Ferah ve sağlıklı bir aile evi

Birbirine benzeyen onlarca evin bulunduğu bir caddede kendisini diğerlerinden ayıracak önemli özelliklere sahip bir ev inşa edilmiş. Proje sahibi evin tasarımında modern mimarinin özelliklerini kullanırken ev sahibinin önceliklerini de çok iyi değerlendirmiş. Mimari bir proje tasarlanırken çevredeki evlerle oluşturacağı ahenk veya popüler akımlar göz önünde bulundurulur ancak hepsinden önemli olan kriter ev sahibinin ihtiyaç ve zevkleridir. Fingerhaus GMBH tarafından tasarlanan bu ev küçük bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve sağlık koşulu ön plana alınarak tasarlanmış. Hem mimarisinde hem de dekorasyonunda kontrast renklerin toprak tonlarıyla buluştuğu, natürel ve modern bir çizgi izlenmiş. Bu yazımızda size bu sıcak ve modern evi bütün detaylarıyla tanıtacağız. Sizin de kendi evinizi dekore ederken öncelikleriniz modern, sağlıklı ve ferah ortamlar yaratmaksa bu evde ilham alabileceğiniz çok detay bulacaksınız. O halde eve daha yakından bakmaya hazır mısınız?