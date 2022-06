Renklerin dekorasyondaki etkileri nelerdir?

Renklerin hayatımızdaki yeri öylesine büyüktür ki, kıyafetimizden duvarlarımıza, arabamızdan telefonumuza kadar temas halinde olduğumuz olmadığımız dünyayı renksiz düşünmemiz mümkün değil. Renklerin insan psikolojisine etkileri bugüne kadarki insan deneyimlerinin oluşturduğu aktarılan birikimlerin yanı sıra bilimsel araştırmalarla da desteklenen bir olgu. Tarih boyunca insan bir çok yaşamsal faaliyetini, inançlarını farklı renklere yüklediği anlamlarla sürdürmüştür. Renklerin üzerine yapılan araştırmalar geliştirilen teoriler sanat tarihinde de kırılmaların oluşmasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra milyonlarca insanın takip ettiği modanın da en belirleyici aktörü de renk olmuştur her zaman. Newton'un bir kristalin içinden geçirdiği ışık hüzmesiyle elde ettiği renklerle, rengin bir ışık fenomeni olduğunu ortaya çıkmış oldu. Bu süreçten sonra Goethe'nin renk üzerine yazdığı Theory of Color adlı yapıtında renklerin psikolojik etkilerini incelemiş ve bu yapıt o dönemde oldukça etkili olmuştur. Bugün insanın on milyon piksel farklı rengi ayırt edebildiği bilgisine sahip olduğunu göz önünde bulundurursak renklerin hayatımızdaki önemini bir kere daha anlamış oluruz.

Peki hayatımızda bu kadar önemli olan renklerin dekorasyondaki önemi ne kadar önemlidir? Yaşam alanlarında kullanılması tercih edilen renkler mekanın estetik olarak da duygu ve anlam olarak da belirleyicisi olurlar. Renklerin insan psikolojisi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin yıllardır araştırma konusu değeri taşımasını düşündüğümüzde, dekorasyonda kullanılan renklerin yaşayan kişinin ruh haline etkisini de yadsıyamayız. Renklerin ruh halimize etkisi renklerin yansıttığı bir enerjisi olduğunu kanıtlamaz mı? Renkler kişilerde olduğu kadar mekanda da karakteristiği temsil eder. Örneğin bir insanın en sevdiği renkleri öğrendiğimizde onun karakteri hakkında, kişiliği hakkında bir fikir geliştirmemiz mümkün olur. İşte dekorasyonda kullanacağınız renkler de mekanın karakterini belirler, atmosferin enerjisini oluştururlar. Tabi yaşam alanınızda kurmak istediğiniz atmosferi belirleyebilmeniz için renklerin psikolojik etkileri ve yansıttıkları enerji hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Favori renklerinizi yaşam alanınızın geniş kısımlarında kullanmanız her zaman istediğiniz sonuçları vermeyebilir. Bu sebeple evinizin farklı bölümlerinde nasıl renkler tercih etmeyi uygun görebileceğiniz üzerine biraz inceleme yeterli olabilir. Bu yazımızda amaçladığımız da evinizi dekore ederken en önemli etken olan renk kullanımını doğru bir şekilde çözümleyerek yaşamak istediğiniz atmosferi belirlemeniz. Evinizin enerjisini, duygusunu belirlemek için örnekler üzerinden evlerde hangi renkleri tercih edebileceğiniz üzerine incelemeye başlayalım. Keyifli okumalar!