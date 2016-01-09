Lüks kavramının içini dolduran bir tasarım

Her insanın hayalinde yatan ev modeli farklıdır pek tabii ki. Bazılarımız şehir merkezinde geniş bir kent evinin düşünü kurar, bazılarımız deniz kıyısında huzurlu bir müstakil evin, bazılarımız ise yüksek ormanların arasında temiz havası bol bir dağ evinin… Ama hepimizin hayalinin elbette bir ortak noktası vardır: Lüks bir ev! Lüks denilince aklınıza hemen aşırıya kaçan, gösterişi bol klasik dekorasyonlar geliyorsa yanılıyorsunuz. Lüks aslında her tarz ve zevke yönelik değişken bir kavram ve modern bir stilde de klasik avangart tarzında da lüks bir dekorasyon yaratmak mümkün. Kavramın en önemli özelliği ise estetiği konfor ve fonksiyonellikle harmanlayarak büyüleyici ve yaşam kalitesini arttıran bir yapıya sahip olması. İşte bu yazımızda da sizlerle lüks kavramının içini tam olarak dolduran ve her ayrıntısı ile kendine hayran bırakan, hayallerimizi süsleyecek kadar güzel ve akılda kalıcı bir eve konuk olacağız. Evin tasarım ve dekorasyonunda ise VRLWORK imzası var.
Daha ilk görüşte tepeden tırnağa kendine hayran bırakan salon tavan dekorundan yer döşemesine, mobilya seçiminden renk uyumuna kadar her şeyiyle ince ince işlenerek dizayn edilmiş. Öyle ki dekorasyonu anlatmaya nereden başlayacağınıza, en önce dikkat çeken tasarım unsurunun ne olduğuna karar vermekte güçlük çekiyorsunuz. En iyisi yukarıdan aşağıya doğru inelim. Dokulu tavan dekorasyonundan sarkan avizeler, klasik bir büyüyle salonun genel yapısını tamamlarken, pürüzsüz ve şık perde seçimi de bu harika manzaraya eşlik eden detaylardan biri olarak öne çıkıyor. Tasarımın en dikkat çekici unsurları hiç şüphesiz duvar dekorasyonu ve parlak, desenli mermerden dizayn edilmiş zemin döşemesi. Klasik unsurların modern şekil ve renklerle iç içe geçtiği salonda son derece sofistike bir eklektik tarz hakim.
Salona son kusursuz dokunuşunu veren unsur ise giriş kapısı olmuş. Altın renkli ayrıntılara sahip olan bej rengindeki geniş kapı, adeta bir sarayın iç kapılarını andırırcasına göz alıcı ve şık. Kapının yan tarafında konumlanan televizyon ünitesinin altın renkli detayları ise mükemmel bir ahenk yaratıyor.
Mutfakta parlak renkli tonların kontrastıyla dizayn edilmiş ferah ve elegan bir dekorasyon çıkıyor karşımıza. Gri dokunuşların bej ve altın renkli ayrıntılarla perçinlendiği mutfağın aydınlatma ve tavan dekoru da bir o kadar dikkat çekici. Fonksiyonel bir çalışma alanı yaratılmak istenen mutfakta modern mutfak adası modelleri arasında en çok tercih edilen tarzlardan biri olan oturma alanını ve ocağı kapsayan bir mutfak adası tercih edilmiş.
Evin yatak odalarından biri, neredeyse küçük bir ev kadar geniş bir alana sahip ve bu mimari avantajı en şık ve çarpıcı şekilde kullanmayı başarıyor. Klasik tarzda döşenmiş yatak alanı dışında bir de oturma alanı oluşturulan bu yatak odasında bütün bir günü keyifle geçirmek mümkün.
Diğer yatak odasında ise ihtişamlı bir yatak başı ünitesiyle karşılaşıyoruz. Duvarı kaplayan bu yatak başı dekoruna hareketli ve şık aydınlatma öğesi eşlik ediyor. Eşya ve mobilya kalabalığına yer verilmeyen odada ferahlık ve dinlendiricilik ön planda.