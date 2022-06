Samimi bir yuva yaratmak için konut tasarımı

Beyaz ve yalın bir yapı şeklinde tasarlanmış konut siyah olarak kullanılmış metalle hoş bir kontrast yaratırken aslında evi çevreleyen ve evin her tarafında gezinen bitkisel bir çeşitlilik mevcut. Çitlerin kenarlarında konumlandırılmış bu yeşil alanlar bir yol gibi tasarlanan taşlarla evin geometrik ve modern yapısını pekiştiriyor. Beyaz olarak tercih edilen bu uzun ve dar taşlar etraflarındaki bitki ve ağaçlarla evin her tarafında yeşilin içinde olduğunuzu hissetmenizi sağlıyor. Uzmanlar bu denli küçük alanları bile konutun mimarisine uygun tasarlayarak evin modern yapısını her an vurguluyor.