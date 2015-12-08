Dar ve uzun bir banyoyu nasıl tasarlamak gerekir?

Bu yazımızda çok tipik bir banyo planından bahsedeceğiz. İnce uzun, genişliği iki metreye varmayan dar banyolardan. Bir eve ilk baktığınızda böyle bir banyo doğru ve işlevsel tasarlanmadıysa çok rahatsız edici görünebilir. Oysa belki de en rahat banyo plan tiplerinden olduğunu söylemek mümkün. Ancak elbette tasarım çok önemli. Dar bir banyo uygun tasarımla gerçekten olduğundan geniş görünebilir. Ayrıca banyonuzun genişliği az da olsa önemli olan hareket edilecek serbest alanın yeterli olmasıdır.
Dar ve uzun banyoları genel anlamda küçük banyolardan ayıran şey lineer yapılarına uygun bir tasarım yapılması gerekliliği. Bunun için de aslında tek bir yöntem var desek yanlış olmaz. O da tüm tesisatı tek bir uzun duvarda toplamak. Ölçüleri de en uygun şekilde ayarladıktan sonra en azından işlevsel kısmı halletmiş daha sonra estetiğe ve bir takım detaylarla da mekanı daha da genişletmeye girmiş oluyoruz.
Söylediğimiz gibi mekanın küçüklüğü, darlığı altından kalkılamayacak şeyler değil. Elbette son derece tuhaf planlanmış bir evde oturmuyorsanız. Örneğin bir şekilde 1 metreden daha dar bir banyo genişliğine sahipseniz işiniz çok daha zordur. Bunun için daha yaratıcı çözümler geliştirmeniz, belki duvarlarla oynamanız gerekecektir.
Biraz önce de dile getirdiğimiz gibi dar ve uzun banyonun temel planlama prensibi bütün elemanları ve tesisatı bir uzun duvar üzerinde çözmektir. Kapıyı açtıktan sonra size hareket alanı olacak bir koridaor olması ve bir tarafta da sırasıyla lavabonun, ardından tuvaletin olması idealdir. Banyonun en ucunda da duş ya da küvet için ayrılacak alan bu mekanı gayet rahat kullanmanız için yeterlidir. Elbette hayatınızı kolaylaştıracak detaylara da gireceğiz. Eğer bu yazıya devam etmeden önce küçük banyolarla ilgili diğer örneklere de göz atmak isterseniz Küçük banyolar nasıl dekore edilir? yazısı da ilginizi çekecektir.
Bu arada bu banyo örneğindeki duvar seramiğinin tek bir duvarda kullanılmasının da etkileyici olduğunu söylemeden geçmeyelim. Desenli bir seramiği yalnızca bir duvarda kullanmak hoş bir seçenek olarak karşınızda.
Bir önceki banyo örneğinde bir duvarın renkli desenlere sahip, eski karo mozaikler tarzında seramikler kaplanması hoş bir tercih olmuştu ancak elbette açık renklerin kullanılmasının dar banyolar için çok daha fazla avantajı var. Olduğundan daha ferah görünen bir mekan istiyorsanız beyazın etkisinden şaşmamak gerek. Ayrıca metro seramiği denen bu tarz seramikler banyoları aydınlatırken retro bir hava da katmakta.
Dar banyolarda seçtiğiniz vitrifiyelerin ebatları da önemli derinliği ne kadar az bir lavabo ve klozet seçerseniz o banyonuzu o kadar rahat kullanırsınız.
Modscape tasarımı bu banyodaki yerleşimden yola çıkarak bir noktaya daha dikkatinizi çekelim. DAr ve uzun banyolarun pek çoğu dar kenarlardan açılan ve koridor etkisi yaratan banyolar ancak elbette uzun duvarın ortasından da kapı açılabilir. Böyle durumlarda klozet ve lavabonun yerini de ona göre ayarlamak gerekir. Kapı açıldığında karşımızda kalması tercih edilecek şey lavabodur elbette. Hem görsel olarak daha çok tercih edildiği için hem de derinliği daha az olup daha çok alana sahip olacağınız için. Bu örnekte de bunun nasıl uygulanabileceğini görüyoruz.
Bu banyoda bahsetmek isteyebileceğimiz bir başka detay da duvar boyunca devam eden niş. Seramik kaplı duvara hiç bir mobilya ve başka malzeme eklemeden her tür kozmetik malzemesi ve aksesuar için yeterli yer açılmış ve atmosfer ferah kalmış durumda. Açık rengin ve nişlerin gücü.
Bir önceki banyoda verdiğimiz örnek gibi uzun duvardan açılan kapı ortada olmak zorunda değil. Bu durumda da lavaboyu yine kapının karşısına almak en mantıklısı. Öte yandan sadece küçük banyolarda değil artık pek çok banyolarda tercih edilen gömme rezervuarlar dar mekanlarda aynı zamanda işlevsel bir tasarıma da dayanak olabilir. Sadece rezervuarın olduğu kısmı değil, lavabonun da olduğu kısmı tamamen on beş yirmi santimetre öne alırsanız hem daha temiz ve yalın bir görütü elde edersiniz hem de bir dolap yerine açık bir raf ortaya çıkarma şansınız olur. Burada görüldüğü gibi kullanılan ayna da onunla bütünleştirilebilir. Böyle bir tercih yaptığınızda seramiği de tavana kadar uzatmak zorunda olmadığınızı hatırlatalım. Böylece bu örnekteki eskitilmiş doku gibi farklı tarzlarla da banyonuzu dekore edebilirsiniz.
Banyo ne kadar darsa o kadar alan kazanma derdiniz olur. Bazen beş on santimin bile büyük önemi vardır. Çok dar banyolarda lavabo derinliğini azaltmanın bir yolu da kendi batarya deliği olan lavabolar kullanmak yerine dar bir tezgaha olabilecek en ufak çanak lavaboyu koymak ve bataryayı da duvara monte edilen modellerden seçmektir. Bu çok da sofistike duran bir model ancak özenli işçilik gerektiriyor. Eğer titiz ustalarla çalışmazsanız bataryanızın lavabonuzun tam ortasına gelmemesi bile mümkün. Her şey bittikten sonra bu durumun ortaya çıkması gerçekten tatsız ve geri dönüşü maliyetli ve sıkıntılı bir durum olacaktır. Bunun yerine batarya deliği yanda kalan modellere de yönelebilirsiniz elbette.
Aynalar dar banyoların en iyi dostudur. Mümkün mertebe tek parça aynaları geniş bir alanda kullanmaya çalışın. Sadece lavabonun önünde yeteri kadar değil, buradaki gibi klozet üstünü de kaplayan ve yüksekliği tavana kadar olan ayna kaplamak her banyo için dramatik bir fark yaratacaktır. Bu banyoda yine parlak ve etkileyici bir malzeme olan mermerin devamllığı dar ve uzun banyoda uçucu ve sonsuzluk hissi veren bir atmosfer yaratmış.
Bu daracık banyo aslında dar ve uzun banyodan bahsettiğimize yine çok tipik bir örnek. Adeta dar ve uzun bir koridorun bir ucundan giriyoruz, diğer ucunda da duş kısmını görüyoruz. Bu fotoğrafla da örnekleyeceğimiz yaklaşım aslında oldukça etkili. Çünkü arka duvarın yan duvarlarla kontrast yaratacak koyu bir renkle kaplanması koridoru görsel olarak kısaltabiliyor. Öte yandan diğer örneklerimizde de göreceğiniz üzere duş kabinlerinde şeffaf cam tercihi oldukça önemli. Şeffaflık daha fazla genişlik duygusu yaratıyor. O yüzden desenli ya da buzlu camlarla banyonuzu daraltmamanızı öneriyoruz.
Bu banyo da bize ayna kullanımının önemini gösteriyor. Solda boydan boya devam eden ayna mekanın genişliğini görsel olarak iki katına çıkarmakta.
Kimimiz koridor hissinden hoşlanmayabiliriz. Bu yüzden uzun duvardaki seramiğin devamlılığını kırmak, örneğin bu fotoğraftaki gibi duş kısmı için farklı desen ya da renk kullanmak işe yarayabilir. Böylece mekanı görsel olarak da ikiye bölmüş olursunuz, bunu yapmak için duş panelini şeffaflıktan arındırmanız da gerekmez.
Banyolarda kullanılan radyatörler uzun süredir havlupan olarak ifade edilen tarzda oluyorlar. Ancak bunlardan da daha ince radyatörleri bulmak artık daha da kolay. Bu size az da olsa yer kazandıracaktır. Daha önce söylediğimiz gibi bazen beş santimin bile bir kazanım olacağı sıkışıklıkta mekanlarda bu sizi rahatlatacaktır. O yüzden piyasadaki standart radyatörler dışında alternatif modelleri de incelemenizi öneririz. Elbette yerden ısıtma da bu alternatiflerden biri. Onu da hatırlatalım.