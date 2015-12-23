Renklerin dekorasyondaki etkileri nelerdir?

Renklerin hayatımızdaki yeri öylesine büyüktür ki, kıyafetimizden duvarlarımıza, arabamızdan telefonumuza kadar temas halinde olduğumuz olmadığımız dünyayı renksiz düşünmemiz mümkün değil. Renklerin insan psikolojisine etkileri bugüne kadarki insan deneyimlerinin oluşturduğu aktarılan birikimlerin yanı sıra bilimsel araştırmalarla da desteklenen bir olgu. Tarih boyunca insan bir çok yaşamsal faaliyetini, inançlarını farklı renklere yüklediği anlamlarla sürdürmüştür. Renklerin üzerine yapılan araştırmalar geliştirilen teoriler sanat tarihinde de kırılmaların oluşmasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra milyonlarca insanın takip ettiği modanın da en belirleyici aktörü de renk olmuştur her zaman. Newton'un bir kristalin içinden geçirdiği ışık hüzmesiyle elde ettiği renklerle, rengin bir ışık fenomeni olduğunu ortaya çıkmış oldu. Bu süreçten sonra Goethe'nin renk üzerine yazdığı Theory of Color adlı yapıtında renklerin psikolojik etkilerini incelemiş ve bu yapıt o dönemde oldukça etkili olmuştur. Bugün insanın on milyon piksel farklı rengi ayırt edebildiği bilgisine sahip olduğunu göz önünde bulundurursak renklerin hayatımızdaki önemini bir kere daha anlamış oluruz.
Peki hayatımızda bu kadar önemli olan renklerin dekorasyondaki önemi ne kadar önemlidir? Yaşam alanlarında kullanılması tercih edilen renkler mekanın estetik olarak da duygu ve anlam olarak da belirleyicisi olurlar. Renklerin insan psikolojisi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin yıllardır araştırma konusu değeri taşımasını düşündüğümüzde, dekorasyonda kullanılan renklerin yaşayan kişinin ruh haline etkisini de yadsıyamayız. Renklerin ruh halimize etkisi renklerin yansıttığı bir enerjisi olduğunu kanıtlamaz mı? Renkler kişilerde olduğu kadar mekanda da karakteristiği temsil eder. Örneğin bir insanın en sevdiği renkleri öğrendiğimizde onun karakteri hakkında, kişiliği hakkında bir fikir geliştirmemiz mümkün olur. İşte dekorasyonda kullanacağınız renkler de mekanın karakterini belirler, atmosferin enerjisini oluştururlar. Tabi yaşam alanınızda kurmak istediğiniz atmosferi belirleyebilmeniz için renklerin psikolojik etkileri ve yansıttıkları enerji hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Favori renklerinizi yaşam alanınızın geniş kısımlarında kullanmanız her zaman istediğiniz sonuçları vermeyebilir. Bu sebeple evinizin farklı bölümlerinde nasıl renkler tercih etmeyi uygun görebileceğiniz üzerine biraz inceleme yeterli olabilir. Bu yazımızda amaçladığımız da evinizi dekore ederken en önemli etken olan renk kullanımını doğru bir şekilde çözümleyerek yaşamak istediğiniz atmosferi belirlemeniz. Evinizin enerjisini, duygusunu belirlemek için örnekler üzerinden evlerde hangi renkleri tercih edebileceğiniz üzerine incelemeye başlayalım. Keyifli okumalar!
Renkler sıcak ve soğuk başlıkları altında gruplara ayrılır. Soğuk renk grubunda yer alan mavi renk insan hayatında oldukça büyük bir yer kaplayan yegane renktir. Yaşadığımız dünyada en çok gördüğümüz gökyüzünün ve denizin rengi mavi insana özgürlük, sonsuzluk duygusunu çağrıştırır her zaman. Dolayısıyla dekorasyonda kullanılan mavi renk insana rahatlama ve huzur verir. Özellikle dinlendiğiniz ve rahatça keyfili zamanlar geçirmek istediğiniz yaşam alanlarınızda cenneti sembolize eden bu rengi uygulayabilir, insan metabolizmasını yavaşlatarak, sakinlik, ferahlık duygusu veren ve yatıştırıcı etkisi olan mavi ile huzurlu bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz. Mavi rengi uygularken çok koyu tonlarına kaçmamakta yarar var, koyu mavi tonlar evinizdeki enerjiyi olumsuz etkileyebilir. Mavi renk sadakati, kararlılığı ve bağlılığı da sembolize eden bir renktir. Çalışma ortamlarında kullanılacak açık mavi tonlar verimliliği ve çalışma enerjisini arttırırken, yatak odalarında da daha kaliteli bir uyku uyumanızı, gevşemenizi, rahatlamanızı sağlar. Mavi rengin yemek yenilen ortamlarda kullanılmaması öneriliyor. Bunun nedeni bu rengin iştah kapatıcı özelliği olması. Eğer kilo probleminiz yoksa yemek yediğiniz yerlerde mavi rengi kullanmamalısınız. Mavi rengin verdiği sonsuzluk duygusu sebebiyle dar mekanlarda da kullanımı oldukça makul bir yaklaşımdır. Örnekte de gördüğünüz gibi dar ve uzun koridorun mavi ve beyaz armonide uygulanması mekanın olduğundan daha ferah görünmesini sağlıyor. Evinizin farklı bölümleri arasındaki geçiş bölümlerinde mavinin huzur veren meditatif etkisinden yararlanabilir hem enerjinizi dengeleyebilir hem de alanınızı daha ferah gösterebilirsiniz. Ne demiş Edip Cansever:
Mavi huydur bende…
Mavi rengin olduğu gibi yeşil de soğuk skalada bir renktir. Bir çok sembole karşılık gelen yeşil renk doğayı temsil eder. Yeşil rengin ruh halinde oluşturduğu güven ve rahatlama duygusu sebebiyle mekanların giriş kısımlarında ve hastanelerde yaygın olarak kullanılır. Hastanelerde hastaların rahatlaması ve güvende olduklarının hissini yansıtmak için, mekanların girişlerinde kullanıldığında içeriye dahil olan kişinin sahiplenme duygusunu geliştirir ve ortama güven duymasını sağlar. Doğanın rengi olan yeşilin canlılık, tazelik, yeniden doğma, umut ve yenilenme gibi simgelediği olguların yanı sıra bir mekanda kullanıldığında kişinin psikolojisini iyileştiren ve enerjisini olumlayan bir tesire sahip olur. Araştırmalar yeşil rengin göz için en sağlıklı renk olduğunu ortaya koymuş, yeşil rengin gözü rahatlatıcı etkisinin ve iyileştirici etkisinin var olduğu belirlenmiştir. Yeşil rengi evinizin giriş bölümlerinde olduğu gibi yatak odasında ve oturma alanlarında da kullanabilirsiniz. Yeşilin yansıttığı emniyette ve güvende hissi sizin mekanda daha huzurla bulunmanızı sağlayacaktır. Depresif ya da sinirli geldiğiniz evinizde yeşil armoniyle kurguladığınız oturma odanız sizin sakinleşip dingin kalmanıza yardımcı olacaktır. Doğa nasıl ki hep iyi gelir insana, doğanın renklerini taşıdığınız yaşam alanları da hep iyi gelecektir.
Soğuk gruptaki mor rengi asaleti, zenginliği ve lüksü çağrıştırırken hayal gücünü de arttıran bir renktir. Masalsı ve sihirli bir renk olan mor yaratıcılığı teşvik ederken zihni ve sinirleri yatıştırıcı bir etkiye de sahiptir. Bu sebeple TADİLAT ŞİRKETLERİ firmasının bu uygulamasında çocuk odasında bu rengin tonlarını kullanması oldukça yerinde bir tercih. Çünkü çocuklar için hayal gücü oldukça önemlidir, değil mi?
Sıcak skaladaki sarı rengin de yoğun kullanıldığında kırmızıdan farklı bir yanı yok. Hatta tamamen sarıya boyanmış odalarda kişilerin daha sinirli oldukları bilinmektedir. Bu nedenle dekorasyonda sarı rengini serpiştirirseniz ortamın sıcaklığını arttırırken enerjisini de arttırmış olursunuz. Sarı rengin gri ve beyaz ile harika bir armoni oluşturduğunu belirtelim. Örnekte gördüğünüz gibi minimalist stilde açık bir mutfakta kullanacağınız sarı renkler mekana sıcaklık katar.
Sıcak renk grubunun en baskın rengidir kırmızı. Her zaman tutkunun, aşkın, heyecanın, gücün, tutkunun rengi olarak sembolize edilmiştir. Dinamik ve tesiri yüksek bir renk olan kırmızı bulunduğu ortamda hemen öne çıkan baskın renklerin başında gelir. İnsanın heyecanın arttırma potansiyeline sahip kırmızı, kıyafetlerde insana dinamizm ve enerji verir, dekorasyonda ise öne çıkar, kendini gösterir. Aynı zamanda kan rengi de olan kırmızı insanoğlunun en çok dikkat ettiği hakimiyeti ve vurgusu yüksek bir renktir. Trafik lambalarında dur işaretinin kırmızı olduğu bu konuda iyi bir örnek mesela. Kırmızının kullanılacağı mekanlar genellikle hareketin daha yoğun olduğu mekanlar olabilir. Baskın bir renk olduğu için mekanın tamamında kullanmak ruh halinde aşırı yüklenmeye sebep verebilir. Burada gördüğünüz mutfak kırmızı kullanımı konusunda harika bir örnek. Mutfak dolapları ve tezgahının yanı sıra zemin de kırmızı epoksi ile kaplanarak, bahçeye açılan mutfağın yeşille oluşturduğu kontrasttan yararlanılmış ve sıcak soğuk dengesiyle enerjisi yüksek bir mutfak tasarlanmış. Gördüğünüz gibi mutfağın iş yapılan kısmında kullanılan kırmızı burada bulunduğunuzda dinamizmi arttıracak bir özelliğe bürünüyor. Mutfak tıpkı bir Matisse resmi gibi harika bir dekorasyona kavuşuyor.
Toprak ve ahşabın rengi olan kahverengi uygulandığı mekana doğallık hissini, sağlamlığı ve güven duygusunu taşır. Mekanın sıcak, sade ve konforlu olmasını sağlayan kahverengiyi başka renklerle birlikte kompoze etmeniz daha iyi bir tercih olur. Tamamen kahverengi bir alan sıkıcı olabilir. Yatak odanızda tıpkı bu örnekte olduğu gibi ahşabın doğal rengini kullanarak doğal, rahat ve ferah bir atmosfer elde edebilirsiniz.
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