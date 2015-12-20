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Samimi bir yuva yaratmak için konut tasarımı

Gülen Duran Gülen Duran
House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Evler
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Başka insanların bakışlarından uzak ve doğayla iç içe bir yaşantıyı ailenizle yaşamak mümkün olabilir mi? Nüfusun yoğun olduğu şehirlerde kaotik yaşantıyı dönüştürebilmek sandığınız kadar zor olmasa gerek. Hayatlarınızdaki güveni ve rahatlığı evleriniz sayesinde yaşayabilir ve gözlerden uzak bir dairede huzurla yaşayabilirsiniz. Şehrin sizlere yüklediği zahmetleri kolaylıkla aşabileceğiniz ve kusursuz bir konfor sağlayan bir örnekle karşı karşıyasınız. Sıcacık bir yuvanın sizlere sunduğu hayat standardını gelin hep birlikte inceleyelim.

Dış gözleri bloke eden bir yapı inşa etmek

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Evler
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Geometrik bir yapı dahilinde tasarlanan bu ev projesi dış cephe mimarisi ve iç dekorasyonuyla yalın bir dizayn olma özelliğini taşıyor. SAKURAYAMA-ARCHITECT-DESIGN adlı firma tarafından tasarlanan ev dış cephesinden gördüğümüz üzere modern mimarinin tüm olanaklarını kullanılarak farklı malzemelerin titizlikle bir araya getirilmiş kompozisyonundan oluşuyor. Mimarinin dışarıyla ilişkisi ve saydamlığı geniş pencere ve kapıların varlığıyla kendini gösterirken doğayla bir bütün olarak tasarlanmanın verdiği konfor içimizi açıyor. 

Etkili bir çevre tasarımı

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Bahçe
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Beyaz ve yalın bir yapı şeklinde tasarlanmış konut siyah olarak kullanılmış metalle hoş bir kontrast yaratırken aslında evi çevreleyen ve evin her tarafında gezinen bitkisel bir çeşitlilik mevcut. Çitlerin kenarlarında konumlandırılmış bu yeşil alanlar bir yol gibi tasarlanan taşlarla evin geometrik ve modern yapısını pekiştiriyor. Beyaz olarak tercih edilen bu uzun ve dar taşlar etraflarındaki bitki ve ağaçlarla evin her tarafında yeşilin içinde olduğunuzu hissetmenizi sağlıyor. Uzmanlar bu denli küçük alanları bile konutun mimarisine uygun tasarlayarak evin modern yapısını her an vurguluyor.

Sıcaklık taşıyan bir antre tasarımı

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Pencere & Kapılar
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Gördüğünüz konut tasarımı antresinden odalarına kadar yekpare bir sadelik içinde tasarlanarak atmosferin her yerde belirli bir vurguda olmasına sebep olmuş. Mekanın camlarla birlikte tasarlanmasının verdiği olanakların kullanımını antre tasarımında da görmekteyiz. Antrenin tavanı ve kapısı ahşap olarak tasarlanırken zemin antrasit renginde büyük ve geniş zemin karolarla kaplanarak farklı malzemelerin birlikteliğinin uyumunu bizlere gösteriyor. İçeriden dışarıya taşan aydınlatma elemanları antrenin homojen ışığıyla hoş bir denge yaratmış. 

Eşsiz bir mutfak tasarımı

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Mutfak
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Modern stile ait bir mutfak tasarımı olan bu örnek dış cepheyle uyumlu iç dekorasyonuyla mekandaki iç ve dış dengesini uyumlu hale getirmiş. Siyah ve beyazın kontrastı kullanılmış gördüğünüz mutfak tasarımı yemek alanı ve mutfak bölümünden oluşuyor. Mutfağın merkezinde uzun ve dar bir mutfak adası yer alırken ayrıca bir mutfak tezgahı da duvar dibine yerleştirilmiş. Mutfak tezgahı olarak da kullanılabilecek mutfak adasının bir bölümü yemek alanı olarak tasarlanmış. Konut projesinin detaylarında gördüğünüz metaller iç mekanda da kendini gösteriyor.

Modern bir banyo tasarımı

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Banyo
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Son derece ferah bir tasarım olarak dizayn edilmiş banyo, duvarlarda ve zeminde kullanılan küçük seramik karoların ışıltısı içinde banyodaki her bir detayın önemini bize gösteriyor. Gördüğünüz banyo tasarımında duş ve küvet alanı bir cam panelle ayrılırken geniş lavabo alanı iş için hazırlandığınız zamanları keyiflendireceğe benziyor. Tavanın üzerinden banyo alanına yönlendirilmiş aydınlatmalar gün ışığıyla birlikte ferah bir etki yaratıyor.

Bahçe manzaralı bir banyo

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Banyo
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Sadece modern bir banyo küveti yer alan duş alanı birkaç basamakla mekanda hareketlilik sağlamış. Lavabo alanında olduğu gibi duvarlar ve zemin seramik karolarla döşenerek beyazın ferahlatıcı etkisini banyoda hissetmemiz için tasarlanmış. Bahçe manzarası eşliğinde banyonuzu yaparken dilerseniz çayınızı yudumlayabilir ve banyo ritüelinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz. 

Dilerseniz farklı bir örnek için Tarz sahibi, sıcak bir ev adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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