Ormanlık alanda modern bir konut projesi

Yeni ve modern konut projelerinde artık sıklıkla minimalist yaklaşımlar, yer yer endüstriyel mimariye kaçan özellikler, brütalizm gibi ana malzemeyi ön plana çıkaran yapısal çalışmalar, keskin ve sade çizgiler görüyoruz. Ancak bu konut projelerinin birçoğunda bir eksik göze çarpıyor. İçinde bulunduğu bölgeye, o bölgenin geleneksel yapı malzemelerine uyum ve bu bağlamda yapının çevresiyle olan ilişkisi. Yörenin geleneksel mimarisinden ayrılıp yine de malzemesine sadık kalabilmek yapının çevresi ile uyumu açısından önem taşıyor. Şehir mimarisine uygun bir yapıyı kırsala getirdiğimizde, şekil ve form ile değil ancak kullanılan malzeme nedeniyle bulunduğu bölgeye yabancılaşması yapının adeta takma bir diş gibi durmasına sebebiyet verebiliyor. Doğanın amorf şekilleriyle mimarinin kusursuz geometrik şekilleri nasıl ki mükemmel bir kontrast sağlıyorsa, malzemeden doğan farklılık o kadar sevimsiz ve itici bir görünüme neden olabiliyor.
Bu sayfamızda gezeceğimiz konut ise bu sorunsalı ustaca çözmeyi başarmış, modern bir yapı. Üç kat üzerinde yükselen bu konut, basit ancak etkili bir tasarım ile çevresiyle uyum sağlamış, modern ve konforlu çağdaş mimariyi kırsala zarafet içinde taşımış.
Londralı mimarlık firması Smerin Architects tarafından tasarlanan konut Doğu Sussex'te yer alan Ashdown ormanının kıyısında konumlanmış. Son derece basit ancak zekice bir hamle ile dış cephe ahşap paneller ile kaplanmış ve böylece yapının çevreyle uyumu sağlanmış. Konutu yakından incelemek için aşağıdaki fotoğraflara göz atalım.
Kot farkı sayesinde üç kata sahip olan konutun zemin katında kapalı bir yüzme havuzu bulunuyor. Boydan boya açılır kapanır cam kapılar sayesinde havuzun bulunduğu katın dış mekanla olan ilişkisi mevsime göre değiştirilebilir şekilde tasarlanmış.
Genel olarak kapalı bir havaya sahip olan bölgede gün ışığından mümkün olduğunca fazla faydalanabilmek adına bol bol pencere ve cam kapı kullanılmış.
Pas renginin kızıla çalan kahverengi tonu tüm giriş cephesini kaplıyor. Yapıya endüstriyel havayı veren bu görünüm diğer cephelerdeki ahşap kaplamak sayesinde kırılmış. Çürümeye bırakılmış üst üste iki konteyner havasına sahip olan bu görünüm geometrik ve köşeli yapının devam ediyor olmasına rağmen diğer cephelerde etkisini tamamen yitiriyor.
Binanın görece soğuk, ticari ve endüstriyel dış görünümü içerideki zarif ve sade dekorasyon ile kırılmış. Devasa şömine ise açık planlı mekanı ısıtmak için ideal bir yöntem. Metal ve ahşabın uyumu şöminenin tasarımında da göze çarpıyor. Bu yapı her detayı ile kontrastların ve uyumun inşa edilmiş hali.
Kot farkı nedeniyle bir tarafı toprağa dayanan ancak bir tarafı ise terasa ve devamında yemyeşil çayırlara açılan zemin katta oldukça büyük bir kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Tavandan tabana ve boydan boya olan sürgülü cam kapılar açıldığında açık hava ile kapalı mekan arasındaki sınırlar ortadan kalkıyor ve havuz bir bakıma kapalı mekanda olma özelliğini iyi anlamda kaybedip açık havaya taşınıyor.
1938 tasarımı BKF (kelebek) sandalyeleri terasta görebiliyoruz. Tasarım mobilyalarla ilgili ’20. yüzyılın 10 mobilya ikonu’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Yapının bir cephesi boyunca devam eden veranda geniş ve ferah bir açık alan imkanı sunuyor. Metalin en yalın formuyla oluşturulmuş korkuluk, cilalanmış brüt beton zemin, geniş camlar ve ahşap kaplama duvarlar yapıda kullanılan tüm malzemelerin bir arada ne derece uyumlu olduğunu sergiliyor.
Hava kararmaya başladığında ve konuttaki ışıklar yandığında yapının muazzamlığı iyice ortaya çıkıyor. Sıcak bir aydınlatmaya sahip olan yapı, bu ambiyans sayesinde tüm o endüstriyel havasında sıyrılıp orman içerinde pırıl pırıl, sıcak bir düş evine dönüşüyor.
Bu sıra dışı yapı endüstriyel görünümü nedeniyle marjinal bir noktada duruyor gibi görünse de, aslında çoluklu çocuklu bir aileye ait, modern, konforlu hatta yer yer lüks detaylara sahip sıcak bir konut.