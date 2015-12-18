Küçük odalı daireler için özel dekorasyon fikirleri

Evimizi keyif alınabilir hale getirirken çok dikkatli bir dekorasyon planı yapar ve bu plana göre hareket ederiz. Yapacağımız ev dekorasyonu evimizin genişliğine, eşyalarımızın boyutlarına ve odaların kullanışlılığına göre farklılık gösterir. Evimiz geniş bir ev ise yapacağımız dekorasyon odayı dolu gösterecek şekilde, evimiz dar ise hem odayı daha geniş gösterecek şekilde dekore edilir, hem de dar alanları daha fonksiyonel kullanarak odayı daha kullanışlı hale getirmeliyiz. Küçük hacimli odalar dekore edilirken öncelikle kullanım amacına yönelik çalışma yapılmalı, kullanım amacı doğrultusunda odanın darlığı göz ardı edilmeli ve zarif bir dekorasyon yapılmalıdır. Peki odanın darlığı nasıl göz ardı edilir ?

Küçük odalı dairelerde yer darlığı ve oda hacimlerinin küçük olması dekorasyon önünde en büyük engel olarak görülür. Ancak dekorasyonumuzu küçük hacimlere göre yapmak gerekir. Öncelikle odanın kullanımına göre eşya boyutları seçilmeli, oda içinde bulunan ölü alanlara göre mobilya tasarımları yapılmalı, küçük eşyalar duvarlara monte edilerek kullanılmalıdır. Özellikle tek odalı daire tasarımlarında; yatak odası, mutfak, salon, oturma odası, çalışma odası aynı hacim içinde yer aldığından özenli bir çalışma yapılmalıdır. Mutfak olarak kullanacağımız oda içinde yer alan kiriş, kolon gibi odayı daraltan yapılara göre dekorasyon yapılmalıdır. eğer oda içinde bu yapılardan kaynaklanan ölü alanlar var ise, bu alanlara göre mutfak mobilyaları tasarlanmalı, veya mutfak araç gereçlerini, modüler mutfak dolaplarını bu alanlara göre özel tasarımlar ile yapmalı ve ölü alanlar değerlendirilmelidir. Kullanacağımız oda mutfak dışında bir oda ise daha dikkatli davranmak zorundayız. oturma oda odasında yer alan oturma grupları standart büyüklüklerde olduğundan sadece oturma grupları veya kanepeler oturma odasında yer almalı, geriye kalan aksesuarlar ya duvara monte edilmeli ya da duvarlara yapılacak özel modüler dolaplar içerisine yerleştirilerek oda içinde süs aksesuarlarının dekorasyonu yapılmalıdır.

Küçük hacimlerde dekorasyon önünde bu engellere benzer bir çok engel vardır. Öncelikle psikolojik olarak kendimizi küçük odların da estetik ve zarif bir dekorasyona sahip olabileceğine, şık tasarımlar ile özel dekorasyonlar yapabileceğimize inandırmalıyız. Bu şekilde küçük odalara sahip evimizi daha zarif bir şekilde dekore edebiliriz. Evimizde bulunan engellerden birisi eşyalarımızın küçük odalara sığmamasıdır. Bu duruma bulacağımız çözüm, eşyalarımız için yer oluşturmak, kullanılabilecek bütün alanları kullanmak ve odalarımıza fonksiyonellik kazandırmaktır. Odalarımızı fonksiyonel hale getirerek istediğimiz alanları yaratmış oluruz. Örnek olarak eğer bir çatı katınız var ise bu katı oda olarak kullanmalı, yapacağınız özel bir tasarım ile çatı katını hem oda hem çalışma ofisi, hem de oyun ve hobi alanı gibi kullanabilirsiniz. Bu sayede odalarınızdan birini kullanmadan hobi , oyun, çalışma odası sahibi olabilirsiniz.

Küçük odaların yer aldığı evler genel olarak dar ve eşyalar ile dolu görünür. Bu durum ilk bakışta göze batacaktır. Bu nedenle bu durumdan kurtulmak için odalarda olabildiğince az eşya bulundurmalı, mecbur olmadığımız eşyaları farklı odalarda muhafaza etmeli, odayı işlevsel hale getirmek için fazla eşya ile doldurmamalıyız. Ayrıca, odalar içinde yapacağımız aydınlatmalar ve zemin döşemelerini dikkatli bir şekilde yaparak daha aydınlık ve daha geniş görünen odalar haline getirmeli, oda içine olabildiğince gün ışığı alması için büyük pencereler yapılmalı, ayna ve camlardan oluşan aksesuarlar ile odamızı hem dekore etmeli hem de geniş görünmesini sağlamalıyız. Yatak odası, mutfak, oturma odası ve banyo gibi dar hacimli alanları dekore ederken bu noktalara dikkat etmeli, küçük hacimlerin estetik dekorasyonlar yapmamızı engellemesine izin vermemeliyiz. Dar hacimli odalara sahip daireleri dekore ederken homify sitesinde yer alan oda dekorasyonlarını inceleyerek zevkinize uygun dekorasyonları evinizde uygulayabilirsiniz.