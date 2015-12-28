Tarz sahibi, modern bir aile evi

Yörenin klasik mimarisi ile inşa edilmiş evlerden oluşan eski bir mahallede yer alan bu modern yapı bölgede yarattığı mimari kontrast ile dikkat çekiyor. Almanya'nın Rheda-Wiedenbrück kasabasında yer alan ve tarihi kilise St. Clement's'e komşu olacak şekilde konumlanan bu konut, üst üste konulmuş dikdörtgen prizmalardan oluşuyormuş görünümü veren modern mimarisi ile bu geleneksel mahalleye çağdaş bir dokunuş getiriyor.

180 metrekarelik bu geniş konut gerek mimarisi gerek kullanılan malzemeleri ile farklılık yaratıyor. Eğimli çatıların ve soğuk iklimden dolayı küçük pencerelerin standartlaştığı evlerin aksine, modern teknolojinin imkanlarından faydalanan bu konut geniş pencereleri, aldığı bol gün ışığı ve geniş terasları sayesinde adeta bir yaz evini andırıyor.

Architekten Spiekermann tarafından tasarlanıp inşa edilen bu çağdaş yapının gelin, diğer özelliklerini de inceleyelim.