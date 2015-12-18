Mutfaktaki tencere ve tavalarımı nasıl depolarım?

Günümüzde mutfak dekorasyonuna büyük önem verilmekte. Bunun sebepleri arasında yaşadığımız artık küresel iletişim çağında dünya mutfağındaki farklı lezzetlere duyulan merakın evlerin mutfaklarında test edilmesinin ve denemeler yapılmasının popüler bir uğraş haline gelmesi sayılıyor. Bu tür alışkanlıklar edinmek de mutfağın kullanım alanının daha geniş olmasını gerektiriyor. Sonuçta artık mutfaklar sadece yemek pişirilen yerler değil arkadaşlarla uzun uzun sohbet edilen, hem yemek yenilen hem de yeri geldiğinde çalışma alanına dahi dönüşebilen konforu barındırması beklenebiliyor. Yapılar tasarlanırken de mutfağın ışık kaynakları ve yerleşimi bu kriterler göz önüne alınıyor. Bu sebeple mimari içinde mutfakların kapladığı metrekareler büyürken mutfak daha fazla keyifli vakit geçirilen yerlere dönüşüyor ve bu durum da mutfakların daha iyi organize edilerek daha işlevsel çözümlenmesi ihtiyacını getiriyor. Mutfağın iç dizaynı üzerine farklı stillerde dekoratif yaklaşımlar çeşitliliği söz konusu. Beyaz eşya diye tabir edilen grupların yanı sıra günden güne şık tasarımların ortaya çıktığı ankastre ürünler, davlumbazlar mutfağın görünümüne değer katarak gelişimini sürdürüyor. Diğer yaşam alanları için de aynı şeyi söyleyebileceğimiz gibi mutfaklarda görünümün yanı sıra depolama ihtiyacının iyi karşılanabildiği birimler olmazsa olmazdır. Çünkü mutfakta tencereler, bardaklar, tabaklar, tavalar gibi farklı boyutlarda ve biçimlerde bir çok ürünün gözünüzü rahatsız etmeden ve pratik bir şekilde depolanması gerekir. Sonuçta bu yaşa alanının farklı amaçlar çerçevesinde kullanılabilmesi için gözünüze hitap etmesi gerekir. Yemeklerinizi yaparken ve sunarken de size kullanım kolaylığı sağlamalıdır. Hayatında en az bir kere taşınmış olanlar bilirler mutfak dolaplarının içinde gözümüze gözükmeyen ürünleri çıkardığımızda aslında mutfakta oldukça geniş bir hacimde alanı kullandığımızı fark ederiz. Mutfakta kullanılan ürünleri düşündüğümüzde, tabaklar, bardaklar ve tavaların daha kolay bir şekilde ve az yer kaplayarak depolanmasının sağlanabildiğini görüebiliyoruz. Mutfaktaki ürünler arasında en çok yer kaplayanlar kuşkusuz farklı boyutlardaki tencerelerdir. Tencereler mutfağın vazgeçilmez demir başları olduğu için de bu gereçleri iyi bir şekilde depolamanın yollarını araştırmak gerekiyor. Sonuçta her evde farklı kullanım ihtiyacına göre çeşitli boyutlarda tencereler bulunmakta. Bu yazımızda mutfakta tencereleri ne şekillerde saklayabileceğimizi inceliyoruz. Farklı stillerde dekorasyona sahip mutfaklarda tencereler için nasıl alanlar oluşturulduğunu ve oluşturulabileceğini örnekleri inceleyerek gözlemleyeceğiz. Bu yazımızı inceledikten sonra dilerseniz Hayatı kolaylaştıran mutfak dolabı aksesuarları başlıklı yazımızdan da mutfağın daha işlevsel hale getirilmesi üzerine yeni fikirler edinebilirsiniz. Özellikle mutfağınızı yenileme arifesindeyseniz ya da yeni evinize bir mutfak tasarlamak istiyorsanız bir çok dekorasyon detayının bulunduğu incelemelere göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi pratik bir mutfağa doğru keyifli okumalar!
Mutfağınızda kullandığınız gereçleri göz önünden kaldırmak ve mutfağınızın her daim çabucak düzenli hale gelebilmesi için işlevsel çekmeceler önemli yer tutar. Duvarlarda kapaklı dolaplar kullanmak bu açıdan oldukça mantıklı oluyor. Duvarları değerlendirmiş oluyorsunuz. Ancak mimarinin belirleyici olduğunu da unutmamak gerek. Bu örnekteki gibi çokça pencereye ve dışarıya açılan bir mutfağınız varsa başka çözümlere yönelmeniz gerekir. Bu arada eğer bir ev tasarlıyorsanız bu şekilde bol pencereli bir mutfağa sahip olmayı düşünebilirsiniz. Doğal ışık kaynakları enerjinizin sürekli yüksek kalmasını sağlar. Bu ışıl ışıl mutfakta tencereleri depolayabileceğiniz alan oluşturmak için mutfak adalarına başvurabilirsiniz. Bu orta tezgahın alt kısmında derinliği fazla olan çekmeceler olursa tüm tencereleriniz için yeterli alana kavuşabilirsiniz. Mutfağın diğer tezgahlarında da bu yönteme başvurabilirsiniz. Bu tür çekmecelerin en işlevsel tarafı daha düzenli olması ve ergonomik oluşları. Kapaklı dolaplarda bir şey bulmak çekmeceler göre daha zor oluyor. Bu tür sade çekmece tasarımları hem mutfağa simetrik bir düzen katar hem de hayatınızı kolaylaştırır. Gereçleriniz dolaplarda dururken siz ışığın tadını çıkarabilirsiniz.
Açık raflar evin bir çok farklı biriminde kullanılan oldukça işlevsel elemanlardır. Evinizde kullanacağınız raflar dekorasyonda belirlediğiniz stile uygun biçimlerde ise dekorasyonunuza değer katan birer ögelere dönüşüverirler. Mutfaklar için de raflar pratik çözümlerin başında geliyor. Bu örnekte olduğu gibi kırsal/country stili yansıtan bir mutfağınız varsa tencereleriniz için dekorasyonla bütünleşen açık raflar kullanabilirsiniz. Bu stilde doğallığı yansıtan malzeme kullanımı ve geçmişi çağrıştıran formlar ilk dikkat çeken noktalar olur. Gördüğünüz gibi bu örnekte de ocağın olduğu kısımda fırın bölümleri bulunan döküm bir ürün bulunmakta. Fırın bölümünü tamamlayacak bir davlumbazı arıyor gözümüz. Ocağı çevreleyen bir birim eklenerek fırının üzerinde bir davlumbaz varmış gibi görünüyor ve tencereler için oldukça güzel bir raf elde edilmiş oluyor. Tencereleriniz ve tavalarınız için dekorasyonla bütünleşen bu harika tasarıma sahip olmanız bu kadar basit. Değil mi?
Yapıların tasarımında genellikle mutfak bölümlerinde depolama ihtiyaçları için daha fazla alan kazanmak adına duvarların kapladığı metrekare daha fazla oluyor. Bu sayede mutfaktaki duvarları zeminden tavana dek dolaplar ile kaplayarak alanı en verimli şekilde kullanma olasılığı artıyor. Daha fazla depolama alanı mutfağınızın genel görüntüsünün düzeninin yanı sıra mutfaktaki eşyalarınızı daha iyi bir şekilde gruplandırarak muhafaza etmenizi sağlar. Yani tamamı ile düzenini sağlayabileceğiniz hacmi arttırılmış bir mutfağa sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla bu tür bir alan kazandığınızda, yazının üst kısımlarında da belirtildiği gibi en çok yer kaplayan tencere ve tavaları yerleştirebileceğiniz, gruplandırabileceğiniz boşluklara sahip oluyorsunuz. Gördüğümüz bu örnekte mutfağın gayet kompakt bir şekilde tasarlandığını ve tüm alanların verimli hale getirildiği dikkat çekiyor. Tezgahın üst kısmında yüksekte duran kapaklı dolaplara tencere ve tavalarınızı yerleştirmek oldukça makul bir seçenek. Siz de mutfağınızın yapısına göre uygulayacağınız tezgah üstü dolaplarıyla kullanışlı depolama alanlarına sahip olabilirsiniz.
Evlerde mutfaklar için daha geniş alanlar ayrıldıkça mutfak adaları gibi birimlerin mekana dahil edilmesi ve bu alanın daha işlevsel ve şık bir görünüme kavuşması kaçınılmaz oluyor. Mutfak adaları mutfağın görüntüsüne kattığı değerin yanı sıra bir çok yönden farklı amaçlar dahilinde kullanılabilen tezgahı ve tezgahın alt kısmında dolaplar sayesinde yeni depolama olanakları yaratması bakımından oldukça kullanışlı birimlerdir. Bununla birlikte mutfak adasına eklemlenen masalar da dekorasyonu yükselten detaylar. Mutfak adaları yemek pişirilen alanlar olduğu için tencere ve tavalarınızı bu adaların alt kısmındaki çekmeceler, kapalı dolaplara yerleştirebilir böylelikle mutfakta geçirdiğiniz zaman dahilinde her şeyinizin elinizin altında olduğu işlevsel bir mekana sahip olursunuz. Mutfak adalarının tencereler ve tavalar için mutfaktaki en uygun depolama birimlerinin başında geldiği kesin.
Mutfakta tencere ve tavalar için başka bir etkili yöntem de güzel bir tasarıma sahip askıyı mutfak tezgahınızın üzerine ve erişebileceğiniz bir yüksekliğe monte ederek dekoratif bir askı sistemi kurmak. Tencere ve tavaları asmak mutfağı daha yaşayan bir hisse bürürken görünüme de sıcak bir katkısı sağlayacaktır.
Günümüzde mutfak dolaplarının iç kısmının daha kullanışlı hale getirilmesi için dolap tasarımları üzerine yepyeni fikirler geliştiriliyor. Bunların arasından kapağını açtığınızda rafların dışarıya doğru çıktığı mafsallı, dönen mutfak dolapları oldukça kullanışlı ve tercih edilen modellerden. BODRUM FEMAŞ MOBİLYA firmasının tasarımı olan fotoğraftaki ürünler mutfağın daha işlevsel olmasını sağlayan ve özellikle tencere ya da tava gibi diğer gereçlere görece daha ağır olan eşyaların rahat bir şekilde yerleştirilip çıkarılabilmesini sağlıyor. Mutfağınızı yenilerken bu tür sistemleri mutlaka eklemelisiniz.