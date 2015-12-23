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Penceresi olmayan bir odayı nasıl aydınlatabilirim ?

ümit atdağ ümit atdağ
Green Retrofit, Lambourn Road, Granit Architects Granit Architects Modern Oturma Odası
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Yaşadığımız evlerin daha keyifli ve daha zarif bir hale gelmesi, estetik ve şık bir dekorasyona sahip olması için mobilya seçimleri, duvar kağıtları, oda düzenlemeleri kadar aydınlatmanın da büyük önemi vardır. Aydınlatmalar, odaların, salonların, mutfakların gün ışığı olmadığı zamanlarda yeterli aydınlığa sahip olması, dekorasyon içerisinde bulunan eşyaların pırıl pırıl parlaması ve dekorasyonun şıklığını ortaya koyması açısından yeterli bir aydınlatma yapılması gereklidir. Yeterli bir aydınlatma için aydınlatma elemanlarının yanında dekorasyon içerisinde yer alan püf noktalarına dikkat ederek aydınlatmanın daha can alıcı bir hale getirebilirsiniz.  Oda içerisinde  yapılan aydınlatmaların daha aydınlık olması için öncelikle oda planlamasının doğru bir şekilde yapılması gerekiyor.  Aydınlatma elemanını yerini doğru belirlemek için oda içerisinde yer alan pencere, ayna, cam gibi yapılar analiz edilmeli ve bu analize göre uygun bir aydınlatma yeri seçilmelidir. Peki oda içerisinde pencere veya gün ışığının girmesini sağlayacak bir açıklık yok ise aydınlatma daha dikkatli yapılmalıdır. Çünkü hem gün ışığı olmayan hem de yapay ışığı yansıtacak mobilyaların ve yansıtıcı özelliği bulunan aksesuarların bulunmaması oda içerisinde aydınlatma yapmayı zorlaştıracaktır. Bu nedenle oda içierisinde yer alan bir çok etken dikkatli bir şekilde irdelenmeli ve dekorasyon ile aydınlatma uyumlu olarak yapılmalıdır.

Penceresi olmayan odaların aydınlık olması için öncelikle duvarlardan işe başlanılmalıdır. Duvar renklerinin seçimleri açık tonlarda seçilmelidir. Bu sayede aydınlatma elemanının sağladığı ışık, odanın daha aydınlık olmasını sağlayacak  ışığın oda içine daha eşit  yayılmasına ve koyu renklerin ışığı absorbe ederken  açık renkler ışığı yansıttığından  eşyalar üzerindeki aydınlığın daha fazla olmasını sağlayacaktır.  Penceresi olmayan odalarda aydınlatma yaparken dikkat edeceğimiz bir diğer nokta zemin kaplama malzemeleridir. Zemin kaplama malzemeleri genelde ahşap başta olmak üzere, fayans, seramik, flexi glas malzemeleri kullanılarak elde edilir. Evinizde veya penceresiz bir oda da aydınlatma yapmak istediğinizde zemin kaplama malzemesi seçimine dikkat etmeli, hem açık renklerde ve açık tonlarda zemin kaplama malzemesi seçmeli, hem de ışığı yansıtan, ışığın oda içinde dağılmasını sağlayan malzemeler seçilmelidir. Bu nedenle oda için seçeceğiniz zemin kaplama malzemesi fayans, seramik veya parlak yüzeylere sahip falexi glass olmalıdır. Ahşap kullanmak istediğinizde lake yüzeylere sahip ahşap malzemeler kullanabilirsiniz.

 Penceresiz odalarda aydınlatma yaparken oda içerisinde yer alan mobilyalara da dikkat edilmeli, duvar renkleri, zemin kaplamalarında olduğu gibi yine açık renklere ve parlak yüzeylere sahip mobilyalar tercih edilmeli,  ışığın yansımasını sağlayan, oda içinde açık renkleri ile aydınlık duran mobilyalar tercih edilerek gün ışığının olmadığı  bir odanın daha aydınlık olması sağlanabilir. Oda aydınlatılmasında kullanılacak aydınlatma elemanı da çok önemlidir.  Oda için tercih edeceğiniz ampul, avize, abajur, sarkıtma lamba gibi aydınlatma elemanlarının beyaz ışıklı olanları ve aydınlatma güçleri yeterli olanları seçilmeli, oda içerisinde göz sağlığını koruyan, yeterli parlaklık ve aydınlık sağlayan, beyaz ışıklı aydınlatma elemanları kullanılmalıdır.

Penceresi olmayan odalarda yapılacak aydınlatmalar için duvar süslemeleri olarak portre, tablo, resim gibi aksesuarlar kullanılarak süslenmelidir. Bu aksesuarları seçerken oda içinde aydınlık ve ferah bir hava katmalı, açık renklere sahip görselliğe sahip olmalıdır. Oda içerisinde yapılan bütün aydınlatma çalışmaları içerisinde sırıtmamalı, penceresi veya ışıklığı olmayan oda içerisinde yapılan aydınlatmaya katkı sağlayan aksesuarlar olmalıdır.

Penceresi olmayan odalar için yapılacak dekorasyonlar hakkında bilgi edinmek, zevkinize uygun dekorasyon örneklerinden yararlanabilirsiniz. Yapacağınız aydınlatma için örnek aydınlatma dekorasyonlarını inceleyebilir,   homify adresinde yer alan örnekleri inceleyerek istediğiniz dekorasyonları ve aydınlatmaları yapabilirsiniz. Bu sayede daha aydınlık, daha ferah daha zarif, daha şık dekorasyonlar yaparak daha yaşanılabilir, daha keyif alınabilir alanlar oluşturabilirsiniz.

Doğru renkler

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Minimalist Oturma Odası
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Penceresi olmayan odalar için yapılacak dekorasyonların daha estetik olması ve aydınlık bir oda oluşturulması için doğru renkler tercih edilmelidir. Kullanılacak aydınlatma elemanlarının daha aydınlık olmasını sağlamak için açık tonlarda renkler tercih edilmeli, özellikle beyaz renk tercihi ile aydınlık ve ferah bir oda dekorasyonu yapılmalıdır. Bu sayede aydınlatma elemanının verdiği ışık oda içinde homojen bir şekilde yayılacak ve aydınlık bir oda oluşacaktır. Örnek resimde her duvar beyaz renk ile boyanmış, açık renklerde mobilyalar tercih edilmiş, ortada büyük bir aydınlatma apliği ve etrafında led aydınlatmalar kullanılarak özel bir aydınlatma dekorasyonu yapılmıştır. Bu tercihler ile penceresi olmayan bir oda zarif bir şekilde dekore edilmiştir.

Aydınlatma

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos Minimalist Oturma Odası Mozaik Beyaz
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

Işık almayan, penceresi olmayan veya yeterli ışığı alacak pencere açıklığı olmayan bir oda da yapılacak aydınlatma için doğru aydınlatma elemanları tercih edilmeli, doğru bir aydınlatma planı yapılmalıdır. Odanız büyük bir oda ise odanın ortasına büyük bir aydınlatma elemanı, geri kalan alana ise led aydınlatmalar kullanılmalı, odanız küçük ise oda içerisine aydınlatma planları doğrultusunda led aydınlatmalar yerleştirilmelidir. Beyaz ışıkların kullanıldığı bir aydınlatma ile gün ışığı almayan odalar estetik bir şekilde aydınlatılabilir. Örnek resimde olduğu gibi oda içinde özel bir aydınlatma planı ile zarif bir aydınlatma sağlanmıştır.

Zemin ve mobilyalar

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia Modern Oturma Odası
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

Penceresi ve ışıklığı olmayan odalarda yer alan aydınlatma elemanının verdiği parlaklığı yaymak için yansıtıcı özelliği bulunan duvar boyaları, zemin kaplamaları ve mobilyalar tercih edilmelidir. Bu sa yede oda içinde yansıyan ışıklar odanın her yanını homojen bir şekilde aydınlatacak, göz sağlığına zarar vermeyen bir oda aydınlatması yapılarak dekorasyonun güzelliği göz önüne çıkarılacaktır. Özellikle seçilecek olan mobilyalar, açık renkli olmalı, ahşap kısımları beyaz ve tonlarında, yansıyan yüzeylere sahip olmalı ve oda içinde beyaz dekorasyona uygun olmalıdır.

Dekorasyon elemanları

Green Retrofit, Lambourn Road, Granit Architects Granit Architects Modern Oturma Odası
Granit Architects

Green Retrofit, Lambourn Road

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

Penceresi olmayan odaların dekorasyonu yapılırken yalnızca aydınlatma düşünülmemelidir. Oda içinde yapılacak dekorasyon için, mobilyalar ve dekorasyon elemanları da düşünülmeli, titiz bir seçim yapılarak  odanın zarif bir dekorasyona sahip olması sağlanmalıdır. Tercih edeceğimiz mobilyalar beyaz, bej, açık pastel renklere sahip olmalı, ahşap kısımları lake ve yansıtıcı yüzeylere sahip olmalı, oda içinde bulunan diğer dekorasyon elemanları ile uyumlu olmalıdır. Bu sayede oda içinde yapacağınız dekorasyon birbiri ile uyumlu olacaktır.

Objeler ve süsler

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira Klasik Oturma Odası
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

Aydınlatma yapılırken

dikkat edeceğiniz ilk unsur duvar boyaları sonrasında ise duvar dekorasyonlarıdır. Duvar dekorasyonları içinde yer alan resim, tablo, duvar süslemeleri de penceresi olmayan  odaların aydınlatması için çok önemlidir. Aydınlatma yapılırken duvarın beyaz ve tonlarında olması çok önemli olduğundan duvarlar üzerinde yer alacak olan duvar aksesuarları  da duvar renklerine uygun olmalı ve sırıtmamalı, göze batmamalıdır. Bu nedenle seçeceğiniz tablolar, çerçeveler dekorasyon renginiz ile aynı renkte olmalı, aydınlatma planına uygun bir şekilde yerleştirilmelidir.

Doğa elemanları

道後のコートハウス, 株式会社細川建築デザイン 株式会社細川建築デザイン Modern Oturma Odası
株式会社細川建築デザイン

株式会社細川建築デザイン
株式会社細川建築デザイン
株式会社細川建築デザイン

Penceresiz alanlarda yapılacak alanların daha doğal ve daha ferah olmasını sağlamak için açık renkleri tercih edeceğimiz gibi yeşil bitkileri de oda içerisine yerleştirerek zarif bir dekorasyon yaparız. Oda içinde yapacağımız aydınlatma içinde yeşil bitkileri kullanmalı,  aydınlatma elemanlarının verdiği ışığın daha doğal bir şekilde yayılmasını sağlamalıyız. Odamız penceresiz olduğundan ve ışık almadığından oda içinde yer alacak yeşil bitkiler aynı zamanda beyaz tonun gözünüzü almasını da engelleyecek ve zarif bir oda dekorasyonu oluşturacaktır.

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