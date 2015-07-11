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Önce&Sonra: Eski bir ambardan aile evine

Aydin Sanli Aydin Sanli
Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Akdeniz Mutfak
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Kırsal bölgelerde bir çiftlik evine sahip olanlar sürekli bakım yapılamadığında karşılaşılan sıkıntıları çok iyi bilir. İçinde yaşanmayan binalar değerli bir arazi kaplamasına rağmen bakımsızlaşır, metruk bir hale gelir. Çoğu kez de bu evlerin sonu yıkım olur. Ancak yıkım kararı vermeden önce bu yapıların kar sağlayan yaşanabilir evler olma potansiyeli üzerine bir kez daha düşünmekte fayda var. İç mimari stüdyosu Zizi Studio Magdalena Latos bu şekildeki eski bir ambarı alıp, kırsal güzelliğini de hala yansıtan ama içiyle de zarif, tarz sahibi ve fonksiyonel bir eve dönüştürmüş. Buyurun bu dönüşüm sürecini hep birlikte izleyelim. 

Önce: Harap durumdaki dış cephe

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Binanın iyi günleri çok gerilerde kalmış. Binanın gri dış cephesi adeta dökülüyor ama yine de bir zamanlar ne kadar güzel olduğunu da gizleyemiyor. Bu evin azameti düşünüldüğünde bu hale gelmesi çok üzücü olmuş. Bu nedenle dış cephenin elden geçip çevresindeki pitoresk manzarayla uyumlu hale gelmesi gerekiyor. 

Sonra: Tarz sahibi dış cephe

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Akdeniz Evler
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Dış cephe bejden koyu kahverengiye farklı renklerde doğal tala kaplanmış. Sonuç olarak doğal çevreyle tamamen uyumlu canlı bir çehreye kavuşmuş. Eski pencereler çift camlı PVC pencerelerle değiştirilmiş. Çatıdaki pencereler de dikkatinizi çekti mi? Çatıya açılan pencerelerle de gün ışığının eve doyasıya girmesi sağlanmış. 

Önce: Eski moda yemek odası

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Resimde gördüğünüz yemek odasının adamakıllı bir bakıma ihtiyacı olduğu aşikar. Her şeyden önce odanın renk tercihinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Şömine bölümü ise pis ve bakımsız görünüyor. Bu tarz bir rustik görünüm evi çok hoş hale getirebilir ama rustik görünüm bile çok gerilerde kalmış. 

Sonra: Zarif yemek odası

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Akdeniz Yemek Odası
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Odaya baştan sona bir makyaj yapılmaya karar verilmiş ve oda daha önceki kaotik durumundan kurtulup bu hale gelmiş. Tasarım ekibi beyazın hakim olduğu zarif ve klasik bir oda yaratmış. Sade beyaz duvarlar, yerde doğal taş ve çeşitli ahşap elementler odaya rustik bir estetik bir katmış ama buna rağmen oda modern ve taptaze görünüyor. Odanın baş rolünde ise etrafı taş ve ahşapla çevrili şömine yer alıyor. 

Önce: Eski moda mutfak

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Yemek odası gibi mutfak da berbat halde. Mutfak mobilya ve mutfak gereçleriyle tıka basa dolu ve keşmekeş bir görüntü içerisinde. Genelde eski binalarda yeterli depolama alanı olmadığında araç gereçler ortalık yerlerde saklanmak durumunda kalıyordu. Bu da bu mutfakta neredeyse yemek hazırlayacak yerin kalmamasına neden olmuş. 

Sonra. Modern mutfak

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Akdeniz Mutfak
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Beyaz nötr duvarlar yeni mutfağın fonu olmuş. Açık renk tercihleri ve sade tasarımıyla mutfak şimdi eskisinden çok daha geniş görünüyor. Pencereler doğal ışığın içeri girmesini ve ortamın aydınlık olmasını sağlıyor. Modern bir kahvaltı barı sonunda mutfağın evin kalbi olmasını sağlamış. 

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Önce: Felaket bölgesi

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Bu fotoğrafa bakınca bu odanın fonksiyonunu anlamak mümkün değil. Ama her ne fonksiyon görmüş olursa olsun şu an berbat ve kullanılamaz durumda olduğu açık. Duvarlar pas içinde, yerler yosun bağlamış. Bu odanın baştan aşağıya yenilenmeye ihtiyacı var. 

Sonra: Davetkar yatak odası

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Akdeniz Yatak Odası
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Bu odanın geçirdiği başkalaşım inanılmaz! Ne olduğu belirsiz berbat haldeki oda taze ve zarif bir ebeveyn yatak odası olmuş. Taş ve ahşapla kaplanmış şöminenin içine oturtulan antika değerindeki soba odanın ilk göze çarpan unsuru. Basit ahşap karyola odanın tek mobilyası. Bu mobilya odanın konforsuz bir yer gibi görünmesine neden oluyor ama bizce rahat bir uyku vaat ediyor. 

Önce: Çirkin banyo

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Banyo fazlasıyla eski moda kalmış ve bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Eski moda vitrifiye ürünleri ve fayansların miadı çoktan dolmuş. 

Sonra: İskandinav tarzlı banyo

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Akdeniz Banyo
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Yeni banyo yeni duvar ve yer karolarıyla kaplanmış. Banyoda çift armatürlü geniş lavabo teknesive İskandinav tarı dolaplar dikkat çekiyor. Depolama üniteleri basit ama şık görünüyorlar. Banyoda bir de spa tarı küvet bulunuyor. Bu küvette günün yorgunluğunu atmak mümkün. 

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