Banyo dekorasyon modelleri

Evlerimizde genellikle en küçük alanların ayrıldığı, en az özenin gösterildiği bölümler banyolar. Oysaki günde defalarca kullandığımız, vaktimizin anlamlı bir bölümünü çevirdiğimiz, hem kişisel hijyen hem rahatlama ve hatta zaman zaman kafa dinleme yeri olarak kullandığımız banyolar çok daha fazlasını hak ediyor.
Yeni inşa edilen evlerde ve dairelerde banyolara nispeten de olsa geniş alanlar ayrılmaya başlandı. Dar alanlardan kurtarılan banyolara zaman zaman dışa açılan geniş pencereler eklendi, böyle bir imkanı olmayan banyoların ışıklandırılmasına gereken önem verildi, ve dahası, artık banyolarımızın dekoru tabandan tavana, fayanstan armatürlere birbiriyle uyumlu, bir konsept dahilinde tasarlanmaya başlandı.
Bu sayfada birbirinden oldukça farklı boyutlara ve konseptlere sahip, ancak her biri en iyi şekilde dekore edilmiş banyo örneklerini derledim.
Siyah beyaz banyo dekorasyonu, ister düz ve keskin hatlara sahip modern bir banyo olsun ister yüzyıl başına ait görünen klasik modeller olsun, her döneme ve her zevke uygun favori tasarımlar arasında yer almakta. Günümüzde retro tasarım anlayışıyla değeri yeniden anlaşılan siyah beyaz banyo dekorasyonu için çağdaş bir klasik desek yanlış olmaz.
YSK tarafından tadilatı yapılmış, toprak renklerinin tercih edildiği bu banyonun duvarları dekoratif amaçlı harman tuğla ile döşenmiş. Küvetin ahşap dış kaplaması ve yine ahşap görünümlü yer fayansı ile kombine edilen country tarza sahip banyoya suya dayanıklı jüt halı serilerek konsept tamamlanmış. Tamamen şeffaf duş kabini ise alanın boğulmasını engelleyerek mekanı olduğundan daha geniş göstermiş. Dışarıya açılan büyük bir pencere ise doğal ışık alan aydınlık bir banyo ise büyük bir nimet.
Yatak odasından cam bölme ile ayrılan ebeveyn banyoları yeni trendler arasında yer almakta. Peki bir adım ileri gidip küveti banyonun dışına, pencerenin önüne taşımaya ne dersiniz? Pencerenizin konumu meraklı gözlerden ıraksa, örneğin bahçeli bir evde oturuyorsanız, böylesi bir banyoda rahatlamak günün tüm yorgunluğunu atmak içine bire bir. Küvetin yanına, ışık alan bir konuma yerleştirilmiş canlı bitki ise mekana tropik bir hava katmış.
Son yıllarda tekrar revaçta olan Osmanlı İmparatorluğu dekorasyonda ihtişamı da beraberinde getirdi. Osmanlı saray tarzının günümüz dekorasyon tarzlarına harmanlandığı eklektik bir stil olan Neo Osmanlı dekorasyon anlayışı yalnızca salonlarımızı, yatak odalarımızı değil banyolarımızı da etkisi altına aldı.
Desenli yer karoları, oymalı lavabo standı, klasik Osmanlı tarzı mermer tezgah, standla uyumlu oymalı ayna çerçevesi ve kristal avize ile kombine edilen bu tasarım Aykuthall Architectural Interiors'a ait.
Dekorasyonda Osmanlı esintileri dekorasyonu yapan/yaptıran kişilerin zevklerine göre oldukça çeşitli sonuçlar verebilir. Bir yerde oymalı, kakmalı, altın renkli ve taşlı ürünlerle yapılmış, kısaca şatafatlı dekorlar görürken başka bir yerde geleneksel malzemelerin ve motiflerin kullanıldığı ancak bunların oldukça sade, neredeyse minimal düzeyde detay olarak yorumlandığı dekorlara rastlayabiliriz.
Santimetre Mimarlık tasarımı bu banyoda Osmanlı etkileri aynen bu şekilde görülmekte. Mermer lavabo ve tezgahı saray hamamlarını hatırlatmakta, fayanslardaki detay ve armatür seçimi ise abartıya kaçmaksızın bir şıklık sunmakta.
Eğer tasarımda daha minimal tarzlardan hoşlanıyorsanız düz renk zemin ve fayansla dekore edilmiş böyle bu banyo ilginizi çekebilir. Duş alanı ve küveti ayrı yerlerde tasarlanmış bu banyonun yuvarlak hatlara sahip küveti bu doğal formu sayesinde keskin hatlara sahip lavabo tezgahı güzel bir tezat oluşturmuş. Arzu edilirse, yuvarlak ya da grift formlara sahip vazo, mum, heykelcik gibi dekoratif ürünlerle bu tezat duygusu daha da geliştirilebilir.
Küçük bir alana sahip bu banyo doğru tasarımı sayesinde oldukça ferah. Banyonun duvarları birbirine kombinlenen iki farklı fayans ile döşenmiş. Tuvalet arkası ve lavabo yanına desenli bir bir fayans kullanılırken, üst kısımlarda ve duşakabin içinde düz fayans tercih edilmiş. Sifon düğmesi, duşakabin iskeleti ve armatürlerde kullanılan altın detay ise banyoya zarif bir hava katmış. Altın detaylarla uyum içerisindeki şık lavabo standı ve dış yüzeyi desenli lavabo ile tamamlanan bu banyonun tasarımı Vizyon Mimarlık'a ait.
Şık ve sade ürünlerin seçildiği bu banyoda ise abartmadan kullanılan renk detayları müthiş bir uyum sergiliyor. Şatafattan hoşlanmayan ancak renklerle oynamayı seven insanlar için çok iyi fikirler barındıran bu banyoda duvar fayansları beyaz, yer karoları ise siyah seçilmiş. Tuvaletin arkasında yatay olarak döşenmiş siyah fayanslar ise hem zemin ile uyum sağlamış hem de tasarıma boyut kazandırmış. Kırmızı fayanslar ise eğlenceli bir detay katarak tasarımı tamamlamış.
Banyo dünyasındaki en büyük yeniliklerden biri ise alışılagelmişin dışına çıkan duvar fayansı şekilleri. Normalde kare ya da dikdörtgen olarak görmeye alıştığımız fayanslar artık üçgen, beşgen, altıgen şekillerinde de üretiliyor ve bu fayanslar yan yana döşendiğinde ortaya yeni şekiller çıkarıyorlar. Ekseriyetle tek bir duvarda ya da tuvalet arkası, kabin kenarı vs. gibi birkaç duvarda parçalar şekilde kullanılan bu yeni fayans çeşitleri banyo tasarımında yenilik arayanlar için harika bir örnek teşkil ediyor. Resimdeki banyo uygulaması Bursalı bir firma olan Mungan Interior Desing'a ait ve çarpıcı bir renk ve değişik bir şekle sahip böyle bir fayansı beyazla kombinleyerek harika bir tasarım gerçekleştirmiş.
Hande Köksal Interiors'a ait bu tasarımda yine yukarıda bahsettiğimiz farklı şekillere sahip fayanslardan kullanılmış. Tek bir duvara uygulanan fayanslardaki renk detayları tasarıma eğlenceli bir hava katmış. Lavabonun arkasındaki boydan boya ayna ise mekanı olduğundan geniş göstermek ve aydınlık bir hava yaratmak için ustaca seçilmiş.
Banyonuzda böyle değişik bir duvar detayı kullanmak istiyor ancak istediğiniz gibi bir fayans türü bulamıyorsanız, banyo ve mutfak gibi alanlar için üretilmiş, suya dayanıklı duvar kağıtları da bir alternatif olabilir.
Sıradışı tasarımlara meraklıysanız, biraz daha çılgın bir banyo dekorasyonuna ne dersiniz? Gkhn Erdgn Architecture Office tarafından tasarlanan bu banyo taş duvarı, suya dayanıklı ahşap zemini, harika bir tasarıma sahip siyah spot lambası, fıçıdan yapılmış izlenimi veren mat siyah lavabo ayağı ve son aylarda dekorasyon dergilerinde sıkça karşımıza çıkan deri saplı yuvarlak aynası ile endüstriyel tasarıma mükemmel bir örnek oluşturuyor.
Tasarladığı mekanlarda yaşayacak kişilerin zevkleri, yaşam tarzları ve ihtiyaçları doğrultusunda projeler sunan Gkhn Erdgn Architecture Office'ın bir müşterisinin villası için tasarladığı bu banyo her şeyiyle sıra dışı ve özel.
Deniz kenarında ya da havuzlu bir eve sahipseniz ve bahçenizde yeteri kadar alanınız varsa böyle bir açık hava duş kabinine ne dersiniz? Mavi ahşaptan yapılmış kabinin iç kısımları beyaz renge boyanmış. Çift yöne açılan kapılar ise giriş çıkışlarda kolaylık sağlıyor.
Saçınızda esintiyi, yüzünüzde güneşi hissederek yıkanmak ayrı bir zevk olsa gerek.