Tasarımı kuvvetlendiren duvar dekorasyonu tercihleri

Duvar dekorasyonlarında farklı tasarım anlayışları ve uygulamaları her geçen gün daha da gelişiyor. İç mimari ve tasarımda yeni anlayışlar evlerimize de yeni estetik güzellikler katmaya devam ediyor elbette. İşte modern anlayışla oluşturulmuş yepyeni bir tasarım uygulaması da bu dikey bahçeler. Evlerinizdeki duvarları sıradanlıktan arındırmak ve hem canlı hem de mükemmel görünüşe sahip duvarlar yaratmak için tercih edebileceğiniz duvar dekorasyonu seçeneklerinden biri de resimde de gördüğünüz bu saksı kavramını hayatımızdan şekil değiştirerek çıkaracak olan duvar bitkileri. Tasarım ve uygulaması Butik Bahçe imzası taşıyan bu duvar bahçeleri hem ofislerde hem evlerin salonlarında, oturma odalarında, yemek alanlarında, mutfaklarda ve hatta banyo ve tuvalet tasarımlarında bile yaşam alanlarını ferahlatıyor ve canlandırıyor. Doğallığı ve çiçek ve bitki yetiştirmeyi seviyorsanız tam size göre olan bu bahçelerin bakımı da diğer saksı bitkilerine göre çok daha kolay.