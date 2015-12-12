Ormanlık alanda modern bir konut projesi

Yeni ve modern konut projelerinde artık sıklıkla minimalist yaklaşımlar, yer yer endüstriyel mimariye kaçan özellikler, brütalizm gibi ana malzemeyi ön plana çıkaran yapısal çalışmalar, keskin ve sade çizgiler görüyoruz. Ancak bu konut projelerinin birçoğunda bir eksik göze çarpıyor. İçinde bulunduğu bölgeye, o bölgenin geleneksel yapı malzemelerine uyum ve bu bağlamda yapının çevresiyle olan ilişkisi. Yörenin geleneksel mimarisinden ayrılıp yine de malzemesine sadık kalabilmek yapının çevresi ile uyumu açısından önem taşıyor. Şehir mimarisine uygun bir yapıyı kırsala getirdiğimizde, şekil ve form ile değil ancak kullanılan malzeme nedeniyle bulunduğu bölgeye yabancılaşması yapının adeta takma bir diş gibi durmasına sebebiyet verebiliyor. Doğanın amorf şekilleriyle mimarinin kusursuz geometrik şekilleri nasıl ki mükemmel bir kontrast sağlıyorsa, malzemeden doğan farklılık o kadar sevimsiz ve itici bir görünüme neden olabiliyor.

Bu sayfamızda gezeceğimiz konut ise bu sorunsalı ustaca çözmeyi başarmış, modern bir yapı. Üç kat üzerinde yükselen bu konut, basit ancak etkili bir tasarım ile çevresiyle uyum sağlamış, modern ve konforlu çağdaş mimariyi kırsala zarafet içinde taşımış.

Londralı mimarlık firması Smerin Architects tarafından tasarlanan konut Doğu Sussex'te yer alan Ashdown ormanının kıyısında konumlanmış. Son derece basit ancak zekice bir hamle ile dış cephe ahşap paneller ile kaplanmış ve böylece yapının çevreyle uyumu sağlanmış. Konutu yakından incelemek için aşağıdaki fotoğraflara göz atalım.