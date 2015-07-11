Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir haftanın daha sonuna geldik. Kimileri tatillerini yarıladı. Kimileri ikinci tatillerine çıkmayı planlıyor. Kimileri ise tatile çıkmak için Ramazan'ın bitmesini bekliyor. Kim ne yapıyor oluyorsa olsun, biz homify'da birbirinden güzel tasarım fikirlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi haftanın sonunda o haftaya damgasını vuran yazılardan oluşan bir derleme yayınlıyoruz.
Bu hafta Denizli'de yer alan ve ilginç mutfağıyla dikkat çeken bir ev projesi zirveye yerleşti. Çocuk odası ve mutfaklarla ilgili iki fikir yazısı da yine haftanın en çok okunanları arasındaydı. Haftanın diğer popüler yazılarından biri Almanya'da olağanüstü bir göl evini tanıtırken, diğeri ise Antalya'da baştan yaratılan bir salonla ilgili bir Önce&Sonra yazısı oldu. Eğer bu yazıları kaçırdıysanız üzülmeyin. Bu yazıda yazılarla ilgili ufak bir tanıtım ve yazılara doğrudan bir link bulabilirsiniz.
Denizli sadece Ege'nin değil tüm Türkiye'nin parlayan yıldız şehirlerinden biri. Hal böyle olunca Denizli her alanda olduğu inşaat sektöründe de hızlı bir gelişim içinde. Bu hafta en çok okunan yazımız da Denizli'deki bu evle ilgili yazımız oldu. Çok geniş olmayan evde yaratıcı çözümlerle alan tasarrufu sağlanmış. Evin en dikkat çekici yanı ise dairesel mutfak adasıyla resimde gördüğünüz mutfak olmuş. Öz-İŞ İnşaat Mimarlık Hazır Mutfak imzası taşıyan bu evle ilgili yazımızı okumak için burayı tıklayabilirsiniz.
Bir çok aile için en önemli şey çocuklarının mutluluğu. Çocukları mutlu etmenin yolu da onlara sevecekleri bir oda düzenlemek. Bu yazımızda güzel bir çocuk odası tasarlamak için dokuz farklı fikre ulaşabilirsiniz. Üç boyutlu duvarlardan, sıra dışı ranzalara, gizli aydınlatmalardan, karatahtalara kadar dokuz farklı tasarım ipucunu bulabileceğiniz yazıya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Konstanz Gölü Almanya, Avusturya ve İsviçre arasında kalan bir bölgede yer alıyor. Oldukça geniş bir alan kaplayan göl öyle geniş ki ortasında bir ada bile yer alıyor. Doğayla baş başa bir tatil geçirmek isteyen insanların evlerinin bulunduğu ada aynı zamanda tarımsal değeri olan arazilere de sahip. Bu yazımızda bu adada bulunan Alman tarzına sahip olağanüstü bir villayı tanıttık. Yazıya ulaşmak için tek yapmanız gereken tıklamak.
Mutfaklar kuşkusuz evin en önemli bölümlerinden. Lezzetli yemeklerin hazırlandığı, çoğu zamanda ailenin bir araya gelip bu yemeklerin yendiği bölüm olan mutfaklar evin değişime en çok maruz kalan bölümlerinden. Değişen ihtiyaçlar ve gelişen trendler mutfakların değişmesini sağlıyor. Bu yazımızda mutfaklarla ilgili renklerden, dokulara, malzemeden değişik tarzlara kadar pek çok farklı alanda 13 tasarım fikrine ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken burayı tıklamak.
Dönüşüm projeleri homify'ın her zaman çok okunan yazıları arasında yer alır. Bu yazı da bu geleneği bozmadı ve en çok okunan yazılar arasına girdi. Antalya merkezli bir firma dönüşüm işlerinde uzmanlaşmış durumda. Ev Dekorasyonu Antalya firmasının gerçekleştirdiği bu salon dönüşümü gözlerinizi kamaştıracak. Yazıya ulaşamka için burayı tıklayabilirsiniz.