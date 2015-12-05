Satın almak yerine kendi yapabileceğiniz objeler neler?

Tüketim kültürü her yanımızı sarmış, iliklerimize kadar işlemiş durumda. Çünkü ihtiyaçlardan ziyade gerçekte ihtiyacımız olmayan pek çok şeyi satın almaya yönlendiriliyoruz. Hem de globalleşmiş dünyada son derece ucuz işgücüyle, bir nevi düşük ücretli kölelikle üretilen bir ton ürünü dünyanın başka yerlerindeki yoksul insanlara ucuza satarak dünya yoksullarını da sadece emekçi değil tüketici olarak dahi bu zincire dahil eden vahşi bir sistemin içinde yaşıyoruz. Belki fazla saf, fazla naif olduğu düşünülse de insanların az tüketmesi ve alışveriş etmesi, ihtiyacından fazlasını almayı tercih etmemesi de politik ve vicdani bir duru olabilir. Bu perspektiften baktığımızda bazen ihtiyaçlarımızı bazen vereceğimiz hediyeleri bazense evlerimizi süslemek için kullandığımız objeleri kendi başımıza yapabileceğimizin farkına varabiliriz. Bu tüketim kültürüne karşı bir duruş olmakla beraber aynı zamanda kendi yaratıcılığımızı ve emeğimizi ortaya koyarak bir şeyler yaratmanın güzelliğini, verdiği tatmini size yaşatacaktır.

Homify sayfalarında da kendin yap projeleri pek çok yazıyla sizlerle buluşuyor. Bunlardan bir diğeri Maddi değil manevi değere kıymet verenler için: Kendin yap, hediye et başlığıyla incelemenizi bekliyor. Sevdiklerinize, dostlarınza vermek istediğiniz hediyelerin kendi elinizden çıkması kadar değerli bir şey olamaz herhalde. Bu mağazalardan alacağınız ister ekonomik ister pahalı hiçbir hediye gibi olmayacaktır. Ne olursa olsun piyasada satılan hediyelikler bu kadar özgün olamaz. En basitinden basit bir örnekle örülen atkı bile en pahalı kaşkoldan değerlidir.

Evinizi dekore etmek için de kendi yaptığınız objelerin değeri daha büyük. Kendi emeğinizi, karakterinizi evinize katarak onu kişiselleştirmiş olursunuz. Yoksa hepimiz birbirinin aynı evlerde oturabiliriz. Bundan hoşnutsanız bilemeyiz ama herkes evinde kendine has nesnelerle daha mutlu olma şansına sahip olabilir.