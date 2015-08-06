Koridorunuz için kopya çekebileceğiniz fikirler

Koridor dekorasyonu, genelde diğer oda ve kullanım alanlarına göre üzerinde daha az düşünülen, ancak gerek aynı tarzda döşenmiş odalar arasında tamamlayıcı, gerekse farklı tarzda döşenmiş odalar arasında geçiş özelliği taşıdığından ev dekorasyonunun en önemli parçalarından biridir. Hol ve koridorlar evin girişi ve aynı zamanda bütün odaların bağlantı noktasıdır dolayısıyla tamamen kendine özgü bir tema ve stilde döşenebileceği gibi evin diğer alanlarının stiline uygun şekilde de döşenebilir. Yine uygulayacağınız temaya göre koridorlarınızda gömme dolap, raf, koltuk, sofa, sandalye, bank, dev saksılar, askılık ve daha onlarca farklı ürünü değerlendirmek sizin elinizde. Koridor dekorasyonuna hak ettiği önemi veren birbirinden şık ve modern tasarım örnekleriyle ev dekorasyonunuzu mükemmelleştirebilirsiniz, sizin için yerli ve yabancı tasarımcılar tarafından dizayn edilmiş yaratıcı ve özgün koridor dekorasyon örneklerini derledik.
Örnek tasarımda kullanılan ahşap yer kaplaması ve duvar renklerinin uyumu, kapı renkleri ve halının oluşturduğu takımla, klasik bir tasarımı modern zemine oturtmuş. İlk bakışta sadece siyah, beyaz ve gri renklerin dikkat çekeceği tasarıma eklenen dore ışıklandırma, hem zeminin ahşap rengini belirgenliştirmiş, hem de tasarımın renk skalasını siyah, beyazdan çıkarıp, zenginleştirmiş.
Genel olarak barok tarzda döşenmiş bir ev için en uygun koridor dekorasyon stili kuşkusuz yine barok öğeler taşıyan elegant bir tasarım olacaktır. Yer kaplamasından ışıklandırmaya, duvardaki cam uygulamadan kapılara kadar her detayda stilinin bütün özelliklerini taşıyan, şık ve ferah bir tasarım. Özellikle ışıklandırma tercihleri ile duvar kağıtlarındaki uyuma dikkat çekmek gerekir. Sizin de ev ve ofis gibi yaşam alanlarınızda yoğunlukla kullandığınız tarz barok ve yakın tarzlar ise koridorlarınızı da aynı çizgide dekor ederek mükemmel bir uyum yakalayabilirsiniz.
Yücel Partners tarafından tasarlanmış bu koridor sade ve modern stile verilebilecek en güzel örneklerden biridir. Zarif renklerle parlak yüzeylerin uyumu, sade ve şık aydınlatma öğeleriyle birleştirilip özgün bir çizgi yakalanmış. Modern ev dekorasyonları hakkında daha fazla detay bulabileceğiniz Modern Ev dekorasyon Örnekleri yazımıza bir göz atmanızı da tavsiye ederiz.
Modern tasarımlar farklı tarzda objelerle bambaşka stillere en kolay şekilde kavuşabilen, eklektik dizayna en uygun zemine sahip tasarımlardır. Modern bir koridor dekorasyonuna ekleyeceğiniz gotik bir koltuk, country bir duvar kaplaması veya pop art bir tablo tasarımınızı trend yaratacak bir stile kavuşturabilir. Örnek tasarımda kullanılan parlak mermer zemin, soft aydınlatma ve dev saksılar koridoru iç açıcı ve modern bir tarza bürümüşken tasarıma eklenen duvar boyu pop art tablo uygulaması stile eğlenceli ve yenilikçi bir hava kazandırmış.
Az sayıda öğenin sade ve uyumlu bir şekilde kullanıldığı minimal tasarımların ahşap şıklığıyla birleşmesi kuşkusuz herkesin yaşam alanlarında kullanmak isteyeceği bir stil oluşturur. Özellikle duvar renklerinin ve aydınlatmanın önem kazandığı bu tarz çalışmalarda tasarımcılar yeteneklerini, seçtikleri malzemelerin kalitesi, uyumu ve zekice düşünülmüş ince detaylarla sergilerler. Merdiven, pencere gibi yapıların bulunduğu koridorlar, üzerine düşünülecek unsurların çokluğu nedeniyle daha kalabalık tasarımlara gerek duyar gibi görünse de örnek tasarımdaki minimal sadelik başka hiç bir öğeye gerek bırakmadan mükemmeli yakalamıştır.
Ahşap yer kaplamasının beyaz duvarlar ve aydınlatma ile tamamlandığı bu tasarımın en önemli özelliği dolap, raf ve çekmecelerden oluşan duvar boyu gömme dolap uygulamasıdır. Hem kullanışlı hem şık ve modern tanımını her yönü ile dolduran bu uygulamanın renk seçimi de elbette tasarıma en uygun olan beyaz renktir. Beyaz duvarlardaki geometrik şekilli beyaz pencereler şakacı bir şekilde sleek tasarımı estetikle tamamlar. Siz de koridorlarınızı daraltmadan bir çok kalabalığınızı görünmez edecek ve aynı zamanda harika bir stil oluşturacak duvar boyu gömme dolaplarla ev dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.
Kullanılan tablolar ve varaklı mobilyaları ile rönesans esintilerini yansıtan bu barok tasarımın, yer kaplaması ve ışıklandırması da stili tamamlıyor. Tavan kaplaması ve ışıklar sayesinde koridor daha geniş bir görüntü kazanmış. Özellikle ev dekorasyonunuzda bolca varaklı mobilya ve aksesuar kullandıysanız koridor tasarımınız için de benzer stili uygulamaktan kaçınmayın.
Evinizi ilk kez ziyaret eden misafirlerinizin, ev dekorasyon zevkiniz hakkındaki düşüncesini, süphesiz ki antre ve koridor tasarımınızdaki ilk izlenimi etkileyecektir. Bu yüzden olsa gerek antre ve koridor dekorasyonu için en çok kullanılan renk ve stil, beyaz, modern tasarımlardır. Resimdeki tasarım modern stilin, farklı öğelerle zenginleştirildiği başarılı çalışmalardan biridir. Retro yer kaplaması ve iki renk sleek portmanto, beyaz duvar ve kapılarla sizce de mükemmel uyum sağlamamış mı? Aydınlık, ferah, modern ve güçlü bir tasarım misafirlerinizi sizi bir kez daha ziyaret etmeye ikna edecektir.
Koridora en çok yakışan dekorasyon öğelerinden biri de duvar bordürleridir. Tablo ve duvar lambası gibi aksesuarlarla kullanıma uygun ve kolay uygulanabilir olması da tercih sebebidir. Özellikle dar bir koridorunuz varsa ve koltuk, dolap, saksı gibi aksesuarları kullanmanız mümkün değilse koridor dekorasyonunuza hareket katacak öğeler tablolar, aydınlatma ve duvar bordürleri olacaktır. Örnek tasarımda kullanılan duvar lambaları, alçı bordurler ve duvar kağıtlarıyla modern bir uyum oluşturmuş.
Koridorda kullanılan aydınlatmanın modern ve özgün çizgilere sahip olması dekorasyonu sıradan bir koridordan bir tasarım harikasına çevirebilir. Örnek tasarımda kullanılan aydınlatma öğeleri evin en çok özenilen odası olan salona bile rahatlıkla uygulanabilecek kadar iyi dizayn edilmiş. Beyaz duvar ve kapılar, hareketli desenleriyle modern bir halı ve ışıklandırma bu koridora çarpıcı bir güzellik kazandırmış. Ayrıca parlak yer yüzeyi ve çiçek uygulaması da tasarımın bütün unsurlarını modern bir zeminde birleştirmiş.
Özellikle country stilin vazgeçilmez öğeleri olsalar da taş kaplamalar ve ahşap, bütün stillerde rahatlıkla kullanılabilecek özel tasarım öğeleridir. Örnek tasarım modern bir çizgiye sahip fakat taş duvar uygulaması ve ahşap gömme raf sayesinde merdiven holunu kırsal bir oda sıcaklığına kavuşturmuş. Ahşap raflar, tasarımı tamamlayan kutu, tel çekmece gibi aksesuarlarla olduğundan daha kullanışlı hale getirilmiş. Cam, ahşap ve taşın bir arada kullanıldığı hangi tasarım mükemmel olmazdı ki zaten?
Klasik stilde dizayn edilmiş evlerin en belirgin unsurları ahşap kapılar ve onlarla uyumlu, açık ve ferah duvar renkleridir. Bu dekorasyonda yer kaplaması ve antrede kullanılan duvar boyu ayna ışıklandırma ile oldukça uyumlu. Ayrıca duvarlarda kullanılan tablolar evin klasik stilini hiç eksik kalmayacak şekilde tamamlamış. Bir çok odayı birleştiren dar bir koridoru stile uygun şekilde ferahlatan öğe de aydınlatma olmuş, görünen o ki, zekice düşünülmüş başarılı bir aydınlatma yine dar koridorları kurtarmış.