa olmaz mobilya parçalarına.
Alanımız küçük olduğunda, onu en iyi şekilde kullanmak durumundayız. Küçük evlerdeki en önemli problemlerden başında ise depolama alanı eksikliği gelmekte. Ufak ve zarif mobilyalarla ile doğru aksesuarlarla dekorasyon işini rahatça çözebilsek dahi depolama ile ilgili ciddi sıkıntılar çekebiliyoruz. Bu nedenle mobilyalarımızı görüntüsü kadar işlevselliğine de dikkat ederek seçmeliyiz. Şanslıyız ki günümüzde birbirinden şık sandıklı bazaya sahip karyolalar mevcut. Görseldeki Orel Yatak'a ait şık karyola gibi ürünlere ulaşmak artık çok kolay. 1.40, 1.50, 1.60 cm genişliğindeki çift kişilik sandıklı baza çeşitleri tüm fazla eşyalarınız için mükemmel bir depolama alanı sağlıyor. İster fazla nevresimlerinizi, ister mevsimine göre yazlık/kışlık giysilerinizi saklayabileceğiniz sandıklı bazalar depolama alanı kısıtlı evler için harika bir çözüm üretiyor. İki parça halindeki sandıkların kullanımı ise çok kolay. Farklı yatak başları seçenekleri ise satışa sunulan sandıklı bazalar evinize hem şıklık hem de dev boyutta depolama alanı getiriyor.
Küçük evlerdeki depolama çözümlerine örnek bir diğer ürün ise duvardan tavana ve boydan boya uygulanan dolap modelleri. Tüm duvarı kaplayan böyle bir dolap boydan boya olması nedeniyle hem odada kalabalık yaratan büyük bir leke gibi görünmeyecek hem de tüm eşyalarınızı rahatça alacak. Dolabı duvarlarla aynı renk seçersek, dolap sanki duvarın devamıymış gibi olacak ve fazla eşya görüntüsü ortadan kalkacak.
Eğer ki çok küçük bir alandan söz ediyorsak, dolap kapaklarını sürgülü olarak seçmeliyiz. Böylece kapaklar açıldığında oda daha da küçülmeyecek ve dolabı kullanmak çok daha rahat olacaktır. Görselde Ahşap Terzisi'ne ait bir ürün gösterilmektedir. Bu firma, müşterilerine kaliteli, ekonomik, fonksiyonel, estetik ve mobilya sektöründe dünyadaki gelişmelere paralel, kişiye özel çözümler getirmektedir.
Küçük evlerde banyodan sonra en çok kısıntı yapılan alan mutfaklardır. Oysa günümüzün ciddi bir bölümünü mutfakta geçirebiliyoruz. Bu nedenle mutfağımız çok işlevsel olmalı. Bol dolaplı bir mutfak bol bol depolama alanı demek. Doğru uygulanmış bir mutfak, mekan ne kadar küçük olursa olsun yeteri kadar dolap içerebilir. Köşe dolapları, buzdolabı üstü dolabı gibi her ölü alanı kullanan İstanbul Mutfakart gibi firmalar müşteriye ve mekana özel çözümler sunmakta.
Tercihen yine açık renklerde tercih edeceğimiz mutfağın aydınlatması da büyük önem taşıyor. Led ampüllerle aydınlatılan bir mutfak çalışmamızı oldukça rahatlatacaktır. Dolap altlarına boydan boya yerleştirilen Led ampuller hem tezgahların tamamını aydınlatmakta hem de gizli olmaları sayesinde gözü rahatsız etmemekte.
Yer kısıtlılığından bahsedip yataklı kanepeden bahsetmemek olmaz. Malum, misafirperver bir milletiz… Ancak küçük ve az sayıda odaya sahip bir evde yaşıyorsak misafir ağırlamak ayrı bir dert haline dönüşebiliyor. Bizi bu dertten kurtaracak çözüm ise yatak olabilen kanepe modelleri ile geliyor. Kolayca açılıp kapanan ve çift kişilik bir yatak haline dönüşen, modern çizgilere sahip bu kanepeyi K105 Mobilya'dan edinmek mümkün.
Madem küçük evde yaşıyoruz, neden evimizin tamamını böyle mükemmel çizgilere sahip, fikren geleneksel cismen modern bir sobayla tamamen ısıtmayalım? Birbirinden değişik renk ve modelleriyle, şömine soba çeşitleri 1001Keyif'te.