Koridorunuz için kopya çekebileceğiniz fikirler

Koridor dekorasyonu, genelde diğer oda ve kullanım alanlarına göre üzerinde daha az düşünülen, ancak gerek aynı tarzda döşenmiş odalar arasında tamamlayıcı, gerekse farklı tarzda döşenmiş odalar arasında geçiş özelliği taşıdığından ev dekorasyonunun en önemli parçalarından biridir. Hol ve koridorlar evin girişi ve aynı zamanda bütün odaların bağlantı noktasıdır dolayısıyla tamamen kendine özgü bir tema ve stilde döşenebileceği gibi evin diğer alanlarının stiline uygun şekilde de döşenebilir. Yine uygulayacağınız temaya göre koridorlarınızda gömme dolap, raf, koltuk, sofa, sandalye, bank, dev saksılar, askılık ve daha onlarca farklı ürünü değerlendirmek sizin elinizde. Koridor dekorasyonuna hak ettiği önemi veren birbirinden şık ve modern tasarım örnekleriyle ev dekorasyonunuzu mükemmelleştirebilirsiniz, sizin için yerli ve yabancı tasarımcılar tarafından dizayn edilmiş yaratıcı ve özgün koridor dekorasyon örneklerini derledik.