Önce&Sonra: Bungalovun akıl almaz dönüşümü

Önce & Sonra yazılarında size dünyanın çeşitli yerlerinden olağanüstü dönüşüm projeleri sunmaya devam ediyoruz. Bugün hep birlikte Hollanda'ya gideceğiz ve ülkenin kuzeyinde 1960'lı yıllarda yapılmış ama sonradan terk edilmiş bir bungalovun inanımaz dönüşümüne şahit olacağız. Harabe konumda olan bungalov ilk bakışta sanki yıkılıp baştan yapılsa daha iyi olacak izlenimi veriyordu. Neyse ki bungalovun yeni sahibi böyle radikal bir karar almadan önce iç mimar Suzanne De Kanter danışmış ve bungalovun yıkılmadan yeniden hayat döndürülüp, modern bir yuvaya dönüştürülebileceğini öğrenmiş. Bungalovun içini bölümleyen tüm duvarları yıkılarak sadece dış duvarları kalmış ve daha sonra ferah ve açık planlı bir yaşam alanı yaratılmış. Lafı fazla uzatmadan öncesiyle sonrasıyla bu dönüşüme bir göz atalım.