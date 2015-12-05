Satın almak yerine kendi yapabileceğiniz objeler neler?

Tüketim kültürü her yanımızı sarmış, iliklerimize kadar işlemiş durumda. Çünkü ihtiyaçlardan ziyade gerçekte ihtiyacımız olmayan pek çok şeyi satın almaya yönlendiriliyoruz. Hem de globalleşmiş dünyada son derece ucuz işgücüyle, bir nevi düşük ücretli kölelikle üretilen bir ton ürünü dünyanın başka yerlerindeki yoksul insanlara ucuza satarak dünya yoksullarını da sadece emekçi değil tüketici olarak dahi bu zincire dahil eden vahşi bir sistemin içinde yaşıyoruz. Belki fazla saf, fazla naif olduğu düşünülse de insanların az tüketmesi ve alışveriş etmesi, ihtiyacından fazlasını almayı tercih etmemesi de politik ve vicdani bir duru olabilir. Bu perspektiften baktığımızda bazen ihtiyaçlarımızı bazen vereceğimiz hediyeleri bazense evlerimizi süslemek için kullandığımız objeleri kendi başımıza yapabileceğimizin farkına varabiliriz. Bu tüketim kültürüne karşı bir duruş olmakla beraber aynı zamanda kendi yaratıcılığımızı ve emeğimizi ortaya koyarak bir şeyler yaratmanın güzelliğini, verdiği tatmini size yaşatacaktır.
Homify sayfalarında da kendin yap projeleri pek çok yazıyla sizlerle buluşuyor. Bunlardan bir diğeri Maddi değil manevi değere kıymet verenler için: Kendin yap, hediye et başlığıyla incelemenizi bekliyor. Sevdiklerinize, dostlarınza vermek istediğiniz hediyelerin kendi elinizden çıkması kadar değerli bir şey olamaz herhalde. Bu mağazalardan alacağınız ister ekonomik ister pahalı hiçbir hediye gibi olmayacaktır. Ne olursa olsun piyasada satılan hediyelikler bu kadar özgün olamaz. En basitinden basit bir örnekle örülen atkı bile en pahalı kaşkoldan değerlidir.
Evinizi dekore etmek için de kendi yaptığınız objelerin değeri daha büyük. Kendi emeğinizi, karakterinizi evinize katarak onu kişiselleştirmiş olursunuz. Yoksa hepimiz birbirinin aynı evlerde oturabiliriz. Bundan hoşnutsanız bilemeyiz ama herkes evinde kendine has nesnelerle daha mutlu olma şansına sahip olabilir.
Elbette kendi yaptığınız objeler de hiçbir şey satın almadan, kendi kendilerine önünüze çıkmıyor çoğu zaman. Örneğin lamba yapmak için en azından elektriği prizden almaya, aktarmaya ve bunu iletecek bir ışık kaynağına ihtiyacınız var. Gerisini elbette evdeki malzemelerden de bulabilirsiniz. Gerçi eski kablo ve elektrik fişlerini, eski lambalardan çıkarılmış duyları kullanmak çok daha ideal olur.
Önemli olan yapacağınız modeli iyi planlamak. Bunun için internet iyi bir kaynak. Kendi kendinize kolayca yapabileceğiniz lamba modellerine dair pek çok örnek bulabilir, videolu ya da fotoğraflı anlatımlardan yapılışlarını detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Malzemeler çeşitlilik gösterecektir. Ahşaptan metale, kumaşa, kağıda, balonlara dolanan ipliklerden yapılma Japon lambalarına oldukça fazla seçeneğiniz var. Tek ihtiyacınız olan heves ve sabırla yapılması gerekenleri uygulamak. İster eviniz ister bir hediyelik için olsun, bu işten zevk alarak yapacaksınız.
Eski ahşap merdivenler zaman içinde boy badana lekeleriyle, gevşeyen basamaklarla kullanılamaz hale gelmiş olabilir ama bu onların yaşamlarını sonlandırmamız gerektiği anlamına gelmez. Fotoğrafta gördüğünüz kitaplık böyle bir merdivene oturtulmuş raflardan oluşuyor. Yapımı oldukça kolay olan bu mobilya farklı şekillerde de tasarlanabilirdi. Bu modelde ahşap merdivenin üstündeki lekeler olduğu gibi bırakılmış ve zamanın izleri silinmemiş. Ancak siz bu merdiveni zımparalayabilir, cilalayabilir ya da başka bir renge boyayabilirsiniz de. Koyacağınız rafların da ahşabını farklı tonlarda seçebilir, onları da boyayabilir ya da masif ahşap yerine MDF tercih edebilirsiniz. Onlarda da renk seçenekleri mevcut. Burada bir kitaplık olarak kullanılan bir merdiven görüyoruz ancak farklı işlevler de verilebilir bu eski merdivene. Örneğin saksılarınızı dizeceğiniz bir raf ünitesi olabilir, üzerine sarmaşık bile sardırabilirsiniz.
Kanepenizin üstünde kırlentlerinizin olması hoşuna gidiyorsa onlar kendi tasarımınız olduğunda iki kat hoşunuza gidecektir. İster eski kumaşlardan patchwork (kırkyama) kılıflar yapın ister yeni kumaşlarla rengarenk bir kompozisyon yaratın sizin elinizden çıkma olduğu için çok sevebilirsiniz. Tığ ya da şişle öreceğiniz kılıflar da evinizi süsleyebilir.
Yastık ve kırlent kılıfları için bir diğer yaratıcı alternatif de baskılar. Chouchette tasarımı bu kılıflar elle baskı tekniğine örnekler. M.Ö. 7000 yılından beri Anadolu’da uygulanan ahşap kalıp baskı yöntemini kullanarak hazırlanan bu desenler kendinize ahşap kalıp edinirseniz oldukça kolayca kumaşa aktarılabiliyor.
Tipografi harfler ve sembollerin kendilerinin ve bunlarla yapılan tasarımlara verilen ad. Harfler kendi başlarına estetik etkiye sahiptir, siz de buları duvarınıza yansıtabilirsiniz. Bunu gerçekleştirmeninse birden fazla yolu var. Çeşitli kalıplar hazırlayarak duvarınıza harfler, sözcükler ya da cümleler boyayabilirsiniz ya da farklı malzemelerden harfler kesip bunları duvarınıza yapıştırabilirsiniz. Gördüğünüz örnekte ülke isimleri duvara yazılmakla kalmamış bu aynı zamanda bir dünya haritası oluşturmuş. Böylece harflerden oluşmuş bir dünya haritası bir yatak başı olarak odada yerini almış.
Eğer kendin yap projeleri içinde özellikle ilgilendikleriniz olursa uygun malzemeleri edinip daha profesyonelce de çalışabilirsiniz. Örneğin uygun kalıplarınız varsa beton saksılar yapmanız işten bile değil. Nihayetinde malzemeyi hazırlayıp kalıba dökmek ve beklemek dışında yapacak çok bir şey yok. Sonuçsa son derece etkileyici olabilir. Sadece saksı değil, betondan şamdan gibi başka aksesuarlar da yapmanız mümkün.
Kalıp dediysek gözünüz korkmasın. Örnekteki geometrik saksı için belki biraz daha hazırlık yapmanız, özel bir kalıp hazırlamanız gerekir ama aslında kullanılmayacak kutular, kaplar bu saksılar için oldukça uygun kalıp malzemeleri. Farklı boyutlarda iki kutuyu alıp aralarında kalan boşluğa harcınızı dökebilirsiniz. Harçsa çimento, mermer tozu ve derz harcından, bir de elbette sudan oluşuyor. Yoğurt kıvamındaki harcınızı kalıba döktükten sonra kuruması için beklemek be kalıptan çıkarmak gerekiyor. Bu aşamada isterseniz saksınızı zımparalayabilir ve kenar ve köşelerde daha düzgün bir görünüm sağlayabilirsiniz. Öte yandan boyamak da tercih edebileceğiniz bir son dokunuş olarak aklınızda bulunsun.
Az buçuk bir dikiş becerisiyle çocuklar için nefis duvar süsleri yapabilirsiniz. Çocuk odaları süslemesi hem çok zevkli hem de kendinizin, bazen çocuklarla da birlikte üretmesi için çok müsait alanlar. Çünkü naif dekoratif objeleri salonunuza koymak istemeyebilirsiniz ama böyle şeyler çocukların hoşuna gidecektir.
Örnekte görülen keçeden bulutlar, kesilmiş, içlerine bir parça pamuk koyulup kenarları dikilmiş. Minnacık yastıklar gibiler. Üstlerine ya dikişle ya da yine minik keçe parçalarından yapılan gözler ve ağız da daha da sevimli olmalarını sağlamış. Böyle bir duvar süsünü yapmak hem zevkli hem de çocuğunuzu sevindirir bir iş olacaktır.
Ufak çapta marangozluğa merak saldıysanız kuş evleri tam size göre bir uğraş olabilir. İnternette pek çok örnek bulacağınız gibi siz de yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz elbette. Balkon, teras ya da bahçenizde şakıyan dostlar için sevimli kuş evleri yapabilir, bunları görülen örnekteki gibi renklendirerek canlı bir görünüm yaratabilirsiniz.