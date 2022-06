Lüks kavramının içini dolduran bir tasarım

Her insanın hayalinde yatan ev modeli farklıdır pek tabii ki. Bazılarımız şehir merkezinde geniş bir kent evinin düşünü kurar, bazılarımız deniz kıyısında huzurlu bir müstakil evin, bazılarımız ise yüksek ormanların arasında temiz havası bol bir dağ evinin… Ama hepimizin hayalinin elbette bir ortak noktası vardır: Lüks bir ev! Lüks denilince aklınıza hemen aşırıya kaçan, gösterişi bol klasik dekorasyonlar geliyorsa yanılıyorsunuz. Lüks aslında her tarz ve zevke yönelik değişken bir kavram ve modern bir stilde de klasik avangart tarzında da lüks bir dekorasyon yaratmak mümkün. Kavramın en önemli özelliği ise estetiği konfor ve fonksiyonellikle harmanlayarak büyüleyici ve yaşam kalitesini arttıran bir yapıya sahip olması. İşte bu yazımızda da sizlerle lüks kavramının içini tam olarak dolduran ve her ayrıntısı ile kendine hayran bırakan, hayallerimizi süsleyecek kadar güzel ve akılda kalıcı bir eve konuk olacağız. Evin tasarım ve dekorasyonunda ise VRLWORK imzası var.