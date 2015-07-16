Tasarımı kuvvetlendiren duvar dekorasyonu tercihleri

Evlerimizin, ofislerimizin, içinde yaşadığımızın bütün yapıların, kısacası tüm yaşam alanlarımızın fiziken en vazgeçilmez ve olmazsa olmaz unsuru elbette duvarlardır. Duvarlar bir evi, odayı ya da ofisi ayakta tutan, var olmasını sağlayan temel yapı üniteleri olsa da elbette tasarım ve dekorasyon açısından da bir hayli önem taşıyorlar. Yaşadığımız yerleri dekore ve dizayn ederken estetik açıdan kusursuz mekânlar yaratmak istiyorsak mutlaka duvar dekorasyonuna da gereken önemi vermemiz gerekiyor. Duvarları güzel olan bir yaşam alanı elbette her açıdan daha estetik ve güzel bir görünüme sahip olacak, bire bir aynı tasarıma sahip bir başka yaşam alanından çok daha şık görünecektir. Bu yüzden de duvar dekorasyonunun tasarım ve iç mimari alanlarında yeri oldukça büyük bir öneme sahip. Peki duvarlarınızı nasıl süsleyebilir, tasarıma nasıl katkıda bulunabilirsiniz? İşte bunun farklı yöntemlerini gösteren farklı ve estetiğiyle kendine hayran bırakan duvar dekorasyonu örneklerini bu yazımızda sizin için derledik.
Duvar dekorasyonlarında farklı tasarım anlayışları ve uygulamaları her geçen gün daha da gelişiyor. İç mimari ve tasarımda yeni anlayışlar evlerimize de yeni estetik güzellikler katmaya devam ediyor elbette. İşte modern anlayışla oluşturulmuş yepyeni bir tasarım uygulaması da bu dikey bahçeler. Evlerinizdeki duvarları sıradanlıktan arındırmak ve hem canlı hem de mükemmel görünüşe sahip duvarlar yaratmak için tercih edebileceğiniz duvar dekorasyonu seçeneklerinden biri de resimde de gördüğünüz bu saksı kavramını hayatımızdan şekil değiştirerek çıkaracak olan duvar bitkileri. Tasarım ve uygulaması Butik Bahçe imzası taşıyan bu duvar bahçeleri hem ofislerde hem evlerin salonlarında, oturma odalarında, yemek alanlarında, mutfaklarda ve hatta banyo ve tuvalet tasarımlarında bile yaşam alanlarını ferahlatıyor ve canlandırıyor. Doğallığı ve çiçek ve bitki yetiştirmeyi seviyorsanız tam size göre olan bu bahçelerin bakımı da diğer saksı bitkilerine göre çok daha kolay.
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Sanat bu dünyanın en olmazsa olmazlarından biridir hiç kuşkusuz. Sanat sayesinde yaşam güzelleşir, hayatlarımız daha anlamlı bir hale gelir. İnsanı insan yapan şeylerin başında gelir şüphesiz sanat. İç mimari ve dekorasyonda da sanatın etkisi elbette çok büyük yer kaplıyor. Yaşam alanlarımızı güzelleştirmek adına sanatı farklı çeşitlerde kullanıyoruz tabii ki. Duvarlarımız da sanatı kullanarak tüm mekânı güzelleştirmek için en iyi seçeneklerden biri. Duvar resimleri de elbette duvarlarınıza ve evinize sanat katmanın en iyi yollarından biri. Bu örnekteki duvar resmi genç sanatçı Gamze Yalçın'ın imzasını taşıyor. Hem renkli, hem canlı, hem de estetik bir görüntü sağlayan bu resim hayatınızı güzelleştirirken yaşam alanınıza da nitelik kazandırabilecek duvar resmi örneklerinden biri.
İstanbul'da bulunan Dekoros isimli duvar dekorasyonu firması duvar kağıdı kavramına yeni bir boyut kazandırıyor: Mekâna derinlik katan poster duvar kağıtları. Bu duvar kağıtları sayesinde hem içinde bulunduğunuz yaşam alanına istediğiniz güzel manzarayı ekleyebiliyor, hem de mekâna inanılmaz bir derinlik kazandırıyor ve bu sayede de söz konusu odanın genişliğini arttırmış oluyorsunuz. Resimdeki örnekte bilim kurgu filmlerindeki bir sahneden alınmış gibi duran uzun, beyaz ve alışılmışın dışında bir koridor görüntüsüyle odaya hem aydınlık, hem modern, hem de estetik bir derinlik katılmış.
WoodMyWall tasarımlarından ve uygulamalarından oluşan bu kendinden yapışkanlı doğal ahşap duvar panelleri de duvar dekorasyonu için harika fikirlerden biri. Estetik ve şık görüntüsünün yanı sıra kolay uygulamasıyla da dikkat çeken bu ahşap paneller duvar kağıtları gibi farklı zevk, tarz ve renklere göre pek çok çeşide sahip bir dekorasyon uygulaması. Dakikalar içinde uygulanabiliyor olması da tüm bu güzelliklerinin yanındaki olumlu ayrıntılarından biri. Resimdeki yatak odasına çit havası verilmiş turuncu duvar panelleriyle modern ve sıradışı bir görüntü katılmış.
Duvarlarınızı dekore etmek istiyorsanız bunu illa ki duvarları bütünüyle duvar kağıdıyla kaplayarak ya da bütün olarak odadaki tüm duvarları aynı şekilde dizayn ederek yapmak zorunda değilsiniz. Bazen odanın bir duvarına eklenen bir ayrıntı bile duvarlarınızı ve dolayısıyla da yaşam alanlarınızı güzelleştirip şık bir tasarıma sahip olmaya yarayabilir. Resimde de buna benzer bir uygulamanın şahane örneklerinden birini görüyoruz. Genel olarak sıradan ve sade duvarlarla çevrili odada yemek alanının olduğu bölüme ayrı bir dizayn uygulanmış ve hareketli bir duvar kağıdı ve ahşap ayrım panelleriyle odaya hem hareket ve canlılık katılmış, hem de modern bir dokunuşla uyumlu bir estetik ve fonksiyonellik kazandırılmış.
Renkli duvar dekorasyonları genellikle evlerdeki yaşam alanlarında kullanılıyor. Ofis ve iş yerlerinin ciddiyetine pek uygun olmadığı düşünülen bu tarz duvar modelleri aslında ofis ortamındaki ciddiyet ve iş ortamını bozmadan da tasarıma katkıda bulunabilir. İşte bunun örneklerinden biri. Ofis duvarları sıradan ve sade bir renkle tek tip boyalı ancak ortadaki panelin hareketli, canlı ve renkli desenleriyle hem ofise hareket ve pozitif enerji sağlanmış hem de sıra dışı ve ezber bozan bir iş yeri görüntüsü elde edilerek karizmatik bir manzara oluşturulmuş.
Tabloların duvarlarımızı süsleme konusunda ne kadar büyük etkileri olduğunu ve ne kadar harika sonuçlar yarattığını zaten hepimiz biliyoruz. Eğer modern, hareketli, yüksek enerjili bir yaşam alanından bahsediyorsak, böyle canlı, rengarenk, sevimli ve esprili bir tabloyla odanın pozitif enerjisini arttırabilir ve söz konusu yaşam alanının dekorasyon ve tasarımına katkıda bulunabilirsiniz. Büyük ve renkli tablolar içinde bulundukları bütün yaşam alanlarında şahane sonuçlara yol açıyor.
Suave İnternet Mağazası'nın ürünlerinden biri olan bu metal kabartmalı duvar panosu da vintage tarzı tasarımlardan hoşlananlar için ideal bir dekoratif aksesuar olma niteliği taşıyor. Benzer metal panolarla salon, oturma odası ya da mutfaklarınızda vintage havası yaratabilirsiniz. Modern iç mimari ve dekorasyonda her geçen gün giderek daha da yaygınlaşan bu konseptin şıklığı tartışmaya pek açık bir konu değil. Siz de evinizi vintage tarzı dekore etmek istiyorsanız Vintage nedir? Dekorasyonda nasıl kullanılır? isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.
Şıklık ve zarafet deyince akla gelen ilk renk hiç şüphesiz beyazdır. Beyaz duvarlar da elbette yaşam alanlarına zarif, şık, seçkin ve aydınlık bir hava katar. Tuğla ise duvarlarda kullanıldığı zaman mekâna hem tarihi hem de modern bir doku yayan ve sıradışı bir atmosfer yaratan bir yapı malzemesi. Beyaz tuğlalardan oluşan duvarlarsa resimdeki örnekte de görüldüğü gibi başka hiçbir dekorasyona ihtiyaç duyulmamasını sağlayan muhteşem ve kusursuz duvarlar yaratıyor.
Duvarları süslemenin en kolay, pratik ve bir o kadar da işlevli yolu da elbette raf ve kitaplıklardır. Söz konusu odanın duvarlarına boydan boya uzanacak şekilde tasarlanan raf ya da kitaplıklar sayesinde odanıza hem oldukça kullanışlı bir yer kazanma işlevi hem de derin ve nitelikli bir şıklık sağlayabilirsiniz. Kitaplık ve raf tasarımlarının ve modellerinin elbette odadaki genel iç mimari ve dekorasyona uyumlu seçilmesi oldukça önemli bir ayrıntı.