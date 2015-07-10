Küçük evler için dekorasyon fikirleri

Küçük boyutlu salon ve odaları dekore ederken dikkat etmemiz gereken şeylerden ilki seçeceğimiz mobilyalardır. Düz renklerde ve sade tasarıma sahip, çok fazla parçadan oluşmayan mobilyalar odalarımızı daha geniş ve ferah gösterecektir. Resimdeki gibi tek renkli bir köşe koltuk takımı hem çok sayıda insanın oturabilmesi için olanak sağlıyor hem de bir takım koltuğa göre çok daha az yer kaplıyor. Bu tarz bir koltuğu duvara ve köşeye yaslayıp salonun orta kısmını açık bırakarak ferah bir alan da elde etmiş oluyoruz.

Tek renkli koltuğumuzu birbiriyle uyumlu renklerden oluşan ve gözü yormayan minderler ile şekillendirebiliriz. Sadece bir duvara uygulayacağımız sade desenli bir duvar kağıdı ise odamıza hem doku katacak hem de ona modern bir görünüm kazandıracaktır.