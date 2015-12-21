Ferah ve sağlıklı bir aile evi

Birbirine benzeyen onlarca evin bulunduğu bir caddede kendisini diğerlerinden ayıracak önemli özelliklere sahip bir ev inşa edilmiş. Proje sahibi evin tasarımında modern mimarinin özelliklerini kullanırken ev sahibinin önceliklerini de çok iyi değerlendirmiş. Mimari bir proje tasarlanırken çevredeki evlerle oluşturacağı ahenk veya popüler akımlar göz önünde bulundurulur ancak hepsinden önemli olan kriter ev sahibinin ihtiyaç ve zevkleridir. Fingerhaus GMBH tarafından tasarlanan bu ev küçük bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve sağlık koşulu ön plana alınarak tasarlanmış. Hem mimarisinde hem de dekorasyonunda kontrast renklerin toprak tonlarıyla buluştuğu, natürel ve modern bir çizgi izlenmiş. Bu yazımızda size bu sıcak ve modern evi bütün detaylarıyla tanıtacağız. Sizin de kendi evinizi dekore ederken öncelikleriniz modern, sağlıklı ve ferah ortamlar yaratmaksa bu evde ilham alabileceğiniz çok detay bulacaksınız. O halde eve daha yakından bakmaya hazır mısınız?
Evin dış cephesinde açık renkli duvarlar ve siyah bir çatı ile sade ve dikkat çekici bir kontrast oluşturulmuş. Geniş sayılabilecek girişinde sağ ve sol tarafında toprak alanlar bırakılarak küçük bir ön bahçe görüntüsü oluşturulmuş. Ev küçük ve yine kontrast derinlik sağlayan siyah kapı ve pencerelere sahip. Ayrıca evin hemen yanına konumlandırılan garaj da renk ve tasarım olarak evin bütünlüğünü koruyor.
Günün yorgunluğunu en iyi şekilde atabilmek için ihtiyaç duyduğumuz yegane şey konforlu ve ferah bir oturma odasıdır. Bu evin oturma odası için de bu iki özellik ön planda tutulmuş. Hem aydınlatması hem de dekorasyonu ile sağlıklı bir ortam sunan oturma odasında, açık toprak tonları kullanılarak nötr bir renk dengesi sağlanmış. Pembe çiçekli tablo ile de bu nötr dengeye canlılık ve derinlik kazandırılmış. Modüler ve rahat köşe takımı, yumuşacık halı ile odanın ihtiyaçlarını tamamlamış. Dekorasyonda kullanılan döşeme, mobilya ve tekstil ürünlerinin tamamı doğal ve sağlıklı malzemelerden imal edilmiş ürünler olmalarıyla da dikkat çekiyor.
Evin mutfak, yemek odası ve oturma odası alanları açık olarak planlanmış. Bahçeye bakan geniş pencereler ile evin cephesini sonsuza uzatan bu açık alan evin en kullanışlı ve ferah alanı. Mutfak ve yemek odası dekorasyonunda da tıpkı oturma odasında olduğu gibi nötr renk dengesi ve kontrast ilişkisi kullanılmış. Modern çizgisini hiç bir alanda bozmayan dekorasyon fonksiyonel mutfak çözümleri ile de dikkat çekiyor. Göz alıcı aksesuarların kullanıldığı dekorasyon, bu özelliği ile sade yapısından biraz sıyrılıp görkemli kulvarlarda da yol alıyor. Avize ve spotlarla ışıklandırılan ortam farklı ihtiyaçlar için farklı aydınlatma sağlayabilecek özelliklere sahip.
Evin antre gibi alanlarında da dekorasyonun genel çizgisinden şaşılmamış. Açık toprak tonlarındaki zemin seramiklerinin krem dekorasyon ile oluşturduğu nötr dengeye, beyaz duvarlara uygulanan koyu renk merdivenlerin kontrastı ile canlılık kazandırılmış. Koyu renk ahşap ve metal taşıyıcıların kullanıldığı merdiven yine modern bir çizgide tasarlanmış. İç mekan merdivenleri için daha fazla dekorasyon örneği görmek isterseniz Koridor, Hol & Merdivenler sekmesine bir göz atabilirsiniz.
Genel dekorasyon çizgisinden banyoda da vazgeçilmemiş. Evin planında banyo için ayrılan alana evin çatı eğiminden kaynaklanan düşük tavanlı alanlar da dahil edilmiş. Bu durum banyoya yatay düzlemde bir genişlik kazandırmış. Geniş pencerelerle aydınlatılan banyoda cam duşakabin ile ferahlık tamamlanmış. Banyo dekorasyonları için daha fazla örnek tasarım ve öneri bulmak isterseniz “Modern bir banyo tasarımı için güncel 6 trend” başlıklı yazımıza bakmanızı da tavsiye ederiz.
Evin arka cephesi ferah ve büyük bir bahçeye bakıyor. Geniş pencerelerden iç mekana akan gün ışığının sırrı bu bahçede saklı. Bahçe alanının büyük kısmı havuza ayrılmış. Masmavi ve ideal büyüklükte bir yüzme havuzu ile evin sağlık çizgisine spor da dahil edilmiş. Böyle bir evde yaşamayı kim istemezdi ki?