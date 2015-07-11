Önce&Sonra: Eski bir ambardan aile evine

Kırsal bölgelerde bir çiftlik evine sahip olanlar sürekli bakım yapılamadığında karşılaşılan sıkıntıları çok iyi bilir. İçinde yaşanmayan binalar değerli bir arazi kaplamasına rağmen bakımsızlaşır, metruk bir hale gelir. Çoğu kez de bu evlerin sonu yıkım olur. Ancak yıkım kararı vermeden önce bu yapıların kar sağlayan yaşanabilir evler olma potansiyeli üzerine bir kez daha düşünmekte fayda var. İç mimari stüdyosu Zizi Studio Magdalena Latos bu şekildeki eski bir ambarı alıp, kırsal güzelliğini de hala yansıtan ama içiyle de zarif, tarz sahibi ve fonksiyonel bir eve dönüştürmüş. Buyurun bu dönüşüm sürecini hep birlikte izleyelim.