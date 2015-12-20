Samimi bir yuva yaratmak için konut tasarımı

Sadece modern bir banyo küveti yer alan duş alanı birkaç basamakla mekanda hareketlilik sağlamış. Lavabo alanında olduğu gibi duvarlar ve zemin seramik karolarla döşenerek beyazın ferahlatıcı etkisini banyoda hissetmemiz için tasarlanmış. Bahçe manzarası eşliğinde banyonuzu yaparken dilerseniz çayınızı yudumlayabilir ve banyo ritüelinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Dilerseniz farklı bir örnek için Tarz sahibi, sıcak bir ev adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.