Önce&Sonra: Bungalovun akıl almaz dönüşümü

Önce & Sonra yazılarında size dünyanın çeşitli yerlerinden olağanüstü dönüşüm projeleri sunmaya devam ediyoruz. Bugün hep birlikte Hollanda'ya gideceğiz ve ülkenin kuzeyinde 1960'lı yıllarda yapılmış ama sonradan terk edilmiş bir bungalovun inanımaz dönüşümüne şahit olacağız. Harabe konumda olan bungalov ilk bakışta sanki yıkılıp baştan yapılsa daha iyi olacak izlenimi veriyordu. Neyse ki bungalovun yeni sahibi böyle radikal bir karar almadan önce iç mimar Suzanne De Kanter danışmış ve bungalovun yıkılmadan yeniden hayat döndürülüp, modern bir yuvaya dönüştürülebileceğini öğrenmiş. Bungalovun içini bölümleyen tüm duvarları yıkılarak sadece dış duvarları kalmış ve daha sonra ferah ve açık planlı bir yaşam alanı yaratılmış. Lafı fazla uzatmadan öncesiyle sonrasıyla bu dönüşüme bir göz atalım.
Gördüğünü gibi dönüşüm çalışması başlamadan ev bir harabeyi andırıyordu. Neyse ki uzmanımız işe el atmış. Sanırız ortaya çıkan sonuç en çok da bu harabeyi her gün görmek orunda kalan komşuları sevindirmiştir.
Az önceki resimde gördüğünüz bungalovun bu hale gelebileceğine inanır mıydınız? Ev bu haliyle son derece modern ve iç açıcı görünüyor. Bunda beyaz dış cephenin ve gün ışığını sonuna kadar içeri davet eden çok sayıda pencerenin etkisi büyük. Burada gördüğünüz evin arka cephesine ev sahiplerinin iyi havanın tadını çıkarabilecekleri ve iç mekanla dış mekan arasında bağlantı oluşturan bir veranda da eklenmiş.
İçeriden bu evin bir süredir terk edilmiş olduğu çok açıkça görülüyor. İçerideki duvarların neredeyse tamamı yıkılarak açık planlı modern bir ev yaratılmasına olanak tanınmış. Ayrıntıları ilerleyen fotoğraflarda görebilirsiniz.
Evin duvarları yıkılıp, tabandan tavana uzanan pencerelerle de desteklenince ev karanlık bir mekan olmaktan kurtulmuş. Zemindeki açık tonlu ahşap, beyaz duvar ve yüksek tavanlar bu ferahlık hissine güçlendirmeye yaramış.
Ev sahibinin isteği sadece bir renovasyon değil aynı zamanda yeni bir uzamsal biçimlendirmeyi de kapsıyordu. Evin daha önce duvarlarla bölünmüş kasvetli havasının yerini akıllıca birbirinden ayrılmış bölümlerin birbirleriyle uyumuna bırakmış. Evin sürgülü kapılarının hepsi açıkken, evin bir ucundan diğer ucu hoş bir perspektifle görünüyor.
Burada mutfağın dönüşüm çalışması esnasındaki halini görüyoruz. Mutfağın solunda kalan duvar komple kaldırılarak yerine açık renkli meşe malzemeden yapılan ve aynı zamanda kitaplık olarak da kullanılan seperatör yerleştirilmiş ve böylece mutfak ve salon birbirinden ayrılmış.
Mutfak ve oturma odasını ayıran meşe seperatörün bir tarafı kitaplık olarak işlev görürken, diğer tarafına mutfak aksesuarları ve cihazları yerleştirilmiş. Evin nötr tonları yemek masasının sandalyelerinde olduğu gibi kırmızı renkle kırılmış.
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