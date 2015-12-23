Penceresi olmayan bir odayı nasıl aydınlatabilirim ?

Yaşadığımız evlerin daha keyifli ve daha zarif bir hale gelmesi, estetik ve şık bir dekorasyona sahip olması için mobilya seçimleri, duvar kağıtları, oda düzenlemeleri kadar aydınlatmanın da büyük önemi vardır. Aydınlatmalar, odaların, salonların, mutfakların gün ışığı olmadığı zamanlarda yeterli aydınlığa sahip olması, dekorasyon içerisinde bulunan eşyaların pırıl pırıl parlaması ve dekorasyonun şıklığını ortaya koyması açısından yeterli bir aydınlatma yapılması gereklidir. Yeterli bir aydınlatma için aydınlatma elemanlarının yanında dekorasyon içerisinde yer alan püf noktalarına dikkat ederek aydınlatmanın daha can alıcı bir hale getirebilirsiniz. Oda içerisinde yapılan aydınlatmaların daha aydınlık olması için öncelikle oda planlamasının doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Aydınlatma elemanını yerini doğru belirlemek için oda içerisinde yer alan pencere, ayna, cam gibi yapılar analiz edilmeli ve bu analize göre uygun bir aydınlatma yeri seçilmelidir. Peki oda içerisinde pencere veya gün ışığının girmesini sağlayacak bir açıklık yok ise aydınlatma daha dikkatli yapılmalıdır. Çünkü hem gün ışığı olmayan hem de yapay ışığı yansıtacak mobilyaların ve yansıtıcı özelliği bulunan aksesuarların bulunmaması oda içerisinde aydınlatma yapmayı zorlaştıracaktır. Bu nedenle oda içierisinde yer alan bir çok etken dikkatli bir şekilde irdelenmeli ve dekorasyon ile aydınlatma uyumlu olarak yapılmalıdır.

Penceresi olmayan odaların aydınlık olması için öncelikle duvarlardan işe başlanılmalıdır. Duvar renklerinin seçimleri açık tonlarda seçilmelidir. Bu sayede aydınlatma elemanının sağladığı ışık, odanın daha aydınlık olmasını sağlayacak ışığın oda içine daha eşit yayılmasına ve koyu renklerin ışığı absorbe ederken açık renkler ışığı yansıttığından eşyalar üzerindeki aydınlığın daha fazla olmasını sağlayacaktır. Penceresi olmayan odalarda aydınlatma yaparken dikkat edeceğimiz bir diğer nokta zemin kaplama malzemeleridir. Zemin kaplama malzemeleri genelde ahşap başta olmak üzere, fayans, seramik, flexi glas malzemeleri kullanılarak elde edilir. Evinizde veya penceresiz bir oda da aydınlatma yapmak istediğinizde zemin kaplama malzemesi seçimine dikkat etmeli, hem açık renklerde ve açık tonlarda zemin kaplama malzemesi seçmeli, hem de ışığı yansıtan, ışığın oda içinde dağılmasını sağlayan malzemeler seçilmelidir. Bu nedenle oda için seçeceğiniz zemin kaplama malzemesi fayans, seramik veya parlak yüzeylere sahip falexi glass olmalıdır. Ahşap kullanmak istediğinizde lake yüzeylere sahip ahşap malzemeler kullanabilirsiniz.

Penceresiz odalarda aydınlatma yaparken oda içerisinde yer alan mobilyalara da dikkat edilmeli, duvar renkleri, zemin kaplamalarında olduğu gibi yine açık renklere ve parlak yüzeylere sahip mobilyalar tercih edilmeli, ışığın yansımasını sağlayan, oda içinde açık renkleri ile aydınlık duran mobilyalar tercih edilerek gün ışığının olmadığı bir odanın daha aydınlık olması sağlanabilir. Oda aydınlatılmasında kullanılacak aydınlatma elemanı da çok önemlidir. Oda için tercih edeceğiniz ampul, avize, abajur, sarkıtma lamba gibi aydınlatma elemanlarının beyaz ışıklı olanları ve aydınlatma güçleri yeterli olanları seçilmeli, oda içerisinde göz sağlığını koruyan, yeterli parlaklık ve aydınlık sağlayan, beyaz ışıklı aydınlatma elemanları kullanılmalıdır.

Penceresi olmayan odalarda yapılacak aydınlatmalar için duvar süslemeleri olarak portre, tablo, resim gibi aksesuarlar kullanılarak süslenmelidir. Bu aksesuarları seçerken oda içinde aydınlık ve ferah bir hava katmalı, açık renklere sahip görselliğe sahip olmalıdır. Oda içerisinde yapılan bütün aydınlatma çalışmaları içerisinde sırıtmamalı, penceresi veya ışıklığı olmayan oda içerisinde yapılan aydınlatmaya katkı sağlayan aksesuarlar olmalıdır.

Penceresi olmayan odalar için yapılacak dekorasyonlar hakkında bilgi edinmek, zevkinize uygun dekorasyon örneklerinden yararlanabilirsiniz. Yapacağınız aydınlatma için örnek aydınlatma dekorasyonlarını inceleyebilir, homify adresinde yer alan örnekleri inceleyerek istediğiniz dekorasyonları ve aydınlatmaları yapabilirsiniz. Bu sayede daha aydınlık, daha ferah daha zarif, daha şık dekorasyonlar yaparak daha yaşanılabilir, daha keyif alınabilir alanlar oluşturabilirsiniz.