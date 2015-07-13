Banyo dekorasyon modelleri

Evlerimizde genellikle en küçük alanların ayrıldığı, en az özenin gösterildiği bölümler banyolar. Oysaki günde defalarca kullandığımız, vaktimizin anlamlı bir bölümünü çevirdiğimiz, hem kişisel hijyen hem rahatlama ve hatta zaman zaman kafa dinleme yeri olarak kullandığımız banyolar çok daha fazlasını hak ediyor.

Yeni inşa edilen evlerde ve dairelerde banyolara nispeten de olsa geniş alanlar ayrılmaya başlandı. Dar alanlardan kurtarılan banyolara zaman zaman dışa açılan geniş pencereler eklendi, böyle bir imkanı olmayan banyoların ışıklandırılmasına gereken önem verildi, ve dahası, artık banyolarımızın dekoru tabandan tavana, fayanstan armatürlere birbiriyle uyumlu, bir konsept dahilinde tasarlanmaya başlandı.

Bu sayfada birbirinden oldukça farklı boyutlara ve konseptlere sahip, ancak her biri en iyi şekilde dekore edilmiş banyo örneklerini derledim.