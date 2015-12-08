Dar ve uzun bir banyoyu nasıl tasarlamak gerekir?

Bu yazımızda çok tipik bir banyo planından bahsedeceğiz. İnce uzun, genişliği iki metreye varmayan dar banyolardan. Bir eve ilk baktığınızda böyle bir banyo doğru ve işlevsel tasarlanmadıysa çok rahatsız edici görünebilir. Oysa belki de en rahat banyo plan tiplerinden olduğunu söylemek mümkün. Ancak elbette tasarım çok önemli. Dar bir banyo uygun tasarımla gerçekten olduğundan geniş görünebilir. Ayrıca banyonuzun genişliği az da olsa önemli olan hareket edilecek serbest alanın yeterli olmasıdır.

Dar ve uzun banyoları genel anlamda küçük banyolardan ayıran şey lineer yapılarına uygun bir tasarım yapılması gerekliliği. Bunun için de aslında tek bir yöntem var desek yanlış olmaz. O da tüm tesisatı tek bir uzun duvarda toplamak. Ölçüleri de en uygun şekilde ayarladıktan sonra en azından işlevsel kısmı halletmiş daha sonra estetiğe ve bir takım detaylarla da mekanı daha da genişletmeye girmiş oluyoruz.

Söylediğimiz gibi mekanın küçüklüğü, darlığı altından kalkılamayacak şeyler değil. Elbette son derece tuhaf planlanmış bir evde oturmuyorsanız. Örneğin bir şekilde 1 metreden daha dar bir banyo genişliğine sahipseniz işiniz çok daha zordur. Bunun için daha yaratıcı çözümler geliştirmeniz, belki duvarlarla oynamanız gerekecektir.