Balkon dekorasyonu için çarpıcı fikirler

Özellikle bahar ve yaz aylarında balkon sefasının tadı çok az şeyde bulunur. Hele ufak dokunuşlarla da olsa güzelleştirilmiş, özgün ve keyifli balkonlar insanın yaşam kalitesini yükseltir. İşte balkon dekorasyonu için aklınızda bulunmasında fayda olan örnekler:
Eviniz manzaralıysa balkonu kapatmak şöyle dursun daha da açmalısınız ki tüm o muazzam manzara evinizin içine dolsun. Balkon korkulukları yerine temperli cam kullanmak balkonunuzu sıradan olmaktan çıkarark manzarayla bütünleştirecektir. Böylece içeride oturulduğunda da aynı görüntüye hakim olmak daha kolay olacaktır.
Yine önü açık ya da manzaralı evlerde balkona açılan doğramaları mümkün mertebe şeffaf tercih etmek evinizin çehresini değiştirecektir. Beş ya da altı parçadan oluşan doğramalar dikey olarak manzaranızı kapatacak olduğu için böyle geniş doğramalarla ufkun ne kadar genişleyeceği bu örnekle de görülebilir. BAlkon dekorasyonu bazen mekanın içinin dekorasyonuna da son derece bağlıdır.
Kapalı balkonunuzun bir tarafını yerine göre yapılmış bir mobilyayla eşsiz bir köşe haline getirebilirsiniz. Canlı renklerin kullanımı bu balkona hareket getirdiği için doğru bir dekorasyon tercihi olmuş. Bu köşede bir ya da iki kişi uzanabilir, serinletici bir içecekle güneşin batışını izleyebilir ya da sakince kitap okuyabilir.
Balkonda yeriniz mi az? Ya da korkuluğa ve yerlere koyduğunuz bitkiler size yetmiyor, daha fazlasını mı istiyorsunuz. Balkon dekorasyonu için çok uygun olan ahşağ panelleri yan duvarlara monte ederek üstlerine saksıları asabilirsiniz. Bitki yoğunluğunu ve tarzını kendi zevkinize göre tercih ederken evinizde yemyeşil, hayat dolu bir köşeniz olabilir.
Piyasada kolayca bulabileceğiniz geçmeli ahşap yer karoları eskimiş balkon zemininize ikinci kez hayat verebilir. Oldukça ekonomik olan ve çok kolay monte edilen bu karolarla balkon dekorasyonu için zahmetsiz bir seçeneğiniz var. Farklı boyutlarda ve tonlarda bulabileceğiniz bu karolar suya da oldukça dayanıklı ahşaptan yapılıyor.
Küçük balkonları yalnızca bitkilerle değil aynı zamanda küçük ama gösterişli mobilyalarla çekici kılmak mümkün. Bu örnekteki gibi dökme demir ya da dökme demir görünümlü bir masa ve iki sandalye herhangi bir mobilya grubu olarak değil aynı zamanda bir balkon dekorasyonu objesi olarak düşünülmeli. Yeriniz dar olsa da özel tasarımı olan bir masa sandalye takımı balkonunuzu eşsiz kılabilir.
Balkonlar yemek içmek için ideal mekanlardır, balkon dekorasyonu yaparken bunu akılda tutmakta fayda var. Ancak pek çok balkon masalar için yeterli derinliğe sahip olmazlar, aldığımız masa ve sandalye takımları bu balkonlarda sıkışıklık yaratarak ne kadar güzel olsalar da o güzelliklerini kaybederler. Ancak bu örnekteki gibi dar bir masa ve açılır kapanır sandalyeler hem işlevlerini yerine getirecek hem de balkonunuzun mümkün mertebe ferah kalmasını sağlayacaktır.
Bina cephelerinde yan yana dairelerin balkonları arada bir duvar ya da seperatör bulunmadığında rahatsız edici olabilir. Nihayetinde evlerimizde, özel alanlarda dilediğimiz gibi giyinmek, oturmak, kalkmak isteriz. Fotoğraftaki kapalı balkonda yan tarafla görsel bir engel bulunmaması çok basit bir yöntemle çözülmüş. Balkon dekorasyonu için maliyeti oldukça düşük ve şık olan seçenek, yalnızca beyaz bir perdenin balkonun yan cephesine asılmasından ibaret.
Balkonun yan duvarını ya da eklediğiniz seperatörü tamamen yeşil bir duvar olarak da tasarlayabilirsiniz. Bunun için çok gerçekçi kalitede yapay bitkiler kullanılabileceği gibi eğer bakımının iyi yapılacağını düşünürseniz böylesine bir dikey bitki duvarını hayata geçirmek de mümkün. dilerseniz duvarın öüne buradaki gibi kontrast yaratacak bir mobilyayla objeler, çiçekli bitkiler de koyup duvara daha da derinlik ve zenginlik kazandırabilirsiniz.
Balkonları sıklıkla kapalı kullanmanın tercih edildiğini görüyoruz ancak kapatırken orayı yalnızca bir depo alanı olarak değil aynı zamanda balkon dekorasyonu ile ele alıp evinizde keyifli bir yaşam alanı yaratabilirsiniz. Bunun yöntemlerinden biri balkonu kapattığınız doğramayı buradaki kırmızı gibi canlı bir renkte seçmek. Herhangi bir kapalı balkondan daha sıcak bir havası olacağından emin olabilirsiniz.