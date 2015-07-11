Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir haftanın daha sonuna geldik. Kimileri tatillerini yarıladı. Kimileri ikinci tatillerine çıkmayı planlıyor. Kimileri ise tatile çıkmak için Ramazan'ın bitmesini bekliyor. Kim ne yapıyor oluyorsa olsun, biz homify'da birbirinden güzel tasarım fikirlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi haftanın sonunda o haftaya damgasını vuran yazılardan oluşan bir derleme yayınlıyoruz.

Bu hafta Denizli'de yer alan ve ilginç mutfağıyla dikkat çeken bir ev projesi zirveye yerleşti. Çocuk odası ve mutfaklarla ilgili iki fikir yazısı da yine haftanın en çok okunanları arasındaydı. Haftanın diğer popüler yazılarından biri Almanya'da olağanüstü bir göl evini tanıtırken, diğeri ise Antalya'da baştan yaratılan bir salonla ilgili bir Önce&Sonra yazısı oldu. Eğer bu yazıları kaçırdıysanız üzülmeyin. Bu yazıda yazılarla ilgili ufak bir tanıtım ve yazılara doğrudan bir link bulabilirsiniz.