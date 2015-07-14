Balkon dekorasyonu için çarpıcı fikirler

Balkonlar yemek içmek için ideal mekanlardır, balkon dekorasyonu yaparken bunu akılda tutmakta fayda var. Ancak pek çok balkon masalar için yeterli derinliğe sahip olmazlar, aldığımız masa ve sandalye takımları bu balkonlarda sıkışıklık yaratarak ne kadar güzel olsalar da o güzelliklerini kaybederler. Ancak bu örnekteki gibi dar bir masa ve açılır kapanır sandalyeler hem işlevlerini yerine getirecek hem de balkonunuzun mümkün mertebe ferah kalmasını sağlayacaktır.